Emportez l'IA générative avec vous lors de vos déplacements avec la version MobileGPT WhatsApp

L’année 2023 a indéniablement marqué des avancées significatives dans le domaine du développement de l’IA générative. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'assister à une conférence mettant en vedette le professeur Tshilidzi Marwala, un expert estimé dans le domaine de l'IA.





Fort de ses connaissances approfondies, il a souligné un point crucial :





Bien que la technologie de l'IA générative ne soit pas nouvelle, notre récente capacité à exécuter efficacement des modèles linguistiques étendus (LLM) grâce à une puissance de calcul améliorée l'est.





En termes simples, la progression monumentale du développement de l’IA n’est pas principalement due à de nouveaux modèles mathématiques ou principes scientifiques, mais plutôt à notre capacité raffinée à mettre en œuvre efficacement ces modèles. L'introduction par OpenAI des API GPT a joué un rôle central dans cette accélération.





Comme le professeur Marwala l’a dit à juste titre, même avec la technologie désormais disponible gratuitement pour exécuter des LLM, tout le monde ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire pour exploiter la technologie LLM qui nécessite plusieurs grands arrangements GPU. Par conséquent, l’importance d’accéder à des LLM de pointe via une API est immense. Cet accès a ouvert la voie à une explosion de produits centrés sur l'IA, notamment l'impressionnant MobileGPT .

Révolutionner par le raffinement

On pourrait se demander pourquoi j’ai approfondi ces informations générales. Il est essentiel de comprendre que les changements révolutionnaires ne découlent pas toujours d’inventions ou d’innovations révolutionnaires. Le plus souvent, ils proviennent du perfectionnement des systèmes existants, de l’amélioration des processus et de l’élargissement de l’accessibilité.





C'est une prise de conscience révélatrice : l'essor actuel de l'IA, ou comme certains critiques l'appellent, la « bulle de l'IA », est davantage alimenté par l'accessibilité et l'inclusivité que par l'innovation pure.

MobileGPT : combler le fossé

Entrez MobileGPT, une balise en cette ère d’accessibilité de l’IA. En intégrant la technologie Generative AI à WhatsApp, il ne prétend pas réinventer la roue. Au lieu de cela, il se concentre sur l’amélioration de l’accessibilité, la simplification de l’expérience utilisateur et la promotion de l’inclusivité pour un vaste public. Étant donné que WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, l’impact de MobileGPT ne peut être négligé.









Mais qu’est-ce que cela signifie pour un utilisateur moyen ?

Pour un utilisateur moyen, l'introduction de MobileGPT demande de débloquer un trésor de possibilités directement au sein de son outil de communication le plus familier. L’IA n’est plus confinée aux domaines des passionnés de technologie ou des professionnels disposant de ressources informatiques haut de gamme. Avec MobileGPT intégré à WhatsApp, l’IA devient aussi accessible que l’envoi d’un message texte.





Imaginez que vous recherchez des informations spécifiques sur une page Wikipédia ou un blog. Vous pouvez utiliser notre fonctionnalité « discuter vers un site Web » et saisir le lien du site Web, laisser MobileGPT récupérer toutes les données de ce site Web, les ajouter à un index que vous pouvez maintenant interroger. Vous pouvez demander des informations spécifiques, des résumés ou même extraire des points et des informations de contact à partir de sites Web utilisant cette fonctionnalité.

MobileGPT : au-delà du chatbot ordinaire

Dans le domaine des chatbots, MobileGPT se démarque, non seulement comme une autre IA conversationnelle, mais comme un outil aux multiples facettes qui redéfinit l'interaction des utilisateurs. Cette puissante intégration fait plus que simplement utiliser les capacités de Generative AI telles que le chat instantané, la traduction linguistique, la création d'images, la génération de documents ou la recherche en ligne rapide. Il sert de compagnon numérique personnel, prêt à nous aider dans des tâches variées, révolutionnant la façon dont nous interagissons avec la technologie.





Le concept de prendre des notes peut sembler banal, mais son importance est incontestable. La plupart d’entre nous sont submergés d’une myriade d’outils de prise de notes – depuis les applications sophistiquées sur nos smartphones jusqu’aux programmes dédiés sur nos ordinateurs portables ou aux systèmes intégrés dans les CRM. Pourtant, confrontés à la simple tâche de noter les produits d’épicerie, beaucoup reviennent à l’astuce séculaire qui consiste à s’envoyer un message WhatsApp. La raison? Commodité. WhatsApp s'intègre confortablement dans nos routines quotidiennes, ce qui en fait la plate-forme incontournable lorsque nous souhaitons noter quelque chose rapidement sans avoir à basculer entre plusieurs applications.





Comprenant ce comportement inné des utilisateurs, MobileGPT ne cherche pas à réinventer la roue. Au lieu de cela, il capitalise sur ce que les utilisateurs aiment déjà et en qui ils ont confiance, améliorant ainsi l'expérience. Pourquoi s'embêter à basculer entre plusieurs plates-formes alors que vous pouvez intégrer de manière transparente la prise de notes dans votre application de messagerie la plus utilisée ? Avec MobileGPT, vous n'êtes pas limité à de simples notes ponctuelles ; vous pouvez stocker et gérer jusqu'à 20 notes, en vous assurant qu'elles sont toujours à portée de main chaque fois que vous en avez besoin.









Utiliser la fonctionnalité de prise de notes de MobileGPT est aussi intuitif que converser avec un ami. Des invites simples telles que « enregistrer cette note » ou « montrer-moi mes notes » suffisent, rendant toute l'expérience fluide et sans tracas.

Inclusion technologique

Au-delà de l’aspect utilitaire, il y a une signification encore plus profonde. Pour beaucoup, la technologie peut souvent sembler accablante ou aliénante. En intégrant l'IA dans les limites de WhatsApp, MobileGPT démystifie le monde de l'intelligence artificielle. Il offre une voie où les utilisateurs, quelles que soient leurs compétences techniques, peuvent interagir avec l’IA d’une manière intuitive, conviviale et simple.





Essentiellement, MobileGPT ne concerne pas seulement l’intégration de l’IA ; il s’agit de changer les perceptions, de briser les barrières et de garantir que les merveilles de l’IA soient à la portée de tous. À l’ère du numérique qui prospère grâce à la connexion, cette réduction du fossé en matière d’accessibilité à l’IA est à la fois opportune et transformatrice.

Attends, il y a plus

MobileGPT a récemment introduit des « commandes magiques » – des raccourcis vers des tâches simples que l'on peut avoir besoin d'entreprendre quotidiennement. On peut désormais faire ce qui suit avec des commandes magiques :

👉🏽 ekse google ___ (Pour faire une recherche rapide sur Google. par exemple. ekse google womens world cup 2023 )

👉🏽 ekse jobs ___ (Pour faire une recherche d'emploi. Par exemple, ekse jobs développeur python à distance )

👉🏽 ekse shopping ___ (Pour les recherches d'achats. par exemple, ekse shopping New Samsung Flip Phone )

👉🏽 ekse books ___ (Pour faire une recherche de livres. par exemple. ekse books art of war )

👉🏽 lien ekse __ (Analyser un site Web. par exemple. lien ekse https://mobile-gpt.io )

👉🏽 ekse news __ (Recevez les dernières nouvelles. Par exemple, ekse news business* )

(*choisissez « affaires » ou « science » ou « sports » ou « divertissement » ou « santé » ou « technologie »

Commencer

Commencez par visiter le site Web : https://mobile-gpt.io