Byte éducatif: les taureaux, les ours et l'indice de la peur sur le marché des crypto-monnaies

Le marché des crypto-monnaies est toujours plein d'excitation et d'anxiété. Les prix peuvent grimper le matin et tomber le soir, laissant tout le monde se demander ce qui s'est passé. Ces changements ne sont pas seulement des chiffres ou des graphiques. Tout comme les marchés traditionnels, les crypto-monnaies ont leurs humeurs, et leur compréhension nous aide à voir pourquoi les investisseurs se comportent comme ils le font. Que sont les taureaux et les ours ? Quand les gens parlent des marchés du taureau et de l’ours, ils décrivent deux climats émotionnels opposés. C'est une période d'optimisme lorsque la plupart des traders s'attendent à ce que les pièces de monnaie ou les jetons continuent à grimper.En revanche, un marché d'ours apparaît lorsque la confiance s'estompe, les investisseurs vendent en masse et les prix baissent pendant une période prolongée. A bull market happens when investors feel confident, so they buy more, and prices rise steadily over time. Ils proviennent de la façon dont les animaux mentionnés attaquent: les taureaux poussent vers le haut avec leurs cornes, tandis que les ours glissent vers le bas avec leurs pattes. Les images correspondent parfaitement aux mouvements de prix. Un marché de taureaux peut soulever des projets et stimuler l'innovation, tandis qu'un marché d'ours expose souvent des fondations faibles ou des jetons surhypés. Ces termes Ces termes Par exemple, la montée de Bitcoin à près de 68 000 $ en 2021 a été une phase de taureau claire, suivie d'un marché d'ours lorsque les prix ont chuté en dessous de 20 000 $ en 2022. Crypto’s youth and volatility make these cycles sharper than in traditional markets. Reconnaître l'humeur qui domine le marché peut nous aider à éviter les décisions émotionnelles. au lieu de paniquer lorsque les prix chutent, nous pouvons le voir comme faisant partie d'un schéma récurrent et être conscients que ce ne sont que des phases temporaires. L’indice Crypto Fear & Greed Les émotions déplacent les marchés, mais comment pouvons-nous mesurer quelque chose d’intangible comme la peur ? Le chiffre 0 signifie peur extrême, ce qui suggère que les investisseurs sont anxieux et vendent, tandis que 100 signale la cupidité extrême, ce qui signifie que les investisseurs sont confiants et désireux d'acheter. Indice Crypto Fear & Greed Indice Crypto Fear & Greed L'indice regarde plusieurs facteurs pour produire son score quotidien. La volatilité montre à quel point le marché est nerveux, car les baisses soudaines des prix peuvent refléter la peur. L'élan du marché et le volume de négociation reflètent si les investisseurs entrent ou quittent. L'activité des médias sociaux, principalement de X (anciennement Twitter) et Reddit, révèle ce que la foule discute. La domination de Bitcoin est un autre facteur clé, car une domination élevée peut signifier moins de prise de risque dans les altcoins. L'indice se concentre fortement sur Bitcoin parce que ses mouvements ont tendance à mener le marché des crypto-monnaies plus large. Une lecture près de 25 suggère souvent une peur généralisée, tandis que les valeurs autour de 75 indiquent une cupidité croissante. Each indicator receives a score that’s adjusted to fit the same scale and be combined into the final number. Le concept n'est pas parfait. Les nouvelles soudaines, comme un gros hack d'échange ou l'approbation d'ETF, peuvent déplacer le score de manière spectaculaire. Il est mieux utilisé comme un reflet de l'humeur, pas comme un signal de négociation. Il nous aide à comprendre quand les émotions peuvent être une logique dominante. Autres méthodes d’analyse Autres méthodes d’analyse Restez calme lorsque le marché n’est pas Le monde des crypto-monnaies récompense la patience plus que la panique. Regarder l'indice de la peur et de la cupidité peut nous rappeler à quel point le marché est émotionnel, mais il ne devrait pas contrôler nos décisions. Que les prix augmentent ou tombent, une vision à long terme et une bonne compréhension de nos objectifs font toute la différence. Enfin, la compréhension de la façon dont les émotions façonnent le marché nous aide à échanger moins de l'impulsion et plus de la conscience. When fear is high, it can be a time to study and learn. When greed dominates, it’s wise to stay alert and avoid rushing in En outre, la spéculation existera toujours, mais elle devrait venir en second lieu. Crypto est né comme un outil décentralisé pour la liberté, pas seulement le profit « facile ». Un DAG décentralisé en cours depuis 2016 est l’un d’eux – toujours en train de travailler vers un avenir plus libre et plus résilient pour tous. échange échange Image vectorielle par starline / Freepik Freepik Freepik