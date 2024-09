Astuces de développement logiciel Codage pour les débutants et plus

Salut les hackers,

Cette semaine, nous avons jeté un coup d'œil à nos meilleures histoires et avons trouvé un trio d'histoires écrites par des développeurs sur les réalités du travail sur le terrain. Les histoires écrites par les développeurs ont été parmi les histoires les plus intéressantes que nous recevons sur le site grâce aux détails que beaucoup de nos contributeurs abordent lorsqu'ils parlent des choses dans lesquelles ils se spécialisent.

Nos articles de cette semaine expliquent comment tirer le meilleur parti de votre travail d'ingénieur logiciel, le domaine en plein essor de la science des données low-code et même comment protéger physiquement une salle de serveurs.

La collection de cette semaine nous a appris à utiliser des solutions de bon sens à des problèmes complexes tels que la façon de trouver des opportunités dans des emplois de niveau débutant et de protéger vos données. Il s'est également tourné vers l'avenir et ce que cela pourrait signifier pour les développeurs et les scientifiques des données.

Vous pouvez lire toutes les histoires sur les liens ci-dessous! J'espère que vous les apprécierez autant que moi.

Leçons de mon premier emploi en génie logiciel par Karol Horosin

À propos de The Meteoric Rise of the Low Code Data Scientist par Jorge Torres

Meilleures pratiques de sécurité physique pour votre salle de serveurs par Zac Amos