Comprendre le design avec le fondateur de Typogram Hua Shu

Dans cet AMA, nous avons eu le plaisir de faire connaissance avec Hua Shu. Elle est la fondatrice de Typogram, ainsi que rédactrice de la newsletter "FontDiscovery". Hua Shu a toujours été intéressée par la création et la conception, elle a donc décidé de lancer Typogram pour aider les débutants à éditer et concevoir des logos en manipulant facilement les polices et en créant un design typographique.



Ce fil Slogging de Sara Pinto, Hua Shu, Mónica Freitas, Hieu et Jack Boreham s'est produit sur la chaîne officielle #amas de slogging, et a été édité pour plus de lisibilité.

Hey @channel, veuillez vous joindre à moi pour accueillir notre prochain invité AMA, Hua Shu. Hua Shu est le fondateur de Typogram ( http://typogram.co/ ), un outil de conception intuitif et convivial pour les débutants qui permet aux propriétaires de petites entreprises et aux fondateurs de start-up de concevoir facilement et rapidement des logos et des kits de marque. Elle enseigne également le design en tant que professeur auxiliaire et dirige un bulletin d'information.



N'hésitez pas à lui poser des questions sur :



Créer votre entreprise et démarrer à votre compte

Concevoir

Image de marque et marketing

L'écriture

Salut Hua Shu! C'est super de vous avoir ici avec nous. Pouvez-vous commencer par nous parler un peu de votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a amené à créer Typogram ?

Hua Shu

Salut Sara !

Hua Shu

Tellement heureux d'être ici pour l'AMA! Merci de m'avoir!

Hua Shu

C'est une longue histoire, je vais essayer de faire de mon mieux pour qu'elle soit courte et douce :)

Hua Shu

J'ai toujours aimé être créatif et dessiner quand j'étais jeune. quand l'université est arrivée, j'ai choisi de concevoir le design ! Et j'ai vraiment aimé chaque aspect de celui-ci!

Hua Shu

J'ai particulièrement aimé les parties typographiques sur le design, la façon dont vous pouvez créer quelque chose de très beau et utile aux autres simplement en utilisant du texte et du langage.

Hua Shu

J'ai tellement aimé ça qu'après l'université, j'ai déménagé à New York parce qu'un de mes professeurs d'université m'a dit qu'il y avait une super scène de design là-bas. Je me suis inscrite à un programme de conception de caractères (c'est le seul aux États-Unis !) pour étudier la conception des polices et l'histoire des polices de caractères. J'ai commencé à expérimenter le code et la création d'outils.

Hua Shu

Typogram ( https://www.typogram.co/ ) est un outil de conception et d'édition de logo pour les fondateurs, les créateurs et les débutants absolus en design. J'ai créé/co-fondé cet outil.







Il a commencé comme un outil pour les concepteurs professionnels pour faciliter le processus de conception avec des polices. l'outil utilise la police variable, une technologie de police innovante qui permet à chacun de manipuler facilement les polices et de créer un design typographique.

Hua Shu

Cependant, après de nombreux tests utilisateurs, nous avons décidé de nous tourner vers les non-designers et de créer un outil spécifiquement pour la conception du logo et de la marque.

Hua Shu

Nous avons rencontré de nombreux propriétaires d'entreprise nouvellement créés qui avaient besoin d'une conception de marque de qualité, y compris un logo, un site Web et des médias sociaux pour lancer leur entreprise. Mais c'était un processus frustrant pour eux parce qu'ils n'ont pas un moyen facile de les créer.

Hua Shu

Nous leur avons montré Typogram et ils étaient intéressés à l'utiliser pour créer des logos et une image de marque, et en apprendre davantage sur le design !

Hua Shu, oh wow, c'est intéressant ! Je peux comprendre le besoin d'une plate-forme comme celle-ci. Les logos peuvent être un élément puissant, mais pour les personnes qui ne sont pas dans le design, cela peut être plus compliqué

Comment était-ce pour concevoir l'idée ? Quels ont été les défis de la création d'une entreprise ? Hua Shu

Salut Hua Shu! J'ai toujours aimé concevoir des logos et des messages pour moi-même, mais certains ne fonctionneraient tout simplement pas. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon design et un bon logo ?

Hua Shu

Sara Pinto, oui exactement !



Quant à la façon dont nous avons conçu l'idée:



Nous avons parlé à de nombreux utilisateurs pour déterminer ce que les propriétaires d'entreprise veulent et ont besoin, en particulier dans un outil de conception.



Une autre chose qui nous intéressait également était de leur enseigner un peu le design, car certains d'entre eux étaient intéressés par l'apprentissage.



Le design est aussi une chose amusante et créative à apprendre. Donc, si nous devions concevoir un design dans notre application et ce qui serait confortable pour eux.

Hua Shu

En ce qui concerne les défis pour démarrer une entreprise :



Oui, les défis sont nombreux. J'essaie toujours de le faire décoller.



Pour moi, il y a d'abord les personnels :



Je suis une personne extrêmement introvertie et pour être honnête, pendant longtemps, il m'a été difficile d'imaginer même démarrer une entreprise. J'ai donc dû apprendre à m'en sortir.



De plus, je suis une personne très privée, il m'a fallu beaucoup pour apprendre à partager avec les autres ce que je fais. Je sais que de nos jours tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais été une personne des réseaux sociaux, donc il m'a fallu beaucoup de temps pour m'y habituer (ça me fait paraître ancien 💀)



https://twitter.com/HuaTweets

Hua Shu

Outre ces défis personnels, il y a aussi des défis commerciaux.



Par exemple, comment attirer plus d'utilisateurs vers votre outil, comment attirer le bon type de globes oculaires sur votre site Web. Et puisque je suis une entreprise de démarrage, comment faire cela sans tant de $$$$, ce sont tous des défis très intéressants mais difficiles à résoudre !

Heureusement, je pense que mon co-fondateur est une personne extrêmement créative et nous essayons de trouver des solutions amusantes et créatives comme :



https://www.codingfont.com/



En tant que projets parallèles qui incitent les gens à consulter le typogramme

Hua Shu

La version TLDR est : il est difficile de gérer sa propre entreprise, je suis toujours dans les tranchées - mais j'aime être indépendant et ce sur quoi je travaille !

Hua Shu

Mónica Freitas, oh je suis d'accord. Je pense que cela se résume à trois choses pour les logos :



- Facile

- fonctionnel

- unique



Un logo est une œuvre d'art hautement utilitaire - il existera dans de nombreux endroits numériques et physiques (téléphones, ordinateurs, objets imprimés de différentes tailles). Il doit fonctionner avec une gamme de tailles, dans des environnements différents tout en disant quelque chose sur votre entreprise.



Être simple facilite généralement la partie utilitaire. Si vous avez un groupe complexe de formes, les petites formes et les détails compliqués se décomposent lorsque vous utilisez un logo à plus petite échelle, par exemple, l'impression sur une carte de visite, etc. Mais votre logo doit également être unique. On peut partir de là en choisissant une très bonne police et peut-être même la personnalité de la marque (mon co-fondateur a écrit un article à ce sujet) :



https://build.typogram.co/p/choose-typefaces-based-on-brand-personalities?s=r





Les bons logos sont donc ceux qui fonctionnent dans n'importe quel environnement, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un téléphone ou de cartes de visite. Il est mémorable et complètement accessible aux utilisateurs.



Je peux parler de ce sujet pour toujours, n'hésitez pas à me dm 😆

Hua Shu, c'est une excellente relation client : comprendre leurs besoins particuliers et y répondre. Alors peut-être verrons-nous certains cours comme l'un de vos services à l'avenir ?

Hua Shu, j'ai compris ! Pour mettre votre entreprise en valeur, vous devez aussi vous mettre en valeur. Il y a toujours plus de travail que ce qui saute aux yeux. Pourtant, cela doit être excitant de résoudre ces problèmes ! Et vous devez toujours essayer de faire en sorte que l'entreprise se démarque et d'attirer ces bons yeux haha. Selon vous, qu'est-ce qui différencie Typogram des autres outils de conception ?

Hua Shu

Pour les cours :



À l'heure actuelle, notre objectif principal est de fournir une inspiration utile, des conseils de conception via l'application et les ressources et guides gratuits que nous écrivons, comme notre newsletter fontdiscovery : https://fontdiscovery.typogram.co/





Quant à la différenciation :



Je pense que ce qui nous différencie, c'est que nous essayons d'enseigner/créer un lieu où les gens peuvent apprendre l'image de marque dans notre application, et nous permettons aux débutants absolus de se familiariser avec la manipulation de chemins de formes, de polices, etc. Lorsque nous avons parlé à nos utilisateurs, une frustration qu'ils ont ressentie est la difficulté d'éditer et de créer des logos à l'aide des outils de conception existants.

Hieu

Salut Hua, je suis curieux de savoir ce que nous devons garder à l'esprit lorsque nous essayons de garder la cohérence de notre produit ? (un site web et son application dans mon cas)

Hieu

Ma page de destination utilise un constructeur de site et l'application utilise une bibliothèque d'interface utilisateur (quelque chose de similaire à Tailwinds ou Bootstrap)

Hieu

Ils ne se ressemblent pas beaucoup, je ne sais pas s'il existe des "meilleures pratiques" dans ce cas

Hua Shu, oh, cool ! Et comment se passe la gestion d'une newsletter ? Depuis que vous écrivez pour FontDiscovery, est-il difficile de maintenir l'intérêt du lecteur ?



Ça a du sens! Vous pouvez avoir tous les outils à votre disposition, mais si vous ne les comprenez pas, ils ne peuvent pas vous aider !

Salut Hua Shu, forment une perspective de marque personnelle. Que diriez-vous à quelqu'un qui commence tout juste à écrire

Hua Shu, j'adore ça ! Je pense que nous sommes tellement stressés de rendre un logo mémorable, ce qui est une tâche impossible que vous ne pouvez pas contrôler, que nous ignorons les éléments cruciaux - la fonctionnalité.

Merci pour le message! Je vais certainement le lire !



Comment as-tu commencé le design ? J'ai toujours eu un intérêt mais bon le dessin n'est pas une compétence que je possède malheureusement 😅

Mais concevoir en particulier dans des publicités et des choses comme des affiches de festivals de musique semble une chose tellement amusante à faire.

Hua Shu

Hieu

Tellement heureux de te voir ici, Hieu! :D C'est une très bonne question.



J'essaierais de trouver une sorte de cohérence entre la page de destination et le produit.

La cohérence entre le produit et la page de destination (branding) est agréable, cela rend la marque mémorable pour votre public.



Donc en plus du logo, si vous pouvez garder une cohérence visuelle entre la landing page et le produit, par exemple, les polices, les icônes, les boutons et les couleurs, ce sera bien !

Hua Shu

Sara Pinto



La gestion d'une newsletter est amusante mais peut parfois être très difficile ! Je le fais depuis plus d'un an, mais j'ai encore du mal à écrire parfois. Cependant, je pense que je dois construire un bon système pour soutenir mon processus d'écriture.



Il peut être difficile de garder les lecteurs intéressés car tout le monde reçoit tellement d'e-mails ces jours-ci, alors j'essaie toujours d'expérimenter différents formats, visuels et sujets pour voir ce qui fonctionne le mieux. Je pense que cela aide beaucoup à garder les choses fraîches et à garder les lecteurs engagés !

Hua Shu

Jack Boreham

Je dirais que s'il y a un sujet qui vous passionne vraiment, écrivez-le simplement - Quand j'ai commencé à écrire ma newsletter, je craignais qu'elle ne soit trop spécialisée... mais vous pouvez toujours passer d'un sujet plus petit à une gamme plus large de sujet.



Une autre chose que je dirais est d'écrire sur quelque chose que vous aimez vraiment. Une newsletter prend du temps à se développer... si vous démarrez une newsletter, vous allez probablement l'écrire pendant un certain temps, alors choisissez quelque chose que vous aimez vraiment écrire et rechercher.

Hua Shu

Monica Freitas

c'est très amusant de concevoir ces choses : )



J'ai toujours aimé l'art et les choses créatives, quand j'étais jeune, je pensais que je serais un bon artiste. Cependant, plus tard au lycée, j'ai réalisé qu'il était difficile de gagner sa vie en tant qu'artiste, alors j'ai pensé que le design était une bonne alternative - un travail à plein temps pour créer des choses. Je pensais que ce serait quelque chose que j'aime, alors j'ai fini par étudier le design à l'université.



En fin de compte, le design était bien différent de l'art - c'est beaucoup plus systématique et "scientifique" d'une certaine manière. Pour moi, l'art est parfois synonyme de liberté et de chaos. Le design consiste à travailler avec des restrictions et à trouver des règles dans le chaos XD



Bien sûr, il y a toujours des mouvements de design et d'art qui s'écartent des normes dans ces deux domaines !

Hua Shu, je comprends. J'en ai fait l'expérience quelques fois avec le copywriting, et c'était un vrai challenge. De nos jours, nous sommes tellement habitués aux visuels qu'il est plus difficile d'interagir avec les lecteurs à travers le texte. Avez-vous des conseils sur le marketing dans une newsletter ?

Hieu

Merci pour la réponse Hua Shu, je serais un peu plus de travail et je vais garder cela à l'esprit :thumbsup:

Hua Shu

Sara Pinto Je pense que ça dépend de la newsletter, ce sera différent, mais essentiellement : trouvez où vit votre audience et partagez avec elle : )

Hua Shu, avec des projets créatifs tels que Font Discovery et Typogram, comment trouvez-vous l'inspiration pour continuer à les améliorer ? Est-ce utile de suivre les tendances actuelles ?

Hua Shu c'est très vrai. Y a-t-il un projet conçu par vous dont vous êtes particulièrement fier ?

Hua Shu

Sara Pinto - bien sûr ! J'aime faire des recherches sur les tendances et écrire à leur sujet pour aider mes utilisateurs et clients à comprendre/comment les utiliser afin qu'ils puissent créer de meilleurs supports visuels plus accrocheurs pour aider leurs entreprises et leurs projets !

Hua Shu

Mónica Freitas, je pense https://fontdiscovery.typogram.co/

est le plus difficile que j'ai fait jusqu'à présent car je propose du nouveau contenu chaque semaine !

C'est un enveloppement sur l'AMA! Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Hua Shu. C'était génial de vous avoir ici! Avez-vous des dernières réflexions ou quelque chose que vous souhaitez promouvoir ?

Hua Shu

C'était amusant, merci beaucoup de m'avoir invité !



Si quelqu'un veut suivre mon parcours de démarrage où je partage des mises à jour publiques :

https://twitter.com/HuaTweets



De plus, Typogram, notre outil de création de logo pour les débutants absolus, est en pré-commande !

vous pouvez le vérifier: https://typogram.co/

