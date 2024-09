La feuille de route Ethereum - De la fusion à la folie

La fusion est un événement remarquable, cependant, il s'agit de la première des cinq principales mises à niveau à venir sur Ethereum. Explorons la feuille de route Ethereum et voyons ce que l'avenir nous réserve.

La dichotomie

La fosse béante sépare la connaissance et la compréhension des marchés entre les investisseurs expérimentés, ou du moins ceux qui sont actifs dans la cryptographie depuis plus d'un cycle, et ceux qui sont nouveaux dans le jeu.





La question se pose, comment trouver le juste milieu dans la compréhension du concept entre ces deux parties ?



Étant sur un espace crypto Twitter depuis un certain temps, j'ai vu d'innombrables utilisations d'un emoji de fusée. 🚀





De plus, To The Moon est, sans aucun doute, une phrase emblématique de la cryptographie, en particulier pendant les marchés haussiers. Il est frappant de voir comment l'expérience change notre perception, même de petites choses comme des phrases. Les nouveaux croient que c'est vrai tandis que les anciens y voient une opportunité de trouver des liquidités de sortie et de réaliser un profit décent.





La dichotomie entre la perception et l'expérience du marché est stupéfiante.



Cependant, les deux groupes semblent être familiers avec l'emoji de la fusée et la phrase de la lune. Alors pourquoi ne pas les utiliser pour créer une métaphore ?

La métaphore

Comme nous sommes tous d'accord sur la familiarité avec l'icône de la fusée, utilisons-la pour créer une métaphore décrivant le chemin d'Ethereum.





Après toutes les difficultés et améliorations au cours des sept dernières années, la fusée doit passer par une série de cinq mises à niveau majeures avant d'atteindre son état *presque* final. *Presque*, car le développement se fera tout le temps, juste à un rythme plus lent par rapport aux cinq mises à jour principales.









Tout au long de ce processus, la fusée évoluera plusieurs fois pour devenir plus rapide, plus efficace, laissant une surcharge historique en cours de route. Cependant, comme l'a déclaré Vitalik, même après les deux premières mises à niveau, Ethereum pourrait prospérer pendant des décennies en tant qu'écosystème. De quoi Ethereum sera-t-il capable après toute la série de mises à jour ?





Décomposons les cinq étapes de mises à niveau en morceaux métaphoriques digestibles.





The Merge -> The Rocket évolue, changeant son mécanisme de base

-> The Rocket évolue, changeant son mécanisme de base The Surge -> La fusée s'envole dans l'espace, accélérant régulièrement

-> La fusée s'envole dans l'espace, accélérant régulièrement The Verge -> The Rocket devient simplifié et plus efficace

-> The Rocket devient simplifié et plus efficace The Purge -> The Rocket se débarrasse de toutes les données historiques pour optimiser la consommation d'énergie

-> The Rocket se débarrasse de toutes les données historiques pour optimiser la consommation d'énergie The Splurge ->The Rocket démonte les parties redondantes et obsolètes tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en atteignant son état *presque* final

L'histoire - Les débuts d'Ethereum

Le livre blanc Ethereum a été publié le 27 novembre 2013 et le projet est entré dans la phase de vente le 22 juillet 2014. La vente publique a duré 42 jours, jusqu'au 2 septembre, au cours desquels vous pouviez acheter des ETH avec BTC.



Après avoir levé des fonds et vu l'intérêt initial pour le projet, il a fallu près d'un an de travail ardu pour donner vie à Ethereum puisque le premier bloc, le bloc de genèse, a été produit le 30 juillet 2015, à 15:26:13 UTC.



Peu de temps après, un événement de cygne noir a eu lieu...









Ce qui s'est passé en juin 2016 a divisé la communauté Ethereum en deux camps opposés, les puristes et les progressistes. La division s'est produite en raison du tristement célèbre DAO Hack lorsque plus de 3,6 millions d'ETH ont été drainés par un acteur malveillant qui, selon Laura Shin, a finalement été retrouvé.





Un incident aussi désastreux signifiait non seulement la perte potentielle des fonds des investisseurs, mais constituait également une énorme menace existentielle pour un projet aussi jeune qu'Ethereum à ses débuts.





Au lendemain du piratage, la communauté a décidé, par vote en chaîne, qu'Ethereum devait effectuer la réorganisation et revenir à l'état de la chaîne d'avant le piratage. La décision signifiait que les fonds volés seraient restaurés sur la blockchain comme si de rien n'était.



Les puristes, d'autre part, ont affirmé que cela allait à l'encontre des règles des principes de la blockchain, même en tenant compte du fait que l'acteur malveillant exploitait la vulnérabilité des contrats intelligents DAO. Ils ont affirmé que la chaîne ne devait pas être réorganisée et que le prix de l'erreur devait être payé. Cette position a rendu impossible de combler le fossé entre les deux groupes et a conduit à un Hard Fork et à la création d'Ethereum Classic.





De plus, le débat a également tourné autour des principes de base de la technologie blockchain qui serait immuable et résistante à la censure, rendant la discussion un peu philosophique.





Après les débats houleux, le 20 juillet 2016, au bloc 192 000, le hard fork Ethereum a été mis en place.





À partir de ce moment, la communauté Ethereum initiale s'est scindée en deux camps opposés avec des visions différentes de ce que devrait être Ethereum dans le futur.









Les événements et débats susmentionnés ont conduit à la création d'Ethereum Classic (ETC), s'en tenant au mécanisme de consensus PoW et Ethereum (ETH), qui vise à devenir la blockchain PoS la plus robuste et l'épine dorsale de l'industrie de la cryptographie.





Une séparation similaire pourrait avoir lieu après la fusion, où Ethereum passera au mécanisme de consensus PoS, laissant l'épine dorsale du mécanisme PoW - les mineurs - au chômage. Cependant, c'est une considération pour un autre article car il y a plusieurs scénarios en jeu, et afin d'obtenir une vision non biaisée, au moins deux d'entre eux doivent être discutés.

L'évolution - Propositions d'amélioration d'Ethereum

Vous avez peut-être entendu parler de divers EIP à travers l'histoire d'Ethereum. Mais qu'est-ce que l'EIP pour commencer ?



EIP signifie Ethereum Improvement Proposals - en bref, des mises à niveau sur la blockchain Ethereum. Alors que certains EIP sont moins importants, il y en a eu quelques-uns qui ont changé la donne pour l'écosystème Ethereum. Plongeons dans certains d'entre eux.





EIP passés :



EIP-721 - Une interface standard pour les jetons non fongibles (NFT), également appelés actes. En d'autres termes, EIP-721 a introduit la technologie NFT dans la blockchain Ethereum en distinguant trois cas d'utilisation principaux :





Propriété physique — maisons, œuvres d'art uniques

Objets de collection virtuels — images uniques de chatons, cartes à collectionner

Actifs à « valeur négative » — prêts, charges et autres responsabilités



Alors que la plupart d'entre vous pourraient associer les NFT aux images de profil et aux CryptoPunks, la technologie des jetons non fongibles est bien plus grande que nous ne pouvons l'imaginer, car nous commençons seulement à apprendre ce qui est possible.





Si vous souhaitez en savoir plus sur les NFT et le concept de Metaverse, je vous encourage fortement à jeter un œil à l'article suivant, où je discute de la vision future des NFT et du Metaverse selon l'icône et l'esprit dirigeant de l'espace NFT - Punk 6529.





L'avenir des NFT et du métaverse selon Punk6529





EIP-1559 - alias London Fork - L'un des EIP les plus en vogue de tous les temps. EIP-1559 a modifié la valeur à long terme d'Ether (ETH) en introduisant des frais de réseau fixes par bloc qui sont brûlés, ce qui signifie qu'Ether a commencé à être brûlé par bloc. Plus Ethereum est utilisé, en tant que blockchain, plus Ether est brûlé*.





* Il s'agit d'une simplification excessive de la thèse brûlante car il y a des arguments raisonnables à faire valoir, refroidissant le «futur battage publicitaire» et la thèse déflationniste de l'ETH.





EIP-3156 – L'introduction des prêts flash. C'est l'un des EIP qui a eu un impact significatif sur l'industrie DeFi en introduisant la possibilité de traiter un prêt flash à un seul actif. En d'autres termes, un utilisateur peut emprunter des fonds sans aucune garantie, les utiliser à son avantage et les restituer dans la même transaction. C'est un mécanisme qui change la donne dans l'espace DeFi, d'autant plus si l'on tient compte du fait que la plupart des transactions sont effectuées par des bots, même dans le monde traditionnel de la finance, alias TradFi.





EIP-4400 - Également appelé EIP-721 Consumable Extension , est un EIP introduisant un nouveau rôle pour l'utilisation NFT, défini dans EIP-721. Les NFT ont d'autres utilités que la simple propriété. Vous pouvez les utiliser, par exemple, comme terrain/parcelle et permettre à différentes adresses de construire quelque chose dessus en payant une commission. En d'autres termes, c'est la mise à niveau qui a jeté les bases de l'évolution future des NFT.





EIP à venir :





EIP-3675 – La mise à niveau tant attendue vers la preuve de participation sur Ethereum Mainnet.





EIP-4337 - Account Abstraction, c'est-à-dire que les opérations des utilisateurs iront dans le mempool séparé (pool de mémoire, c'est-à-dire un pool de transactions/actions en attente), simplifiant la maintenance globale d'Ethereum en évitant les modifications à apporter au protocole de couche consensus .



EIP-4444 – Suppression de la nécessité de télécharger et de stocker les données historiques par les validateurs car les données historiques ne sont pas nécessaires pour valider de nouveaux blocs. Un grand pas vers la vision d'avoir un nœud Validator sur un smartphone, contrairement à avoir au moins 1 To d'espace disque pour stocker les données aujourd'hui.





La liste complète des EIP est accessible ici - https://eips.ethereum.org/

La feuille de route - Cinq mises à niveau principales

Ethereum entre dans la phase d'accélération du développement et d'introduction de changements significatifs, comme l'a présenté Vitalik lui-même lors du récent événement EthCC à Paris.









Le ralentissement prévu de la croissance des capacités du système ne sera pas le signe d'un moindre intérêt pour le développement du réseau. Il souligne la fusion des changements rapides et révolutionnaires qui sont sur le point de se produire dans un court laps de temps, contrairement à un rythme de développement moyen qui se produira par la suite.



Vous trouverez ci-dessous les noms des mises à niveau Ethereum dans l'ordre d'implémentation estimée :





La fusion

La montée subite

Le bord

La purge

La folie





Bien que les noms puissent sembler amusants au premier abord, ces mots ont une signification significative si nous les plaçons dans le contexte d'une métaphore. De plus, il est beaucoup plus facile de mémoriser les noms et les mises à jour associées.





Récapitulons la métaphore du début de l'article.





The Merge -> The Rocket évolue et décolle

The Surge -> La fusée déferle dans le cosmos

The Verge -> The Rocket devient simplifié et plus efficace

The Purge -> The Rocket démonte les pièces inutiles pour aller plus loin

The Splurge -> The Rocket ajoute une variété de nouvelles fonctionnalités





D'accord, d'accord, mais qu'est-ce que ces améliorations vont changer ? Pourquoi devrais-je m'en soucier?





Eh bien, si vous placez votre argent dans un actif dont vous avez peu ou pas connaissance, c'est de la pure spéculation. Vous ne pouvez pas vous appeler un investisseur, car investir est une décision consciente basée sur des recherches antérieures.





De plus, il est fascinant de voir les changements révolutionnaires se produire en temps réel, n'est-ce pas ?









D'accord, maintenant que nous voyons le contexte, il est plus facile de lier les changements à venir à leur signification et aux effets qu'ils auront sur la blockchain Ethereum.





The Merge -> Transition complète vers PoS

The Surge -> Augmentation massive de l'évolutivité des rollups grâce au mécanisme de sharding*

The Verge -> Optimiser les structures de données avec Verkle Trees

The Purge -> Élimination des données historiques et de la dette technique

The Splurge -> Extras divers mais importants comme les solutions post-quantiques





* Le sharding lui-même est une mise à niveau distincte et en plusieurs phases, alors que The Surge en fait partie.





Après avoir établi quelles sont les mises à jour à venir, plongeons-y séparément et discutons des changements qu'elles introduiront.

La fusion - Transition complète vers la preuve de participation

La transition tant attendue du PoW au PoS va enfin se produire après avoir été reportée cinq fois au cours des années précédentes.





L'une des principales implications du passage au PoS est la diminution de l'émission d'ETH. Il existe de nombreuses estimations différentes de la baisse de l'émission, résultant d'une baisse de 40% à 90%. La vérité est qu'actuellement, environ 13 000 ETH sont créés quotidiennement pour soutenir les mineurs de PoW. Une fois que nous aurons atteint le point de vente, toutes ces émissions d'ETH chuteront. Au lieu de cela, nous aurons des validateurs dans les points de vente émettant environ 2 000 ETH par jour, ce qui pourrait atteindre environ 5 000 ETH à l'avenir. Pourtant, il s'agit d'une baisse significative de l'approvisionnement quotidien en ETH.



Comme son nom l'indique, dans le mécanisme Proof of Stake, toute personne détenant des ETH pourra les miser et gagner des pourcentages de récompenses en ETH, et non en dollars - ce qui est une différence très importante. Si vous détenez 32ETH, vous pouvez même devenir un validateur et proposer des blocs en exécutant votre propre nœud*. Si vous détenez moins de 32 ETH, vous pouvez miser votre ETH dans des pools fournis par le jalonnement Lido, Rocket Pool ou d'autres protocoles de jalonnement qui émergeront.





* Notez que pour exécuter un nœud, vous n'avez besoin d'aucun engagement économique en dehors d'un ordinateur avec 1 à 2 To de stockage de données disponible et d'une connexion Internet. Cependant, sans 32ETH jalonnés, vous ne pouvez pas proposer de blocs au réseau et gagner des récompenses de protocole. La possibilité pour quiconque d'exécuter un nœud est essentielle pour maintenir la décentralisation du réseau Ethereum, d'où différentes façons de devenir un validateur.



** Une note clé pour tous les dégénérés branchés qui cherchent à acheter et à miser des ETH avec tout leur argent fiduciaire - vous devez tenir compte de la possibilité que les chiffres changent. Tout APY ou APR que vous voyez aujourd'hui pourrait profondément différer à l'avenir. Plus il y a d'ETH jalonnés, moins il y a de récompense en % pour les individus, qui peuvent même chuter à 0,1 % à 100/120 millions d'ETH jalonnés.





Sur la note de l'ETH jalonné, The Merge ne publiera pas tous les ETH jalonnés en même temps, comme cela se produira après la mise à jour de Shanghai, qui devrait être introduite environ six mois après la transition vers PoS.





Une fois la mise à jour de Shanghai mise en œuvre, tous les validateurs seront incités à retirer leur ETH jalonné en dessous du seuil de 32ETH car ceux-ci ne gagneront pas de rendement supplémentaire et seront autrement verrouillés sans raison.









De plus, les ETH jalonnés ne seront pas libérés immédiatement pour inonder le marché de liquidités, mais seront régulièrement libérés pendant environ un an ou plus. Tout se résume au mécanisme de retrait permettant à seulement six validateurs de sortir par époque (toutes les 6,4 minutes), limitant le retrait quotidien d'ETH à 43 200 ETH sur 14 250 406 ETH * jalonnés. Cette limite de taux empêche un exode massif de fonds d'inonder le marché.





* Le nombre d'ETH jalonnés peut changer.





De plus, un tel mécanisme empêche un attaquant potentiel de commettre une infraction et de sortir de son pieu à la même époque avant de le faire entailler en guise de sanction.



Une autre amélioration significative apportée par The Merge est l'élection d'un chef secret unique (SSLE). En bref, on ne sait pas qui produira le prochain bloc, donc un pirate potentiel ne peut pas spécifier quel validateur attaquer avec une intention malveillante.

The Surge - Mise à l'échelle d'Ethereum

La deuxième mise à niveau vise à faire évoluer la blockchain Ethereum avec l'utilisation d'un mécanisme de sharding introduit dans l'EIP-4844 appelé « Shared Blob Transactions » ou, comme la plupart des crypto-monnaies le savent, « Proto-Danksharding ».





Il est crucial de souligner que The Surge met en place l'échafaudage et la plupart de la logique nécessaire pour mettre en œuvre le sharding, mais n'introduit pas de mécanisme de sharding en soi.





Après l'expédition de Sharding, la couche 1 d'Ethereum n'aura qu'à interpréter les données, pas à les calculer.





Mais quel est le mécanisme de partitionnement, pourriez-vous demander ?





En bref, les données restent en chaîne tandis que le calcul et le stockage sont hors chaîne, augmentant la bande passante de Rollup jusqu'à, à partir du POV mathématique, 100 000 transactions par seconde.





De plus, nous pourrions considérer le sharding comme le processus de fractionnement horizontal d'une base de données pour répartir la charge en répartissant la charge de traitement de la grande quantité de données nécessaires aux cumuls sur l'ensemble du réseau. Cela augmente non seulement la bande passante des transactions, mais contribue également à décentraliser l'ensemble de la blockchain.





Parallèlement à l'introduction de l'échantillonnage de disponibilité, qui fait partie de la mise à niveau de Sharding, même les utilisateurs mineurs d'Ethereum pourront devenir les gardiens de la ville d'Ethereum en devenant des validateurs.









La bande passante augmentera et le coût de transaction moyen pourrait diminuer, mais comme l'a déclaré Vitalik, un changement majeur qui pourrait potentiellement avoir lieu à long terme est que la couche 1 devient de plus en plus chère au fil du temps pour un utilisateur individuel moyen. Une telle dynamique de prix fera passer la croissance de l'écosystème Ethereum de la construction sur la couche 1 à la construction sur des projets de couche 2 comme Arbitrum, Optimism, StarkNet ou zkSync, qui ne doivent pas être considérés comme quelque chose de négatif. Cela ressemblerait plutôt à la restructuration d'un écosystème similaire à la situation où des enfants adultes prennent plus de responsabilités à un parent.





Une autre mise à niveau importante du réseau sera la séparation proposant-constructeur (PBS).





Pour clarifier la nomenclature utilisée, nous devons comprendre qui est, ou sera, un Builder et qui est un Proposer dans la blockchain Ethereum.





Block Proposer joue le même rôle qu'un mineur sur la chaîne PoW. Être un proposant de bloc vous permet de choisir les transactions à inclure dans le bloc en spécifiant les transactions qui vous sont les plus rentables, en profitant du mécanisme de la valeur extractible du mineur (MEV).





Si vous êtes déjà tombé sur l'acronyme MEV mais que vous n'avez aucun intérêt à vérifier sa signification, voici une brève explication.





MEV est ce que son nom l'indique, la valeur qu'un mineur/validateur/séquenceur, etc. peut extraire en raison de la capacité d'inclure, d'exclure ou de réorganiser arbitrairement des transactions dans le bloc qu'il produit ou propose, ce qui rend le bloc Ethereum très efficace. .





Tout se résume à la question de l'emballage autant que possible de la manière la plus rentable. Les données sont robustes, tandis que le stockage en bloc est limité.



Les Builders sont une nouvelle classe d'acteurs qui reçoivent la liste des transactions, depuis les Block Proposers, sous la forme d'une crList. La liste indique quelles transactions les constructeurs DOIVENT inclure pour limiter leur capacité de manipulation de blocs. Les constructeurs pourront toujours réorganiser les transactions pour maximiser le MEV, mais ils ne pourront rien exclure/censurer. Un tel mécanisme annulera l'un des aspects les plus négatifs du MEV, qui est le pouvoir divin de censurer et d'exclure les transactions des utilisateurs.





PBS vise à maximiser les avantages et la rentabilité du MEV pour l'écosystème Ethereum, tout en neutralisant ses obstacles pour les utilisateurs. C'est un scénario gagnant-gagnant.

The Verge - Arbres changeants

La structure de données est souvent présentée et appelée arbre d'un type particulier. L'un des exemples les plus importants d'arbres de données est Merkle Trees et Verkle Trees. La différence entre les deux peut être décrite de la manière suivante - Dans un arbre de Merkle, un nœud parent est le hachage de ses enfants. Dans un arbre Verkle, un nœud parent est l'engagement vectoriel de ses enfants.





Hein?









Pour le mettre dans un langage simplifié, dans la structure Merkle Tree, pour créer une preuve valide d'un nœud, nous devons inclure tous les nœuds sœurs - nœuds qui partagent un nœud parent - ce qui peut être une opération très consommatrice de données.









Les arbres Verkle, d'autre part, n'ont pas besoin de fournir tous les nœuds sœurs. Au lieu de cela, vous devez fournir le chemin du nœud donné à la note racine le long des nœuds parents, avec une petite preuve validant le chemin.









Les deux graphiques suivants sont tirés du billet de blog de Vitalik Buterin intitulé Verkle trees et illustrent le chemin que nous devons suivre pour prouver qu'une donnée donnée est correcte et provient de la racine donnée.





L'avantage d'utiliser Verkle Trees est de produire des tailles d'épreuves plus légères d'environ 6 à 8 fois par rapport aux Merkle Trees, et de 20 à 30 fois plus petites que Merkle Patricia Trees Ethereum utilise aujourd'hui.



Le passage aux arbres Verkle sera sans aucun doute un grand défi cryptographique comme ceux qui ont été introduits par John Kuszmaul en 2018. Il ne faut pas longtemps pour apprendre à utiliser le plein potentiel d'une technologie donnée. Néanmoins, si tout se passe bien, ce sera une formidable amélioration de l'efficacité de la blockchain Ethereum.



The Verge apporte également beaucoup de bonnes choses pour la décentralisation avec des clients sans état permettant d'exécuter des nœuds légers sur Ethereum.



Un nœud léger ne contient que la chaîne d'en-têtes de bloc sans l'exécution d'aucune transaction ou état associé de la chaîne qu'il valide. Lorsqu'un nœud est mis en ligne, il sera totalement sans état car il ne contiendra aucune information concernant l'état de la chaîne. Vous pouvez considérer un nœud léger comme une personne vérifiant les titres de fichiers top secrets sans avoir besoin de connaître et de traiter le contenu.

La purge - Quitter la surcharge historique

The Purge introduira l'EIP-4444 susmentionné, changeant la donne pour les clients Ethereum.





Pour continuer, nous devons clarifier qui ou ce qu'est un client Ethereum.





Un client Ethereum est le logiciel nécessaire pour permettre aux nœuds Ethereum de lire des blocs sur la blockchain Ethereum et les contrats intelligents basés sur Ethereum. Un « nœud » est la pièce en cours d'exécution du logiciel client.



Que va introduire EIP-4444 ?





Cela supprimera la nécessité pour les clients de stocker et de télécharger des données historiques - datant de plus d'un an, comme indiqué dans la description de l'EIP.









Attendez les gars… Alors ça supprime l'historique de la blockchain Ethereum ? Quel genre de blockchain fait ça ? C'est contre l'idée, n'est-ce pas ?





Vous aurez raison, dans une certaine mesure, car la suppression des données des clients, ou simplement la suppression de la nécessité de les télécharger lorsque vous devenez un nouveau client, ne signifie pas que les données sont perdues. Toutes les données historiques vont être stockées par des projets tiers comme The Graph, qui sert déjà un tel objectif pour certains projets de blockchain.





Évoquant la comparaison de Vitalik - Une blockchain est comme un panneau d'affichage. Il affiche les informations actuelles dont vous avez besoin car vous n'avez pas besoin de connaître toutes les publicités du passé.



Laisser de côté la surcharge historique sera extrêmement avantageux pour Ethereum car cela permettra à plus de personnes d'exécuter des clients Ethereum sur leurs machines en supprimant le besoin de télécharger et de stocker des centaines de gigaoctets de données.





C'est une autre étape sur la voie de l'exécution efficace d'un client Ethereum sur un smartphone.

La folie - zéro connaissance

Contrairement aux étapes précédentes de la feuille de route Ethereum, The Splurge pourrait ne pas avoir la mise à niveau principale du « thème ». Il s'agit plutôt d'un lot divers de mises à niveau avec des extras à long terme très ambitieux comme ZK-SNARKing tout, travaillant sur la sécurité post-quantique de la blockchain et l'introduction des améliorations EIP-1559 (Burning EIP).





Si vous n'êtes pas familier avec les hypothèses Zero-Knowledge (ZK), cela vous permet de fournir la preuve de quelque chose sans divulguer d'informations cruciales.



Imaginez avoir une pièce scellée avec une seule sortie et devoir prouver que vous pouvez ouvrir la porte et entrer dans la pièce. Sans que personne ne vous voie entrer le mot de passe ou même entrer dans la pièce, vous pouvez sortir de la pièce par la seule sortie, qui sera la preuve d'avoir le mot de passe pour ouvrir le scellé.



La possibilité d'utilisation de la preuve Zero-Knowledge dans le monde réel est étonnante car nous devons divulguer des informations sensibles sur presque toutes les étapes que nous faisons dans le monde bureaucratique d'aujourd'hui. Cela améliorerait non seulement l'efficacité temporelle du travail administratif, mais constituerait également une amélioration considérable de la protection contre la fraude et minimiserait le risque de fuites de données, qui sont plus courantes que la plupart des gens ne l'imaginent.





Si la vision des cas d'utilisation Zero-Knowledge est fascinante, la technologie en est encore à ses balbutiements. Il est difficile d'estimer combien de temps il faudra pour développer et apprendre à utiliser correctement la technologie Zero-Knowledge, mais nous voyons des tentatives audacieuses faites par zkSync ou StarkNet, pour construire des projets de couche 2 sur Ethereum avec l'utilisation de preuves Zero-Knowledge .





Examiner de plus près ces projets et s'engager avec eux pourrait vous permettre d'acquérir une expérience précieuse et pourrait s'avérer très rentable à l'avenir.



En écoutant Bankless parler avec Vitalik de Endgame pour Ethereum, j'ai entendu une excellente description de ZK en référence à un ancien jeu Snake.







Considérons Ethereum comme le serpent. Plus il consomme de données, fournies par les utilisateurs, plus il devient long, ce qui le rend plus difficile à exploiter. Avec la technologie ZK, le serpent aurait juste besoin d'une petite preuve qu'il a *en effet* un corps attaché à sa tête. Les détails du corps ne seraient pas nécessaires pour fonctionner efficacement.



En bref, nous n'aurions qu'une tête de serpent, et tout le corps serait ZK-SNARK, assurant à la tête que tout est sain et sauf.

La folie - Post-quantique

L'une des mises à niveau ambitieuses susmentionnées à venir dans The Splurge est " Post-Quantum Everything ", comme décrit dans la feuille de route Ethereum publiée par Vitalik sur Twitter.









Sans aucun doute, les ordinateurs quantiques constituent une énorme menace pour la technologie blockchain dans son état de sécurité actuel. Le risque vient d'une immense augmentation de la puissance de calcul que les machines quantiques posséderont, permettant de changer l'état de la blockchain, de l'attaquer ou simplement de l'effacer si nécessaire ou voulu.





Alors que la majeure partie de l'industrie de la cryptographie se concentre sur les tendances actuelles, certains projets de blockchain comme Algorand ou Ethereum travaillent sur des solutions résistantes au quantum, essayant d'avoir une longueur d'avance.





En ce qui concerne la résistance quantique, cela pourrait être réalisé avec l'utilisation de Zero-Knowledge Proofs d'un type particulier, car il existe différentes versions de ZKP utilisant diverses solutions de cryptographie. Nous prendrons en considération deux types de ZKP - zk-SNARK et zk-STARK.



Bien que les acronymes soient faciles à retenir, ils ont un peu plus de sens.





SNARK - Argument succinct non interactif de la connaissance

STARK - Argument succinct et transparent de la connaissance





Une seule lettre porte une énorme différence dans la façon dont la technologie peut être appliquée. En bref, STARK n'a pas besoin d'un environnement sûr ou de confiance en s'appuyant sur des fonctions de hachage résistantes aux collisions ; il peut donc être transparent. D'autre part, SNARK est conçu pour fonctionner dans un environnement de confiance d'un protocole donné où l'interaction entre le prouveur et le vérificateur se limite à l'échange d'une preuve.





Bien qu'il soit dit que les preuves zk-STARK sont actuellement estimées résistantes quantiques, les zk-SNARKS sont considérés par certains comme vulnérables aux attaques quantiques.









Comme indiqué précédemment, Zero Knowledge en est encore à ses balbutiements et pourrait se développer BEAUCOUP à l'avenir, rendant peut-être les preuves zk-SNARK résistantes quantiques.





De plus, les preuves zk-SNARK seraient vulnérables quantiques en raison de la cryptographie à courbe elliptique dans leurs engagements polynomiaux. C'est pourquoi des projets comme Redshift, créé par zkSync, utilisent des preuves zk-SNARK mais avec un mécanisme de hachage au lieu d'utiliser des courbes elliptiques, ce qui le rend * peut-être * résistant au quantum.





Pour conclure, il est difficile de dire si certaines technologies Zero Knowledge sont résistantes au quantum car il est difficile de les tester au combat sans disposer d'ordinateurs quantiques à portée de main. Nous ne pouvons formuler que des hypothèses concernant des projets particuliers quant à leur résistance quantique. De plus, la technologie ZKP se développe tout le temps, progresse et modifie les hypothèses passées, tout comme zkSync l'a fait avec Redshift, rendant leurs solutions zk-SNARK potentiellement résistantes au quantum.

Réflexions finales

La feuille de route Ethereum est une tentative de mise à niveau d'une blockchain qui s'est énormément développée au cours des dernières années, ce qui en fait une entreprise impressionnante en raison de l'ampleur même d'un projet.





Ethereum changera considérablement dans les années à venir, et ce pourrait être la plus grande évolution que nous verrons dans l'ensemble de l'industrie de la cryptographie pour les années à venir.





Comme Vitalik lui-même l'a déclaré, juste avec The Merge et The Surge terminés, Ethereum peut prospérer pendant des décennies. Où en sera Ethereum après avoir terminé avec succès sa feuille de route et de quoi il sera capable, on ne peut que se demander.



Tout ce qui précède est écrit sur l'hypothèse que rien ne casse en cours de route, mais soyons comme les Rollups actuels - Optimistes.





Jusqu'à la prochaine fois!





~ MOI





N'est-ce pas drôle comme rien ne change de jour en jour, mais quand vous regardez en arrière, tout est différent ?

CS Lewis

















