Floki annonce une campagne publicitaire majeure pour Valhalla en Premier League anglaise pour la saison 2024-25

MIAMI, Floride, 13 août 2024/Chainwire/--Floki est fier d'annoncer que Valhalla, le MMORPG révolutionnaire PlayToEarn de Floki, sera au premier plan d'une campagne publicitaire de grande envergure tout au long de la saison 2024-25 de la Premier League anglaise (EPL).





En s'appuyant sur des panneaux LED périphériques pendant les matchs en direct, cette campagne offrira une exposition mondiale massive et renforcera la crédibilité de la marque.





La Premier League anglaise est le championnat sportif le plus populaire au monde, attirant plus de téléspectateurs que la Ligue des champions de l'UEFA et la Bundesliga réunies. Pour la saison 2022-23, l'EPL a enregistré une audience cumulée de 3,23 milliards de téléspectateurs.





Diffusée dans 712 millions de foyers dans 190 pays, la ligue atteint 2,01 milliards de téléspectateurs de matchs en direct au cours de la saison et 1,22 milliard de téléspectateurs d'émissions de moments forts et d'autres contenus non en direct, selon les données provenant de Nielsen.





Les clubs de Premier League ont également un nombre impressionnant d'abonnés sur les réseaux sociaux, avec plus d'un demi-milliard de followers au total. Facebook compte 240 millions d'abonnés, Instagram 157 millions, TikTok 56 millions, X 123 millions et YouTube 28 millions.





Les panneaux publicitaires LED de Valhalla seront placés de manière stratégique pour maximiser la visibilité. Le système publicitaire entièrement orienté vers la télévision garantit que les publicités sont bien visibles pendant les diffusions. La flexibilité créative permet de personnaliser le contenu publicitaire de manière dynamique. La marque sera visible à l'intérieur même de l'événement, offrant ainsi une visibilité au programme.





Les publicités assureront une couverture multicanal, ce qui les rendra visibles sur différents appareils et plateformes, notamment la diffusion, les médias sociaux, les appareils mobiles et en ligne. Il n'y a pas de superpositions virtuelles pour interférer avec les publicités de la Premier League, ce qui garantit une visibilité ininterrompue. De plus, le fait d'éviter au minimum les publicités les rend presque inévitables pour les téléspectateurs.





Selon l'équipe, chaque minute de diffusion publicitaire LED génère 156 minutes de visibilité globale à l'écran.

La campagne publicitaire couvrira 100 minutes de temps publicitaire tout au long de la saison et sera diffusée dans le monde entier pour assurer une large portée.





Au moins 40 % de l'inventaire publicitaire sera diffusé lors des matchs des meilleurs clubs de la ligue. Cette vaste campagne devrait toucher un public mondial massif.





Au total, la campagne devrait toucher plus de 200 millions de personnes, générer environ 1,2 milliard d'impressions et durer près de 440 heures sur écran. En Europe, elle devrait générer environ 81 millions d'impressions et durer environ 181 heures sur écran.





En Asie et en Océanie, la campagne devrait générer environ 47 millions d'impressions et durer près de 168 heures sur écran. En Afrique, elle devrait générer environ 48 millions d'impressions et durer près de 34 heures sur écran.





Cette campagne sera diffusée sur certains des plus grands diffuseurs mondiaux, notamment Sky Sports, TNT, Amazon Prime, BBC (temps forts), NBC Sports (y compris Peacock), USA Network, Telemundo, FuboTV, Optus Sports, Star Sports, Disney+ Hotstar, beIN Sports, Supersport, Sky Deutschland, Canal+, DAZN, Sky Italia, Astro, Now TV et Truevisions.

À propos de Valhalla

Valhalla est une version revisitée du jeu d'aventure classique Creature-Collection, qui se déroule dans un monde ouvert MMORPG dynamique et vivant inspiré de la mythologie nordique. Les joueurs interagissent avec un ensemble diversifié de créatures excentriques appelées Veras, les découvrent, les apprivoisent, les entraînent et les échangent.





Seuls ou en clan, les joueurs participent à une économie dynamique, pilotée par les joueurs, pour gravir les échelons de la communauté et atteindre la suprématie tactique sur le champ de bataille à grille hexagonale. Site Web : Valhalla.game

À propos de Floki

Floki est la cryptomonnaie populaire et le jeton utilitaire de l'écosystème Floki. Floki vise à devenir la cryptomonnaie la plus connue et la plus utilisée au monde, en se concentrant sur l'utilité, la philanthropie, la communauté et le marketing.





Floki compte actuellement plus de 490 000 détenteurs et une marque forte reconnue mondialement grâce à des partenariats marketing stratégiques. Pour plus d'informations, les utilisateurs peuvent visiter Floki :

