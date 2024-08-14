Crypto.com, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Büyük Ortaklık Kurdu

Spor ve dijital finansın kesişiminde devrim yaratacak bir hamleyle, Crypto.com yüzyılın golünü attı. Kripto para platformu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin özel küresel kripto ortağı olmak için bir anlaşma imzaladı ve spor ile son teknoloji evliliğine bakış açımızda sismik bir değişime işaret etti.





Bu çığır açan duyurunun düdüğü çaldığında, hayranlar ve finans uzmanları merak içinde kaldı: Kripto para biriminin ana akım arenada gerçekten şampiyon olduğu an bu mu? 14 Ağustos 2024'te başlaması planlanan ortaklık, bir reklam panosuna yapıştırılan başka bir logodan daha fazlası olmayı vaat ediyor. Crypto.com ve UEFA, stadyum içi etkinlikler, yayın entegrasyonları ve en teknoloji karşıtı taraftarı bile dijital varlıklar dünyası hakkında meraklandırabilecek kampanyalarla tam saha bir taraftar etkileşimi planlıyor.





Peki bu, tribünde bir bira içen ortalama bir taraftar için gerçekte ne anlama geliyor? Maç günü pastanızı ve biranızı satın almak için kripto para birimi kullandığınızı hayal edin. Ya da maç sonuçlarını tahmin ederek kripto para ödülleri kazanmayı hayal edin. Olasılıklar, uzatmalarda penaltı atışları kadar sonsuzdur.





Crypto.com Pazarlama Direktörü Steven Kalifowitz, "Dünyanın en popüler liglerinden biriyle yaptığımız bu özel ortaklık, ikonik küresel spor etkinlikleri aracılığıyla tüketicilerle etkileşim kurma yolculuğumuzda önemli bir adımı temsil ediyor" dedi.





"Başkalarının taklit edemediği şekilde yenilikçi ve çığır açan anlar ve etkinlikler üreterek Crypto.com markasını ve topluluğunu başarıyla oluşturduk."





Duyuru, spor ve finans sektörlerinde önemli bir yankı uyandırdı ve uzmanlar bu ortaklığın olası etkileri hakkında fikir yürüttüler. "Bu iş birliği, taraftarlarımız ve topluluğumuz için deneyimi geliştirmek üzere yenilikçi teknolojileri benimsediğimiz için UEFA Şampiyonlar Ligi için heyecan verici yeni bir bölümü işaret ediyor," dedi UEFA pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein.





"Crypto.com ile birlikte, birinci sınıf kulüp futbolu yarışmasının yeni ve heyecan verici bir bölümüne başlarken yeni fırsatları keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz." Ortaklığın belirli ayrıntıları gizli kalırken, sektör analistleri bunun taraftar token'ları, blok zinciri tabanlı bilet sistemleri ve hatta Şampiyonlar Ligi'nin ikonik anlarını anan değiştirilemez token'lar (NFT'ler) gibi çeşitli kripto destekli girişimlerin önünü açabileceğini tahmin ediyor.





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