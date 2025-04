Oliver Friedrichs, fondateur et PDG de Pangea, répond à 10 questions pour chaque fondateur de startup

Bienvenue dans la série d'interviews de HackerNoon intitulée Ten Questions for Startup Founders ! Vous souhaitez partager l'histoire de votre startup ? Répondez à l'interview ICI !

1. Décrivez votre entreprise en 2 à 5 mots

Garde-fous de sécurité pour les applications d'IA

2. Pourquoi est-il temps pour votre entreprise d’exister ?

L'adoption de l'IA explose : les entreprises développent des centaines d'applications d'IA dans leurs organisations, mais cette ruée crée des risques de sécurité massifs liés aux fuites de données, aux injections rapides et à la divulgation d'informations sensibles. Les outils de sécurité traditionnels ne sont pas équipés pour faire face à ces nouvelles menaces. Les entreprises ont besoin de garde-fous de sécurité complets qui peuvent être déployés partout où se trouve leur IA, que ce soit via des API, des passerelles réseau ou des solutions auto-hébergées. Notre plateforme offre ces protections essentielles tout en maintenant la rapidité de mise sur le marché.

3. Qu’est-ce que vous aimez dans votre équipe et pourquoi êtes-vous celui qui résout ce problème ?

Notre équipe bénéficie de plusieurs dizaines d'années d'expertise en cybersécurité acquise auprès d'entreprises telles que Splunk, Cisco, Symantec et McAfee. Nous avons déjà travaillé ensemble, et plus récemment, nous avons contribué à lancer la catégorie SOAR (Security Orchestration Automation and Response). Nous connaissons à la fois le paysage de la sécurité des entreprises et la manière de créer des solutions adaptées aux développeurs. La plupart des startups spécialisées dans la sécurité de l'IA sont issues de l'IA. Nous apportons une expertise approfondie en cybersécurité pour résoudre ces défis émergents.

4. Si vous ne créiez pas votre startup, que feriez-vous ?

Je travaille dans le domaine de la cybersécurité depuis la fin des années 90, en tant que hacker éthique, axé sur l'exploration plutôt que sur les activités malveillantes. Cela m'a conduit à la création de plusieurs sociétés de sécurité, chacune s'attaquant à la prochaine vague de défis en matière de sécurité. L'évolution de la sécurité des réseaux vers la sécurité du cloud et maintenant la sécurité de l'IA continue de présenter de nouvelles frontières qu'il faut protéger.

5. À l’heure actuelle, comment mesurez-vous votre succès ? Quels sont vos indicateurs ?

Nous mesurons notre succès en fonction de l'efficacité avec laquelle nous aidons les entreprises à sécuriser leurs applications d'IA dans différents modèles de déploiement. Au-delà des indicateurs traditionnels comme la croissance du chiffre d'affaires, nous suivons les menaces de sécurité détectées et bloquées, la facilité d'intégration et, surtout, l'impact sur les clients. Lorsque les organisations nous disent que nous faisons du développement sécurisé de l'IA « un choix facile et évident », c'est un véritable succès.

6. En quelques phrases, qu'offrez-vous à qui ?

Pangea est une plateforme de sécurité unifiée pour les logiciels d'IA qui permet aux équipes d'ingénierie d'intégrer rapidement des capacités de sécurité de niveau entreprise dans leurs applications grâce à des intégrations d'API simples et permet aux équipes de sécurité et d'IA de déployer ces capacités via des passerelles réseau.





Notre mission est de démocratiser la sécurité en supprimant la complexité qui empêche traditionnellement les petites équipes et les startups de mettre en œuvre une protection robuste. Que vous développiez une application mobile, un service Web ou un logiciel d'entreprise, Pangea vous offre un accès instantané aux outils d'authentification, de veille sur les menaces, de gestion des utilisateurs et de conformité, sans nécessiter d'expertise approfondie en matière de sécurité.





Nous servons les organisations et les développeurs qui souhaitent créer des logiciels sécurisés et conformes sans avoir à devenir eux-mêmes des experts en cybersécurité.

7. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre traction à ce jour ?

Près des deux tiers de nos clients ont déjà des applications basées sur l'IA en production. Nous avons récemment lancé Pangea AI Guard et Prompt Guard , démontrant notre capacité à répondre rapidement aux nouveaux défis de sécurité. Nous avons également conclu des partenariats stratégiques avec CrowdStrike et obtenu le soutien de Google Ventures et Okta Ventures, validant ainsi notre approche globale de la sécurité de l'IA.

8. Où pensez-vous que votre croissance sera l’année prochaine ?

Avec des estimations montrant plus de un million d'entreprises de logiciels d'ici 2027 , dont beaucoup s'appuient sur l'IA, nous sommes bien placés pour être la plateforme de référence pour sécuriser ces applications. Nous étendons nos options de déploiement au-delà des API pour répondre aux besoins des clients où que se trouve leur IA, que ce soit dans le cloud, sur site ou à la périphérie du réseau. Le marché évolue rapidement des architectures RAG vers l'IA agentique, et nous construisons les bases de sécurité pour les deux.

9. Parlez-nous de votre premier client payant et de vos attentes en matière de revenus pour l’année prochaine.

L’un de nos premiers clients payants est une entreprise F100 que je ne suis pas autorisé à divulguer, cependant, je peux parler d’un des premiers utilisateurs, Grand Canyon Education, une société de technologie et de services cotée en bourse au service de dizaines d’universités.





Ils ont choisi Pangea pour sécuriser leur plateforme de chatbot IA interne et devaient protéger les données sensibles des étudiants et des médecins tout en préservant la simplicité d'utilisation. Notre capacité à fournir des contrôles de sécurité instantanés sans impacter l'expérience utilisateur a été essentielle à leur décision. Nous constatons une croissance rapide à mesure que de plus en plus d'entreprises se rendent compte que la sécurité doit être intégrée à leurs applications IA dès le premier jour.

10. Quelle est votre plus grande menace ?

Notre plus grand défi n’est pas la concurrence, mais l’éducation. De nombreuses entreprises commencent tout juste à comprendre les risques de sécurité liés à leurs applications d’IA. Elles se concentrent souvent d’abord sur les fonctionnalités, pour se rendre compte plus tard qu’elles ont besoin de contrôles de sécurité complets. Nous devons aider les entreprises à comprendre que la sécurité ne peut pas être une considération secondaire avec l’IA. Elle doit être intégrée dès le départ grâce à un ensemble complet de garde-fous, car l’échelle, la vélocité et l’autonomie de la technologie d’IA signifient qu’elle a le potentiel réel d’amplifier les risques de sécurité au-delà de tout ce que nous avons vu auparavant.

Vous souhaitez partager votre histoire de startup ? Répondez à l'interview ICI !