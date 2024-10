Innover dans DeFi : migration révolutionnaire d'Ascent Exchange vers Horizen EON

Bienvenue dans un autre épisode convaincant de « Innovators in Crypto » de Hacker Noon, où les projecteurs sont braqués sur les acteurs du changement qui vont de l'avant dans la cryptosphère. Dans l'exposé d'aujourd'hui, nous sommes rejoints par David Paulson, la force dynamique derrière le saut stratégique d'Ascent Exchange vers la plateforme Horizen EON.





Ascent Exchange est un mot à la mode dans la communauté crypto , synonyme de solutions DeFi de pointe et d'un engagement ferme en faveur de l'autonomisation des utilisateurs. Leur migration audacieuse n’est pas seulement une transition ; c'est un voyage transformateur vers l'établissement d'une nouvelle norme en matière de commerce décentralisé.





Alors attachez votre ceinture alors que nous plongeons dans les mécanismes du mouvement révolutionnaire d'Ascent Exchange, explorons les efforts de rebranding nouveaux et dynamiques et découvrons ce que cela signifie pour l'avenir de DeFi. Obtenons les informations directement à la source. David, c'est fantastique de t'avoir avec nous. Partagez avec nous, si vous le souhaitez, la vision qui propulse Ascent Exchange dans sa nouvelle phase passionnante.

Ascent Exchange révolutionne le trading décentralisé avec Horizen EON Move

Ishan Pandey : Bonjour David, c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous pour notre série "Innovators in Crypto". Alors que nous plongeons dans l'histoire d'Ascent Exchange, pouvez-vous commencer par partager votre parcours et les moments cruciaux qui ont conduit à la création d'Ascent Exchange sur Horizen EON ?





David : Merci de m'avoir invité à partager des idées sur Ascent Exchange dans cette interview. Je m'appelle David et je suis ravi de me plonger dans le parcours de transformation et les fonctionnalités innovantes qui font d'Ascent Exchange un incontournable dans l'espace DeFi.





Ishan Pandey : Migrer de Polygon vers Horizen EON est une décision audacieuse. Pouvez-vous nous expliquer ce qui fait d'Horizen EON la plateforme idéale pour Ascent Exchange et comment améliore-t-elle l'expérience de trading de vos utilisateurs ?





David : La création d'Ascent Exchange sur Horizen EON a été le point culminant de l'identification du besoin d'une plate-forme DeFi plus robuste, évolutive et centrée sur l'utilisateur. Notre voyage a commencé avec une vision visant à simplifier et sécuriser les transactions DeFi, et la décision de s'appuyer sur Horizen EON a été motivée par son évolutivité exceptionnelle, ses fonctionnalités de confidentialité et sa communauté de soutien.





Migrer de Polygon vers Horizen EON était une décision stratégique. Horizen EON offre un environnement plus évolutif et sécurisé à nos utilisateurs, améliorant l'expérience de trading avec des vitesses de transaction plus rapides et des frais réduits tout en maintenant un degré élevé de décentralisation.

La compatibilité totale de la machine virtuelle Ethereum d'Horizen EON, associée à ses fonctionnalités robustes telles que le protocole de transfert inter-chaînes (CCTP) et la technologie zkSNARKs, facilite les communications inter-chaînes transparentes et sans autorisation. Cette transition est encore renforcée par le vaste réseau de nœuds d'Horizen, garantissant un environnement décentralisé, sécurisé et fiable pour Ascent Exchange, conformément à notre engagement à fournir une expérience de trading de premier plan centrée sur l'utilisateur.





Ishan Pandey : Ascent Exchange est le premier à implémenter la tokenomics ve(3,3) sur Horizen EON. Comment pensez-vous que cet avantage de premier arrivé vous positionne sur le marché, et quels sont les avantages à long terme que vous prévoyez ?





David : L'adoption par Ascent Exchange du modèle ve(3,3) Tokenomics avec la liquidité concentrée V3 marque une étape importante dans l'évolution de la plateforme. Cette fonctionnalité avancée est conçue pour fonctionner de manière transparente avec le modèle veAEX, offrant aux fournisseurs de liquidité un contrôle et une flexibilité améliorés. Les aspects clés de cette intégration comprennent :





Liquidité concentrée : cela permet une allocation du capital dans des fourchettes de prix spécifiques, améliorant ainsi l'efficacité du capital et le potentiel de rendements plus élevés.



Plusieurs niveaux de frais : les fournisseurs de liquidité peuvent choisir parmi quatre niveaux de frais différents (0,01 %, 0,05 %, 0,25 %, 1 %), optimisant leurs bénéfices en fonction de leur tolérance au risque et des perspectives du marché.



Options de gamme automatique : la plate-forme propose quatre options de gamme automatique : gamme complète, sécurité, commune et expert, chacune répondant à différentes préférences en matière de risque et de rendement.



Fourchettes de prix personnalisées : pour ceux qui préfèrent une approche pratique, il existe la possibilité de définir des fourchettes de prix personnalisées, améliorant encore la flexibilité de la plateforme.



Rendements améliorés et glissement réduit : en concentrant la liquidité dans des fourchettes spécifiques, des rendements plus élevés peuvent être obtenus avec le même montant de capital. De plus, une liquidité concentrée peut réduire les dérapages, améliorant ainsi l'expérience de trading des utilisateurs.

Cet avantage de premier arrivé avec ve(3,3) Tokenomics sur Horizen EON positionne Ascent Exchange comme un leader des solutions de liquidité innovantes, offrant un environnement de trading plus efficace, flexible et convivial.



Ishan Pandey : Les partenariats sont souvent l’élément vital des plateformes en plein essor. Pouvez-vous parler de votre collaboration avec Wave GP et de l'importance de leur allocation maximale par projet à Ascent Exchange ?





David : La collaboration entre Ascent Exchange et Wave GP représente un vote de confiance important dans les capacités et le potentiel futur d'Ascent Exchange. Wave GP, en tant que fournisseur de liquidité dédié d'Horizen EON, engage son allocation maximale par projet à Ascent Exchange. Cette décision stratégique garantira que les indicateurs de liquidité les plus négociés et les plus populaires sur Ascent Exchange soient soutenus par une liquidité profonde et stable. Un tel partenariat souligne non seulement la confiance dans la position d'Ascent Exchange sur le marché, mais améliore également la capacité de la plateforme à offrir des expériences de trading robustes et fiables à ses utilisateurs.





Ishan Pandey : À la suite de votre changement stratégique, Ascent Exchange a subi un changement de marque important. Quelle est l’importance de l’image de marque dans l’espace crypto et quel message souhaitez-vous transmettre avec le nouveau design et les nouvelles couleurs ?





David : La stratégie de rebranding d'Ascent Exchange s'aligne étroitement sur la vision et l'esprit d'innovation d'Horizen EON. Ce changement de marque n’est pas seulement une refonte visuelle ; il s'agit d'un alignement stratégique qui reflète le cadre technologique avancé et l'approche avant-gardiste d'Horizen EON.





En adoptant un nouveau design et une nouvelle palette de couleurs, Ascent Exchange vise à transmettre un message de dynamisme, d'innovation et d'orientation utilisateur, reflétant l'engagement d'Horizen EON en faveur de l'évolutivité, de la sécurité et d'un écosystème robuste. Cette synergie de marque souligne un engagement commun à établir de nouvelles normes dans l'espace DeFi, soulignant à la fois l'engagement d'Ascent Exchange et d'Horizen EON à mener la charge en matière d'innovation blockchain.





Ishan Pandey : Pour les utilisateurs souhaitant rejoindre Ascent Exchange, quelles étapes doivent-ils suivre pour configurer leur portefeuille Horizen EON, et comment le jeton de gaz $ZEN s'intègre-t-il dans l'expérience utilisateur globale ?





David : La configuration de votre portefeuille Horizen EON implique quelques étapes simples, surtout si vous utilisez MetaMask ou Cobalt Wallet. Pour les utilisateurs de MetaMask, voici comment ajouter Horizen EON :





Ouvrez MetaMask : lancez l'extension de navigateur ou l'application mobile MetaMask. Accédez aux paramètres : accédez à "Paramètres", puis à "Réseaux". Ajouter un réseau : cliquez sur "Ajouter un réseau". Entrez les détails du réseau : choisissez « Ajouter un réseau manuellement » et saisissez les détails suivants : Nom du réseau : Horizen EON

Nouvelle URL RPC : https://eon-rpc.horizenlabs.io/ethv1

ID de chaîne : 7332

Symbole monétaire : ZEN

URL de Block Explorer : https://eon-explorer.horizenlabs.io/ Quant au token de gaz $ZEN, c'est le token natif utilisé pour payer les frais de réseau et de transaction sur le réseau Horizen EON. $ZEN peut être acquis auprès des principales bourses, dont LBank, et peut être retiré via la chaîne EON.



En plus de MetaMask et Cobalt Wallet, Sphere by Horizen est une autre option pour accéder au réseau Horizen EON. Sphere est un portefeuille multifonctionnel qui prend en charge à la fois ZEN et d'autres jetons sur le réseau Horizen.





Pour transférer ZEN vers Horizen EON, une fonctionnalité connue sous le nom de « Forward Transfer » est utilisée. Ce mécanisme permet le déplacement de ZEN de la blockchain principale Horizen vers la plateforme EON. Forward Transfer fait partie intégrante de la garantie de la fluidité et de la facilité des transactions au sein de l'écosystème Horizen, permettant aux utilisateurs de participer efficacement à la plateforme Ascent Exchange sur Horizen EON.





Ishan Pandey : Pour l’avenir, que peuvent attendre les utilisateurs et les investisseurs d’Ascent Exchange ? Y a-t-il des fonctionnalités ou des développements à venir qui vous intéressent particulièrement ?





David : Pour l'avenir, les utilisateurs d'Ascent Exchange peuvent s'attendre à une suite de nouvelles fonctionnalités, notamment des outils de trading avancés, des offres d'actifs plus diversifiées et des mesures de sécurité améliorées. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’intégrer des analyses basées sur l’IA pour fournir aux utilisateurs des informations plus approfondies sur le marché.





Ishan Pandey : La communauté est au cœur de la philosophie d'Ascent Exchange. Comment vous engagez-vous auprès de votre communauté et quel rôle joue-t-elle dans la gouvernance et l'orientation future de la plateforme ?





David : Notre communauté joue un rôle essentiel dans l'élaboration de la gouvernance et de l'orientation future de la plateforme. Nous nous engageons auprès de notre communauté via des mises à jour régulières, des forums ouverts pour recueillir des commentaires et en intégrant leurs suggestions dans notre feuille de route de développement.





Ishan Pandey : Dans un espace de plus en plus encombré, qu'est-ce qui distingue Ascent Exchange des autres plateformes DeFi et comment conserver un avantage concurrentiel ?





David : Ascent Exchange se démarque dans l'espace encombré de DeFi grâce à sa conception centrée sur l'utilisateur, ses fonctionnalités innovantes telles que la tokenomics ve(3,3) et l'accent mis sur la sécurité et l'évolutivité. Nous maintenons notre avantage concurrentiel en évoluant et en nous adaptant constamment aux besoins de nos utilisateurs et du marché.





Ishan Pandey : Enfin, alors que nous constatons des changements dans les paysages réglementaires à travers le monde, comment Ascent Exchange se prépare-t-il aux changements potentiels dans la réglementation DeFi, et quel impact pensez-vous que cela aura sur le secteur ?





David : En réponse à l'évolution du paysage réglementaire, Ascent Exchange s'engage de manière proactive auprès des organismes de réglementation et reste en avance sur les exigences de conformité. Nous pensons que les changements réglementaires apporteront plus de stabilité et de confiance au secteur DeFi, bénéficiant ainsi aux plateformes préparées et adaptables.





En conclusion, Ascent Exchange s'engage à repousser continuellement les limites de ce qui est possible dans DeFi, en garantissant que notre plateforme reste à la pointe de l'innovation, de la sécurité et de l'autonomisation des utilisateurs.





