Google et OpenAI ciblent désormais les grands avec des offres d'IA d'entreprise

Apparemment, ils ne se contentent pas de confier le pouvoir de l’IA générative aux masses. Google et OpenAI cherchent désormais à commercialiser davantage leurs technologies en ciblant les gros poissons.





Tout récemment, Google et OpenAI ont annoncé qu'ils proposeraient une version de leurs outils d'IA générative adaptée aux entreprises clientes. Dans le cas de Google, l'entreprise rattrape son retard Microsoft après tâtonner sa grande révélation d’IA générative via Bard.





Microsoft a eu une grande avance sur Google, ayant initialement investi dans OpenAI à une époque où ce n'était pas aussi important qu'aujourd'hui, et en faisant suite à un investissement encore plus important (les médias estiment à environ 10 milliards de dollars) en suivant le public lancement et succès de ChatGPT. Microsoft n'a pas tardé à profiter du succès, en intégrant des capacités d'IA générative dans une suite de ses produits et en laissant Google loin derrière.





Il est important de noter, cependant, que Google est présent dans le jeu de l'IA depuis bien plus longtemps, mais pas nécessairement de la manière dont les gens pourraient le penser.





Google met ses outils basés sur l'intelligence à la disposition des entreprises clientes au prix mensuel de 30 dollars par utilisateur, le même que celui de la suite logicielle bureautique basée sur l'IA "Copilot" de son rival Microsoft, Reuters signalé . En outre, la société appartenant à Alphabet a également annoncé une nouvelle version de ses puces d'IA sur mesure qui serait optimisée pour la genAI et les grands modèles de langage.





OpenAI, en revanche, semble jouer à un jeu totalement différent. La société fondée par Sam Altman cherche à offrir aux entreprises clientes une version de ChatGPT qui protège leurs secrets commerciaux. Appelé ChatGPT Enterprise, cette version du modèle d'IA générative populaire offre une sécurité et une confidentialité de niveau entreprise qui protège les données des grandes entreprises lorsqu'elles se lancent dans leur propre parcours d'IA.





Facebook en panne mais pas sorti 🇨🇦

Méta La discrétion pourrait-elle être l'un des les sociétés les plus perverses dans le monde, mais ses pitreries n'ont pas empêché les gens d'utiliser son service.





ICYMI : Meta a interdit le partage d'informations sur ses plateformes Facebook et Instagram au Canada après que le gouvernement a adopté une loi exigeant que l'entreprise rémunère les fournisseurs de nouvelles nationaux pour le partage de leur contenu sur sa plateforme. Normalement, cela aurait été bien, mais le gouvernement canadien n'était pas content que l'entreprise maintienne l'interdiction alors que des incendies de forêt faisaient rage dans la province de la Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada.





Le gouvernement a fait valoir que l'interdiction « imprudente » de l'entreprise de diffuser des informations nationales avait essentiellement empêché ses employés de recevoir des données importantes sur les incendies.





Mais Meta s'en fichait, arguant plutôt que les utilisateurs ne venaient pas sur sa plateforme pour obtenir des informations, qui constituaient moins de 3% de toute façon du contenu sur les flux de ses utilisateurs, et le forcer à payer pour le contenu était tout simplement mauvais pour son activité.





Eh bien, un nouveau rapport de Reuters pourrait bien donner du crédit aux affirmations de l'entreprise. Selon le rapport, l'utilisation de Facebook par les Canadiens est restée largement la même qu'avant l'interdiction des médias.





Cela pourrait potentiellement compliquer les choses pour le gouvernement canadien, qui espérait amener Meta à son point de vue. Nous vous tiendrons au courant des mises à jour au fur et à mesure que nous les recevrons.





