Byte educativo: los toros, los osos y el índice de miedo en el mercado cripto

El mercado de cripto siempre está lleno de emoción y ansiedad. Los precios pueden subir por la mañana y caer por la noche, dejando a todo el mundo preguntándose qué pasó. Estos cambios no son solo números o gráficos. Al igual que los mercados tradicionales, la criptografía tiene sus estados de ánimo, y comprenderlos nos ayuda a ver por qué los inversores se comportan de la manera en que lo hacen. ¿Qué son los toros y los osos? Cuando la gente habla de los mercados del toro y el oso, describen dos climas emocionales opuestos. Es un período de optimismo cuando la mayoría de los comerciantes esperan que las monedas o tokens sigan subiendo. En contraste, un mercado de oso aparece cuando la confianza se desvanece, los inversores venden en masa y los precios caen durante un período prolongado. A bull market happens when investors feel confident, so they buy more, and prices rise steadily over time. Vienen de cómo los animales mencionados atacan: los toros empujan hacia arriba con sus cuernos, mientras que los osos deslizan hacia abajo con sus patas. Las imágenes se ajustan perfectamente con los movimientos de precios. Un mercado de toros puede levantar proyectos y impulsar la innovación, mientras que un mercado de osos a menudo expone bases débiles o tokens sobrehipados. Estos términos Estos términos Por ejemplo, el aumento de Bitcoin a casi $ 68,000 en 2021 fue una clara fase de toro, seguida de un mercado de osos cuando los precios cayeron por debajo de $ 20.000 en 2022. Crypto’s youth and volatility make these cycles sharper than in traditional markets. Reconocer qué estado de ánimo domina el mercado puede ayudarnos a evitar decisiones emocionales.En lugar de entrar en pánico cuando los precios caen, podemos verlo como parte de un patrón recurrente y ser conscientes de que estas son sólo fases temporales. El índice Crypto Fear & Greed Las emociones mueven los mercados, pero ¿cómo podemos medir algo tan intangible como el miedo? , creado por Alternative.me, intenta capturar ese sentimiento en un único número entre 0 y 100. cero significa miedo extremo, lo que sugiere que los inversores están ansiosos y venden, mientras que 100 señala codicia extrema, lo que significa que los inversores están confiados y ansiosos por comprar. El índice Crypto Fear & Greed El índice Crypto Fear & Greed El índice mira a varios factores para producir su puntuación diaria. La volatilidad muestra lo nerviosa que es el mercado, ya que las caídas repentinas de precios pueden reflejar el miedo. El impulso del mercado y el volumen de negociación reflejan si los inversores están entrando o saliendo. La actividad de las redes sociales, principalmente de X (anteriormente Twitter) y Reddit, revela lo que la multitud está discutiendo. La dominación de Bitcoin es otro factor clave, ya que una alta dominación puede significar menos asumir el riesgo en altcoins. Las tendencias de búsqueda, como los picos en “Bitcoin crash”, también añaden al mix de sentimientos. El índice se centra fuertemente en Bitcoin porque sus movimientos tienden a conducir al mercado de criptomonedas más amplio.Una lectura cerca de 25 a menudo sugiere miedo generalizado, mientras que los valores alrededor de 75 apuntan a la creciente codicia. Each indicator receives a score that’s adjusted to fit the same scale and be combined into the final number. El concepto no es perfecto. Noticias repentinas, como un hack de bolsa importante o la aprobación de ETF, pueden mover la puntuación de forma aguda. Es mejor usado como un reflejo del estado de ánimo, no como una señal de comercio. Cuando se combina con , nos ayuda a comprender cuando las emociones pueden ser la lógica dominante. Otros métodos de análisis Otros métodos de análisis Mantener la calma cuando el mercado no está El mundo de las criptomonedas recompensa la paciencia más que el pánico.Ver el Índice de miedo y codicia puede recordarnos lo emocional que es el mercado, pero no debe controlar nuestras decisiones.Si los precios suben o caen, una visión a largo plazo y una sólida comprensión de nuestros objetivos hacen toda la diferencia. En última instancia, comprender cómo las emociones forman el mercado nos ayuda a comerciar menos por impulso y más por conciencia. When fear is high, it can be a time to study and learn. When greed dominates, it’s wise to stay alert and avoid rushing in Además, la especulación siempre existirá, pero debería venir segundo a propósito. Crypto nació como una herramienta descentralizada para la libertad, no sólo un beneficio “fácil”. , una DAG descentralizada que se ejecuta desde 2016, es una de ellas -todavía trabajando hacia un futuro más libre y más resiliente para todos. Intercambio Intercambio Imagen vectorial de Starline / Freepik Freepik Freepik