Corporate Influencer Hub : transformer les employés en ambassadeurs de la marque

Chez Social Discovery Group, nous croyons que les histoires de marques les plus puissantes viennent de l’intérieur.Dans cet article, Veronika Likhnis, Responsable des relations publiques chez Social Discovery Group, explique comment nous avons créé le « SDG Jedi Order » – un programme sur le thème de Star Wars où les employés se perfectionnent en créant du contenu, en parlant à des événements et en représentant authentiquement notre marque en ligne.

Tout le monde parle de la marque d'employeur - combien elle est importante, combien elle est stratégique, comment elle stimule le recrutement, la rétention et la culture.

à Groupe de découverte sociale Nous avons lancé le SDG Jedi Order, notre programme d’ambassadeur interne qui a permis aux employés de s’exprimer, de partager leur expertise et de représenter authentiquement notre marque à travers les étapes réelles et numériques.

Et ce qui a commencé comme une initiative expérimentale est rapidement devenu un mouvement culturel.

La marque d’employeur traditionnelle fonctionne sur une hypothèse fondamentale : que les entreprises peuvent contrôler leur récit à travers les communications d’entreprise. Top des talents Les candidats veulent voir des histoires et des cas de personnes au sein de l'entreprise.

Chez SDG, nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à la façon de créer un système de motivation simple et compréhensible pour les employés. Un système qui les aiderait à comprendre comment s’exprimer, de quoi parler et de ce qu’ils recevront en retour.

Après plusieurs tentatives, nous sommes venus avec l’idée de l’Ordre Jedi.La plupart de nos collègues, travaillant dans l’industrie technologique, sont des fans de Star Wars, donc nous avons décidé de styliser le programme autour de l’Ordre Jedi.

Ensemble avec notre équipe de conception, nous avons créé un style unique et développé des visuels pour chaque personnage : Youngling, Padawan, Jedi Knight et Jedi Master. Nous avons mis en place un canal dédié pour publier des réalisations Jedi et des progrès de classement.

The Progression Model:

Cette structure gamifiée aborde deux défis critiques dans la défense des employés : la clarté et la motivation.Les employés savent exactement ce qui est attendu et ce qu’ils recevront en retour.Chaque rang a ses propres bonus d’entreprise.

Outcomes to share

Depuis le lancement du programme, il a donné des résultats impressionnants : plus de 40 articles publiés et plus de 20 interventions à des événements de l’industrie à travers le monde.Grâce au contenu authentique créé en collaboration avec nos employés, nous avons doublé la taille de notre communauté à travers les canaux et augmenté considérablement la sensibilisation de la marque parmi nos spécialistes cibles.

Start with Infrastructure, Not Inspiration Many companies try to inspire employee advocacy without providing the infrastructure to support it. We built the system: content calendars, topic suggestions, editing support, and clear communications about the opportunities.



Provide Dedicated Support An allocated manager helped guide employees through the process. Most professionals know what to share and have valuable cases — they just don’t know how to frame them effectively. So we arranged meetings, interviewed people about potential topics, and helped them write and prepare for their speaking.