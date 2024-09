Les mauvaises politiques aboutissent à "Pas d'argent, pas de nourriture, pas de carburant, pas de médicaments" : crise d'urgence au Sri Lanka

Ainsi, le gouvernement a lancé sans réfléchir de nombreux projets de ce type qui ont été dépensés sans limites budgétaires et qui n'ont finalement pas fourni les rendements qui auraient pu justifier les investissements .

L'un de ces projets flop était la tour de lotus, où le gouvernement a dépensé 400 millions d'INR, seulement pour que la tour soit laissée inutilisée et abandonnée sans aucun moyen de générer des revenus.

Le gouvernement Rajapaksa a dépensé sans compter sur des projets d'infrastructure tels que des stades, des agrandissements de ports, des bâtiments touristiques, etc.

Le plus gros problème ici n'était pas de perdre beaucoup d'argent, mais plutôt de le perdre sans un plan pour le rattraper au moins.

Lors des élections de 2019, le parti Rajapaksa a promis que s'il était élu, il accorderait un allégement fiscal. Lorsque les Rajapaksa ont été élus, pour une raison étrange, contrairement au comportement politique traditionnel consistant à oublier leurs promesses, ils se sont diversifiés et ont en fait déclaré des réductions d'impôts qui ont entraîné une diminution immédiate des recettes publiques, ce qui signifie que le gouvernement a soudainement dû perdre beaucoup d'argent, ce qui signifiait une baisse soudaine de 25 % de leurs revenus .

C'est en quelque sorte une chose normale qui se produit - lorsqu'un parti politique fait des promesses avant d'être élu et ne les tient pas après avoir été élu, mais ce n'est pas toujours le cas.

Il a acheté plus qu'il n'a vendu





Le pays a importé bien plus qu'il n'a exporté, ce qui, en termes de marché, a fait chuter la valeur de la monnaie du pays, ce qui signifie en termes plus simples qu'il a dépensé plus qu'il n'a gagné, ce qui a conduit à un état de la situation économique du pays à un point où il ne pouvait pas même s'offrir les nécessités de base pour que ses citoyens le fabriquent ou le fassent importer du marché étranger.





Donc, si vous l'examinez d'un point de vue général, la crise d'aujourd'hui au Sri Lanka aurait pu être prévue il y a longtemps, car le pays a suivi un modèle de «dépenses élevées et d'emprunts élevés » depuis un certain temps maintenant, et cela avait déjà ouvert des routes lisses pour la crise que nous voyons aujourd'hui.