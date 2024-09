Génération d'images AI dans l'éditeur HackerNoon (avec diffusion stable)

Hello HackerNoon écrivains 👋 J'ai une annonce passionnante à vous annoncer :

Les auteurs publiés peuvent désormais générer des images en utilisant Stable Diffusion ! 🥳

Vous verrez une nouvelle option en bas dans le modal de téléchargement d'image. Il y a une petite icône en forme d'œil 👁️ à côté, impossible de le manquer. Sachez simplement que nous limitons actuellement chaque utilisateur à 10 images par heure. Si une erreur apparaît indiquant que le contenu NSFW a été détecté, cela ne comptera pas dans cette limite. Modifiez simplement l'invite et essayez de ne pas être aussi grossier la prochaine fois. 😁





Quoi qu'il en soit, tapez simplement ce que vous aimeriez voir dans l'image et appuyez sur Entrée ou sur le bouton Soumettre , puis attendez un peu pendant que nous allons parler à replica.com pour générer votre image. Cela prend un peu de temps car nous générons d'abord une image de 768 × 512 pixels, puis nous envoyons l'image à un autre point de terminaison pour « mettre à l'échelle » l'image à l'aide de Real-ESGRAN. Après cela, l'image devient 1536 × 1024 pixels en taille et les bords et les petits détails deviennent plus définis.





Voici un avant et après de ce processus :

Pas mal… bizarre, mais pas mal !









Alto! Les "coquilles" ont des détails plus fins. Tous les bords sont plus clairement définis. Les nuages et l'herbe sont plus réalistes en apparence. L'image est devenue plus grande et plus HD. 👍





Trouver une bonne invite pour obtenir les résultats souhaités est son propre défi. Il existe de nombreux sites et documents sur le Web contenant des conseils et des astuces pour rédiger une bonne invite. https://publicprompts.art/ est l'un de ces sites. Vous serez peut-être surpris de voir que les invites peuvent devenir assez longues et quelque peu redondantes. Plus vous fournissez de détails en entrée, plus la qualité de la sortie a tendance à être élevée. Les guides écrits pour d'autres logiciels de génération d'images comme DALL-E 2 seront également applicables avec Stable Diffusion.





Itérations futures

À l'avenir, j'aimerais implémenter la fonction image à image où vous pouvez itérer sur une image, en changeant l'invite à chaque fois (si vous le souhaitez) pour sculpter progressivement l'image plus près de vos intentions d'origine. Il existe également la possibilité de masquer une partie de l'image et de ne régénérer que cette partie de l'image, ce que l'on appelle communément "Inpainting".





C'est tout pour le moment, passez une bonne journée.✌️