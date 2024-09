Cartographier l'abîme du Web3

L'abîme titulaire de la série manga et anime Made in Abyss est une grande fosse d'environ 1 000 mètres de diamètre et d'au moins 20 000 mètres de profondeur. Ses sept couches regorgent d'artefacts anciens d'une valeur insondable, de merveilles naturelles et de créatures terrifiantes.





Bien qu'il soit sûr pour les plongeurs qui veulent explorer les mystères de l'abîme de descendre (sans tenir compte des créatures prédatrices), on est immédiatement frappé par les tensions de l'ascension en essayant de remonter. Les tensions de l'ascension vont des maux de tête et des nausées aux saignements abondants jusqu'à une mort certaine (pour ceux qui ont de la chance) ou une perte d'humanité (pour ceux qui n'ont pas de chance) sur les couches inférieures.





Pour ceux qui se plongent dans l'économie du Web3, l'histoire de l'abîme semble étrangement familière. Après tout, il y a une raison au terme "tomber dans le trou du lapin crypto", qui bien sûr fait référence à Alice au pays des merveilles et à The Matrix. En réalité, cependant, il s'agit d'une lente descente à travers les multiples couches de cette industrie fascinante et parfois carrément effrayante. Et naturellement, la remontée devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que vous descendez.

Qu'est-ce que l'abîme Web3 ?

Avant de jeter un coup d'œil aux différentes couches de l'abîme Web3, permettez-moi d'expliquer brièvement ses mécanismes.





Les couches sont classées en fonction de la quantité de connaissances de l'industrie nécessaires pour explorer pleinement la couche. Toute personne ayant atteint des connaissances suffisantes pour bien comprendre l'ensemble des phénomènes présents dans une couche est dite avoir atteint le bas de la couche et peut continuer à descendre jusqu'à la couche suivante. Bien sûr, se mouiller les pieds et investir dans certains des projets sur une couche vous aide dans ce processus, mais c'est généralement une bonne idée de faire d'abord vos propres recherches.





Vous pouvez communiquer avec des personnes au-dessus de vous, mais les messages que vous envoyez deviennent de plus en plus cryptés et inintelligibles à mesure que vous vous éloignez du destinataire. Les messages que vous recevez, en particulier de la surface, deviennent de moins en moins pertinents pour vous.





Les calques ne sont pas statiques et peuvent parfois changer de place. Au fil du temps, une couche profonde auparavant cachée peut remonter à la surface.





En "regardant dans l'abîme", il est possible de voir une partie de ce qui se trouve sur les couches inférieures suivantes et, selon votre vue, vous pouvez voir plus ou moins ce qui se passe en dessous. L'abîme s'assombrit à chaque couche. Adhérant au célèbre proverbe de Friedrich Nietzsche, vous finirez par être entraîné vers la couche suivante en regardant trop longtemps dans l'abîme.

Couche 0 : La surface entourant l'abîme, alias Normie City

C'est là que résident ceux qui ne sont pas fouilleurs. Certains reconnaissent le grand trou béant au milieu de leur ville mais ne s'intéressent généralement pas à ce qu'il contient. Certains choisissent même d'ignorer carrément l'abîme du Web3. Mais il y a aussi ceux qui se tiennent au bord de l'abîme et regardent droit dedans et finiront par devenir eux-mêmes des explorateurs.

Couche 1 : Les grandes plaines protocolaires

La première étape pour les plongeurs Web3 en herbe est d'entrer en contact avec les plus grands protocoles de l'espace, à savoir Bitcoin et Ethereum. Certains plongeurs de cette couche apprennent déjà, souvent dans des leçons douloureuses, comment configurer leur propre portefeuille auto-hébergé. D'autres se sentent plus à l'aise de garder leurs pièces sur un échange centralisé. Laquelle des deux options est la plus sûre est vivement débattue.





De temps en temps, des crypto-monnaies plus petites feront surface et attireront l'attention des fouilleurs. En 2020 et au début de 2021, par exemple, Tezos y a effectué une visite de courte durée. Plus tard en 2021, Tezos a été remplacé par Dogecoin et Shiba Inu.





Ce que vous pouvez trouver ici : Bitcoin, Ethereum, la monnaie du jour.





Dangers courants : perte/vol de clés privées, piratage d'échange/faillite, vol d'identifiants d'échange, volatilité de la crypto-monnaie.

Couche 2 : Les prairies NFT

Les NFT ont fait surface pour la dernière fois dans cette couche en 2021. Il s'agit sans aucun doute de la couche la plus colorée de tout l'abîme Web3, regorgeant de jeux NFT et d'art numérique, ou ce que certains fouilleurs prétendent être de l'« art ». Certains des projets les moins colorés ici essaient d'utiliser la technologie NFT pour d'autres cas d'utilisation que l'art numérique et les jeux, par exemple, la tokenisation des actifs physiques.





C'est aussi là que le danger de tomber dans la dégénérescence devient présent pour la première fois. Ne passez qu'une bonne partie de votre temps ici et ne faites pas d'investissements si vous ne pouvez pas supporter une perte totale ! Attention : toutes les fleurs ne sentent pas aussi bon qu'un CryptoPunk.





Ce que vous pouvez trouver ici : jeux NFT, art numérique, projets métavers, nouveaux cas d'utilisation NFT.





Dangers courants : escroqueries, projets de copie, collections NFT contrefaites, dégénérescence NFT.

Couche 3 : La Toundra Stablecoin

Bien que nettement moins colorées que les prairies NFT, les pièces stables sont un élément clé de l'infrastructure Web3, car elles vous offrent une méthode de vente de vos pièces en prévision d'un marché baissier sans avoir à les convertir en fiat.





Vous pouvez également trouver quelques marchands centralisés qui vous offrent un taux d'intérêt sur vos dépôts stables, mais assurez-vous d'en choisir un digne de confiance. Plus récemment, plusieurs grands prêteurs CeFi ont fait faillite, laissant leurs créanciers à perte.





Ce que vous pouvez trouver ici : stablecoins centralisés (USDT, USDC, BUSD), stablecoins surdimensionnés (DAI), CeFi.





Dangers courants : faillite du CeFi.

Couche 4 : L'usine d'infrastructure

C'est là que résident les plus petits protocoles Web3. Les exemples incluent les plates-formes de contrats intelligents L1 alternatives, les divers protocoles L2 d'Ethereum, ainsi qu'un large éventail de mécanismes de consensus pour toutes sortes de cas d'utilisation de la blockchain. Cette couche abrite également la plupart des travailleurs de l'industrie Web3.





Bien qu'il soit généralement sûr d'explorer et d'investir dans cette couche, notez que la volatilité devient nettement plus forte que la volatilité à laquelle vous êtes habitué dans les grandes plaines protocolaires.





Ce que vous pouvez trouver ici : protocoles L1s, L2s, « Proof-of-X ».





Dangers communs : volatilité accrue.

Couche 5 : Lac DeFi

Autour d'un lac pittoresque, vous pouvez trouver les cas d'utilisation les plus courants de la finance décentralisée (DeFi). Cela comprend les prêts, les pièces stables décentralisées surgaranties et les échanges décentralisés (DEX). En nageant à travers le lac, vous trouvez l'entrée d'une caverne profonde et sombre qui contient les cas d'utilisation DeFi les plus obscurs, tels que l'assurance, les prêts non garantis, la tokenisation et les stablecoins algorithmiques.





En vous rapprochant du fond de la caverne, vous atteignez enfin une auberge dont les fenêtres rayonnent d'une lueur faussement dorée. Fatigué par votre voyage, vous décidez de vous reposer. Vous remarquez que les fouilleurs qui peuplent l'auberge parlent dans une langue à peine humaine, mais curieusement, vous pouvez comprendre la plupart de ce qu'ils disent.





Vous vous demandez : parlez-vous comme ça aux gens à la surface une fois que vous remontez ? Voulez-vous même remonter? Non. Vous avez vu la douceur de la surface. Et vous avez vu les merveilles de l'abîme du Web3. Vous commencez à réaliser que vous avez atteint un point de non-retour.





En vous mêlant à vos collègues plongeurs, vous apprenez que la plupart d'entre eux ont été victimes d'un piratage DeFi ou d'un tirage de tapis au moins une fois. Peut-être avez-vous votre propre histoire à raconter. Vous remarquez des fouilleurs se précipiter dans et hors d'une porte isolée à l'arrière de l'auberge. Un panneau au-dessus de la porte indique « Plate-forme IDO ».





Curieux comme vous l'êtes, vous décidez d'explorer et soudain, vous vous retrouvez dans un immense tripot. C'est là que de nouvelles crypto-monnaies naissent chaque jour et la plupart d'entre elles meurent tout aussi rapidement, au grand désarroi de ceux qui y ont mis leurs économies. Mais ceux qui ont survécu et prospéré ont fait fortune leurs premiers investisseurs. Après avoir pris vous-même quelques-uns de ces paris, vous remarquez que les gains et les pertes deviennent de moins en moins pertinents.





Ce que vous pouvez trouver ici : cas d'utilisation DeFi de base, cas d'utilisation DeFi avancés, shitcoins.





Dangers courants : hacks, tirages de tapis, shitcoins, dégénérescence DeFi.

Couche 6 : L'archipel DAO

En descendant dans la couche suivante, vous trouvez un tas de petits villages qui s'accrochent aux bords de l'abîme Web3. D'en haut, ils ressemblent à de minuscules îles dans une vaste mer de ténèbres. Au fur et à mesure que vous descendez et que vous en découvrez de plus en plus, vous vous demandez combien de ces îles il peut y avoir.





Vous décidez d'explorer certaines des îles. Les habitants du village parlent dans une langue encore plus étrange que les gens de l'auberge DeFi, mais ils sont tous amicaux et accueillants. Vous acceptez de les aider sur quelques tâches en échange d'une partie de la monnaie locale. Ce n'est pas grand-chose, mais cela vous aide à survivre.





Les habitants travaillent constamment à la construction de leurs villages et à la construction de ponts vers d'autres îles, mais dans l'ensemble, ils vivent une vie heureuse. Vous décidez de rester un peu plus longtemps et de les aider. Vous aimez rester là-bas et construire des villages, mais certains des habitants les plus âgés vous avertissent de ne pas vous surmener.





Ce que vous pouvez trouver ici : Organisations Autonomes Décentralisées.





Dangers courants : problèmes de santé mentale, dégénérescence DAO.

Couche 7 : Le gouffre sans fond

Après avoir travaillé sur certaines des îles pendant Dieu sait combien de temps, j'ai finalement décidé de plonger dans la septième couche de l'abîme Web3. Il fait noir et je ne vois pas très loin. Je ne peux pas voir le fond, donc je ne sais pas si cette couche est la fin de mon voyage, ou s'il y a plus de couches en dessous de celle-ci. Je ne peux même pas dire jusqu'où j'ai déjà descendu.





Les choses que j'ai vues ici sont magnifiques, intrigantes et tout à fait horribles en même temps. Il est difficile de les décrire avec des mots cependant, du moins avec des mots que je pense que vous comprendriez.





Mec, j'ai hâte de raconter tout ça aux villageois.





À la réflexion, je suppose que je vais juste rester ici et attendre que tu me trouves.





J'attendrai.





J'attendrai.





Qu'est-ce que vous pouvez trouver ici: ???





Dangers communs : dégénérescence complète.