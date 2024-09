Comment créer des bases de données de classe mondiale

Jason Repp est le vice-président principal de HarperDB, une plate-forme de base de données et de développement de renommée mondiale qui mène la charge en termes de performances, de flexibilité et de facilité d'utilisation. Nous avons eu le plaisir de présenter Jaxon sur l'un de nos AMA Slogging .

Ce fil de discussion de Jack Boreham, Mónica Freitas, Jaxon Repp, Margo McCabe, Terry Jones, Jason Green, John T., Mark Finnigan, Cris Silva, Jack Swift et Limarc Ambalina s'est produit sur la chaîne officielle #amas de slogging et a été édité pour lisibilité.

Salut @channel, c'est un plaisir d'accueillir le SVP du produit chez HarperDB.



HarperDB est une base de données distribuée SQL et NoSQL et une plate-forme de développement qui crée une ampleur plus rapide que les alternatives.



Avec HarperDB, vous bénéficiez d'une flexibilité, de performances et d'une facilité d'utilisation sans précédent pour tous les scénarios de déploiement, y compris les cas d'utilisation cloud, en périphérie, sur site, peer-to-peer et multi-déploiement.



Vous pouvez tout lui demander :





En quoi HarperDB est-il différent des autres bases de données ?

Comment Edge / Distributed Computing peut améliorer la latence et réduire les coûts et la complexité ?

Son rôle chez HarperDB et sa carrière à ce jour (qui comprend 8 startups) ? La prochaine version 4.0 de HarperDB ?

Questions sur les startups, les bases de données, le développement d'applications/produits, UX, SaaS et toute autre question brûlante

Salut! Enchanté de vous rencontrer! Je veux commencer par ça : 8 STARTUPS ?! Ouah! Pouvez-vous nous en dire un peu plus?

Salut plaisir de vous avoir avec nous. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours ?

Jaxon Repp

Salut Jack Boreham et Monica Freitas !



J'ai commencé en tant que développeur dans une agence numérique, mais je voulais finalement trouver un produit que je pourrais aimer et entretenir au-delà de la portée d'un engagement client. Pouvoir porter plusieurs casquettes, inventer une expérience et travailler avec une petite équipe, c'est là que je m'épanouis.



Sur les 8 startups, j'ai eu deux "sorties", 5 "opportunités d'apprentissage", et maintenant HarperDB, qui est un tout autre niveau de traction.



J'arrive encore à écrire du code parfois, ce qui me permet de rester sain d'esprit.

Margo McCabe

Dites-nous en plus sur harperdb !

Jaxon Repp

HarperDB est une plate-forme d'applications distribuées avec persistance intégrée. Elle combine un magasin de données noSQL extrêmement performant avec une sémantique SQL et un serveur d'API intégré alimenté par Fastify.

💜 1

Merci alors pourquoi votre base de données est-elle la plus rapide ?

Jaxon Repp

Jack Boreham HarperDB est construit sur LMDB, un magasin clé-valeur ultra-rapide et mappé en mémoire. Nous pouvons gérer 20 000 écritures/seconde et 120 000 lectures/seconde… mais le véritable avantage est que nous sommes conçus pour évoluer horizontalement, il n'y a donc aucune limite au débit que vous pouvez atteindre avec un cluster… et lorsque vous rapprochez votre application ET vos données pour vos utilisateurs, vous éliminez la latence associée à un magasin de données monolithique situé dans us-west-2.

Terry Jones

Comment se passe la création d'une startup ?

Jaxon Repp

C'est une course folle. De la vision initiale à l'adéquation au marché du produit, être capable d'inventer une nouvelle façon de faire quelque chose, de le tester dans le monde réel, d'apprendre de vos erreurs et de comprendre toutes les parties d'une entreprise au-delà du produit lui-même... c'est le la chose la plus amusante et la plus stimulante que j'ai faite.



J'ai pris un emploi dans une entreprise Fortune 50 à un moment donné parce que ma femme était enceinte et j'avais besoin d'une assurance maladie… les 2 années les plus longues de ma vie. Plus jamais.

comment décririez-vous votre rôle chez HarperDB ?

Jaxon Repp

Mónica Freitas, je suis responsable des produits, du marketing et de la livraison, donc je porte beaucoup de chapeaux. En fin de compte, il s'agit de rester fidèles à notre mission en tant que développeurs nous-mêmes : faciliter la création et le déploiement de logiciels évolutifs. Les données distribuées sont un problème difficile, mais les récompenses lorsque vous le faites correctement sont une meilleure économie pour nos clients et une meilleure expérience pour leurs utilisateurs. Ainsi, pendant que notre équipe d'ingénieurs résout les mécanismes très difficiles de réconciliation des données sur un réseau mondial, j'utilise les commentaires des clients et l'expérience personnelle pour comprendre comment le produit lui-même réalisera toute la magie sans ajouter de complexité pour les développeurs.

🔥 1

John T.

Bonjour! Quel est le plus grand défi lors du développement d'une startup ?

Jaxon Repp

John T. Les deux plus grands défis consistent à constituer l'équipe et à trouver des produits adaptés au marché.



J'ai la chance de travailler avec certaines des personnes les plus intelligentes que je connaisse pour résoudre ce problème. C'est un sentiment incroyable de savoir que votre équipe est tout à fait capable de fournir tout ce dont le produit a besoin avec un minimum de supervision. Nous ne sommes pas si nombreux, après tout.



Trouver l'adéquation au marché des produits en est une autre. Aussi bon que ce soit dans votre esprit ou en tant que prototype, vous devez être résilient lorsque les commentaires du monde réel commencent à vous dire que certaines de vos suppositions étaient fausses. Les startups ne sont pas idéales pour les personnes qui ne peuvent pas accepter les retours du marché et pivoter… nous avons eu de nombreuses opportunités d'apprendre au cours des 5 dernières années, et cela n'a fait qu'améliorer le produit… mais cela peut aussi être une source de frustration si votre nouvelle fonctionnalité préférée finit par être abandonnée.

Mark Finnigan

Ravi de vous rencontrer. Comment expliquez-vous HarperDB en termes simples ?

Jaxon Repp

Mark Finnigan, nous sommes une base de données avec un serveur API configurable par l'utilisateur intégré et la possibilité de connecter autant de nœuds que vous en avez besoin pour fournir des données aux utilisateurs finaux le plus rapidement possible, où qu'ils se trouvent dans le monde.

Cris Silva

Bonjour, quel est votre public cible principal ?

Jaxon Repp

Cris Silva, actuellement, nous ciblons deux principaux types de clients : les grands fournisseurs de réseau (Verizon, Akamai, Google, etc.) qui peuvent tirer parti du déplacement des données vers la périphérie pour améliorer les performances des applications de leurs clients. Le déplacement des données vers la périphérie réduit la latence, c'est donc une victoire immédiate et une vente facile.



L'autre groupe est constitué de PME/petites entreprises qui rencontrent des problèmes de mise à l'échelle, en particulier les coûts exponentiels associés à la mise à l'échelle verticale d'un magasin de données monolithique et/ou de déploiements d'API/sans serveur. Notre modèle est conçu pour offrir un rapport coût/capacité linéaire grâce à une mise à l'échelle horizontale - si un nœud peut gérer 10 000 utilisateurs pour 100 $/mois, alors 2 nœuds peuvent gérer 20 000 utilisateurs pour 200 $/mois.



HarperDB a été conçu pour être la première et la dernière plate-forme d'application dont vous aurez besoin, plutôt que de remplacer votre base de données v1 par quelque chose de plus performant dès que vous gagnez du terrain.

Quels sont ces types de suppositions que vous avez mentionnées lorsque vous avez réalisé que vous deviez changer de cap.

Jaxon Repp

Jack Boreham Nous savions que nous voulions résoudre le débit à l'aide d'une architecture distribuée, mais la façon dont les utilisateurs interagiraient avec notre produit pour le provisionner, le configurer et le déployer était basée sur notre expérience. Lorsque vous mettez ensuite cela sur le marché, vous vous heurtez à des politiques organisationnelles et à des relations stratégiques qui nécessitent une plus grande flexibilité.



Un bon exemple est la sauvegarde et la restauration. Notre solution est de type instantané, mais de nombreuses entreprises utilisent des outils au niveau de l'infrastructure qui nécessitent différentes opérations afin de s'aligner sur la façon dont ces systèmes ont créé et restauré des sauvegardes.



Une autre est notre fonctionnalité de fonctions personnalisées, qui est notre serveur Fastify autonome qui vous permet de créer vos propres lambdas. Ce n'était même pas dans le produit d'origine, mais nous sommes allés voir un gros client qui avait besoin de la base de données distribuée pour vivre à proximité de son énorme empreinte sans serveur… nous avons pensé : « Eh bien, cela ne peut pas être plus proche que de l'intégrer, alors faisons cela."

Quelles sont les plus grandes étapes de HarperDB ? Ou ceux dont vous êtes le plus fier ?

Jaxon Repp

Mónica Freitas, je dirais notre fonctionnalité de fonctions personnalisées. Cela semble évident maintenant, mais les complexités de l'informatique distribuée sont plus que suffisantes pour confondre les clients qui ne connaissent pas le concept, donc tout ce que nous pourrions faire pour simplifier l'infrastructure qui l'entoure récolte des récompenses massives. Nous avons inventé l'expression « Réduire la pile », et je pense que cela reflète toutes les façons dont nous nous concentrons sur l'expérience des développeurs.



Cela devrait fonctionner.



C'est donc sur cela que nous nous concentrons chaque jour.

🔥 2

John T.

Ce sont des aspects très importants mais qui ne sont pas faciles à mettre en place. Comment constituer l'équipe parfaite ? À quels facteurs prêtez-vous une attention particulière lorsque vous choisissez les personnes qui vous aideront à grandir et à développer votre idée ? Je suppose que c'est un aspect crucial du succès de toute startup

Jaxon Repp

John T. Vous avez raison. Ironiquement, cette organisation n'avait pas de politique vraiment claire sur qui embaucher autre que les personnes que nous savions capables de faire le travail pour lequel nous étions embauchés. Mais en cours de route, nous avons appris que pour chaque développeur 10x, vous avez généralement besoin de quelqu'un avec la personnalité pour les gérer avec succès.

Nous travaillons tous ensemble et nous avons tous des compétences différentes. Tout le monde chez HarperDB a passé le test de personnalité Meyers Briggs, et les équipes les plus performantes étaient celles où chaque personne dont le type de personnalité se terminait par J était jumelée avec quelqu'un dont le type de personnalité se terminait par P. Cet exemple a fonctionné pour nous et peut ne pas fonctionner pour tout le monde, mais c'est extrêmement utile lorsque vous regardez notre petit univers et comment nous réussissons avec si peu de personnes essayant d'accomplir une si grande chose.

Cris Silva

C'est génial! Je m'intéresse particulièrement aux petites entreprises. Quelle a été l'adoption de votre produit pour les petites entreprises ? Avez-vous remarqué un défi particulier ou un besoin commun à ces entreprises ?

Jaxon Repp

Cris Silva Les petites entreprises ont été une cible de vente intéressante. Ils viennent généralement nous voir avec un produit qui connaît des difficultés de croissance et recherchent une solution plus évolutive qui ne fera pas exploser le budget sur toute la ligne. La clé, selon nous, a été de faire en sorte que les développeurs nous connaissent et nous aiment avant que quelqu'un dans la direction essaie de nous mettre en œuvre de haut en bas.



Les petites entreprises accordent beaucoup plus de confiance à leurs développeurs, et si ces développeurs n'ont pas entendu parler de nous, cela entraîne plus de recul que notre plate-forme en libre-service ne peut généralement surmonter par elle-même… à quel point nous la vendons maintenant avec conseils et services professionnels, ce qui n'est pas notre stratégie à long terme.

Jack Swift

Pouvez-vous donner des exemples d'entreprises qui ont utilisé HarperDB ?

Comment voyez-vous HarperDB s'intégrer dans le métaverse ?

Jaxon Repp

Jack Boreham, je pense que le métaverse semble être un cas d'utilisation idéal pour un système distribué… à mesure qu'il gagne en popularité, de nombreuses métadonnées devront être mises à la disposition d'une base d'utilisateurs répartis dans le monde entier… et la cohérence éventuelle pour des choses comme la présence ou la communication est un ajustement parfait pour notre plate-forme. Cela dit, il y a beaucoup à découvrir… c'est certainement un espace intéressant à regarder.

C'est une fonctionnalité fantastique. Combien de temps diriez-vous que la courbe d'apprentissage est longue avant qu'un nouveau client ne comprenne parfaitement votre plate-forme ?

Jaxon Repp

Mónica Freitas Edge computing réduit la latence en rapprochant les applications et les données, dans le cas de HarperDB, de l'utilisateur. Rapprocher les API de l'utilisateur avec une technologie sans serveur comme AWS Lambda réduit le temps nécessaire pour se connecter à l'API, mais si cette API doit faire un aller-retour vers us-west-1, alors la latence est de retour sur la table pour quelqu'un dans Sydney ou Saïgon.



Les systèmes distribués réduisent les coûts en ajoutant de la capacité le long d'une courbe de coût linéaire (échelle horizontale), au lieu d'avoir à augmenter les ressources d'un cluster centralisé (échelle verticale), qui suit une courbe de coûts exponentielle.



Une complexité moindre est obtenue en supprimant une partie de la logique de connectivité entre les nœuds, ce sur quoi nous passons beaucoup de temps. Nous aimons penser que nous travaillons sur une plate-forme qui va changer la façon dont les gens pensent - ou n'ont pas à penser, vraiment - sur les systèmes distribués.

De plus, comment Edge et l'informatique distribuée peuvent-ils améliorer la latence et réduire les coûts et la complexité ?

Jaxon Repp

Mónica Freitas La courbe d'apprentissage de HarperDB est extrêmement rapide. La connaissance de base de NodeJS est tout ce qui est nécessaire pour le développement de fonctions personnalisées, mais avant cela, imaginez un magasin de documents aussi facile à utiliser que MongoDB avec une API http intégrée pour interagir avec lui. Ajoutez notre studio Web qui vous permet de voir et d'interroger vos données sans rien installer du tout, et c'est vraiment la meilleure expérience de développeur qui soit.

John T.

Approche intéressante 👏 à tout le moins, c'est une stratégie de formation d'équipe amusante. Quelle est la taille de votre équipe actuellement ? Et comment prévoyez-vous d'étendre HarperDB ?

Cris Silva

Vous espérez donc avoir une plateforme totalement indépendante sans les conseils ?

Jaxon Repp

Cris Silva Idéalement, oui. J'aime suivre le modèle Zappos. Leur PDG a déclaré: "Si quelqu'un appelle le numéro 800 avec un problème, nous avons échoué et nous devrions faire tout notre possible pour affiner notre processus afin que personne n'appelle jamais ce numéro."



Nous travaillons dur pour que tout le monde puisse déployer HarperDB sans lire la documentation.

Mark Finnigan

Comment vous différenciez-vous des concurrents actuels dans le domaine des données ?

Jaxon Repp

Mark Finnigan Nous pensons que nous avons la meilleure expérience de développement, nous sommes le plus souvent un peu plus rapides, et nous avons pris quelques décisions de conception de base pour réduire le coût total de possession, comme tout indexer par défaut, ce qui réduit le besoin d'un DBA pour optimiser vos requêtes.



Il y a beaucoup de joueurs là-bas, cependant, nous acceptons que chacun ait sa meilleure fonctionnalité… nous parions simplement que la simplicité va avoir beaucoup plus d'importance que la plupart d'entre eux ne semblent le penser.

Hé merci de nous rejoindre ici sur Slogging!

J'espère que je n'arrive pas trop tard ! Ma question concerne les startups par rapport aux entreprises. Vous avez dit : "J'ai accepté un emploi dans une entreprise Fortune 50 à un moment donné parce que ma femme était enceinte et que j'avais besoin d'une assurance maladie… les 2 plus longues années de ma vie. Plus jamais."



Qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans le monde de l'entreprise ? Qu'avez-vous trouvé de plus différent dans le fonctionnement des carrières dans les grandes entreprises par rapport aux postes que vous avez occupés dans les startups ?

Jaxon Repp

Salut Limarc Ambalina… Je regrette de ne pas pouvoir répondre aux dernières questions, mais il suffit de dire que c'est excitant d'avoir l'occasion de discuter des avantages des architectures informatiques distribuées et de notre objectif de faciliter la réalisation pour les développeurs.



Pour répondre à votre question, cependant, j'aime l'immédiateté des petites entreprises. HarperDB Studio (https://studio.harperdb.io) est quelque chose dont j'ai construit la version 1 en un week-end. Notre slogan est "Simplicité sans sacrifice", et alors que nous nous efforçons d'abstraire la complexité des systèmes distribués, mes collègues et moi arrivons à définir les abstractions qui accomplissent cela chaque jour.



Lors de mon concert d'entreprise, j'ai attendu 8 mois pour qu'un seul serveur SQL soit provisionné pour prendre en charge une application qui permettait à l'entreprise d'économiser 5 millions de dollars par an en s'exécutant sur AWS, mais parce que nous avions un produit cloud «concurrentiel», je devais le fournir. en interne… après 8 mois, j'étais à peu près sûr que j'avais besoin de travailler dans un endroit « compétitif » signifiait ce que je pensais que cela signifiait.





Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Une dernière réflexion que vous souhaitez donner à nos lecteurs ? Comment les gens peuvent-ils vous trouver s'ils veulent en savoir plus ?

Jaxon Repp

Jack Boreham, merci aussi !



Ma dernière pensée est la suivante : la performance à grande échelle est toujours un équilibre. C'est vrai pour les bases de données, et c'est vrai pour les entreprises. Tout ce que vous pouvez faire est de trouver les systèmes et les processus qui fonctionnent pour vous et votre équipe et de les optimiser en permanence au fur et à mesure de votre croissance. Ce n'est pas toujours facile ou amusant, mais cela ne doit pas nécessairement être aussi difficile que certains d'entre nous le pensent… l'humanité est un système distribué, après tout, et plus nous sommes transparents avec les informations, mieux nous avons tendance à être.



Lancez une instance gratuite sur https://harperdb.io et construisez quelque chose qui change le monde.