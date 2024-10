Découvrez Web3 Banking avec la carte de débit de Holyheld

Dans un monde financier en évolution rapide, les services bancaires traditionnels sont continuellement mis au défi par les technologies émergentes Web3. L'avenir est maintenant si vous recherchez une solution qui relie de manière transparente vos monnaies numériques aux transactions quotidiennes.





Êtes-vous à la recherche d’une carte de débit qui se connecte directement à votre portefeuille de garde personnelle ? Une carte accompagnée d'un IBAN et prenant également en charge l'EURS ? La collaboration entre Holyheld et STASIS rend cela possible.





Pour ceux qui recherchent une approche plus rationalisée et décentralisée des transactions financières, la collaboration entre les marques fintech présente une solution intéressante. L'offre de base ? Une carte de débit qui se connecte directement à votre portefeuille de garde et prend en charge EURS.





Carte de débit Holyhead : fonctionnalités que vous allez adorer





Allons droit au but. Votre nouvelle carte brillante de Holyheld comporte de nombreuses fonctionnalités intéressantes qui renforceront votre inclusion Web3.





Auto-garde : contrairement aux portefeuilles classiques, avec Holyheld, vous utilisez votre portefeuille d'auto-garde. Cela garantit que Holyheld n’aura jamais accès à vos clés. N'oubliez pas : vos actifs, votre contrôle.





Sortie polyvalente : sortie directe de votre portefeuille sur les plates-formes Ethereum et Polygon où $EURS est accepté.





La sécurité avant tout : la sécurité est primordiale. Les contrats intelligents de Holyheld ont été rigoureusement audités. De plus, toutes les recharges bénéficient d'une assurance en chaîne, garantissant votre tranquillité d'esprit.





Compatibilité universelle : que vous soyez Apple ou Android, Holyheld a ce qu'il vous faut. La carte prend en charge Apple Pay et Google Pay.





L'offre que vous ne devriez pas refuser





Dans le paysage de la finance numérique, Holyheld se démarque en proposant des solutions pionnières qui répondent aux exigences des utilisateurs d'aujourd'hui. Avec sa carte de débit Web3, il promet une utilité et insuffle un niveau de sécurité et de flexibilité rare à trouver. Alors pourquoi attendre ? Entrez dans le futur de la banque dès aujourd’hui !





Voici l'offre :





Commandez une carte Holyheld via notre lien exclusif et empochez une récompense d'adhésion d'une valeur de 4,5 EURS.





Se sentir chanceux? Vous pourriez bien être l’une des trois personnes sélectionnées au hasard à bénéficier du remboursement intégral des frais de commande de votre carte, à condition de vous inscrire dans le mois stipulé.





Obtenez votre carte à prix réduit maintenant : https://holyheld.com/$koliboom





À propos de STASIS & EURS :





STASIS est une société européenne de technologie financière qui développe des instruments conviviaux pour permettre aux clients institutionnels et de détail de gérer les monnaies numériques et les blockchains publiques pour les paiements et règlements, le commerce électronique et la DeFi. La société émet, gouverne et gère EURS, le seul stablecoin légal dans l'UE, accessible dans 175 pays du monde et audité par les 5 plus grands cabinets d'audit mondiaux.





À propos de Holyhold





Holyheld est une carte de débit pour ceux qui sont payés en crypto, contribuent à un DAO, négocient sur des DEX et collectent ou créent des NFT – la seule carte pour tous les natifs de la crypto. Obtenez votre carte, payez depuis votre téléphone, utilisez votre portefeuille et choisissez votre crypto.





