Rainbow Weather, une startup technologique basée sur l'IA profonde, vise à affronter les géants de la technologie avec seulement 1,5 million de dollars

Alors que le changement climatique perturbe les prévisions météorologiques à travers le monde, l'objectif à long terme d'une entreprise est de sauver des milliers de vies en garantissant que les alertes précoces et opportunes concernant ces événements météorologiques graves parviennent aux populations du monde entier.

Mission de Rainbow Weather

Grâce à l'intelligence artificielle, Rainbow Weather a pour mission de fournir des prévisions météorologiques à ce moment crucial où des événements météorologiques violents causent des milliards de dollars de dégâts chaque année, comme le rapporte USA Today.





La planète a été frappée par des catastrophes météorologiques d'une valeur de 42 milliards de dollars rien qu'en 2022, et le total des dommages causés par les catastrophes météorologiques s'élève à 360 milliards de dollars, dont 39 % sont des dommages assurés, selon le courtier d'assurance Gallagher Re dans son rapport annuel. rapport.





Le marché mondial des prévisions météorologiques était évalué à 2,8 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 4,6 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 7,3 % selon Stats Market Research.





L'Organisation météorologique mondiale rapporte qu'« un préavis de 24 heures seulement avant un risque météorologique imminent peut réduire les dégâts qui en résultent de 30 pour cent, qualifiant les alertes précoces de « fruits à portée de main » de l'adaptation au changement climatique en raison de leur retour sur investissement décuplé.





C’est pourquoi les investisseurs ont investi jusqu’à présent près de 1,5 million de dollars dans Rainbow Weather, pour s’attaquer à des applications et à des prévisionnistes plus établis qui ne parviennent souvent pas à fournir des prévisions précises.





Comme indiqué sur Vox.com, l'application météo d'Apple est « à peu près inutile » car elle ne peut pas faire la distinction entre « pluie légère » et « pluie », et les pourcentages qu'elle crache semblent « faux », et il ne faut jamais lui faire confiance lorsqu'elle vous le dit. à quelle heure la pluie cessera.





Apple a acheté l'application de prévisions météorologiques Dark Sky il y a trois ans, et il semble que l'investissement du géant de la technologie ne porte pas encore ses fruits. Cependant, l’investissement dans Rainbow Weather porte ses fruits.





Le premier tour comprenait des investisseurs privés ainsi que des sociétés de capital-risque Kolos Ventures, Verras Capital et Melnichek Investments. En outre, la société qui opère sous le nom de Rainbow Meteo Technologies et est basée en Pologne, a bénéficié d'un soutien financier supplémentaire de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.





Ce qui distingue Rainbow Weather d'Apple et des autres applications météorologiques, c'est sa modélisation avancée par l'IA qui fournit des prévisions météorologiques supérieures basées sur un large éventail de sources de données (des satellites et des stations météorologiques aux rapports des utilisateurs et aux données de baromètre partagées), battant la concurrence dans les deux domaines. et la précision.





Selon l'analyse interne de l'entreprise, Rainbow Weather a déjà atteint 3,5 points de pourcentage de précision de prévision des pluies par rapport à Apple Weather aux États-Unis (où Apple a la meilleure couverture) et 9,5 points de pourcentage par rapport à AccuWeather dans le monde entier. La précision a été calculée sur la base de la part de pluie prévue avec précision dans une fenêtre de prévision de 30 minutes.





Pour mettre ces chiffres en perspective, cela signifie que pour chaque million d'utilisateurs d'applications météo, 35 000 à 95 000 personnes supplémentaires seront correctement informées d'une averse à venir si elles optent pour Rainbow Weather.

Mots du PDG

Alexander Matveenko, PDG de Rainbow Weather, raconte l'histoire de la naissance de l'entreprise : « Je nageais au Sri Lanka quand, tout à coup, il a commencé à pleuvoir très fort. L'averse a commencé à me submerger et je n'étais pas sûr d'y arriver Cette expérience m'a fait réaliser à quel point les avertissements météorologiques opportuns peuvent être critiques.





Mon co-fondateur Yuri Melnichek avait sa propre histoire. Son passeport a failli être détruit lors d'une randonnée lorsque toutes les applications météo n'ont pas réussi à prédire une pluie soudaine. Après avoir discuté de ces deux incidents, nous avons décidé de créer une nouvelle technologie de prévision météorologique basée sur des algorithmes d'apprentissage automatique qui seraient capables de mieux prédire les événements météorologiques locaux très variables. »





Leur premier produit sur le marché est l'application mobile pour iOS et Android qui fournit des prévisions hyperlocales ultra précises informant les utilisateurs des prochaines pluies et chutes de neige, des tempêtes et des ouragans, ainsi que de leurs mouvements sur la carte. L'application prend de l'ampleur avec un demi-million de téléchargements et d'excellentes critiques de la part des utilisateurs et de la presse.





Cependant, l’analyse la plus brillante vient de Tatsiana Khakhelka, associée pour le financement et le développement des PME à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement :





« Le programme Star Venture de la BERD cible les start-ups prometteuses pour libérer tout leur potentiel. La BERD les soutient en leur offrant des conseils commerciaux de premier ordre et un accès au financement pour renforcer leurs performances et accélérer leur cycle de vie. Star Venture confie aux start-ups des projets de conseil adaptés à leurs compétences et besoins spécifiques.





Dans 23 pays, Star Venture a développé plus de 550 entreprises en démarrage, couvrant diverses régions allant de l'Europe de l'Est aux Balkans occidentaux. L’une de ces étoiles montantes est Rainbow Meteo Technologies.





Après un processus de sélection rigoureux, cette start-up a été retenue parmi les finalistes du programme Star Venture de la BERD soutenu par l'Union européenne, et la Banque continue de fournir une assistance-conseil. Je suis personnellement inspiré par le produit Rainbow et le professionnalisme de l'équipe et j'attends avec impatience leurs projets futurs.

Avertissement : certaines parties de cet article ont déjà été publiées sur d'autres plateformes de médias d'information.





Également publié ici