WhatsApp vous permet de fantôme vos discussions de groupe en silence

Meta a annoncé de nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour les utilisateurs de WhatsApp. Désormais, les utilisateurs peuvent quitter les discussions de groupe en silence, contrôler qui peut voir leur statut en ligne et bloquer les captures d'écran sur les messages View Once. Zuckerberg affirme que ces fonctionnalités aideront à garder la messagerie WhatsApp "aussi privée et sécurisée que les conversations en face à face".

Dans ce fil de discussion Sloggin, notre communauté discute de ces nouvelles fonctionnalités et d'autres nouvelles fonctionnalités et de leur impact sur l'interaction entre les humains et les applications.

Ce fil de discussion de Mónica Freitas, Sara Pinto, Manas Goel, Hamza, Janhavi Talhar et Shambhavi Sharma s'est produit sur la chaîne #technologique officielle de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité.

WhatsApp : Mark Zuckerberg dévoile de nouvelles fonctionnalités de confidentialité

"Meta a annoncé de nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour les utilisateurs de WhatsApp.

Les utilisateurs pourront quitter les discussions de groupe en silence, contrôler qui peut voir leur statut en ligne et bloquer les captures d'écran sur les messages View Once.



Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que cela aiderait à garder la messagerie WhatsApp "aussi privée et sécurisée que les conversations en face à face".



Il commencera à déployer les fonctionnalités ce mois-ci, en les mettant en évidence dans une campagne mondiale, commençant au Royaume-Uni."





Partir en silence :

"Avec les changements récents, les utilisateurs pourront partir sans avertir les autres utilisateurs du chat de groupe, en alertant uniquement les administrateurs du groupe.



Le chef de produit, Ami Vora, a déclaré que cela faisait partie de l'objectif de la plate-forme de "créer des fonctionnalités de produit qui permettent aux gens d'avoir plus de contrôle et de confidentialité sur leurs messages".



"Nous pensons que WhatsApp est l'endroit le plus sûr pour avoir une conversation privée", a-t-elle déclaré.



"Aucun autre service de messagerie mondial à cette échelle n'offre ce niveau de sécurité pour les messages, les médias, les messages vocaux, les appels vidéo et les sauvegardes de chat de leurs utilisateurs."



La mise à jour offrira également aux utilisateurs la possibilité de n'autoriser que certains contacts - ou personne - à voir quand ils sont actifs sur la plate-forme, ce qui alignera les options de statut en ligne sur les paramètres "vus pour la dernière fois".

Serait-ce la fin du drame des groupes WhatsApp ?

Mónica Freitas, personnellement, je n'ai généralement pas beaucoup de problèmes avec les chats Whatsapp. Vous avez déjà la possibilité de bloquer votre statut à tout le monde, ce qui est déjà plutôt cool.

Je crois que Whatsapp est l'endroit le plus privé pour tenir une conversation car ils cryptent les messages et les appels.

Mais je ne vois vraiment pas la nécessité de quitter les discussions de groupe en silence. Alors quoi? L'administrateur doit-il annoncer au groupe que quelqu'un a quitté ? Cela ressemble à des étapes supplémentaires inutiles, haha.

Sara Pinto, bien que je ne sois pas un grand utilisateur de Whatsapp, je reconnais que c'est une excellente plateforme pour les conversations en matière de confidentialité.

Sara Pinto, d'un autre côté, je dois jouer l'avocat des anges. J'adore cette nouvelle fonctionnalité. C'est super que tu puisses partir sans grande annonce. Avant, nous devions faire face à des gens qui venaient demander une justification. De cette façon, l'administrateur n'annonce que s'il le souhaite - pas de gêne. Et cela fait une disposition de message beaucoup plus propre sans que toutes les notifications de chat gauche ne se bouchent. Et quand il s'agit de groupes d'affaires, cela fait un bien meilleur endroit, à mon avis.

Mónica Freitas, je pense que cela apporte plus de problèmes. À quel point cela serait-il gênant si des personnes vous identifiaient ou comptaient sur vous pour quelque chose alors que vous n'êtes plus dans le chat de groupe ? Parce que parfois ce n'est pas seulement l'administrateur qui organise quelque chose.

Pour moi, ce serait plus gênant de penser que je parle à quelqu'un et que cette personne n'est plus là.

Sara Pinto, au moment où vous quittez un groupe, c'est probablement parce que vous n'êtes plus nécessaire. Du moins, c'est ce qui a toujours été comme ça pour moi. Mais je comprends votre dérive.

Une autre mise à jour récente, cette fois sur Snapchat, a été une amélioration des mesures de sécurité des enfants en permettant aux parents de mieux contrôler ce que font les enfants. Cependant, il ne permet pas aux parents de voir les messages ou les photos reçus. C'est quelque chose que je trouve plus gênant. Si les parents ne peuvent pas voir le contenu que leurs enfants reçoivent, ils ne pourront pas les protéger. Et même si je comprends qu'on veuille préserver un peu d'intimité, quelle place faut-il lui laisser quand il s'agit d'enfants ?!

Mónica Freitas alors, qu'est-ce que les parents peuvent contrôler dans cette nouvelle mise à jour ? Je n'ai pas d'enfants, donc je ne sais pas où je me situe. D'une part, vous voulez la sécurité de vos enfants et vous devez faire attention à ce qu'ils font. D'autre part, les enfants ont également le droit de profiter de ces applications et d'avoir une vie privée. Je suis d'accord. Où faut-il tracer la ligne ?

Je suppose que tout dépend du type de contrôle qu'ils donnent aux parents, et aussi de la façon dont ils agissent avec.

Sara Pinto, je pense que les parents peuvent voir avec qui leurs enfants sont en contact.

Sara Pinto, dernier scoop : Whatsapp explore également la fonctionnalité permettant de créer des sous-groupes... style de création... des groupes au sein des groupes.

Mónica Freitas, oh ok, cela semble être une fonctionnalité raisonnable du contrôle parental !

Mónica Freitas, je ne vais pas mentir, Whatsapp commence à avoir l'air vraiment sombre maintenant haha. C'est pour quoi ça ?!

Sara Pinto, imaginez que vous discutez en groupe avec tous vos amis. Et vous voulez organiser un dîner. Au lieu d'avoir différents groupes, vous pouvez ajouter un sous-groupe pour discuter de la fête.

Mónica Freitas, savons-nous si les participants du groupe principal ont accès à ce sous-groupe ?

Sara Pinto, le but est d'autoriser l'accès aux participants du groupe principal, bien que vous puissiez exclure des membres des sous-groupes.

Mónica Freitas, mais lors de la création d'un sous-groupe, tout le monde est-il automatiquement inclus, puis l'administrateur doit les exclure, ou les membres peuvent-ils créer des sous-groupes sans que personne en dehors du sous-groupe ne le sache ? C'est très curieux

Sara Pinto, je n'ai pas encore vérifié mais je suppose que vous pourrez choisir qui ajouter.

Mónica Freitas, semble toujours un peu louche, à mon avis, haha. Je ne sais pas si je serais un grand fan de cela.

Cependant, apparemment, une autre nouvelle fonctionnalité de Whatsapp est que l'administrateur peut supprimer les messages des autres participants. Je ne sais pas non plus ce que je ressens à ce sujet.

Pourquoi pas?! Vous pouvez le faire sur d'autres applications. L'administrateur est l'administrateur pour une raison. Pour modérer la conversation.

La modération n'est pas la suppression des messages. Une chose est de supprimer le vôtre, une autre est de demander à quelqu'un de le supprimer pour vous.

Cela peut être si le contenu est offensant ou inapproprié.

Intéressant! Mónica Freitas il y a quelques jours, un seul de mes amis a quitté un groupe WhatsApp. Les jours ont passé et cet "Appel à l'attention" de sa part est passé inaperçu 😂. Cette fonctionnalité nous sauve vraiment du drame de groupe :)

J'aime beaucoup le bloc de capture d'écran affiché une fois les messages, cela vous donne l'assurance que vos données sont en sécurité.

Janhavi Talhar

Je pense que les fonctionnalités générées devraient se limiter aux conversations de groupe. Il est possible que les gens plaisantent dans des conversations personnelles et soient bloqués pour cela. Les personnes participant à des conversations privées devraient avoir la liberté de garder la communication non modérée et non surveillée.

Je pense qu'ils devraient travailler sur la fonctionnalité de suppression existante d'un message et permettre la suppression sans aucune trace et étendre la limite de suppression d'un message de 1 heure à quelques heures de plus nous éviterait également beaucoup de problèmes !

Manas Goel, l'ombre de tout ça ! Votre pauvre ami voulait juste être remarqué... WhatsApp était le vrai méchant ici.

Shambhavi Sharma hum, ne laissant aucune trace pourrait être un excellent outil pour nuire. Cela pourrait amener certains criminels à utiliser WhatsApp comme moyen d'échanger des informations sans crainte.

Oooh, c'est en fait vrai, cela pourrait certainement arriver.

