Top 10 des plateformes prometteuses pour gagner de l'argent avec votre contenu

L'économie créative est en plein essor et de plus en plus de personnes rejoignent l'industrie, ce qui en fait leur véritable travail.

Selon Yuanling Yan , il y a 50 millions de créateurs dans le monde , dont 2 millions peuvent gagner leur vie à plein temps. Les gens vendent leurs photos ou leur contenu vidéo, leurs histoires, leurs cours et leurs compétences en ligne, et bien plus encore.

Cependant, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Le principal problème est que les options de monétisation de votre contenu sont limitées, principalement par les plateformes de médias sociaux grand public et leurs algorithmes. Les grands acteurs possèdent essentiellement le public et parfois même le contenu produit par les artistes. De plus, pour commencer à gagner de l'argent sur vos produits numériques, vous devez d'abord investir dans les publicités et la croissance de l'audience.

Il semble juste que les plateformes soient honnêtes et traitent les créateurs comme des co-fondateurs, car ils les développent essentiellement. De plus, les écrivains, les blogueurs, les penseurs et les créatifs de tous horizons devraient pouvoir rester dans un cercle créatif, générant des revenus directement auprès de leur propre public et selon leurs propres conditions.

Dans cet article, nous souhaitons répertorier les 10 meilleures plateformes pour promouvoir vos produits numériques à l'aide d'outils de monétisation transparents.

Giphy - pour exprimer des émotions que les mots ne peuvent pas

Giphy est une plate-forme majeure sur le Web pour rechercher, partager et créer des images GIF, ainsi que du contenu créé par des artistes GIF talentueux et des marques populaires. La plate-forme compte 700 millions d'utilisateurs accédant à plus de 10 milliards de GIF par jour en mai 2020. Même si la plate-forme est gratuite pour tout le monde et ne rapporte pas d'argent à ses utilisateurs, elle permet aux artistes de gagner leurs commissions et de travailler avec des marques et des professionnels directement via GIPHY Arts et leur nouveau bouton Hire Me. Les conditions tarifaires et financières sont fixées directement par les artistes et leurs clients.

Patreon - pour permettre aux fans de payer pour votre art

Patreon est une plate-forme où plus de 200 000 créateurs sont payés pour leurs vidéos, peintures, chansons et autres travaux directement de leurs fans. Le système de monétisation est simple : si les gens aiment votre art, ils peuvent soutenir votre travail créatif avec un abonnement mensuel. Ainsi, les artistes peuvent se concentrer sur le processus de création et se connecter avec leurs mécènes sans avoir à payer d'abord pour élargir leur audience.

Vimeo - pour partager des vidéos inspirantes

Vimeo est une plate-forme d'hébergement de vidéos pour les créateurs qui permet également aux artistes de vendre leurs vidéos directement aux consommateurs en utilisant les services Vimeo OTT et Vimeo On Demand . Il y a environ 230 millions d'utilisateurs et les créateurs de contenu remportent plus de 90 % des revenus générés par la plateforme (les 10 % restants servent à maintenir leurs comptes). Les utilisateurs peuvent également devenir des partenaires affiliés et recevoir des commissions lorsque quelqu'un rejoint la plate-forme via leurs références.

Yepp - pour ceux qui ont un bon sens de l'humour

Yepp est une nouvelle plate-forme générée par les utilisateurs axée sur le divertissement et les mèmes. Sur la plateforme, n'importe qui peut créer un mème sans compétences spécifiques. La technologie de reconnaissance ML permet de modifier n'importe quel texte et police, et un algorithme Face Swap peut remplacer un visage sur un mème par ceux de vos amis. Le contenu amusant devient viral et recueille des centaines de milliers de vues dans le flux. La plate-forme traite ses utilisateurs comme des co-fondateurs et partage 50 % des revenus hebdomadaires provenant de la publicité. Plus précisément, 30 % vont aux amis que les utilisateurs invitent à l'application, 17 % aux créateurs et 3 % aux utilisateurs qui ne font que regarder des mèmes.

Twitch - pour le streaming et les jeux

Twitch est un service de diffusion en direct et une communauté mondiale pour les jeux, le divertissement, la musique et plus encore en temps réel. En 2021, environ 15 millions de personnes ont décidé de diffuser pour la première fois sur Twitch, ce qui rend tentant d'essayer. En outre, Twitch propose toutes sortes d' outils qui peuvent aider les créatifs à gagner de l'argent, tels que les abonnements, les dons, les bits, les publicités et les affiliés. Leur programme partenaire permet aux créateurs de contenu populaires de partager les revenus publicitaires générés par leurs flux. La plate-forme affirme que 5 à 10 vues moyennes par flux permettent aux utilisateurs de gagner entre 50 et 200 dollars par mois. Et si le nombre de vues augmente jusqu'à 50 000 par flux, le budget passe à 100 000 $ - 200 000 $ + par mois.

Thinkific - pour ceux qui vendent leurs compétences et leurs idées

Thinkific est une plateforme d'apprentissage en ligne qui a beaucoup à offrir aux personnes qui créent et vendent des cours en ligne. La plate-forme dispose désormais d'un réseau de créateurs de cours actifs de plus de 51 000 personnes, qui a collectivement gagné 650 millions de dollars à ce jour. Pour monétiser leur contenu, les enseignants peuvent choisir entre la publicité de tiers, la vente de contenu premium ou permettre à YouTube et Facebook de diffuser des publicités à leur public.

Creativelive - pour ceux qui aiment ce qu'ils font

Creativelive est la communauté incontournable de plus de 10 millions de créateurs qui gagnent leur vie grâce à l'éducation en ligne, à la photographie, à l'artisanat, à la musique, aux affaires et aux outils de formation. Leurs partenaires affiliés servent un public à la recherche d'une éducation créative et de la capacité de gagner leur vie grâce à leur métier. La plate-forme partage 30 % des revenus pour les ventes de nouveaux clients.

Substack - pour ceux qui aiment les mots

Substack est une plate-forme qui aide quiconque à créer un blog et une newsletter par e-mail et à commencer à gagner de l'argent en écrivant sans publicité ni algorithme. Ici, les écrivains peuvent être payés directement par les lecteurs sur la base d'un modèle d'abonnement, en conservant 90 % de leurs revenus moins les frais de carte de crédit. Si vous commencez avec le nombre minimum de 50 abonnés payants à 5 $ par mois, vos revenus estimés seront d'environ 203 $ par mois. Les auteurs avec des dizaines de milliers d'abonnés gagnent des revenus importants sur Substack.

Enseignable - pour partager ce que vous savez

Teachable vous permet de créer et de publier plusieurs cours en ligne et de commencer à gagner de l'argent grâce à eux. Avec une communauté de plus de 100 000 créateurs et un demi-million d'étudiants en ligne, les enseignants peuvent vendre leurs cours entre 49 $ et 249 $ par mois. Les enseignants entrepreneurs peuvent facturer des frais d'abonnement ou un paiement unique, ou ils peuvent offrir à leurs étudiants un plan avec un nombre fixe de paiements.

Kajabi - pour vendre vos produits numériques

Kajabi est une plateforme commerciale en ligne pour les entrepreneurs, les experts et les influenceurs qui leur offre des outils commerciaux pour vendre leurs produits numériques. Plus de 50 000 entrepreneurs vendent des cours en ligne , des programmes de coaching, des podcasts etdes abonnements ici. Un avantage intéressant est que vous décidez vous-même du prix. Les créateurs peuvent créer une page de destination ici, vendre via la plateforme et obtenir des statistiques.

Parce que les créateurs deviennent maintenant des propriétaires de petites entreprises, ils n'ont pas nécessairement besoin de respecter les règles des médias sociaux pour réussir. La grande tendance que nous voyons ces jours-ci est que les artistes, auteurs, enseignants et autres professionnels peuvent utiliser et bénéficier d'une variété de plateformes plutôt que de dépendre d'une seule. De cette façon, ils peuvent établir une relation plus étroite avec leurs fans et gagner de l'argent directement auprès d'eux.