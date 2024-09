Comment vérifier le nombre d'utilisateurs connectés au Wi-Fi ?

Prendre soin de notre réseau sans fil est essentiel de nos jours. En plus de veiller à la sécurité de notre réseau, l'une des choses à prendre en compte est le nombre d'utilisateurs connectés à notre réseau sans fil. Cocher ceci nous indiquera s'il y a des connexions non désirées ou non autorisées.





Cependant, gardez à l'esprit que de nos jours, de plus en plus d'appareils se connectent à notre réseau sans fil, comme les consoles de jeux, les imprimantes sans fil, les téléviseurs intelligents, etc. Il n'est pas nécessaire de mentionner les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes car nous sommes assez conscients qu'ils sont connectés à notre Wi-Fi. Dans cet article, je vais vous montrer comment vérifier le nombre d'utilisateurs connectés à votre Wi-Fi et ce que vous pouvez faire pour empêcher tout accès non autorisé à votre réseau. Mais d'abord, regardons le nombre maximum d'utilisateurs qui peuvent se connecter à votre Wi-Fi ou partager votre connexion Internet.

Combien d'appareils peuvent se connecter à mon routeur sans fil ?

Vous craignez que trop d'utilisateurs soient connectés à votre réseau sans fil ? Eh bien, si vous utilisez votre Wi-Fi à la maison , vous ne devriez pas trop vous en soucier. Généralement, la plupart des routeurs prennent en charge environ 250 utilisateurs ou appareils connectés en même temps. Veuillez noter que ce nombre inclut tous les appareils que j'ai mentionnés, comme les ordinateurs portables, les smartphones, les imprimantes sans fil, les téléviseurs intelligents, etc.





Chacun des appareils connectés utilisera sa part de la bande passante, donc le vrai problème est que lorsqu'un grand nombre d'appareils sont connectés, cela peut gravement affecter les performances de votre réseau. Par exemple, si un seul appareil abuse de la bande passante en téléchargeant des fichiers volumineux sur Internet, cela rendra la connexion presque inutilisable pour les autres appareils et utilisateurs.

Comment vérifier le nombre d'utilisateurs connectés au Wi-Fi ?

Vérifier le nombre d'utilisateurs connectés au réseau Wi-Fi peut être utile pour déterminer s'il y a trop d'utilisateurs connectés ou des utilisateurs que vous ne reconnaissez pas sur le réseau.

Afin de vérifier le nombre d'utilisateurs connectés au Wi-Fi, vous pouvez le faire à partir du tableau de bord d'administration du routeur ou en utilisant une application ou un logiciel installé sur votre appareil. Alors, voyons comment faire cela correctement.





Vérifiez le tableau de bord d'administration du routeur

La plupart des routeurs affichent le nombre d'utilisateurs connectés au réseau sur leur écran d'accueil. Cependant, vous devez savoir comment accéder au tableau de bord d'administration du routeur en premier lieu.





Connectez votre appareil au réseau sans fil ou connectez-le directement au routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Trouvez l'adresse IP du routeur. Vous pouvez suivre les étapes décrites dans cet article ou vérifier l'étiquette de votre routeur sur laquelle sont imprimées toutes les informations de connexion de l'administrateur. Vous aurez également besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe de l'administrateur, alors jetez également un coup d'œil à l'étiquette. Lancez maintenant le navigateur Web sur votre appareil et entrez l'adresse IP du routeur dans la barre d'URL. Appuyez sur le bouton Entrée ou appuyez sur Go si vous utilisez un smartphone ou une tablette, et la page de connexion du routeur devrait apparaître. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur. Soyez prudent car ils sont sensibles à la casse. Cliquez sur Connexion, et vous devriez voir le tableau de bord d'administration du routeur s'ils sont corrects. Maintenant, selon la marque ou le modèle du routeur, vous verrez soit le nombre d'appareils connectés sur l'écran d'accueil, soit vous devrez les trouver dans les paramètres. Certains routeurs TP-Link, Netgear, Belkin, Asus et Tenda affichent ce numéro sur l'écran d'accueil sous la forme Clients, Appareils connectés ou Appareils connectés. Vous verrez une liste des appareils connectés si vous cliquez sur l'icône Clients (Appareils connectés ou attachés).









Habituellement, vous verrez le nom de l'appareil et son adresse MAC. Cette adresse MAC est unique pour chaque appareil, et vous pouvez facilement vérifier l'adresse MAC de l'appareil et modifier le nom de l'appareil afin de pouvoir le reconnaître facilement à l'avenir.





Utiliser une application ou un logiciel de numérisation réseau

Une autre façon de trouver le nombre d'utilisateurs connectés à votre Wi-Fi consiste à utiliser une application ou un logiciel pouvant être installé sur votre smartphone ou votre ordinateur.

Certains des plus recommandés sont :

GlassWire - un pare-feu professionnel et un scanner de réseau. Téléchargez la version gratuite et installez-la sur votre ordinateur. Après l'avoir lancé, il analysera votre réseau. Cliquez sur Choses dans le menu en haut et vous verrez une liste des appareils actuellement connectés à votre réseau. Cliquez sur Analyser en haut pour actualiser la liste, et là vous devriez voir tous les ordinateurs, tablettes, smartphones et autres appareils connectés à votre Wi-Fi.





Wireless Network Watcher – un petit outil qui analysera votre réseau et répertoriera tous ses appareils connectés. Faites défiler vers le bas de la page pour le télécharger sur votre ordinateur Windows. Installez et exécutez le logiciel, et vous verrez une liste de tous les appareils connectés à votre réseau.

Fing - Network Scanner - Il s'agit d'une application qui peut être installée sur votre iPhone ou votre téléphone Android. Trouvez-le dans l'App Store et installez-le. Suivez les instructions lorsque vous l'exécutez pour la première fois. Cliquez ensuite sur Rechercher des appareils. Vous verrez le nombre d'appareils en une seconde et vous ne devriez pas avoir de difficulté à identifier qui utilise un appareil spécifique.





Utiliser l'invite de commande sous Windows

Une autre façon de voir le nombre d'utilisateurs connectés à votre réseau consiste à taper une commande spécifique dans l'invite de commande.

Lancez l'invite de commande sur votre machine Windows. Cliquez sur le bouton Démarrer et dans la barre de recherche, tapez cmd. Appuyez ensuite sur la touche Entrée et l'invite de commande se lancera.

N tapez ipconfig et appuyez sur entrée. Cette commande répertorie certains détails du réseau, et vous avez vraiment besoin de la passerelle par défaut dans ce cas juste pour connaître l'adresse IP de votre routeur.

Maintenant, la commande que vous souhaitez utiliser est arp -a. Tapez-le et appuyez sur le bouton Entrée.

Tous les appareils connectés seront répertoriés ici, ainsi que leur adresse IP et MAC. Puisque vous avez déjà découvert que 192.168.0.1 est l'adresse IP du routeur, tous les appareils connectés au réseau auront leur adresse IP commençant par 192.168.0.

Comment supprimer un périphérique indésirable du réseau ?

Dans la plupart des cas, lorsque vous vérifiez le nombre d'utilisateurs connectés à votre réseau Wi-Fi, vous reconnaîtrez les appareils. Cependant, que pouvez-vous faire lorsque vous remarquez un appareil et que vous ne savez tout simplement pas de quoi il s'agit ? Il s'agit soit d'un voisin connecté à votre réseau, soit d'un appareil de votre foyer qui utilise sa part de la bande passante.





Eh bien, si vous souhaitez supprimer ces appareils/utilisateurs, voici quelques suggestions.

Changer votre mot de passe sans fil - Changer le mot de passe sans fil est la meilleure chose que vous puissiez faire pour le moment. Cependant, vous devez savoir que vous devrez reconnecter tous vos autres appareils au réseau sans fil après avoir changé le mot de passe.





Pour le changer, vous devez vous connecter au tableau de bord d'administration du routeur comme décrit ci-dessus, puis trouver la section Wi-Fi. Selon la marque et le modèle du routeur, vous devez rechercher Sans fil, Sécurité sans fil, Wi-Fi, etc. Lorsque vous accédez à cette section du menu, vous devriez voir le champ Mot de passe sans fil, également nommé Mot de passe,Clé pré-partagée (PSK), etc.





Bloquer l'appareil du réseau - Cette méthode nécessite également que vous accédiez aux paramètres du routeur. Une fois connecté, vous devriez trouver la section Contrôle d'accès ou Contrôle de la bande passante. Si le contrôle d'accès est désactivé, vous devrez d'abord l'activer, puis définir le mode de contrôle d'accès sur Bloquer. À partir de ce moment, vous pouvez ajouter des appareils que vous souhaitez bloquer de votre réseau en cliquant sur le bouton Ajouter un appareil. Entrez leur adresse MAC, sélectionnez-les dans la liste et enregistrez les modifications.

Certaines autres méthodes incluent l'utilisation du filtrage MAC , la création d'un réseau sans fil séparé pour vos invités et vos visiteurs ou l'utilisation du contrôle parental sur votre routeur. Cependant, les deux que je viens de décrire sont les plus efficaces pour expulser un appareil ou un utilisateur indésirable de votre réseau.

Derniers mots

J'espère que vous savez maintenant comment trouver le nombre d'utilisateurs connectés à votre réseau Wi-Fi et comment en supprimer les indésirables.

Ainsi, chaque fois que vous remarquez que votre connexion Internet devient très lente, il est bon de vérifier si quelqu'un abuse de votre bande passante. Si vous trouvez quelqu'un de suspect, vous saurez quoi faire. Après tout, seuls ceux que vous connaissez et autorisez doivent avoir accès à votre réseau. Toute autre personne n'est pas la bienvenue car elle peut facilement accéder à vos fichiers et données personnels, utiliser la bande passante ou simplement gâcher votre réseau et le rendre inutilisable. Pour cette raison, vous devrez reconfigurer votre réseau, il est donc préférable d'agir avant que cela ne se produise.