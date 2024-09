Comment utiliser DeepAR pour les effets AR sur les flux en direct Amazon IVS

Trop long; Pour lire

Nous sommes à l'ère des communications vidéo généralisées dans notre quotidien personnel et professionnel. Maintenant que les gens sont plus habitués à utiliser la technologie vidéo, la réalité augmentée permet d'augmenter à la fois la fonctionnalité et le facteur amusant du support. De la facilitation des effets de maquillage et de beauté réalistes aux essais d'accessoires virtuels et aux remplacements d'arrière-plan en temps réel, le puissant SDK multiplateforme de DeepAR est utilisé par près de 8 000 développeurs dans le monde pour des applications Web et mobiles. La technologie AR propriétaire de la startup permet aux entreprises de toutes tailles d'ajouter des effets AR à n'importe quelle application iOS, Android, macOS ou HTML5 avec seulement quelques lignes de code, un processus d'intégration qui prend des heures, pas des jours. Une fois créés, les actifs AR peuvent être réutilisés automatiquement pour n'importe quelle plate-forme.