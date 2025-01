Anzen annonce la vente de TGE et de Launchpad sur la base alors que le TVL atteint 92 millions de dollars

Taipei, Taiwan, 25 novembre 2024/Chainwire/--Anzen, la plateforme financière derrière USDz, prévoit de lancer le 2 décembre sa vente de lancement du jeton du protocole Anzen sur Fjord Foundry.





Anzen est conçu pour créer une large gamme d'options pour les détenteurs d'USDz en vue de rendements potentiels dans un environnement stable et soutenu par des actifs du monde réel. Les utilisateurs peuvent consulter l'annonce officielle ici .





L'USDz et le sUSDz sont déjà utilisés dans l'ensemble du paysage DeFi avec des intégrations sur plus de 35 protocoles, notamment : les prêts et les emprunts sur des plateformes décentralisées, l'approvisionnement en liquidités sur les DEX et les opportunités d'investissement stables et à rendement fixe.





Le lancement du jeton $ANZ est conçu pour décentraliser la plateforme et récompenser les utilisateurs qui ont contribué à la croissance de l'écosystème Anzen. Il sera attribué aux utilisateurs d'USDz, y compris, mais sans s'y limiter, aux stakers d'USDz, aux LP USDz-USDC et aux détenteurs d'obligations USDz. Les participants à la vente de la rampe de lancement auront la possibilité d'acheter de l'ANZ.

Rejoindre la vente Launchpad

$ANZ sera coté sur la rampe de lancement de Fjord Foundry le 2 décembre pour une vente à prix fixe.





Date : 2 décembre 2024

Répartition : jusqu'à 6,7 % de l'offre totale de jetons (666 666 666 $ANZ)

Limite de vente : Vente à prix fixe, limite stricte de 3 M$, valorisation entièrement diluée (FDV) de 60 M$.

Durée : 7 jours

Prix: 0,006 $

Plus de détails : Une partie des fonds levés lors de la vente publique sera destinée aux activités d'apport de liquidités.





Au total, jusqu'à 666 millions de jetons ANZ seront proposés à 0,006 $ par jeton entièrement débloqué. Cela fixe la valorisation entièrement diluée à 60 millions de dollars et la capitalisation boursière à environ 6 millions de dollars sur la base des jetons en circulation estimés, en supposant que la limite de vente soit atteinte.





Anzen est soutenu par Circle Ventures, Mechanism Capital, Frax Finance, Tribe Capital et d'autres. Le réseau d'Anzen lui permet d'évoluer rapidement et d'ouvrir de puissants services publics DeFi soutenus par des actifs de qualité institutionnelle.

À propos du jeton $ANZ

Les détenteurs d'ANZ peuvent bénéficier d'un droit de regard direct sur la manière dont les récompenses sont allouées et d'une influence sur les incitations à la liquidité, élargissant ainsi l'empreinte de l'USDz sur la DeFi.





Anzen permet aux utilisateurs d'ANZ jalonnés d'exercer des droits de gouvernance et de contrôle sur les récompenses USDz. Les détenteurs d'ANZ jalonnés (veANZ) peuvent gagner des récompenses supplémentaires grâce aux frais de négociation, aux obligations et aux revenus de prêt potentiels, offrant ainsi de la valeur aux détenteurs de veANZ.





Dans l'ensemble, les détenteurs d'ANZ et de veANZ peuvent allouer des récompenses, percevoir des frais de protocole et guider le développement de l'USDz en tant qu'actif DeFi stable. En tant que jeton de gouvernance, l'ANZ confère aux détenteurs une influence significative et une utilité tangible, alignant leurs intérêts sur la stabilité et l'expansion à long terme de l'USDz dans l'ensemble de la DeFi.

En savoir plus sur Anzen

Anzen permet aux utilisateurs de générer un rendement potentiel grâce au jalonnement et aux options à taux fixe.

Le TVL d'Anzen s'élève à 92 millions de dollars, avec une croissance mensuelle supérieure à 25 % depuis son lancement en juin.

Anzen est en direct sur Base, Ethereum Mainnet, Blast, Manta et Arbitrum

Anzen a également annoncé le lancement de l'USDz sur Movement, Plume et Berachain, avec d'autres partenariats prévus après le lancement de $ANZ.

Les contrats intelligents Anzen ont été audités par Halborn, Peckshield et Zellic.

À propos d'Anzen

Anzen redéfinit les actifs numériques, établissant l'USDz comme un dollar numérique soutenu par un portefeuille diversifié d'actifs de crédit rigoureusement souscrits par des institutions TradFi et cotés de manière transparente sur l'Anzen page de transparence L'équipe fondatrice apporte plus d'une décennie d'expérience dans l'allocation de capital et la gestion d'actifs, s'appuyant sur un vaste réseau pour débloquer des opportunités premium avec des rendements potentiels ajustés au risque parmi les meilleurs du marché.





Anzen ne se contente pas de créer un token « sûr ». L’accent est mis sur l’application de principes financiers éprouvés, tels que la stabilité, les actifs générant des rendements potentiels, la transparence et la prévisibilité, d’une manière accessible et ouverte à tous les utilisateurs.





La mission du projet est d'offrir aux particuliers du monde entier la possibilité de générer des rendements potentiels stables en utilisant leurs actifs au sein de DeFi, une option qui reste inaccessible à beaucoup.

Pour plus d'informations sur la manière d'être éligible au prochain airdrop d'Anzen et de rejoindre la vente de la rampe de lancement, les utilisateurs peuvent visiter :

https://anzen.finance/everything-you-need-to-know-about-anz

https://x.com/AnzenFinance

https://anzen.finance/

Contact

Commercialisation

Cindy Lin

Anzen Finance

[email protected]

Cet article a été diffusé par Chainwire dans le cadre du programme de blogs professionnels de HackerNoon. En savoir plus sur le programme ici