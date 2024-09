ApeCoin : votez, gouvernez et effectuez des transactions dans tout l'écosystème BAYC

C'est un monde BAYC; nous vivons juste dedans. Et l'ApeCoin est la monnaie d'origine de l'univers toujours grandissant du Bored Ape Yacht Club. Les créateurs de la deuxième collection NFT la plus populaire et la plus réussie ont publié un jeton de gouvernance et d'utilité… Ou l'ont-ils fait ? L'histoire officielle est que Yuga Labs n'est pas exactement derrière la création de la pièce, mais la Fondation APE. Démêlons cette histoire fascinante et découvrons exactement quelle est la raison d'être d'ApeCoin.

Même si le Bored Ape Yacht Club est le principal produit de Yuga Labs, ce n'est certainement pas le seul. Ils ont créé le Mutant Ape Yacht Club et leurs chiens de compagnie, la collection Bored Ape Kennel Club NFT. De plus, le futur métaverse Otherside et ses terres promises, que les gens pourront revendiquer via un NFT appelé Otherdeed. Yuga Labs a également récemment obtenu les droits de gestion de la première collection NFT la plus populaire et la plus réussie, les CryptoPunks. Enfin, ils gèrent également les Meebits.

ApeCoin interagira-t-il avec tous ces projets ? Ce n'est pas clair pour le moment. Cependant, seuls les détenteurs de BAYC et MAYC ont reçu le largage ApeCoin. Dans tous les cas, ApeCoin sera la monnaie de choix dans le métaverse Otherside, et tous les Otherdeeds ont été frappés en l'utilisant. « Otherside n'accepte pas les espèces, les cartes de crédit ou les chèques. L'économie ici fonctionne sur ApeCoin », informe le site Web .

Allons-nous trop vite ? C'est probablement mieux si nous reculons et définissons certains concepts dans un tour rapide.

Les projets autour d'ApeCoin

ApeCoin est un jeton de gouvernance et d'utilité ERC-20, il fonctionne donc dans la blockchain Ethereum. La Fondation APE l'a créé et l'ApeCoin DAO contrôle ce qui lui arrive. Cependant, Yuga Labs et ses créateurs ont reçu une allocation importante. Selon leur site officiel, APE Coin "servira de couche de protocole décentralisée pour les initiatives communautaires qui font avancer la culture dans le métaverse".

Bored Ape Yacht Club est une collection NFT composée de 10 000 objets de collection numériques uniques. Au moment de la rédaction de cet article, le prix plancher d'un Ape est de 84 ETH sur Open Sea . Jusqu'à présent, la collection a déplacé un volume total de 646K ETH. Ils sont devenus un phénomène culturel, de nombreuses célébrités les utilisant comme photo de profil. Eminem et Snoop Dogg's Apes ont récemment joué dans le dernier clip vidéo des artistes .

Mutant Ape Yacht Club est une collection dérivée officielle de BAYC créée pour récompenser leurs détenteurs. En exposant Bored Apes à un sérum mutant, un nouveau NFT a été créé . De plus, les nouveaux venus dans l'écosystème ont pu frapper Mutant Apes et entrer dans l'univers BAYC à un prix inférieur. Il existe 20 000 NFT Mutant Ape Yacht Club.

Bored Ape Kennel Club sont des chiens de compagnie. Ils ont été offerts gratuitement à chaque détenteur de Bored Ape, il y en a donc 10 000. Considérant qu'au moment de la rédaction , le prix plancher de ces NFT est de 8 ETH, nous dirions que c'était un cadeau phénoménal.

Selon leur site internet , « Otherside est un métaverse gamifié et interopérable actuellement en cours de développement. Le jeu associe des mécanismes de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) et des mondes virtuels compatibles Web3. Outre les projets déjà mentionnés, des avatars de World Of Women, Cryptoadz, Nouns, Coolcats et d'autres collections NFT seront disponibles.

Yuga Labs a du mal à décrire Otherdeeds , "Otherside sera ce que vous en ferez, et votre Otherdeed sera votre clé. Votre Otherdeed vous permet de revendiquer une parcelle de terrain lors du lancement d'Otherside. Chez Opensea, l'entreprise se développe sur la partie terrestre. "Chacun a un mélange unique d'environnement et de sédiments - certains avec des ressources, d'autres abritant de puissants artefacts. Et sur très peu, un Koda erre.

A quoi sert ApeCoin ?

Tout d'abord, ApeCoin est un jeton de gouvernance. Chaque ApeCoin représente un vote sur l'ApeDAO. En plus de cela, il peut être utilisé comme moyen d'échange dans l'univers BAYC, et son utilisation peut apporter des avantages spéciaux et un accès à des fonctionnalités exclusives. Si Otherside devient ou est un jeu Play-To-Earn, les récompenses viendront probablement en ApeCoin.

ApeCoin garantira probablement un accès anticipé et des remises sur tout ce que crée ApeCoin DAO. Et ils planifient des événements, des marchandises et même d'autres jeux vidéo non liés à Otherside. De plus, l'ApeCoin DAO permet aux développeurs extérieurs à l'écosystème BAYC d'intégrer facilement ApeCoin dans leurs jeux et services. Peuvent-ils cependant créer une économie circulaire ?

Les Tokenomics d'ApeCoin

Selon le site principal du DAO , « L'offre totale d'ApeCoin est fixée en permanence à 1 milliard de jetons. Aucune capacité de frappe n'est exposée via l'interface du contrat, donc l'offre totale n'augmentera jamais. De même, l'interface du contrat n'expose aucune capacité de gravure de jetons, de sorte que l'offre totale ne diminuera jamais. Une offre fixe a-la-bitcoin est une rareté parmi les projets de cryptographie, mais comment ApeCoin est-il distribué ?

L'ApeCoin DAO contrôle 47% des jetons. Toutes les propositions sont financées à partir de cette allocation.

Les détenteurs du Bored Ape Yacht Club et du Mutant Ape Yacht Club pourraient réclamer 15% en quelque sorte un largage. Cela permet à l'argent de circuler dans la communauté. À titre d'exemple, les détenteurs de BAYC ont obtenu 10 094 APE pour chacun de leurs NFT. De leur côté, les détenteurs de MAYC ont obtenu 2 042 APE par NFT. Et les deux camps ont obtenu un bonus s'ils avaient un compagnon Bored Ape Kennel Club NFT.

Yuga Labs a obtenu 16% des jetons. À partir de ce pourcentage généreux, ils redonneront une partie à l'Institut Jane Goodall. À juste titre, l'objectif de la fondation est de protéger les chimpanzés.

Les créateurs d'ApeCoin ont obtenu 14 % des jetons.

Les créateurs du Bored Ape Yacht Club ont obtenu 8% des jetons.

Toutes les pièces de l'équipe sont verrouillées pendant 12 mois, après quoi elles recevront un montant spécifique chaque mois. Acheteurs, méfiez-vous, cela est extrêmement dangereux pour les détaillants. Le pourcentage d'ApeCoin qui échappe à leur contrôle est gargantuesque. Dès que les créateurs pourront vendre ces pièces, ils le feront probablement. Et s'ils le font, le prix baissera.

Le DAO ApeCoin et la Fondation ApeCoin

Selon leur site Web, "détenir ApeCoin est la seule exigence pour devenir membre du DAO". Cette nouvelle approche des organisations autonomes décentralisées mérite d'être étudiée. "Les détenteurs d'ApeCoin doivent passer par un processus d'authentification de portefeuille pour publier des idées ou donner leur avis sur des idées via des commentaires", une solution simple à un problème complexe.

Cependant, selon leur modèle, un ApeCoin équivaut à un vote. Et comme la plupart des pièces sont entre les mains des créateurs de DAO et de BAYC depuis au moins 12 mois, on peut dire sans risque de se tromper qu'ils ont pris la plupart des décisions importantes jusqu'à présent. Avec le temps, ils veulent que cela change. "ApeCoin DAO existe parce que la gouvernance décentralisée est essentielle à la construction et à la gestion d'une communauté dispersée dans le monde, et donc essentielle au succès de l'écosystème APE", affirme le site Web.

Dans tous les cas, que contrôle vraiment un DAO ? L'allocation des fonds, dans ce cas, « le Fonds pour l'écosystème ». Selon la section « gouvernance » du site Web , « La communauté ApeCoin se gouverne elle-même via l'ApeCoin DAO, le cadre de gouvernance décentralisé qui soutient le Fonds pour l'écosystème. Le DAO suit un processus de proposition pour voter sur la manière dont le Fonds pour l'écosystème sera distribué par la Fondation APE afin de promouvoir un écosystème diversifié et autonome.

Alors, la Fondation ApeCoin contrôle le DAO ? Pas exactement. Selon le site Web, la Fondation "est chargée d'administrer les décisions de l'ApeCoin DAO, et est responsable de l'administration quotidienne, de la comptabilité, de la gestion de projet et d'autres tâches qui garantissent que les idées de la communauté DAO ont le soutien dont elles ont besoin pour devenir une réalité." La Fondation a un organe directeur. Tous les six mois, la communauté vote pour savoir qui obtiendra les cinq sièges au sein du conseil d'administration.

Les membres actuels et fondateurs sont :

Alexis Ohanian - Co-fondateur de Reddit ; Fondateur de la société de capital-risque Seven Seven Six.

Amy Wu - Responsable des entreprises et des jeux chez FTX

Maaria Bajwa - Directrice chez Sound Ventures, la société d'investissement d'Ashton Kutcher.

Yat Siu - Co-fondateur d'Animoca Brands (la société développant Otherside avec Yuga Labs)

Dean Steinbeck - Président de Horizen Labs, constructeurs Web3

Donc, un who's who des industries de la crypto et de la technologie. Est-ce que ce sont les personnes derrière qui ont inventé ApeCoin ?

Exemples d'ApeCoin DAO en action

Spéculation mise à part, le DAO a déjà pris au moins une décision controversée. Le contexte est le suivant : lorsque les NFT Otherdeed ont été mis en vente, la demande était si forte que l'événement a mis fin à la blockchain Ethereum. Un jour plus tard, Yuga Labs a tweeté : « Nous sommes désolés d'avoir éteint les lumières d'Ethereum pendant un certain temps. Il semble tout à fait clair qu'ApeCoin devra migrer vers sa propre chaîne pour évoluer correctement. Nous aimerions encourager le DAO à commencer à réfléchir dans cette direction.

Le 2 mai, une proposition visant à débattre de l' opportunité de conserver ou non ApeCoin dans Ethereum a été présentée. Les autres options consistaient à déplacer la pièce vers une solution de mise à l'échelle de couche 2 ou à créer leur propre chaîne, comme le suggérait Yuga Labs. La proposition affirmait que "la migration vers une chaîne différente est une entreprise coûteuse, risquée et complexe avec de nombreuses pièces mobiles qui peuvent, si elles ne sont pas réfléchies, entraîner des pertes catastrophiques".

Les résultats étaient proches . Au total, 3,8 millions d'ApeCoin ont voté pour rester à Ethereum et 3,3 millions ont voté contre. N'oubliez pas que ces millions ne représentent pas le nombre de personnes votant. Si une personne a mille ApeCoins, elle obtiendrait mille votes sur ce total. Selon Snapshot, le site Web sur lequel vote le DAO, 801 comptes ont pris la décision de défier Yuga Labs.

D'autres propositions que l'ApeCoin DAO envisage sont plus triviales, comme " Restructurer les catégories du forum "; constructive comme la création de la « Bored Ape Gazette : Ape Coin Media/BAYC News » ; et controversé comme « Guy Oseary en tant que représentant d'ApeCoin ». Pour le contexte, Guy Oseary est un directeur musical très réussi qui travaille avec des gens comme Madonna. Il est également le directeur du Bored Ape Yacht Club et l'une des raisons de la renommée de la collection.

Ainsi, Yuga Labs et ses employés sont fortement impliqués dans ApeCoin. Il en va de même pour chaque membre du Conseil d'administration qui contrôle la Fondation.

Recommandation d'achat/de non-achat

Si vous pensez que le BAYC et Otherside finiront par être un phénomène de niche, s'adressant à leurs fans et détenteurs certes aisés, pourquoi s'embêter avec ApeCoin ?

Cependant, si vous êtes impliqué de quelque manière que ce soit dans l'écosystème du Bored Ape Yacht Club, envisagez d'acheter. Même si ce n'est pas le cas, pensez-y. Pensez-vous que BAYC deviendra une marque mondiale dans les prochaines années ? Otherside deviendra-t-il un métaverse de premier plan et passera-t-il au grand public? En bout de ligne, si vous pensez que les singes sont prêts pour les heures de grande écoute, envisagez d'acheter.

Si vous achetez cependant, sachez ceci : les créateurs, Yuga Labs et le DAO contrôlent la part du lion des ApeCoins. Un jour, ils les jetteront sur le marché et encaisseront. Ne vous faites pas prendre du mauvais côté de ce commerce.