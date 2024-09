Orbiter Finance dévoile Vizing : un réseau Ethereum Layer 2 révolutionnaire alimenté par ZK

Orbiter Finance, une force pionnière dans l'industrie de la blockchain, fait la une des journaux avec l'introduction de Vizing, un réseau Ethereum de couche 2 (L2) innovant alimenté par preuve de connaissance nulle (ZK). Orbiter Finance a attiré l'attention de plus de 3 millions d'utilisateurs avec son pont inter-chaînes, facilitant les échanges d'actifs sur divers réseaux de couche 2.









Soutien stratégique de la part de bailleurs de fonds estimés





S'appuyant sur l'élan acquis lors de son cycle d'amorçage réussi de 2022, qui a attiré des investissements d'éminents bailleurs de fonds tels que Tiger Global Management et Matrixport, Orbiter Finance bénéficie désormais du soutien stratégique d'OKX Ventures. Cette approbation souligne la confiance croissante dans la vision et les capacités technologiques d'Orbiter Finance.





Une centrale ZK Proof annonce la FIN DU JEU pour la mise à l'échelle





Vizing s'appuie sur l'expertise d'Orbiter Finance en matière de technologie sans connaissance pour relever les défis d'évolutivité d'Ethereum tout en améliorant la sécurité. Grâce à sa compréhension approfondie des solutions basées sur ZK, Orbiter Finance est sur le point d'inaugurer une nouvelle ère d'efficacité et de fiabilité pour les utilisateurs d'Ethereum.





Extension de la portée avec Orbiter Vizing

Orbiter Finance est sur le point de diversifier son portefeuille en introduisant Orbiter Vizing, une « méta-couche » révolutionnaire alimentée par des preuves sans connaissance. Cet ajout innovant vise à offrir aux utilisateurs des capacités améliorées et à rationaliser leur expérience au sein de l’écosystème Ethereum.





En intégrant Orbiter Vizing dans sa suite de solutions, Orbiter Finance est sur le point d'élever encore son statut dans l'espace blockchain et d'offrir aux utilisateurs un accès inégalé aux technologies avancées.





Un avenir « omni-connexion » envisagé





Au centre de La mission d'Orbiter Finance est le concept d’un avenir « omni-connecté ». Avec Vizing, Orbiter Finance cherche à simplifier le processus de transfert d'actifs et de données sur tous les réseaux de couche 2, offrant aux utilisateurs une expérience transparente. En offrant une interface unifiée, Vizing ouvre de nouvelles opportunités de collaboration et d'innovation au sein de l'écosystème Ethereum.





Orbiter publie des plans de lancement de jetons :





Anticipant une étape importante, Orbiter Finance a annoncé son intention de lancer un token en 2024. La stratégie tokenomics et de distribution sera progressivement dévoilée tout au long de l'année, offrant aux utilisateurs un écosystème complet qui va au-delà d'Orbiter Bridge et de Vizing. Ce jeton jouera un rôle essentiel dans la gouvernance, l'incitation et le transfert de valeur au sein de l'écosystème Orbiter Finance.





L'introduction de Vizing par Orbiter Finance marque une étape importante dans l'évolution d'Ethereum. Avec le soutien d'OKX Ventures , Orbiter Finance est bien placé pour mener la charge vers une infrastructure blockchain plus évolutive et interconnectée. Alors qu'Orbiter Finance continue de dévoiler ses projets pour Vizing, l'avenir de la finance décentralisée semble de plus en plus prometteur. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour alors qu'Orbiter Finance remodèle le paysage de la technologie blockchain.





