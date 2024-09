Comment gagner de l'argent avec la crypto et le conserver - Le guide définitif

Donc, je ne suis généralement pas du genre à proposer des articles de style "gagner de l'argent". Surtout avec mon accent sur les processus spirituels . Mais la cryptographie est un moyen d'autonomisation financière, qui est intimement liée à l'autonomisation spirituelle, bien que peu le disent succinctement.





C'est l'appréciation de BTC en 2015 qui m'a aidé à quitter mon emploi et à parcourir le monde, ce que je fais depuis. Et l'argent est également allé à des activités «spirituelles» en Inde, au Népal et en Thaïlande.





Donc, je ne peux pas prétendre être trop dédaigneux envers la finance alors que les crypto-monnaies m'ont aidé à sortir d'un bourbier bancaire dans lequel beaucoup sont encore coincés. Vous pouvez vous échapper et vous tailler une nouvelle vie. Crypto vous aidera à le faire.

Partie 1 - Voir les avantages

Ainsi, ce qui suit est une liste des façons dont la crypto peut vous aider sur le chemin de la liberté financière, ce qui est une poursuite louable. Lorsque vous prenez le temps de le regarder, c'est clairement un gagnant:





Fiscalité - Pour parler franchement, la cryptographie est une taxe « 0 % » du point de vue qu'elle se situe en dehors des systèmes existants. Vous seriez insensé de signaler quelque chose qui ne peut pas être suivi, de payer pour une architecture à laquelle aucune agence gouvernementale n'a contribué (à moins que vous n'incluiez leurs attaques incessantes contre l'écosystème comme contribution). Tant que vous ne recevez pas de W9, la crypto est de l'argent fantôme. Alors, soyez payé en crypto et économisez une fortune.





Potentiel de revenu - Il y a plus d'argent dans la cryptographie que dans la plupart des autres secteurs, même pendant le cycle de crise actuel. Cela comprend la programmation, la création de contenu, la rédaction, les relations avec les médias, la conception graphique, la comptabilité, les lancements de projets, les TGE, la gestion de projets, etc., etc., etc. Cela rapporte plus que la plupart des autres industries et les postes sont nombreux compte tenu du manque de talents Web3. .

Flexibilité - Le monde de la cryptographie est flexible, plein de nomades numériques et de télétravailleurs. Généralement, personne ne se soucie de quand et où vous travaillez tant que vous respectez les livrables finaux. Il existe également une énorme mobilité des postes au sein de la cryptographie.

Facilité de paiement - Souhaitez-vous être payé en BTC, USDC, USDT, MIM, AVAX, XMR, etc. ? Les employeurs offrent de nombreuses options de paiement. Le paiement prend généralement moins de 10 minutes pour atteindre votre portefeuille. C'est aussi agréable d'être payé en totalité. Si vous gagnez 700 USDT, vous serez payé environ 699 USDT. Il n'y a aucune des « déductions » que nous connaissons si bien dans le système bancaire traditionnel.

Revenu créatif - Crypto offre de nombreuses façons de gagner un revenu. NFT, startups, Yield Farming, Early Investment, NFT Breeding, Moonshot Tokens, etc. Il est possible de faire fortune. Vous pouvez également prendre l'option ennuyeuse, comme je l'ai fait, et vous asseoir sur BTC, ETH, XMR, etc.

Assouplissement quantitatif - La valeur de BTC est quelque peu proportionnelle à la folie des créateurs de la politique financière . En d'autres termes, plus ils impriment, plus le BTC augmentera. Ainsi, il se double d'un refuge en période de folie politique, d'une pièce de monnaie lunaire et d'une forme d'argent pour les dépenses quotidiennes. La crypto est incroyablement polyvalente.

Faibles barrières d'entrée - En suivant les lois de l'offre et de la demande, vous trouverez un faible seuil d'entrée dans la crypto-monnaie. Il est difficile de trouver du personnel dans ce secteur en plein essor. Une fois recrutés, beaucoup ne restent pas plus de 3/4 mois, et le braconnage est courant .





Ce qui est merveilleux avec la cryptographie, c'est que nous sommes perpétuellement au début, car elle repose sur l'innovation plutôt que sur la stagnation. Les opportunités vont simplement se développer et se développer à mesure que Web3 prend le relais et que nous entrons dans l'avenir de la finance.





D'autres pays vont tous commencer à adopter les crypto-monnaies pour développer un monde compatible avec les crypto- monnaies. Ainsi, les compétences développées en crypto-monnaie dureront toute une vie et se diversifieront dans d'autres talents. C'est le cadeau qui continue à donner.





Tous les points ci-dessus sont nuls et non avenus si vous n'en profitez pas rapidement. C'est là que la partie 2 entre en jeu.

Partie 2 - Votre éthique de travail et votre philosophie financière

La loi de l'attraction et les processus mentaux sont valables, mais ils ont besoin d'une solide éthique de travail et d'une solide philosophie financière pour les soutenir. Demandez à n'importe quel responsable de la cryptographie. Trouver et conserver des talents est extrêmement difficile. Parce que les gens, en général, ont du mal à rester motivés et à livrer à temps.





Je tombe techniquement dans la catégorie des employés, mais j'ai beaucoup de sympathie pour les employeurs compte tenu de ce que j'ai vu. Les humains sont juste un peu floconneux. Il n'y a pas de loyauté; lorsqu'une meilleure offre financière arrive, ils abandonnent leurs postes à la première occasion. Si vous vous déracinez trop souvent, cela conduit à une croissance superficielle et à un manque de relations profondes.





Donc, sans plus tarder, ma recommandation serait d'arrêter toutes les bêtises et de vous immerger dans l'art de gagner de l'argent en crypto pendant au moins 6 à 18 mois, en apprenant ce que vous pouvez. Ces 6 à 18 mois vous prépareront pour le reste de votre vie. Et une fois que vous aurez appris à rédiger des livres blancs et à vous installer auprès de certains des meilleurs médias journalistiques, vous ferez de la banque (ou du domaine dans lequel vous souhaitez vous spécialiser, le mien étant l'écriture).





Engagez-vous à travailler et à livrer pendant un certain temps. La crypto-monnaie est ridiculement flexible, et il y a des gens fantastiques avec qui travailler qui respectent votre temps et votre attention. Ce n'est pas comme le travail en entreprise où vous êtes traité comme une batterie. Mais vous devez devenir réel et poser le temps initial.





Vous ne le comprenez peut-être pas, mais vous ne voulez pas gagner de l'argent sans vraiment le gagner. C'est comme un calice empoisonné et cela vous affaiblira en tant que personne car vous ne développerez pas de caractère ou de discipline.





Il y a beaucoup d'artificialité dans la sphère crypto entourant la perception de récompenses immédiates et gigantesques ; c'est pourquoi je ne mentionne pas vraiment les options plus spécialisées comme le Yield Farming, les produits DeFi ou les robots de trading crypto. Ceux-ci sont mieux laissés à ceux qui sont expérimentés et passionnés dans ces domaines spécifiques. Alors:





Postulez pour de nombreux postes de crypto. Prenez le poste et travaillez autant que vous le pouvez. Sauvegardez votre crypto et développez votre expérience et votre portefeuille. Faites une pause tous les week-ends et tous les 3 mois pour des vacances. Répétez, mais avec plus de sagesse et de perspicacité.

Avoir une philosophie d'argent mûrie et claire est essentiel à la croissance financière à long terme, sans parler du développement du caractère. Assurez-vous simplement que vous êtes impliqué dans un rôle que vous appréciez.

Partie 3 - Sécuriser votre patrimoine

Nous arrivons maintenant à la sécurité cryptographique, l'aspect oublié de la finance moderne au milieu de la cupidité insensée du marché et du FOMO. Il existe un nombre insensé de hacks et d'escroqueries à éviter. Mais je ne m'inquiéterais pas encore pour eux. Votre plus grand ennemi, comme toujours, c'est vous-même. Vous êtes plus susceptible de perdre les clés de votre portefeuille que d'être victime d'une arnaque.





La plus grande règle de sécurité cryptographique est de faire deux copies sécurisées des clés de votre portefeuille privé . Juste pour répéter cela; Faites deux copies sécurisées de vos clés de portefeuille privées . Cela élimine environ 50% du risque potentiel.





Vous ne serez pas bloqué sur votre compte, comme tant d'autres l'ont fait. Je n'ai jamais entendu parler d'un seul cas où un criminel a trouvé un ensemble de clés de portefeuille privées et a piraté un portefeuille. Mais les personnes qui ont égaré leurs clés sont nombreuses.





En dehors de cela, téléchargez un portefeuille local sécurisé (je recommande Exodus) et n'envoyez pas votre portefeuille à des escrocs. La grande majorité des escroqueries se produisent lorsqu'un escroc dit à une personne de lui envoyer des fonds à une adresse de portefeuille donnée.





La personne le fait et ne peut jamais récupérer les fonds. En règle générale, les escrocs prétendent être le support client d'un site donné. Aucune entreprise Web2 ou Web3 ne vous demandera jamais d'envoyer des fonds vers un portefeuille.





L'autre façon de perdre de l'argent est d'investir dans des pièces frauduleuses. Ce sont les pièces «moonshot» qui, selon les rumeurs, iront sur la lune, juste avant de s'écraser sur la terre. Que puis-je dire - utilisez votre bon sens.

Assurez-vous de faire 2 copies sécurisées de votre clé privée 🔑 . C'est l'étape la plus essentielle pour protéger la richesse.

Envelopper

Je suis désolé si vous pensiez que cet article allait porter sur toutes les façons intéressantes de tirer parti de votre produit DeFi, ou sur la façon d'utiliser un schéma de style OlympusDAO pour multiplier vos bénéfices par un facteur de 10 000. Bien sûr, un certain nombre de personnes deviennent incroyablement riches. Mais c'est typiquement les escrocs ! 👩‍🎨





Ce que je peux retenir, c'est l'idée que transformer vos compétences existantes dans le domaine de la crypto-monnaie fera de vous une meilleure personne et vous aidera à gagner une richesse durable.





Vous tournerez probablement une augmentation de 20 à 50 % avec un style de vie plus flexible et gratifiant. Utilisez l'argent pour prendre des vacances et investir dans la crypto à long terme.





La richesse acquise rapidement est rapidement perdue. Cela peut également rendre une personne assez superficielle si on lui donne quelque chose qu'elle ne mérite pas vraiment.

Nous avons tous un ensemble unique de talents à cultiver et la responsabilité de faire profiter le monde de ces talents.

Donnez du sens à votre argent, en le gagnant.