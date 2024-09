Comment j'utilise Google Docs et Notion pour gérer ma relation (Partie 2)

Nous sommes de retour avec d'autres façons de gérer votre relation sur Notion et Google Docs ! Dans notre précédent article Comment j'utilise Notion et Google Docs pour gérer ma relation , nous avons partagé les idées de certains des nombreux autres couples qui ont utilisé notre modèle. À la demande générale, nous avons apporté de nouvelles façons amusantes et originales de gérer votre relation. Plongeons-y !

Dumps de photos : du flou à la HD

Nous aimons sortir l'appareil photo des moments parfaits aux moments embarrassants. Mon partenaire et moi téléchargeons les images de tous les jours sur Notion qui parlent de la douceur et de l'amertume de notre relation. Ces petits moments partagés tissent un remarquable mémoire visuel sur lequel nous pouvons revenir. L'image ci-dessus de photo-dumps est partagée par l'un de nos clients.





Dans notre modèle Notion, vous pouvez créer des photos qui ne peuvent pas être partagées avec le monde entier, mais qui sont certainement précieuses. Notion a des fonctionnalités faciles à télécharger qui facilitent le processus. Qu'il s'agisse de photos de faible qualité ou HD, conservez-les pour toujours.

Enregistrez vos moments Ha-Ha-

À travers les hauts et les bas d'une relation, nous continuons à nous chatouiller les os. Alors que les jours, les mois et les années roulent comme du papier toilette, nous gardons toujours le feu en lisant les blagues que nous nous sommes faites ou dont nous nous sommes moqués.





La date, l'occasion et le titre de la blague peuvent être enregistrés sur notre modèle de notion. Enchaînez une compilation de toutes vos blagues en un seul endroit et parcourez le Walk of Lame (notre version calembour du Walk of Fame) à tout moment. Eh bien, d'après notre expérience, vous pouvez écarter le bug de votre relation si vous avez peu d'humour dans la vie.



Traqueur d'unité

Laissez les plis de vos doigts être un signe d'évolution et non une victime des compteurs d'anniversaire. Le compteur de relations est une bouée de sauvetage pour nos amis et nous. Célébrez les jours de convivialité et renforcez la relation.



Voici les avantages d'un compteur :

Vous pouvez garder une trace de n'importe quelle occasion spéciale de votre vie : premier baiser, emménagement, proposition, et plus encore.

Vous n'avez pas besoin de jouer à des jeux de mémoire pour vous souvenir des dates importantes. Vérifiez simplement le compteur et le tour est joué ! Vous pouvez garder vos excuses d'oubli à distance.

Vous pouvez vérifier non seulement les années, les mois et les jours de vie commune, mais également les heures, les minutes et les secondes. Cette fonctionnalité le rend parfait pour se souhaiter au bon moment.

Utiliser divers surlignages, styles de police et tailles

Vous pouvez réduire les chances d'avoir une langue bleue comme Sheldon l'avait fait après avoir accidentellement aspiré un marqueur bleu dans The Big Bang Theory si vous utilisez des surligneurs numériques. Qu'il s'agisse de rendre visite aux parents de votre partenaire ou de vous détendre avec ses collègues, vous pouvez utiliser des surligneurs éclatants, le style de police et la taille pour hiérarchiser vos projets. Nous jouons également au jeu arc-en-ciel où Violet est désigné comme des réunions de pyjama et Red est désigné comme des réunions de vêtements de cérémonie. Vous et votre partenaire pouvez choisir une couleur de VIBGYOR pour comprendre à quel point une réunion particulière est censée être sérieuse.

Testez votre langage amoureux





Nous aimons passer le test Love Language de temps en temps et enregistrer les scores dans Notion. En tant qu'individus, nous changeons, tout comme les dimensions de notre relation. Ainsi, il est important de vérifier quel langage d'amour vous préférez parmi les 5 - affirmation, temps de qualité, cadeaux, contact physique et actes de service.





Respecter les préférences de l'autre contribue grandement au maintien d'une relation. Noter les scores du langage amoureux vous donnera une idée claire de ce que vous et votre partenaire aimez recevoir sous forme d'amour. Pour le plaisir, vous pouvez également ajouter des graphiques (barres, lignes, colonnes et secteurs) pour suivre les fluctuations.

Attachez des éléments inspirants pour ajouter des roues

Alors que ma partenaire adore revoir son ensemble standard de vidéos de motivation YouTube, je suis tout à fait d'accord pour que Tom Holland danse sur la chanson Umbrella (Rihanna ft. Jay-Z). Qu'il s'agisse d'une simple citation ou d'une vidéo amusante d'une célébrité, votre élément de motivation mérite une place sur la page Notion. Ajoutez des roues motivées pour prendre de l'élan au niveau individuel et aussi en duo.



Il y a toujours un espace pour votre motivation dans notre journal Notion. Déployez votre multivers de motivations et laissez les mots ou les visuels démarrer un nouveau chapitre de votre vie.

Créez l'ambiance avec une liste de lecture

Nous avons ajouté notre liste de lecture Spotify sur Notion et cela nous a aidés à créer le journal des relations tout en écoutant de la musique. Créez l'ambiance de votre partenaire en quelques étapes simples. Nous aimons ajouter nos favoris personnels et aussi les airs qui rappellent nos doux souvenirs. Lors des anniversaires et anniversaires, nous mettons en place des playlists spéciales distinctes des habituelles et les dédions les unes aux autres.





Voici les étapes par lesquelles vous pouvez simplement partager votre liste de lecture Spotify.

Ouvrez votre liste de lecture Spotify et recherchez l'icône des trois points (···). Cela vous mènera au menu.

Dans le menu, vous trouverez le bouton Partager . Appuyez dessus et l'option Copier le code d'intégration apparaîtra.

Visitez l'endroit où vous souhaitez votre liste de lecture et tapez /embed et collez simplement le code copié dans la fenêtre qui s'affiche.

Cliquez sur le bouton bleu Embed link et votre liste de lecture Spotify prévaudra sous vos yeux.

Essayez le journal des relations aujourd'hui !

Si les moyens mentionnés ci-dessus vous ont intrigué, téléchargez notre modèle de journal des relations à partir de notre magasin . Pour votre commodité, The Relationship Journal est disponible au format Notion et Google Docs. Avec notre modèle super amusant et facile à utiliser, vous pouvez suivre, enregistrer et gérer votre vie quotidienne avec votre partenaire. Vous pouvez également nous joindre sur Instagram , Twitter , et Pinterest . Acclamations!





