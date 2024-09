Faire face au syndrome de l'imposteur

Je me suis senti comme un imposteur pendant une grande partie de ma vie professionnelle. Avec chaque promotion, chaque grand projet et chaque défi est venu ce sentiment de naufrage - "Je suis un imposteur et ils vont bientôt le découvrir." "Je ne mérite pas ça." "Ils ont probablement fait une erreur en me confiant ce projet, ce poste ou ce défi."



Et chaque fois que j'ai réussi et que j'ai répondu à ces attentes, et parfois même que je les ai dépassées, au lieu de croire en mes compétences et mes capacités et de célébrer mon accomplissement, mon critique intérieur a inventé une autre histoire pour justifier mon exploit - "C'était probablement trop facile. Si je pouvais le faire, n'importe qui le peut. "Je suppose que j'ai eu de la chance cette fois." « J'avais une équipe pleine de gens intelligents et talentueux. C'est à cause d'eux. »





Mes sentiments n'étaient visibles que pour moi. Je n'ai jamais partagé ce que je ressentais de cette façon avec qui que ce soit. Tout le monde a vu une autre facette de moi dont je ne croyais pas qu'elle existait. Une personne intelligente, talentueuse, confiante et hautement qualifiée qui était bonne dans son travail. Quelqu'un en qui ils croyaient. Quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance avec des responsabilités de plus haut niveau.





Je me souviens encore de la première fois où j'ai voyagé pour travailler pour un client aux États-Unis. En attendant à l'aéroport, à chaque fois que mon téléphone sonnait, je pensais que ce devait être mon patron qui m'appelait pour me dire qu'il avait fait une erreur et que je n'étais pas qualifié pour faire ce travail. Sur le site du client, je me suis réveillé chaque jour avec le sentiment d'être exposé et je l'ai vite découvert. Mais aucun de ces sentiments qui semblaient si réels à l'époque ne s'est avéré être vrai. Seulement plus de projets. Plus de clients. Plus de voyages. Et à chaque voyage, chaque nouveau projet et chaque client, le cycle consistant à se sentir indigne, à vivre avec une peur constante et à se sentir soulagé une fois tout terminé se répète.



Cela a duré des années !





Même si je me sentais seul à l'époque, je n'étais pas seul. Rechercher par l'International Journal of Behavioral Science a révélé que plus de 70% des personnes sont affectées par des pensées d'imposteur au travail à un moment donné de leur vie. C'est assez important.

Faire l'expérience du syndrome de l'imposteur

Le syndrome de l'imposteur, bien qu'un sentiment communément partagé s'avère être une expérience tout à fait unique. Son impact sur chaque individu varie non seulement dans la façon dont ils se sentent, mais aussi dans la façon dont ils se comportent et agissent par la suite.





Par exemple…





Votre dialogue intérieur peut vous dire de garder le silence et de ne pas exprimer votre opinion à moins que vous ne soyez sûr à 100 % de son exactitude. Inquiet qu'une réponse moins que parfaite vous expose.

Lorsque vous avez besoin d'aide, votre critique intérieur peut vous arrêter. Et si demander de l'aide vous donnait l'air incompétent et faisait comprendre aux autres que vous ne méritez pas ce poste ?

Vous pouvez rester tard et travailler très dur pour suivre toutes les personnes intelligentes et intelligentes autour de vous. Après tout, votre jugement vous dit que si vous ne vous surmenez pas, vous serez laissé loin derrière.

Vous ne cessez de reporter une mission importante avec la crainte de la gâcher. Il est beaucoup plus facile de ne pas essayer que de s'exposer à l'humiliation d'échouer.





Ce qui vous retient n'est pas la peur, mais votre attitude envers elle. Plus vous vous accrochez à l'attitude selon laquelle la peur est quelque chose de "mauvais" et que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voulez tant qu'elle ne disparaît pas, plus vous serez coincé - Russ Harris





Quant à moi, plus que de nommer le sentiment, j'avais besoin d'analyser les comportements et actions sous-jacents que j'avais consciemment ou inconsciemment retenus comme mécanismes d'adaptation pour faire face à mes sentiments de syndrome de l'imposteur. Des comportements destructeurs qui m'ont empêché d'utiliser mon plein potentiel. Des comportements qui n'étaient pas seulement préjudiciables à ma propre croissance, mais blessaient également ceux qui m'entouraient.





Plus je m'accrochais à ces comportements, plus je me sentais pris au piège. J'avais besoin de me débloquer et de récupérer mon potentiel. J'avais besoin de me débarrasser de ces comportements.





Mon analyse et mes recherches m'ont amené à 5 comportements distincts que nous pouvons adopter comme stratégies d'adaptation pour faire face au syndrome de l'imposteur. J'ai affiché plusieurs de ces comportements à différents moments de ma vie. J'en avais aussi une prédominante, une sorte de stratégie d'adaptation par défaut pour faire face aux sentiments de fraude.





Auquel pouvez-vous vous identifier ?

5 stratégies d'adaptation pour faire face au syndrome de l'imposteur

Procrastinateur

Vous êtes un procrastinateur si vous avez tendance à reporter ou à retarder les choses jusqu'au tout dernier moment.





ous pouvez donner des excuses autant que vous voulez " Je ne peux pas trouver le temps " " Je travaille bien sous pression ", mais la vraie raison d'éviter la chose même que vous devez faire n'est pas le manque de temps ou votre capacité à produire un excellent travail sous une pression du temps. C'est votre peur de faire un mauvais travail, ce qui montre clairement à vous-même et aux autres que vous êtes en fait un imposteur.





Parfois, nous tergiversons tous. Mais si vous avez affaire à des sentiments de syndrome de l'imposteur, la procrastination n'est pas une chose ponctuelle. C'est plutôt une habitude.





Et chaque fois que vous vous comportez de cette façon et que vous finissez toujours par obtenir un bon résultat, le succès inattendu ne fait qu'intensifier vos sentiments d'imposteur et renforce votre conviction d'être découvert. Après tout, vous n'avez pas fait d'effort et ne méritez pas ce résultat. Vous avez peut-être encore trompé tout le monde, mais pas pour longtemps.





Chaque fois que vous vous retrouvez à remettre les choses à plus tard ou à les retarder par peur de l'échec, posez-vous ces questions :

Qu'est-ce que j'essaye d'éviter ? Quelle est ma vraie raison de le remettre à plus tard? Quel est le pire qui puisse arriver si je fais de mon mieux ? Pourquoi est-ce que je me soucie tellement de ce que les autres pensent de moi que je suis prêt à saboter mes propres chances de succès ? Quel est le petit pas que je peux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire des progrès constants ? Comment puis-je m'en débarrasser?





La loi de l'efficacité forcée dit qu'il n'y a jamais assez de temps pour tout faire, mais il y a toujours assez de temps pour faire la chose la plus importante - Brian Tracy





En vous concentrant sur le fait de bien faire les choses importantes et en faisant de petits pas vers celles-ci, vous pouvez vous débarrasser de votre procrastination et transformer vos efforts en une contribution significative.

Perfectionniste

Vous êtes un perfectionniste si vous avez une longue liste de ce qui constitue le mal, mais qu'il n'y a qu'une seule façon d'être juste - votre façon. Des performances exemplaires, des normes élevées et un résultat parfait à 100 %, exactement comme vous l'attendez. Les choses doivent être à votre façon ou elles ne sont tout simplement pas «assez bonnes».



Lorsqu'un projet se déroule bien, au lieu d'être satisfait de votre performance, vous trouvez toujours qu'il y a une chose que vous auriez pu faire mieux : votre excuse parfaite pour ne pas vous lancer. Vous avez peur de diffuser votre travail avec la crainte que les autres ne l'aiment pas et que vous soyez exposé.



Julia Cameron, auteure et poétesse, le résume magnifiquement : « Le perfectionnisme n'est pas une quête du meilleur. C'est une poursuite du pire en nous-mêmes, la partie qui nous dit que rien de ce que nous faisons ne sera jamais assez bon - que nous devrions essayer à nouveau » et Jennifer White, une auteure, a déclaré : « Le perfectionnisme n'a rien à voir avec le fait de bien faire les choses. Cela n'a rien à voir avec des normes élevées. Le perfectionnisme est un refus de se laisser aller de l'avant.





Votre attitude perfectionniste a également un impact sur la façon dont vous collaborez avec les autres. La délégation ne vous est pas facile. Si cela fait partie de votre travail, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes jamais satisfait du travail de votre équipe, vous vous sentez souvent en colère, insatisfait et frustré.





Votre perfectionnisme ralentit votre équipe. Pousser les autres à respecter vos normes élevées entraîne une résistance et une réticence à travailler avec vous. Vous pouvez également développer la tendance à retravailler le travail de quelqu'un d'autre même s'il a fait un excellent travail uniquement pour satisfaire votre perfectionniste intérieur. Votre intention n'est peut-être pas mauvaise, mais elle leur fait comprendre qu'ils ne sont pas compétents et que vous ne leur faites pas confiance.





Maintenant, je ne suggère en aucune façon que vous ne devriez pas fixer des normes élevées pour votre équipe ou attendre quoi que ce soit de moins que l'excellence. Mais l'excellence et le perfectionnisme sont deux choses distinctes. L'excellence consiste à utiliser votre potentiel et celui des autres pour rechercher un excellent résultat. Le perfectionnisme est une question d'obsession.





La perfection peut sembler possible si vous essayez juste assez fort, travaillez plus longtemps et faites mieux, mais c'est vraiment un mirage planant de manière tentante juste hors de portée. Vous pourriez vous pousser jusqu'à cette belle oasis, mais que se passe-t-il quand vous y arrivez ? Il n'y a rien à voir, ou il s'avère que c'est plus loin que vous ne le pensiez. Viser la perfection signifie que vous ne pouvez jamais rester assis et profiter de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment ; cela vous empêche de vous sentir satisfait et vous encourage à sous-estimer tout ce que vous avez déjà comme n'étant pas suffisant - Jessamy Hibberd





Chaque fois que vous pensez que quelque chose ne va pas, qu'il doit être corrigé ou que ce n'est pas assez bon, posez-vous ces questions :

Qu'est-ce qui me fait croire que c'est important ? Est-ce que mon opinion correspond à ce que les autres ont à dire ? Quelle est leur raison d'accord ou de désaccord ? Quel sera l'impact de ne pas faire ce changement ? Quel est le pire qui puisse arriver ? Quelles autres choses puis-je faire à sa place qui apporteront plus de valeur pour moi, mon équipe et mon organisation ?





En étant sélectif quant à l'endroit où vous mettez vos efforts et en ne perdant pas votre temps et votre énergie sur chaque petite chose, vous pouvez lentement vous débarrasser de vos tendances perfectionnistes et apporter des contributions plus significatives.

Surmené

Vous êtes un surmeneur si le travail acharné, la sur-préparation et les longues heures sont vos stratégies par défaut pour éviter d'être intimidé par toutes les personnes intelligentes et intelligentes qui vous entourent.





Vous pensez que la seule raison pour laquelle vous êtes arrivé si loin sans être exposé est votre capacité à travailler plus dur que quiconque. Ce cycle sans fin du sentiment d'incompétence, de travail acharné et de succès, suivi de plus d'ineptie n'est qu'un piège. Avant que vous ne vous en rendiez compte, cela vous transforme en bourreau de travail.





Cela vous maintient sur vos gardes avec la conviction que la seule façon de dissimuler votre fraude est de travailler plus dur que tout le monde. Travailler très dur peut combattre vos sentiments de syndrome de l'imposteur, mais le prix que vous devez payer est nettement plus élevé. Passer tout ce temps à travailler vous fait négliger votre santé, ce qui conduit à l'épuisement et à l'épuisement professionnel. Vous pouvez également passer moins de temps avec votre famille. Votre réussite professionnelle vaut-elle vraiment tous ces sacrifices ?





Pour séparer le travail acharné nécessaire pour bien faire quelque chose du travail acharné uniquement pour dissimuler vos sentiments d'incompétence, posez ces questions :

Quelle est ma raison de faire ces heures supplémentaires ?

Au lieu de travailler dur pour prouver ma compétence aux autres, que se passerait-il si je me concentrais uniquement sur le meilleur de moi-même ?

Qu'est-ce que ces heures supplémentaires vont m'aider à gagner ? Pourquoi est-ce important pour moi ?

Qu'est-ce que ces heures supplémentaires m'aident à éviter ? Pourquoi ai-je raison d'éviter ces choses ?





En dépensant soigneusement votre temps et votre énergie, vous obtiendrez un meilleur contrôle sur votre vie, vous obtiendrez plus en moins de temps et vous développerez la confiance nécessaire pour accomplir quelque chose d'important sans vous tuer dans le processus.

Plaire aux gens

Vous plaisez aux gens si toutes vos actions découlent de votre désir de convaincre les autres de vous aimer. Vous cherchez désespérément leur approbation et leur acceptation non pas parce que vous faites confiance à leur jugement, mais comme une mesure pour les tromper en leur faisant croire que vous appartenez.





Vous pensez que les autres sont moins susceptibles de découvrir que vous êtes un imposteur s'ils vous aiment.

** Aider les autres par souci d'authenticité contribue grandement à établir la confiance et à établir de meilleures relations au travail. Mais quand cela découle du désir de faire en sorte que les autres pensent favorablement de vous, en manipulant la façon dont ils vous perçoivent en faisant des choses qui les rendent heureux, en recherchant constamment la validation, l'acceptation et l'approbation pour établir votre propre estime de soi, il est tout à fait préjudiciable de vous-même et votre relation avec les autres.





À la base, être gentil, c'est être aimé des autres en rendant tout fluide. Pas de vagues, pas de frottement. Il est basé sur cette théorie (terriblement inexacte) : si je fais plaisir aux autres, leur donne tout ce qu'ils veulent, garde un profil bas et ne froisse pas les plumes ou ne crée aucun inconfort, alors les autres m'aimeront, m'aimeront et me couvriront de approbation et tout ce que je veux - Aziz Gazipura





Avec vos actions enracinées dans la peur du rejet, le sentiment de impuissance , risque d'échec, inconfort de déplaire aux autres, et n'ayant pas le courage de recevoir leur désapprobation, vous laissez vos sentiments d'imposteur vous empêcher d'atteindre l'excellence.





Chaque fois que vous vous retrouvez à faire quelque chose non pas parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que vous craignez d'être détecté, posez ces questions :

Qu'est-ce qui motive mon comportement actuel - la peur d'être rejeté ou un véritable désir d'aider ?

Puis-je vraiment construire de meilleures relations en trompant les autres pour qu'ils m'aiment ?

Que puis-je faire pour réellement ajouter de la valeur à mon travail ? Quelle est vraiment la bonne chose à faire ?

Qu'est-ce qui est le plus important : demander l'approbation ou ajouter de la valeur ?





En renonçant à votre tendance à rechercher l'approbation et en vous fiant à vos propres mesures d'estime de soi, vous pouvez passer d'un plaisir pour les gens à un contributeur hautement reconnu et précieux.

Auto-réducteur

Vous vous affaiblissez si vous avez tendance à sur-indexer vos erreurs tout en ignorant tout ce qui se passe de bien autour de vous. Au lieu de vous féliciter d'avoir fait du bon travail, vous êtes obsédé par une petite chose qui a mal tourné.





C'est ainsi que le dialogue se poursuit dans votre esprit. "Chaque erreur rejaillit sur ma compétence." "Chaque échec signale aux autres que j'ai triché et que je ne mérite absolument pas cette position."





Sur-indexer les erreurs et les échecs et essayer de les éviter à tout prix vous fait renoncer à des opportunités qui vous obligent à sortir de votre zone de confort. Vous essayez de jouer en toute sécurité, de vous en tenir à des choses que vous connaissez bien et d'éviter les défis.





Votre comportement diminue non seulement ce que vous réalisez, mais vous fait également renoncer à des opportunités pour lesquelles vous étiez très bien placé, limitant vos réalisations et votre succès.





Chaque fois que vous vous retrouvez à ruminer sur vos erreurs ou que vous pensez laisser passer une belle opportunité, posez-vous ces questions :

Qu'est-ce que le fait de rester dans ma zone de confort m'aidera à réaliser ?

Comment puis-je apprendre et grandir si je ne fais jamais d'erreurs ?

Que m'apprennent mes échecs et erreurs passés ?

Qu'est-ce que la nouvelle opportunité m'aidera à apprendre ?

Quelle est la petite étape que je peux franchir pour surmonter les limites que je perçois moi-même ?





Comprendre votre croissance est un pas en dehors de votre zone de confort et utiliser les erreurs et les échecs comme des opportunités pour aller au-delà, vous pouvez faire des choses merveilleuses dans votre cheminement pour devenir une personne hautement accomplie.





Cacher vos sentiments d'imposteur ne fait que vous pousser dans le terrier du lapin tandis qu'apprendre à les braver ouvre votre esprit à de nouvelles possibilités.

Sommaire

Croire que vous êtes un imposteur, une fraude est un sentiment universel. Plus de 70% des gens à un moment donné de leur vie ressentent cela. Bien que le syndrome de l'imposteur soit lié à un sentiment d'inadéquation et à la pensée que rien de ce que vous faites n'est jamais assez bon, la façon dont il se manifeste dans votre vie quotidienne et vous affecte varie d'une personne à l'autre. Reconnaître ce que vous ressentez est important, mais ce qui est encore plus important, c'est de prêter attention aux comportements et actions sous-jacents que ces sentiments ont tendance à évoquer. Votre sentiment d'être un imposteur peut vous transformer en un procrastinateur, un perfectionniste, un surmeneur, un plaisir pour les gens ou un auto-amoindrisseur. Vous êtes un procrastinateur si vous reportez ou retardez des choses importantes de peur de produire un mauvais résultat, ce qui montre clairement aux autres que vous êtes une fraude. Vous êtes un perfectionniste si vous avez tendance à être obsédé par des détails mineurs et à produire un résultat parfait à 100 % en craignant que tout ce qui n'est pas parfait vous expose. Vous êtes un surmeneur si de longues heures et un travail acharné sont votre seule stratégie pour compenser votre manque perçu de compétences et de capacités. Vous êtes un plaisir pour les gens si faire en sorte que les autres vous aiment vous fait vous sentir à l'abri du danger d'être exposé comme une fraude. Vous vous affaiblissez si vous vous efforcez de rester sous le radar pour réduire le risque d'être découvert.





