Dmytro Rukin, PDG de LaFinteca : De la vision à la vitesse – Transformer la stratégie en exécution

Les visions audacieuses sont communes, mais la transformation de ces visions en résultats tangibles est là où le véritable leadership est testé. Pour Dima Rukin, PDG de LaFinteca, le défi est clair: construire une entreprise qui n’imagine pas seulement un monde d’écosystèmes financiers inclusifs sans frontières, mais qui le livre par l’exécution quotidienne. Selon Rukin, passer de la vision à la vitesse exige plus que de l’ambition. Cela exige de la discipline, de la clarté et d’un profond engagement envers la structure opérationnelle. Sur la base de son expérience, il souligne cinq principes clés qui ont façonné l’exécution stratégique de la société.

La vision comme filtre stratégique

Chez LaFinteca, chaque initiative – que ce soit le développement de produits, les partenariats ou l’entrée sur le marché – est évaluée en fonction de son alignement avec l’objectif de rendre les paiements transfrontaliers plus accessibles et inclusifs.





« Une vision claire aide à éviter les distractions et maintient les équipes concentrées sur ce qui déplace réellement l’aiguille », explique-t-il.

Exécution structurée et rythmique

Rukin soutient qu’il ne s’agit pas seulement de la vitesse – il s’agit de la structure. LaFinteca fonctionne sur un système de priorités trimestrielles et d’OKR mesurables qui se croisent entre les équipes. Ce rythme permet une itération rapide sans perdre l’alignement. Les objectifs stratégiques sont traduits en objectifs d’équipe clairs, assurant que chaque département – de la technologie à la conformité – sait comment son travail se connecte à la mission plus large.





L’autonomie à travers le contexte

L’une des leçons les plus importantes que Rukin partage est le passage du contrôle au contexte.





« Dans une entreprise transfrontalière, la prise de décision centralisée ralentit tout », dit-il.

Au lieu de cela, LaFinteca fournit aux équipes un contexte profond sur les objectifs et les défis de l’entreprise, permettant de prendre des décisions locales plus rapides et plus intelligentes, particulièrement cruciales dans des environnements réglementaires et culturels divers à travers LATAM.

L’apprentissage des feedback loops

Pour Rukin, l’agilité ne signifie pas changer de cours en permanence – cela signifie apprendre rapidement.C’est pourquoi LaFinteca investit dans des boucles de rétroaction robustes, y compris des données de performance en temps réel, des commentaires des clients et des évaluations régulières.Ces informations permettent à l’entreprise d’adapter sa stratégie sans perdre de direction.

Renforcer la vision quotidienne

Enfin, Rukin souligne que la vision doit être intégrée dans le langage quotidien de l’entreprise, les rituels et les décisions. De la communication interne à l’insertion de nouveaux recrues, LaFinteca renforce constamment qu’il ne s’agit pas seulement de construire des infrastructures – il permet l’inclusion, l’accès et la confiance à travers les frontières. Dans une industrie pleine de perturbations et de bruit, l’approche de Dima Rukin offre un blueprint fondé: combiner la vision avec des systèmes, le contexte et l’alignement constant.





