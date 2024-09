Crypto Winter 2018 contre Crypto Summer 2022

L'histoire de Bitcoin est relativement brève, mais assez excitante et volatile. Cela peut également être dit pour toutes les crypto-monnaies du «cryptovers». Cette histoire a beaucoup de hauts et de bas, de booms et d'accidents , et des "modèles météorologiques" (im)prévisibles.

Plus qu'une simple sémantique cryptographique

Alors, comment, et plus important encore, pourquoi en sommes-nous arrivés là, au milieu d'un été prédisant et analysant - l'hiver crypto ?





L'hiver crypto est une période prolongée caractérisée par une baisse soutenue et généralisée du prix des crypto-monnaies qui freine également l'engouement pour l'industrie.





N'est-il pas un peu trop tôt pour parler de l'hiver crypto ? "Le soleil brille, le temps est doux." (Bob Marley)





Sommes-nous sûrs d'utiliser la bonne terminologie ?





Après tout, nous avons déjà eu un hiver crypto, mais nous l'appelons - le Great Crypto Crash lorsque "le prix du bitcoin a chuté d'environ 65 % du 6 janvier au 6 février 2018. Par la suite, presque toutes les autres crypto-monnaies ont suivi le crash du bitcoin. En septembre 2018, les crypto-monnaies se sont effondrées de 80 % par rapport à leur pic de janvier 2018… »





Alors, quelle est la combinaison de mots la plus appropriée ou le terme le plus pratique à utiliser pour décrire ce qui se passe en ce moment :





"Bitcoin vient de terminer son pire mois jamais enregistré,perdant plus de 38% de sa valeur en juin , à partir de jeudi après-midi. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, a terminé la même période en baisse d'environ 47 % ».





Dire ou penser que c'est du crypto-déjà-vu ne nous rend pas justice car :





«En mai, le projet populaire de pièces stables indexées sur le dollar américain UST – et sa sœur jeton luna – ont implosé, enregistrant une perte collective de 60 milliards de dollars . Puis, début juin, la société de prêt Celsius, qui promettait aux utilisateurs des rendements élevés pour leurs dépôts en monnaie numérique, a suspendu les retraits pour les clients, invoquant des « conditions de marché extrêmes ».

Ne comparez pas les pommes cryptographiques de 2018 aux oranges cryptographiques de 2022

Des moments différents. Différentes circonstances. Et, surtout, différents marchés :





Pourquoi est-ce important de le souligner ? Voici une définition utile de l'investissement 101 :





«La capitalisation boursière ou la capitalisation boursière fait référence à la valeur totale de toutes les actions d'une entreprise. Il est calculé en multipliant le prix d'une action par son nombre total d'actions en circulation. Par exemple, une entreprise avec 20 millions d'actions vendues à 50 dollars par action aurait une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars.





Il est évidemment injuste de comparer la taille et la capitalisation du marché de la crypto-monnaie à l'hiver 2018 par rapport à l'été 2022. Mais encore faut-il le faire car les enjeux sont à couper le souffle, c'est un euphémisme.





«La capitalisation boursière permet aux investisseurs d'évaluer une entreprise en fonction de la valeur que le public la perçoit . Plus la valeur est élevée, plus l'entreprise est "grande". La taille et la valeur d'une entreprise peuvent indiquer le niveau de risque auquel vous pouvez vous attendre lorsque vous investissez dans ses actions, ainsi que le rendement potentiel de votre investissement au fil du temps.

Pourquoi l'appellent-ils Crypto Winter quand ils veulent dire Crypto Ice Age?





L'hiver crypto de 2018 a été une longue période de prix bas qui a duré près de 18 mois . Outre les chiffres plats, ce cycle a été caractérisé par peu ou pas de niveaux d'intérêt et d'engagement. L’intérêt des investisseurs est revenu en juillet 2019…





Imagine ça! Dix-huit mois de "crypto hibernation". Il n'est pas étonnant que tous nos héros de films SF aient besoin de temps pour se ressaisir après avoir passé des mois en hibernation cryogénique. En parlant de temps, voici quelque chose d'intéressant. Pourquoi continuons-nous à utiliser des mois pour analyser la durée de l'hiver crypto de 2018 ? N'est-il pas plus simple de le dire tel qu'il est réellement - un an et demi ?





Ah, cela doit faire quelque chose avec être doux et respectable quand il s'agit des «nuances» qui coûtent ou blessent beaucoup. Par exemple, les scientifiques aiment parler de « mini » ou de petites périodes glaciaires qui ne durent « que » quelques siècles, plus ou moins. Cela semble plus réconfortant par rapport à la « vraie » période glaciaire qui pourrait « s'étendre » sur une période de dizaines, voire de centaines de milliers d'années, n'est-ce pas ?





Le début de la sagesse est la capacité d'appeler les choses par leurs noms. -Confucius





Avec tout le respect que je dois à ces mots de la sagesse ancienne, il était relativement facile pour Confucius de proposer cette citation intemporelle. Non seulement il n'avait pas à se soucier de la cryptographie, mais il vivait également au printemps et à l'automne de l'histoire chinoise. Pas d'hiver en vue. Bien pour lui. Pas si bon pour les voyageurs financiers des temps modernes sur la route de la sagesse, comme ce monsieur, qui a appelé les choses cryptographiques de 2018 par leurs bons noms et leur durée :





"Il y a cette question de savoir comment caractériser cela et l'analogie la plus proche est probablement 2018, qui est cette idée d'un hiver crypto" , a déclaré par téléphone James Malcolm, responsable de la recherche sur les changes chez UBS . «Cela semble être une période assez difficile et potentiellement prolongée et, par conséquent, l'analogie de l'hiver crypto est assez bonne. N'oubliez pas que l'hiver crypto en 2018 ne s'est pas limité aux mois d'hiver de l'hémisphère nord. Cela s'est essentiellement prolongé pendant une année entière – c'était donc un hiver cryptographique qui a effectivement duré un an .





"Cet hiver crypto sera-t-il le dernier ?"

The Economist a posé cette question en premier. C'est une bonne question, mais si vous creusez un peu plus, vous vous rendrez vite compte que c'est ambigu. Ainsi, ouvert aux deux interprétations opposées.





Le premier est optimiste.





Au cours de l'hiver crypto précédent en 2018, le bitcoin a perdu plus de 80 % de sa valeur avant de rebondir, atteignant finalement son pic de novembre 2021 d'environ 69 000 $.





Personne ne peut prétendre que dix-huit mois ou un an et demi valaient (valaient) la peine de vivre (survivre) dans une hibernation cryptographique.





«En 2021, l'hiver crypto n'était plus qu'un lointain souvenir . La course haussière a fait grimper le BTC au-delà de 60 000 $ et la capitalisation boursière de la crypto-monnaie a dépassé 2 billions de dollars pour la première fois en avril de cette année. BTC et ETH ont été solidifiés en tant que deux principales crypto-monnaies avec BNB, USDT, DOT, ADA, UNI et LINK montrant le nouveau visage de l'industrie.





«De plus, il faut considérer que le marché de la cryptographie est composé de cycles. Il n'est pas viable pour une industrie de maintenir une croissance constante.





Si par hasard vous n'êtes pas un fan du Flying Circus de Monty Python, alors vous aimerez peut-être les réflexions d'Elon Musk sur les "effets positifs" des récessions :





Les récessions ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. J'en ai traversé quelques-uns. Et ce qui a tendance à se produire, c'est que si vous avez un boom qui dure trop longtemps, vous obtenez une mauvaise allocation du capital. Il commence à pleuvoir de l'argent sur les imbéciles.





Si vous êtes un taureau crypto, rien ne peut faire obstacle à votre optimisme et tout peut être rationalisé.





« En bourse, les gens commencent à parler d'un marché baissier lorsque les prix baissent de plus de 20 % et qu'il y a un sentiment de pessimisme généralisé. Dans le monde volatil de la cryptographie , les prix peuvent souvent augmenter ou baisser de 20 % en une semaine, de sorte que cette définition ne fonctionne pas.





En d'autres termes : ça fait très mal, mais tenez la ligne crypto et ne vendez pas !





« Il convient également de noter que les marchés baissiers font partie intégrante des cycles d'investissement. Selon Seeking Alpha, il y a eu 26 marchés baissiers dans le S&P 500 depuis 1928. »





Les taureaux crypto ont parlé : ce ne sera pas le dernier hiver crypto. Ce n'est que le deuxième hiver crypto. Un parmi tant d'autres à venir.

La fin des jours de crypto

Je dois être juste et donner à l'autre - côté pessimiste, une part égale de mon histoire.





Les ours crypto au cœur brisé ont une réponse différente à la question : « Cet hiver crypto sera-t-il le dernier ? Avons-nous le droit de les blâmer ou de les juger ?





« En fait, l'ensemble de la capitalisation boursière de la cryptoverse a diminué de plus des deux tiers depuis novembre 2021. Est-ce, comme le disent les crypto bulls , une correction indispensable ? Ou est-ce le début d'un effet domino qui pourrait voir tout le système financier décentralisé s'effondrer ?





Vous savez comment ils disent, faites attention à ce que vous souhaitez. Si vous souhaitiez qu'investir dans les crypto-monnaies devienne aussi "sûr" que d'investir dans des actions, ce n'était peut-être pas une bonne idée.





Selon Bloomberg, Bitcoin reflète désormais les actions américaines à un "degré sans précédent".





Quel est le problème avec le Bitcoin et les actions qui se « reflètent » l'une l'autre ? N'est-ce pas censé être une bonne chose ?





«Avant la pandémie, le Bitcoin était souvent considéré comme un actif non corrélé qui pouvait aider à diversifier un portefeuille. Si la crypto suit désormais la bourse, ce récit ne tient plus . Plus tôt cette année, le FMI a également averti que cette corrélation augmentait le risque de contagion entre les marchés.





Vous souvenez-vous de ce qu'Elon Musk a dit à propos des récessions, de la « mauvaise allocation du capital » et surtout de « faire pleuvoir de l'argent ? Bien sûr, vous le faites. Lorsque vous êtes plongé jusqu'au cou dans la cryptoverse, vous devenez un maniaque des détails ? Alors, avez-vous déjà entendu parler de la « BTC Rich List » ?





"La liste riche en bitcoins fait référence à la liste des adresses bitcoin qui détiennent plus d'un million de dollars de BTC. Depuis janvier 2021, plus de 100 000 portefeuilles ont satisfait à la qualification. Notamment, le nombre a augmenté de 400 % par rapport à seulement 25 000 millionnaires il y a cinq mois. »





La source





Et que diriez-vous des « baleines Bitcoin », qui détiennent plus de 10 millions de dollars de Bitcoin dans leurs portefeuilles cryptographiques ?





"En comparaison, il y a un peu plus de 100 000 adresses avec plus d'un million de dollars de BTC et seulement 9 370 avec plus de 10 millions de dollars en mars 2021."





La source

Joyeux Noël et bonne année crypto - 2024 !!





Pourquoi le visage? Le premier hiver crypto de 2018 a duré 18 mois. Faire le calcul. Le plus optimiste. Qui sait, peut-être que Bitcoin vaudra plus de 69 000 $. Que diriez-vous de 79 000 $ ou 89 000 $ ? Arrêtons-nous à 99 000 $.





Ceux qui survivront au deuxième hiver crypto vivront pour raconter les histoires de nouvelles baleines Bitcoin.