Crypto.com signe un partenariat majeur avec l'UEFA Champions League

Crypto.com vient de marquer le but du siècle, dans une démarche qui devrait révolutionner l'intersection entre le sport et la finance numérique. La plateforme de cryptomonnaie a signé un accord pour devenir le partenaire crypto mondial exclusif de la Ligue des champions de l'UEFA, marquant un changement radical dans la façon dont nous percevons le mariage du sport et de la technologie de pointe.





Au moment où le coup de sifflet a retenti pour cette annonce révolutionnaire, les fans et les experts financiers se sont demandés : est-ce le moment où la crypto-monnaie deviendrait vraiment un champion dans l’arène grand public ? Ce partenariat, qui devrait débuter le 14 août 2024, promet d’être bien plus qu’un simple logo collé sur un panneau d’affichage. Crypto.com et l’UEFA préparent une campagne d’engagement des fans à grande échelle, avec des activations dans les stades, des intégrations de diffusion et des campagnes qui pourraient rendre même le supporter le plus réticent à la technologie curieux du monde des actifs numériques.





Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour le supporter moyen qui boit une pinte dans les tribunes ? Imaginez que vous utilisiez la crypto-monnaie pour acheter votre tarte et votre pinte le jour du match. Ou que vous gagniez des récompenses en crypto-monnaie en prédisant les résultats des matchs. Les possibilités sont aussi infinies qu'une séance de tirs au but en prolongation.





« Ce partenariat exclusif avec l'une des ligues les plus populaires au monde représente une étape importante dans notre parcours visant à impliquer les consommateurs à travers des événements sportifs mondiaux emblématiques », a déclaré Steven Kalifowitz, directeur du marketing chez Crypto.com.





« Nous avons réussi à bâtir la marque et la communauté Crypto.com en produisant des moments et des événements innovants et révolutionnaires d'une manière que d'autres n'ont pas été en mesure de reproduire. »





L'annonce a suscité un engouement considérable dans le monde du sport et de la finance, et des experts ont évoqué les implications potentielles de ce partenariat. « Cette collaboration marque un nouveau chapitre passionnant pour l'UEFA Champions League, car nous adoptons des technologies innovantes pour améliorer l'expérience de nos fans et de notre communauté », a déclaré Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l'UEFA.





« Avec Crypto.com, nous sommes impatients d'explorer de nouvelles opportunités alors que nous entamons un nouveau chapitre passionnant de la compétition de football de premier plan. » Bien que les détails spécifiques du partenariat restent secrets, les analystes du secteur spéculent qu'il pourrait ouvrir la voie à diverses initiatives basées sur la cryptographie, telles que les jetons de fans, les systèmes de billetterie basés sur la blockchain et même les jetons non fongibles (NFT) commémorant les moments emblématiques de la Ligue des champions.





Divulgation d'intérêts acquis : Cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de blog d'entreprise . HackerNoon a examiné le rapport pour en vérifier la qualité, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR