Comment trouver, réclamer, modifier et mettre à niveau la page d'actualités de votre entreprise Evergreen Tech

Suite à notre classement des entreprises technologiques , les pages d'actualités des entreprises technologiques de HackerNoon viennent de bénéficier d'une mise à niveau majeure, le tout dans le but de représenter l'empreinte Internet de votre entreprise aussi précisément que possible sur notre base de données d'actualités de plus de 11 000 grandes entreprises technologiques dans le monde !





Plongeons-y.

Les nouvelles (plus) pages Evergreen

Si vous visitez https://hackernoon.com/company/hackernoon , vous verrez quatre pages principales : accueil, actualités, à propos et blog :





La page d'accueil présente un logo, un nom, un slogan, une adresse e-mail, le numéro d'employé, la date de financement, un classement et une description. Il comprend également un graphique du classement de l'entreprise et du cours de l'action (pour les sociétés publiques).





Faites défiler vers le bas pour une liste d'entreprises classées de manière similaire ( avec option de masquer la liste réservée aux marques premium uniquement ), des mentions de marque dans les histoires HackerNoon et un wiki d'entreprise.





La principale variable du classement des entreprises est l'intérêt des lecteurs de HackerNoon. Pour améliorer votre classement, dirigez plus de trafic vers votre page persistante ou écrivez plus d'histoires sur HackerNoon et améliorez à la fois votre contenu et votre page.





La page Actualités présente toutes les histoires qui mentionnent l'entreprise et présente une liste des sociétés associées. Voici à quoi cela ressemble :









La page À propos vous mènera au wiki de l'entreprise, qui contient toutes les informations essentielles sur la fondation et l'histoire de la marque, et le bouton Blog vous dirigera vers la page de profil de la marque. Consultez la page de Microsoft pour comprendre pleinement nos mises à jour.





La page Blog est actuellement réservée à nos clients blogueurs professionnels , qui hébergent leurs blogs sur HackerNoon ; et pour les marques Premium, qui peuvent lier n'importe quel article de blog externe à cette section. (En savoir plus sur le déblocage d’Evergreen Premium ci-dessous)





À l'avenir, les pages de profil de marque principales, comme celle-ci , seront remplacées par les pages Tech Company News comme page commerciale principale (comme celle-ci ). La collection d'histoires de l'entreprise sera toujours disponible sur le blog de [nom de l'entreprise].





Obtenez un contrôle total sur vos pages Evergreen

Comment trouver votre page Evergreen





Félicitations - si vous faites partie des 11 000 entreprises (grâce aux Startups de l'année ) qui disposent actuellement d'une page permanente créée pour vous !





Vous pouvez simplement rechercher le nom ou l'URL de votre entreprise dans notre barre de recherche située dans le coin supérieur gauche de chaque page. Ou tapez le nom de votre entreprise dans la large barre de recherche de cette page qui classe les meilleures entreprises : hackernoon.com/companies





Vous ne voyez pas votre propre page Evergreen ? Postulez via ce formulaire ici .





Comment revendiquer votre page Evergreen existante

Pour revendiquer une page Evergreen existante, vous devez disposer d'une adresse e-mail d'entreprise qui correspond exactement au domaine de cette entreprise. Par exemple, [email protected] pourra revendiquer notre page, HackerNoon.





Ensuite, cliquez sur le bouton jaune de votre page ⬇️













Une fenêtre contextuelle s'affichera sur votre écran vous demandant de :

Sélectionnez la réclamation automatique : connectez-vous/inscrivez-vous à HackerNoon avec un e-mail correspondant à l'URL de l'entreprise

Soumettre pour examen : connectez-vous avec n'importe quel e-mail et procédez à une révision éditoriale de votre réclamation. Ceci est réservé aux agences de relations publiques qui représentent des entreprises ou des entreprises ayant différentes filiales/sociétés mères.





Voici un aperçu de la superposition :

Vous devrez être connecté pour revendiquer la page et ce n'est qu'après que votre page aura été revendiquée que vous pourrez modifier son contenu. Obtenez votre page Actualités de l'entreprise technologique dès aujourd'hui !





Comment mettre à jour vos pages Evergreen

Une fois que vous aurez revendiqué votre page Tech Company News, voici ce que vous pourrez modifier (cliquez sur le bouton « modifier » en haut à droite)

À propos : modifiez le nom de votre entreprise, sa description, son wiki, son site Web, son numéro d'employé et son expertise ici.

modifiez le nom de votre entreprise, sa description, son wiki, son site Web, son numéro d'employé et son expertise ici. Réseaux sociaux : ajoutez tous vos liens - HackerNoon, LinkedIn, Facebook, GitHub, Twitter, YouTube et Instagram.

ajoutez tous vos liens - HackerNoon, LinkedIn, Facebook, GitHub, Twitter, YouTube et Instagram. Images : ajoutez le logo de votre entreprise et ( pour les marques Premium uniquement ) un en-tête vidéo .

ajoutez le logo de votre entreprise et ( ) . HackerNoon Stories : choisissez les 6 meilleures histoires qui représentent fidèlement votre marque.

choisissez les 6 meilleures histoires qui représentent fidèlement votre marque. Articles Web (réservés uniquement aux marques Premium) : sélectionnez les actualités que vous souhaitez voir apparaître sur votre profil.





Découvrez ici quelques exemples d’entreprises ayant une présence Internet très complète :

Comment débloquer des fonctionnalités premium

Vous aimez vos (déjà géniales) pages Evergreen ? Doux! Pourquoi ne pas débloquer encore plus de fonctionnalités premium 😉





Pour prévisualiser les fonctionnalités Premium telles qu'elles sont sur vos pages Evergreen, cliquez sur le bouton « Afficher les mises à niveau » en haut à droite et vous verrez la possibilité de :





Ajouter une large bannière vidéo

Masquer la liste des concurrents

Ajoutez des liens non-HackerNoon via la section Articles Web

Liez votre blog HackerNoon ou votre blog d'entreprise via la section Blog

Les fonctionnalités Premium sont axées sur le contrôle, vous permettant ainsi de capturer les détails de votre entreprise et d'assurer une présence complète sur les interwebs. Il existe plusieurs façons d'améliorer votre entreprise, mais nous souhaitons nous concentrer spécifiquement sur votre capacité à organiser vos 6 meilleurs articles sur le Web, comme démontré ci-dessous :









Comme vu ci-dessus, vous pouvez :

Ajouter un article avec une image d'en-tête, un titre, une date de publication, un auteur et une URL

Organisez votre article dans l'ordre en supprimant/en ajoutant de nouveaux

Ayez un contrôle total sur les 6 liens les plus importants concernant votre entreprise





La colonne de gauche, dans l'exemple Evergreen Premium, regorge d'histoires de votre entreprise sur HackerNoon, quand/si le nom de votre entreprise est mentionné. La meilleure façon de profiter de cette fonctionnalité automatique est bien sûr notre Business Blogging . Ou, si vous n'êtes pas intéressé à raconter votre propre histoire et préférez que la communauté parle de vous, vous voudrez peut-être consulter nos concours d'écriture .





En attendant la prochaine fois, profitez de vos toutes nouvelles pages Evergreen, si vous en avez une, ou postulez-en une ici , si vous n'en avez pas !