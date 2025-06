GAN et Tec Monterrey forge une alliance pour renforcer l'écosystème de start-up LatAm

Malgré les récentes tensions entre le gouvernement des États-Unis et les pays d’Amérique latine au sujet de la migration et des tarifs, l’écosystème commercial de l’hémisphère reste engagé dans l’investissement transfrontalier.





Avant que le président Donald Trump impose un tarif de 25% sur toutes les importations du Mexique en mars, Melissa Guevara, une associée senior de la société Costa Rican VC Caricaco Ventures,ditContxto en décembre que l’espace du capital-risque en Amérique latine est « par nature ... hautement adaptable ».





« Les investisseurs et les entrepreneurs sont habitués à naviguer dans les cycles économiques, les changements réglementaires et les changements politiques », a-t-elle déclaré à l’époque.





Les écosystèmes de VC aux États-Unis et en Amérique latine se sont rapprochés au fil des ans, car l’influence du capital-risque de grande envergure s’est répandue en dehors de la Silicon Valley.





500 Global, l’un des plus grands fonds à risque à un stade précoce au monde, a été lancé en Amérique latine en 2012, et Y Combinator aPremier investissementdans la région en 2015 avec Platzi de la Colombie. Les deux ont continué à faire des centaines d'investissements dans la région collectivement.





De nos jours, les sociétés de capital-risque et les programmes d’accélérateurs transfrontaliers et à l’échelle mondiale se prolifèrent dans toute la région.





Un tel exemple est le Global Accelerator Network, communément connu sous le nom de GAN.





Fondée à Denver, dans le Colorado, en 2010 par rapport à l'accélérateur international Techstars, GAN est maintenant détenue par Morrow Global Network et a une valeur estimée du portefeuille de start-up de 10,7 milliards de dollars.









Selon l'agence de presse mexicaineMillénaireLe réseau a récemment ajouté un programme d’accélérateur de premier plan de l’université mexicaine à son réseau mondial.





Le Centre d’excellence de la technologie et de l’entrepreneuriat fondé sur la science du Tecnológico de Monterrey – l’une des principales universités d’ingénierie de la région – a récemment rejoint le réseau GAN.





Le programme vise à relier les étudiants, les professeurs, les fondateurs, les inventeurs et les investisseurs qui sont dédiés à faire un impact durable et positif. il a été fondé en 2001 et a diplômé plus de 4500 startups, créant plus de 34 000 emplois, selon un communiqué de presse partagé avec The Sociable.





Leur portefeuille comprend des sociétés qui innovent dans les domaines des produits numériques, de la biotechnologie, de l’intelligence artificielle (IA), de la technologie agricole, de la technologie du climat et de la technologie alimentaire.Les sociétés actuelles du réseau EBCT ont enregistré des ventes de dizaines de millions de dollars et recueillent un financement de plus de 5 millions de dollars par an, et les start-ups sont passées à des programmes d’accélérateurs internationaux prestigieux, dont Techstars et Y Combinator.





« Nous sommes ravis d’inviter le Centre d’excellence de la technologie et de l’entrepreneuriat scientifique de Tecnológico de Monterrey dans notre communauté exclusive de GAN », a déclaré Steve Hayton, directeur de l’éducation de GAN. « Nous sommes confiants que GAN fournira les ressources nécessaires pour aider les fondateurs de Tecnológico de Monterrey à développer leurs activités et à avoir un impact positif durable sur le monde. »





Des projets comme celui-ci visant à relier les écosystèmes de start-up mondiaux pourraient aider l’Amérique latine à se relever du déficit de financement des start-up qu’elle connaît depuis 2022.





Selon leLe temps latinEn 2024, environ 400 gestionnaires de fonds ont investi dans des sociétés latino-américaines, dont Softbanks au Japon et FJ Labs à New York.

De plus, les entreprises s’engagent à soutenir les startups latino-américaines qui souhaitent entrer sur le marché américain.





Impacta VC, une société chilienne de VC, fin de l'année dernièreannoncéLe programme Impacta Miami Softlanding, qui fournit des services et un soutien aux entreprises régionales pour mettre en place un magasin à Miami, une ville qui s’est rapidement développée en un centre technologique prospère.





Même face à la montée des tensions politiques, la communauté des affaires semble s’engager à investir transfrontalièrement entre l’Amérique latine et les États-Unis.









