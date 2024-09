Comment j'ai utilisé Raspberry Pi pour détecter les fuites d'eau dans ma maison

Lorsque j'ai réalisé qu'il y avait une fuite dans ma maison, j'ai su qu'il était temps de mettre mon expertise au travail. J'avais besoin de faire appel à mes années d'expérience et à ma passion pour mon travail - en tant qu'ingénieur logiciel ? Bien qu'à première vue, il puisse sembler qu'un plombier aurait été une meilleure option, mon argument est qu'il y a une étape à franchir avant qu'un plombier ne soit même impliqué pour réparer une fuite. Et c'est pour détecter la fuite dès qu'elle se produit.





Bien sûr, je pourrais avoir un plombier sur appel qui vérifie les fuites tous les jours, mais comme ce n'est pas une utilisation efficace du temps ou de l'argent, nous devions trouver une alternative à attendre que le problème devienne suffisamment grave pour devenir un problème majeur. Donc, si un majordome-plombier 24h/24 et 7j/7 n'était pas une option, j'ai pensé qu'une sorte de système automatisé serait plus réaliste.





En fin de compte, je réfléchissais depuis un certain temps à la façon d'utiliser un Raspberry Pi avec Courier pour donner vie aux notifications. Cela s'est avéré être un cas d'utilisation parfait pour l'essayer, j'ai donc décidé d'investir dans le matériel approprié et d'utiliser mes propres compétences en développement de logiciels pour m'assurer que je recevrais une notification chaque fois qu'il y aurait même une petite fuite dans mon domicile. De cette façon, je saurais appeler le plombier et régler le problème avant qu'il ne devienne trop gros à gérer.

Une fuite peut devenir un problème coûteux

J'ai moi-même eu une fuite d'eau dans mon appartement il y a quelque temps. Parce que je ne savais pas qu'il y avait un problème jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard, j'ai dû appeler un plombier alors que le mal était déjà fait. Même pour une simple fuite comme celle-ci, j'ai fini par dépenser plus de 500 $ pour la réparer.





Mais les choses auraient pu être bien pires. Les dommages majeurs sont souvent causés par des spores de moisissures. Les fuites d'eau peuvent également causer des dommages structurels à la propriété. Les murs commencent à gonfler et à se déformer, entraînant des fissures et des trous. De plus, les fuites d'eau peuvent avoir un impact négatif sur la valeur d'une maison.





Je n'ai jamais voulu faire face aux complications, alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Mais bien sûr, il était important de trouver une solution qui soit à la fois amusante, intéressante et utile.

Création d'alertes pour les fuites d'eau à l'aide de Raspberry Pi

Au cours de ma recherche d'une solution sous forme d'alertes de fuites d'eau, j'ai découvert que je pouvais utiliser un petit ordinateur monocarte Raspberry Pi abordable pour atteindre mon objectif. Avec ce petit ordinateur, je pouvais lire les signaux de mon capteur d'eau, puis envoyer ces signaux à mon moniteur.





Pour développer le projet, que j'ai appelé potentiel-octo-lampe , j'ai d'abord récupéré tout le matériel dont j'avais besoin pour détecter les fuites d'eau et me connecter à mon ordinateur. Ces appareils comprenaient :





L'étape suivante consistait à créer une « potentielle-octo-lampe » pour envoyer des alertes en cas de fuite d'eau détectée. J'ai construit le projet pour vérifier les fuites du capteur en utilisant les langages de programmation JavaScript et TypeScript. Lorsque potential-octo-lamp en détecte un, il envoie ensuite le résultat à mon téléphone en utilisant Courier et Twilio.





Avec Courier , j'ai pu créer des alertes personnalisées et définir leurs titres et leur corps de texte. Je pourrais également préciser les canaux de communication par lesquels les alertes doivent passer et les destinataires de ces alertes. J'ai également ajouté une intégration Twilio sur Courier pour diffuser le contenu de mes alertes via les canaux que j'ai spécifiés - dans ce cas, SMS et e-mail.

Comment utiliser Potential-octo-lamp pour recevoir des alertes

Heureusement, je suis un gars vraiment sympa et j'ai fait de l'open source potentiel-octo-lamp. Vous pouvez utiliser mon programme pour protéger votre propre maison contre les fuites d'eau. Une fois que vous avez toutes les exigences matérielles énumérées ci-dessus, connectez votre Raspberry à votre capteur d'eau. Si vous avez besoin d'aide pour les configurer, ce tutoriel vous aidera. Ensuite, vous pouvez commencer à utiliser potential-octo-lamp pour recevoir des alertes de fuites d'eau en cinq étapes faciles :

1. Créez vos comptes Courier et Twilio

Si vous n'avez pas encore de comptes Courier et Twilio , vous devrez vous inscrire aux deux pour configurer votre système d'alerte. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Courier et Twilio en utilisant une adresse e-mail. Courier vous permet également d'utiliser votre compte Google ou GitHub pour créer un compte.

2. Ajoutez votre intégration Twilio dans Courier

Commencez par obtenir le SID de votre compte, le jeton d'authentification et le SID du service de messagerie auprès de Twilio. Connectez-vous ensuite à votre compte Courier et accédez à Intégrations . Ajoutez les informations Twilio aux champs correspondants dans Courier.

3. Récupérez votre jeton d'autorisation de messagerie

Lorsque vous créez un compte avec Courier, vous obtenez un jeton d'authentification afin que vous puissiez faire des demandes en toute sécurité vers et depuis Courier. Une fois connecté, vous pouvez récupérer votre jeton d'authentification Courier à partir de la page des clés API dans Paramètres .

4. Clonez potential-octo-lamp et ajoutez votre jeton d'authentification Courier

Ensuite, allez sur GitHub et clonez potential-octo-lamp . Parce qu'il n'est pas sûr d'entrer votre jeton d'authentification Courier directement dans votre code, créez un fichier .env et ajoutez-le là. De cette façon, il n'est visible que pour vous.

5. Démarrez l'application

Enfin, exécutez les commandes suivantes l'une après l'autre pour installer les dépendances et commencer à rechercher les fuites d'eau :





installation npm construction d'exécution npm démarrage de l'exécution npm





Métier à tisser vidéo





Dès que votre capteur d'eau au sol détecte des fuites, potential-octo-lamp envoie des alertes de fuites d'eau aux destinataires que vous avez ajoutés sur Courier. Ensuite, vous pouvez rapidement réparer la fuite pour éviter d'autres dommages.

Les alertes sont votre réponse aux situations urgentes

Potential-octo-lamp est open source, vous pouvez donc le cloner et l'utiliser vous-même. Toutes les améliorations ou suggestions que vous pourriez avoir sont également les bienvenues. Vous pouvez soulever un problème ou me contacter si vous souhaitez contribuer au projet !