Carrières convoitées : maîtriser l’art d’obtenir les meilleurs rôles de conception UI/UX en 2024

À propos de moi et de mon expérience

Salut, je m'appelle Alina. Avec près de 9 ans d'expérience dans le design, mon parcours a commencé comme beaucoup de mes pairs – de la conception graphique et Web à mon rôle actuel de concepteur de produits. Mon objectif réside dans la création et l'amélioration des interfaces utilisateur, la réalisation de tests, la collecte de composants et, finalement, l'alignement des objectifs commerciaux avec des expériences utilisateur exceptionnelles. Aujourd'hui, je souhaite partager mes réflexions sur la recherche d'emploi, dans l'espoir de profiter aussi bien aux nouveaux arrivants qu'aux professionnels chevronnés.

Pourquoi UX/UI ? Qu’est-ce qui m’a attiré vers cette voie ?

L’art m’a captivé dès mon plus jeune âge, m’amenant à explorer le design graphique malgré mes premières recherches en publicité. Grâce à la persévérance et à l'apprentissage de divers logiciels de conception, j'ai pu entrer dans le domaine, en commençant dans de petits studios Web. Au fur et à mesure que j'approfondissais, mon intérêt s'est accru et j'ai élargi mes compétences grâce à la recherche et à l'expérience pratique au sein de diverses équipes de produits. Aujourd'hui, je travaille chez Planneer5d, un leader mondial en technologie de design d'intérieur, au service de millions de personnes dans le monde. Même si mon expérience en dessin a éveillé mon intérêt, le métier d’UX/UI donne la priorité aux prouesses en ingénierie plutôt qu’au talent artistique.

Pourquoi écrire sur la recherche d’emploi ?

Ayant moi-même parcouru le marché du travail, je comprends les défis et les incertitudes qui en découlent. Je souhaite partager mes expériences et mes idées pour aider les autres membres de la communauté du design à trouver leur place et à obtenir des opportunités enrichissantes dans ce domaine en constante évolution.

Compétences d'un concepteur UX/UI en 2024

L'un de mes plus gros échecs a été que je suis initialement entré sur le marché de l'UX/UI sans les compétences en recherche . Et j'ai toujours essayé de faire des recherches dans un nouveau lieu, soit seul, soit avec l'aide d'un centre de recherche, mais j'ai toujours eu un grand zèle pour en faire l'expérience pratique, pour apprendre comment cela fonctionne. Le plus souvent, de nombreux emplois nécessitent cet ensemble de compétences particulières. Lors des entretiens, ils vous choisissent, évaluent votre niveau de recherche qualitative et quantitative et vérifient ce que vous en savez. Et puis, en fait, six mois passent et vous ne faites pas une seule fois une recherche, mais il peut y avoir plusieurs raisons à cela, laissons cela de côté, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut savoir faire des recherches.

















La première chose est donc la compétence du chercheur. Vous devez connaître la base et avoir une certaine expérience dans ce domaine. Si nous parlons de la base, vous devez absolument vous renseigner sur les types de recherche – quels types de recherche existent, comment elles peuvent être mises en œuvre, comment elles sont préparées, comment collecter des informations, ce que vous devez en faire par la suite. Il est probable que tout ce que vous trouverez sur Internet correspond au processus de recherche idéal et à ce que devrait être un chercheur. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Vous connaissez la base et cela vous aidera davantage, essayez de faire la recherche vous-même si vous n'avez pas cette expérience : prenez simplement n'importe quel produit et commencez à rechercher des bugs et des problèmes, lisez les critiques. Faites cet algorithme de travail de recherche pour mieux le comprendre.

La communication est une compétence peu évidente qui, pour une raison quelconque, est négligée ou manquée par de nombreuses personnes. La façon dont vous parlez, dont vous présentez votre travail, parlez de vous, décidera si vous serez embauché ou non. Dans le travail d'un concepteur UX/UI moderne, vous devez beaucoup parler et négocier, de manière accessible et compréhensible. Vous communiquerez non seulement avec votre équipe de concepteurs et de développeurs, mais participerez également à tous les processus, y compris la communication avec l'entreprise (car il est important d'adapter la conception aux besoins et aux objectifs de l'entreprise qui profitent à la fois à l'entreprise et satisfont l'utilisateur). La capacité de poser les bonnes questions et la capacité de parler de solutions, d'expliquer la valeur et l'efficacité de leurs solutions est la qualité la plus importante, qui se transforme non seulement en équivalent monétaire, mais aussi en crédit de confiance de la part de clients.

La curiosité est tout aussi importante. Vous devriez vous en soucier plus que quiconque. Vous devez être directement capturé par le flux de n'importe quel produit, vous devez être curieux de comprendre comment fonctionne le formulaire d'inscription, ou comment cette TabBar apparaît, quel type d'imbrication elle a, où va l'application après que l'utilisateur a cliqué sur "envoyer". Et aussi être extrêmement curieux de savoir à quel moment l’utilisateur va interagir avec le produit. Vous constaterez que cette compétence vous aide beaucoup à trouver des solutions créatives pour concevoir ou améliorer une fonctionnalité ou un produit. La curiosité est parallèle au désir de développement personnel : c'est une compétence d'apprentissage constant, d'apprentissage de nouvelles techniques, tendances et technologies.

Compétence d'empathie . Ce n’est pas évident, mais c’est très important, c’est une question d’accessibilité et d’inclusivité. Vous devez comprendre, par exemple, comment les interfaces sont conçues pour les utilisateurs handicapés, quels outils sont utilisés pour tester ces produits.





Ci-dessus se trouvait tout ce qui concerne les soft-skills. Et bien sûr, je mentionnerai les compétences techniques, sans lesquelles il n'y a rien aujourd'hui.





Savoir travailler avec ChatGPT . Aussi étrange que cela puisse paraître, cela aide vraiment au travail. Le réseau neuronal peut rédiger un bon texte UX, rédiger un flux pour vous, rassembler une base de concurrents, écrire un script pour les tests, etc. Ici, vous devez savoir comment poser les bonnes questions et formuler des requêtes. Compétence à travailler avec différents générateurs d'illustrations ou KV (key visual) ( Midjourney / Stable Diffusion ). Vous devez être capable de maîtriser des outils tels que Jira et Confluence . Ceci est très important dans le travail quotidien et aide beaucoup à la planification et au travail d’équipe. Maîtriser les outils d'animation et de prototypage vous aidera également à avoir un avantage sur les autres candidats. Il existe actuellement des outils intéressants et pratiques, ProtoPie est une application de prototypage, Spline est un outil intéressant pour les animations 3D et Lottie Animation est destiné à créer des animations 2D. Je vous recommande de les explorer également, ils peuvent s'avérer utiles dans votre travail : à la fois dans la présentation du produit et pour créer des animations d'interface. Connaître, comprendre et aimer les créateurs de sites Web Webflow , Tilda , Wix . En tant que concepteur, vous devez comprendre les principes du travail dans différents cadres. Comme la pensée conceptuelle , Travaux à effectuer , Lean UX et autres. Sans oublier les lois de l'UX – c'est important pour la conception de l'interface. C'est peut-être tout ce que je voudrais souligner et recommander d'apprendre.

Votre portfolio : conseils et plateformes

La question des plateformes de publication de votre portfolio est importante, mais honnêtement, je ne la suis pas moi-même autant que je le devrais probablement. Parce que je ne trouve tout simplement pas le temps de le faire, ou alors je me dis : "rien, je vais reporter ça à un meilleur moment". Cependant, pour en revenir à la question : l'idéal est de tenir un journal, d'écrire une note - n'importe quoi - chaque fois que vous êtes confronté à une tâche au travail ! Cela vous aidera ensuite, à l'avenir, à raconter et à décrire le processus de travail et à identifier les points positifs et ce que vous avez appris de cette tâche. Mais ce n’est pas seulement bon pour les portfolios, c’est aussi bon pour les entretiens comportementaux. Car si vous décomposez chacune de vos tâches de travail, vous pouvez répondre à n’importe quelle question comportementale.





Essayez de tenir un journal ou des notes avec des descriptions détaillées. Créez des wireframes de vos superbes cas intéressants tous les six mois. Et chaque année, essayez de choisir une nouvelle étude de cas à partir de vos notes et wireframes. Votre portfolio ne doit pas contenir 2 millions d'œuvres : ici j'ai travaillé dans une imprimerie, et ici j'ai dessiné une bannière, Non, nous sommes des designers UX/UI, ce qui signifie, eh bien, maximum 5 cas que vous devez conserver dans votre portfolio. Et bien sûr, faites attention au fait que nous devons raconter l'affaire en détail, à savoir :

dites ce que vous avez fait, pas l'équipe ;

quel était le problème ;

quel cadre a été utilisé ou comment vous avez effectué votre recherche (analyse de la concurrence, enquête, etc.) et en faites la démonstration ;

afficher des wireframes basse fréquence, des diagrammes, des organigrammes et le reste des artefacts ;

parler des résultats et des chiffres.





La meilleure chose à faire est de conserver votre portfolio sur votre propre site Web. Cela peut facilement être fait sur Tilda ou sur Webflow - également un bon outil. Il est également très courant de nos jours que les concepteurs de niveau supérieur utilisent Notion .

Je ne recommande pas de stocker dans Figma , dans . pdf et surtout pas sur google disk. Les recruteurs et le chef de l'équipe de recrutement n'ont pas le temps de parcourir de longs documents téléchargés et de volumineux portfolios contenant plus de texte. Ils n’ont qu’une heure pour examiner 50 portefeuilles. Le reste du temps, ce chef d’équipe passe des appels. Assurez-vous donc que votre portfolio soit le plus lisible possible, afin qu’un rapide coup d’œil permette au recrutement de tout comprendre.

Besoins des entreprises en bons concepteurs UX/UI et secrets de recherche d'emploi

Pour répondre à la question de savoir quelles entreprises et quels domaines sont désormais les plus susceptibles d'être confrontés à une pénurie de bons concepteurs UX/UI, je dirais que ce sont les segments des organisations gouvernementales et de l'industrie. Le plus souvent, ils sont toujours mauvais en UX/UI. Mais! Je ne vous conseillerais pas d'y chercher un poste, car il y a des processus trop complexes et bien ancrés qui devront être modifiés avant d'introduire quelque chose de nouveau.





Imaginons que vous recherchez un emploi en Pologne, essayez de mettre cette région sur LinkedIn, voyez quelles entreprises embauchent des designers, ou quelles entreprises existent/se basent dans la région dans laquelle vous recherchez un emploi. Essayez d'écrire directement à l'équipe ou le recruteur (n'oubliez pas que votre lettre doit être concise et simple pour que le recruteur ait le temps de la lire), recherchez des stages.





Je recommande également de prêter attention aux ressources telles que obtenir un match - Je l'aime beaucoup. Aussi, bien sûr, Otta et, bien sûr, il existe différentes chaînes Telegram, où elles publient également des offres d'emploi intéressantes, vous devriez les surveiller.







Entretiens : préparation

J'ai eu 40 entretiens dans ma carrière, voire plus. Et c'est parce que soit l'entreprise ne me convenait pas, soit je n'étais pas préparé professionnellement à un tel travail.





Le plus mémorable était le premier. Je postulais pour un emploi chez les concepteurs de panneaux routiers et je voulais vraiment commencer quelque part, quelque part pour travailler. Je connaissais alors Photoshop et Illustrator. Quoi qu'il en soit, ils me posaient des questions sur mon expérience, sur ce que je faisais. Et je montrais juste le travail de ma sœur et certains des miens pour me donner l'air plus confiant et professionnel. En général, je montrais le travail de ma sœur - des sites Web (je n'avais alors aucune idée de comment ils étaient réalisés) et mes graphismes. Et quand ils ont commencé à me poser des questions très approfondies sur le site Web, j'étais confus. C'est le plus mémorable, car il ne faut pas mentir, ne pas s'attribuer le travail de quelqu'un d'autre.





Si vous n'avez aucune expérience dans quelque chose, essayez de réaliser un projet par vous-même, faites des recherches, trouvez des nuances dans le produit, proposez une meilleure solution. Essaye-le. De cette façon, vous comprendrez mieux en quoi consiste le travail et vous n'aurez pas à mentir à votre employeur.





Dès mon entrée sur le marché du design, je ne savais pas qu’il fallait et pouvait se préparer aux entretiens. Et il existe de nombreuses informations disponibles pour vous aider à passer un bon entretien et à obtenir l'offre que vous souhaitez. Donc au début, j’avais très peur des interviews, presque au point de faire des crises de panique. Mais ensuite j'ai commencé à étudier mes erreurs, à lire des articles, à recueillir les commentaires des recruteurs, à m'écrire. Et tout s'est amélioré, et maintenant je suis plus confiant dans de telles situations.













Ce qui est nécessaire et important :

Recherchez une entreprise. Vous en avez probablement entendu parler une centaine de fois. Consultez le blog de l'entreprise, lisez des articles, recherchez des représentants de l'entreprise s'exprimant lors de conférences, de rencontres, peut-être qu'ils gèrent leur propre chaîne Telegram. Lisez les entretiens SEO, examinez les valeurs et la culture de l'entreprise. Vous pourrez peut-être même trouver votre chef d’équipe et étudier son profil. Essayez de trouver des avis sur l'entreprise, parlez à quelqu'un qui travaille déjà. C'est une étape, comme dans notre métier, une étape d'analyse et de recherche. Préparez une présentation sur vous-même. Tout d’abord, pratiquez une courte présentation de vous-même : vous n’êtes pas obligé de répondre à la question « parlez-nous un peu de vous » avec une présentation de 40 minutes ! Essayez de le limiter à 3 minutes. Ici, vous devez parler de votre expérience récente et précédente et mettre en évidence les faits importants qui correspondent aux souhaits de l'entreprise. Si l'entreprise recherche un designer possédant des compétences en recherche et en animation, essayez de le mentionner, dites-lui que vous avez pu le contacter. Je voudrais également souligner trois points : a) parler brièvement, par exemple, des 3 à 5 dernières années de travail (dépend de l'expérience) + des réalisations là-bas ; b) mettez également à jour votre expérience actuelle + vos réalisations ; c) décrivez vos objectifs de carrière et pourquoi vous êtes à la recherche. Préparez un portfolio et entraînez-vous à parler de chaque étude de cas. Conseil : essayez de noter par écrit les questions qui reviennent lors de l'entretien concernant votre cas afin de pouvoir les aborder immédiatement lors d'autres entretiens à l'avenir. Pratiquez les questions comportementales , elles se présentent sous plusieurs formes. Il existe des plateformes de coaching pour de telles questions. Pensez aux questions que vous aimeriez poser à l'entreprise, à l'équipe et peut-être même au référencement.



Entretiens : comment ça se passe





Il y a d’abord le processus de sélection. Vous discutez avec le recruteur, il vous pose des questions simples : qui vous êtes, pourquoi vous recherchez un emploi, votre expérience. La tâche du recruteur à ce stade est de savoir dans quelle mesure vous êtes adéquat, comment vous menez le dialogue, si les souhaits de l'entreprise coïncident avec vos compétences. Habituellement, la durée ne dépasse pas 30 minutes. De plus, si tout va bien et que vous remplissez tous les paramètres, le recruteur transmet déjà les informations vous concernant au chef d'équipe et un rendez-vous avec l'équipe vous est assigné. La période d'attente peut prendre jusqu'à une semaine. La prochaine étape est un entretien technique avec l'équipe. Ici, ils vous poseront des questions sur votre expérience : dans des cas précis, vous devrez raconter ce que vous avez fait, peut-être qu'ils vous demanderont de montrer une figma pour comprendre comment vous entretenez votre lieu de travail. À ce stade également, ils peuvent vous demander de résoudre une tâche. Par exemple, ils vous demanderont de montrer le processus d'inscription, c'est là que votre approche du travail est évaluée. Des questions comportementales peuvent également être posées : par exemple, parlez-nous d'un moment où vous aviez un délai très serré / parlez-nous d'un collègue avec lequel vous n'étiez pas d'accord / parlez-nous d'un projet où vous avez fait une erreur et qui était critique . Vous devez répondre honnêtement : cette question est nécessaire pour comprendre comment vous vous comportez dans des situations stressantes, comment vous faites face aux difficultés, comment vous organisez votre temps de travail, si vous pouvez hiérarchiser les tâches et si vous êtes un gestionnaire de temps efficace. C'est ici qu'il est temps de trier vos notes. À la fin de l’entretien, il vous sera peut-être demandé d’effectuer une tâche de test. Cette étape peut durer d'une heure à une heure et demie. La dernière étape pourrait être une défense de votre solution de cas de test ou une rencontre avec le SEO. Pour résumer, il peut y avoir trois ou quatre étapes, tout dépend des processus en vigueur dans l'entreprise.





Une autre question courante est « pourquoi nous avoir choisis » et « pourquoi cherchez-vous un emploi ».





Répondez honnêtement à ces deux questions. Pour répondre à la première question, une recertification vous aidera à mettre en valeur quelque chose d'important pour vous - la culture de l'entreprise ou les processus de travail - tout ce qui vous intéresse ! Bien sûr, ne dites pas que vous êtes là uniquement pour l’argent.





Dites-leur pourquoi vous avez décidé de changer d'emploi. La réponse la plus courante est qu'il s'agit d'un besoin de croissance professionnelle, par exemple, vous pouvez répondre comme ceci : je suis très reconnaissant envers l'entreprise X, j'ai beaucoup appris, mais je sens que j'ai besoin de croissance, les tâches sont devenues routinières et simple pour moi, j'ai donc décidé de partir en recherche.





Je voudrais également ajouter qu'il existe plusieurs techniques pour répondre aux questions comportementales. Par exemple, l'une des techniques les plus connues est STAR :





/situation - (défi) une entreprise souhaitait augmenter le nombre d'abonnements avec /via notre service

/tâche - J'avais besoin de créer un plan marketing qui m'aiderait à atteindre l'objectif.

/action - action, j'ai décidé d'en utiliser 3 différents en même temps, nous avons planifié quelques événements familiaux différents et les avons organisés

/résultat : non seulement nous avons atteint notre objectif, mais nous avons quand même réalisé un chiffre d'affaires de 60 %.

En savoir plus sur STAR ici

D’ailleurs, on ne m’a jamais demandé « comment vous voyez-vous dans les 5 prochaines années ». C’est parce que c’est vraiment une question assez compliquée, nous vivons à une époque si inhabituellement compliquée, je n’aurais jamais pensé que je serais en émigration pendant deux ans, par exemple, donc si on vous pose cette question, essayez de réfléchir à votre croissance à l’avance – comment vous le voyez : linéaire ou vertical.

Tâches de test

Comment le traiter et si cela vaut la peine ?





Peu importe le nombre de managers différents que j’écoute et quel que soit le nombre d’entretiens auxquels je participe, personne n’a une opinion unifiée.

Pour certains, il suffit de regarder son travail et de parler d'études de cas. Et quelqu'un a besoin de voir comment un candidat gère un test.





Par conséquent, si on vous demande de faire un test, acceptez si l'entreprise vous intéresse et si vous aimeriez vraiment y arriver.





Lors du test, ils examinent votre processus de travail, votre conception de mise en page, la maîtrise des composants, la maîtrise des compétences de recherche et des compétences de présentation. Plus vous réussissez au test, plus vous avez de chances de décrocher cette place convoitée, alors assurez-vous de faire des recherches, de montrer votre flux de travail, vos enquêtes et vos artefacts.





Faites également attention à votre texte ! Ne faites pas d'erreurs ni de fautes de frappe lors des tâches de test, posez des questions si quelque chose n'est pas clair.

Lisez un article utile sur les devoirs de test

Quelles questions dois-je poser à mon employeur ?

Il est très important de réfléchir à l’avance à ce que vous aimeriez apprendre sur l’entreprise ou sur le processus de travail et les tâches. À son tour, l'entreprise enregistre à quel point vous êtes intéressé, et il est étrange que vous ne vous souciiez de rien du tout, essayez de la comparer avec votre expérience précédente - ce qui vous importait là-bas, essayez de poser cette question au recruteur d'une manière ou d'une autre correctement .





Quels sont les objectifs de l'entreprise/de l'équipe pour les six prochains mois ? Quel est le processus d'approbation pour la nouvelle fonctionnalité/le nouveau workflow ? Avec quelles plateformes devrai-je travailler ? Et quel est le nombre d’utilisateurs ? Comment se déroule la recherche / avez-vous votre propre centre de recherche ? Quels sont vos objectifs pour le nouveau candidat. Que doit-il faire pour réussir la période probatoire ? Quelles compétences sont importantes pour vous chez un candidat ? Et pourquoi exactement avez-vous choisi cette entreprise, pourquoi l'aimez-vous et quels en sont peut-être les inconvénients ?

J'ai également rassemblé pour vous quelques articles utiles qui vous aideront à ne pas penser aux questions que vous poseriez à votre employeur : questions-uniques-à-poser-aux-employeurs questions-que-vous-devriez-poser







Merci d'avoir lu cet article, utilisez mes conseils, mettez-le en pratique et partagez votre expérience ! J'espère que cela a été utile 💛🩷🩵