Cómo comprobar el número de usuarios conectados a Wi-Fi

Cuidar adecuadamente nuestra red inalámbrica es esencial en estos días. Marcar esto nos dirá si hay conexiones no deseadas o no autorizadas. La mayoría de los enrutadores admiten alrededor de 250 usuarios o dispositivos conectados al mismo tiempo. Este número incluye computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, impresoras inalámbricas, televisores inteligentes, etc. El problema real es que cuando se conecta una gran cantidad de dispositivos, puede afectar gravemente el rendimiento de su red. Por ejemplo, si un solo dispositivo está abusando del ancho de banda al descargar archivos grandes de Internet, hará que la conexión sea casi inutilizable para otros dispositivos y usuarios.