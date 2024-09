Dix prix #Noonies2022 valent le vote

#Noonies2022 est en direct ! Nous sommes ravis de reconnaître et de célébrer les personnes qui font d'Internet une réalité. Notre logiciel de vote Noonies a maintenant généré plus d'un demi-million de votes. Avec cette nouvelle instance sur le thème de Star Trek chez Noonies.Tech, nous reconnaissons les blogueurs, codeurs, leaders, écrivains et créateurs les plus importants de l'industrie technologique. Vivez longtemps et prospérez !

Voici les dix prix #Noonies2022 sur lesquels j'ai les yeux rivés !





J'ai beaucoup lu sur les DAO ces derniers temps, et bien que la plupart échouent encore en termes d'engagement et de pratique, l'idée sous-jacente, décentraliser la prise de décision d'une organisation, est tellement amusante ! J'ai voté pour l' avocat futuriste .









J'ai nommé ici le fondateur de Facebook , Mark Zuckerberg, parce que je pensais que ce titre de BusinessInsider justifiait d'être pris en considération pour ce prix prestigieux : l'obsession du métaverse de Mark Zuckerberg rend fous certains employés actuels et anciens de Facebook : "C'est la seule chose dont Mark veut parler".





Aimez-moi du Terminator. J'ai voté pour 23andMe ici, car les pratiques douteuses concernant la revente d'ADN sont très importantes pour SkyNet.













Au fur et à mesure que je collabore davantage avec les développeurs, j'essaie d'apprendre à faire passer un meilleur travail, donc ces histoires CSS ont été très instructives pour moi. J'ai voté pour Taimoor Sattar .









J'aime lire sur la stratégie d'entreprise car cela m'aide à faire des affaires, mais elle est généralement enracinée dans des implications plus profondes de la vie. J'ai voté pour Qin Ein (j'ai aussi aimé faire son podcast parents.fm ).









En tant que PDG dans le domaine de la technologie , j'ai fini par souscrire aux 8 premiers nominés et j'ai fini par voter pour Barking Up the Wrong Tree .

J'ai voté pour TidByt car je suis une ventouse pour la pixellisation au bureau.





Je ne joue plus vraiment… alors je ne savais pas pour qui voter ! Mais je pense que l'industrie du jeu vidéo est mieux lotie avec plus de fabricants indépendants, donc je reviendrai plus tard pour voir toutes les nominations.









Ceux-ci présentent tous les acteurs qui ont déjà joué le personnage respectif sur grand écran. Pourquoi pas? C'est les Noonies ! Votez aujourd'hui .