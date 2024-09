8 meilleurs jeux confortables à jouer quand le monde s'effondre

La vie n'a jamais été facile. Cependant, les deux dernières années ont prouvé ce point à plus d'une occasion - la pandémie de COVID-19, la polarisation politique, les insurrections dans le monde et, plus récemment, l'invasion militaire russe de l'Ukraine ne sont que la pointe de l'iceberg. Ajoutez à cela la hausse des prix de l'essence et la crise des réfugiés en Europe, et vous obtiendrez une image complète : ce monde est fou, et nous devons y faire face d'une manière ou d'une autre.

La gestion du stress est un sujet important et, probablement, l'un des plus recherchés (la question « pourquoi est-ce que je me sens mal ? » a déjà atteint un record sur Google l'année dernière). Et tandis que de nombreuses personnes trouvent un soulagement dans les cours de méditation ou de yoga, d'autres trouvent le répit recherché dans les jeux vidéo. Surtout dans les soi-disant « jeux confortables ».

Que sont les Cosy Games ?

L'idée du jeu confortable n'est pas particulièrement nouvelle, mais elle a récemment augmenté , principalement en raison de l'essor du jeu indépendant. L'idée centrale derrière cela est la combinaison de couleurs attrayantes, de musique atmosphérique et de jouabilité. De plus, un jeu doit également être amusant et relaxant, contribuant à l'expérience que l'on peut qualifier de cosy.

Bien que beaucoup de ces jeux ne présentent pas de graphismes impressionnants et puissent sembler enfantins, ils ne sont pas "réservés aux enfants". Presque tous les joueurs sérieux trouveront ces jeux amusants et même un peu stimulants (par exemple, OlliOlli World).

Cet article célèbre certains des meilleurs jeux confortables sortis au cours des deux dernières années.

Meilleurs jeux cosy en avril 2022

1. Stardew Valley (2016)

Crédit image : Stardew Valley

Stardew Valley est probablement l'un des titres indépendants les plus acclamés par la critique, et à juste titre. Développé par une seule personne, Eric Barone, et sorti en 2016, le jeu est rapidement devenu le préféré de tous.

La prémisse de Stardew Valley est simple : vous héritez d'un terrain agricole et quittez votre emploi à temps plein de merde pour vous en occuper (ça ressemble à un rêve !). Coupez les mauvaises herbes, faites pousser des cultures, allez à la pêche, vendez ce que vous cultivez pour acheter de nouvelles graines et faites-vous de nouveaux amis parmi les autres villageois.

Le jeu a tellement à offrir qu'il peut parfois sembler écrasant. Mais, comme le dit le dicton, "vous obtenez ce que vous donnez", et cela s'applique à la vraie agriculture et à Stardew Valley - plus vous jouez, plus le jeu est gratifiant, ce qui rend difficile de le lâcher.

2. Déballage (2021)

Parmi tous les jeux cosy, Déballer tient une place à part. Si Stardew Valley vous fait sortir des lieux confinés vers l'immensité de la campagne, Unpacking fait le contraire. Cependant, le monde dans lequel ce jeu vous emmène est si parfait que la seule idée de le quitter peut sembler une folie.

"Découvrez une vie" est l'un des slogans du jeu, et il capture son essence. Le jeu de puzzle vous emmène dans un voyage de toute une vie vu à travers les yeux d'une fille qui déménage dans une nouvelle maison avec ses parents et doit déballer les cartons avec ses jouets, livres et autres objets et les placer aux bons endroits autour du chambre. D'un sac à dos scolaire à un journal intime, vous découvrirez votre personnage et apprendrez qui elle est, à quoi elle ressemble et ce qu'elle aime.

Vous en apprenez plus sur votre personnage au fur et à mesure qu'il grandit et quitte la maison des parents, alors soyez prêt à découvrir des détails laids. Mais c'est ce qui rend le déballage si génial - au lieu de masquer la vérité sur la vie et les relations, cela vous donne une occasion parfaite d'accepter la vie telle qu'elle est et d'apprécier votre vie un peu plus.

3. OlliOlli World (2022)

Crédit image : Division privée

Cela peut sembler étrange de voir un jeu de skateboard sur cette liste, mais OlliOlli World n'est pas votre jeu de skateboard typique. Vous devez toujours patiner jusqu'à la fin, mais apprendre les figures les plus difficiles n'est pas le but ici. OlliOlli World est une aventure colorée qui vous permet d'explorer le monde mystique de Radlandia, rempli de dieux du skate, de grenouilles géantes et de personnages étranges.

Le jeu ne vous oblige pas à être ce que vous ne voulez pas être. Vous voulez patiner jusqu'à la fin du niveau sans effectuer de figures dangereuses ? Aucun problème! Mais si vous êtes prêt à relever un défi, vous pouvez toujours aller au-delà du strict minimum pour gagner des récompenses spécifiques (généralement du matériel de skateboard et des vêtements rares) ou même atteindre le classement. Vous devrez toujours vous mettre au défi vers la fin du jeu, mais le défi est acceptable.

Les couleurs magnifiques et parfois étranges du jeu, associées à une musique techno discrète, vous aideront à vous détendre après une longue journée. Donc, si tu cherches un jeu à la fois relaxant et un peu stimulant, alors OlliOlli World pourrait être un choix parfait.

4. Vers l'est (2021)

Crédit image : Steam

Eastward est un magnifique jeu de RPG rempli de personnages colorés et étranges, d'aventures passionnantes et d'une bande-son fantastique qui reste avec vous longtemps après la fin du jeu.

Le jeu de Pixpil, le développeur basé à Shanghai, vous emmène dans un monde souterrain post-apocalyptique, à travers ses villes et ses paysages rouillés, où un mauvais virage peut vous emmener dans des endroits dangereux. Après les deux personnages principaux, un mineur nommé John et sa progéniture adoptive, Sam, vous partez à l'aventure à travers les villes de ce monde en direction de l'est (duh). Le but du voyage est de remonter à la surface et de prouver que la vie dans les terres d'en haut est possible.

Côté histoire, Eastward est loin d'être parfait. Le jeu prendra environ 30 heures pour se terminer, et parfois, on a l'impression que l'histoire pourrait avancer plus rapidement. En ce sens, Eastward est très similaire aux livres de science-fiction de Becky Chambers - il ne se passe pas grand-chose, mais l'histoire vous colle en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, Eastward est l'un des meilleurs jeux confortables en 2022, vous devriez donc le vérifier si vous avez le temps d'y jouer à votre rythme et que vous voulez vous sentir nostalgique de l'ère 16 bits.

5. Chicorée : un conte coloré (2021)

Chicory: a Colorful Tale est un autre jeu de 2021 qui mérite une place sur cette liste. Situé dans un monde fictif de Picnic rempli de personnages anthropomorphes, le jeu suit le personnage principal, un chien nommé Pizza, qui doit jouer le rôle de l'artiste disparu et rendre le monde à nouveau magnifique. En voyageant à travers le monde en noir et blanc, vous peignez le monde à l'aide d'un pinceau, vous vous faites des amis et résolvez de petites énigmes.

Le jeu vous permet de peindre sur n'importe quoi, de débloquer de nouvelles capacités de peinture pour atteindre de nouveaux endroits et de collecter des vêtements, des plantes et des meubles. Malgré sa prémisse apparemment simple et ses graphismes simples, le jeu parvient à être amusant et complexe, vous touchant au niveau le plus profond. Alors, assurez-vous de le vérifier si vous aimez les livres de coloriage. Et les chiens.

6. Le cœur sauvage (2021)

Crédit image : Moonlight Kids

Une aventure de recherche et de combat avec des éléments de puzzle, The Wild at Heart est un jeu parfait pour échapper à la réalité pendant un moment et se détendre. Racontant l'histoire de deux adolescents, Kirby et Wake, qui quittent la maison de leurs parents en raison de difficultés, le jeu vous transporte dans une forêt magique aux couleurs automnales.

Plus vous vous aventurez profondément dans les bois, plus vous trouvez d'artefacts et plus vous rencontrez de créatures sur votre chemin. La plupart d'entre eux sont hostiles, alors préparez-vous à vous battre pour votre vie avec l'aide de Spritelings, des animaux mignons qui peuvent tenir dans une poche mais qui peuvent aussi botter des culs.

L'une des meilleures choses à propos de The Wild at Heart est qu'il ne crée pas de sentiment d'urgence et vous permet de terminer le jeu à votre propre rythme. Des illustrations uniques associées à une bande sonore paisible créent une expérience presque méditative que vous ne trouverez pas dans d'autres jeux. Donc, si vous cherchez un jeu pour vous installer confortablement sur un canapé avec une tasse de thé chaud à vos côtés, vous devriez essayer The Wild at Heart, car c'est à juste titre l'un des meilleurs jeux indépendants disponibles aujourd'hui.

7. Sable (2021)

Crédit image : Xbox

Un autre titre notable sur la liste est Sable , un jeu d'exploration de science-fiction en monde ouvert de Shedworks et Raw Fury. Le jeu raconte l'histoire de Sable, une jeune fille qui se lance dans un voyage pour trouver un masque approprié qui lui permettra de retourner dans son clan.

Sable est tout au sujet de l'exploration et de la résolution d'énigmes. Le jeu n'a pas de combat, ce qui en fait un choix parfait pour les personnes qui n'aiment pas la violence dans les jeux vidéo. En naviguant dans les dunes et les ruines sur votre hoverbike et en rencontrant d'autres nomades, vous en apprendrez plus sur le passé du monde désertique en ruine et de son ancienne civilisation, ainsi que sur le personnage principal.

Le style artistique unique et la bande originale vous plongent dans le monde mystérieux du jeu et vous laissent une agréable sensation de calme et de sérénité. Celui que vous ne pouvez vivre que dans un désert.

8. Paysage urbain (2021)

Si vous aimez construire des villes dans les jeux (par exemple, dans les jeux de stratégie), vous allez adorer Townscaper , l'un des meilleurs jeux cosy en 2022. Cependant, Townscaper n'est pas un jeu de stratégie ou un jeu de réflexion. "Jouet de construction de ville instantanée" est une description du jeu de Google PlayStore, où le jeu est également disponible, et il le décrit parfaitement. C'est un jeu de construction de ville qui vous permet de faire exactement cela : construire une ville.

Il n'y a pas d'objectifs et pas de ressources à gérer. Vous commencez avec une île au milieu d'un océan que vous pouvez transformer en une belle île urbaine. Le seul facteur limitant est votre imagination. Vous pouvez construire votre ville dans n'importe quelle direction, la façonner comme bon vous semble et utiliser des couleurs agréables à l'œil.

L'interface minimaliste et la musique calme rendent Townscaper extrêmement relaxant et enrichissant, vous devriez donc le vérifier si vous êtes prêt pour une méditation de construction de ville.

Y a-t-il plus de jeux cosy qui valent la peine d'être découverts ?

Oui! La liste est loin d'être complète. Les jeux que nous avons couverts ici ne sont que quelques-uns des titres les plus remarquables. Mais cela ne signifie pas que d'autres jeux ne méritent pas une place sur la liste. En outre, dans cet article, nous avons principalement couvert des jeux indie cosy, mais il existe également de gros titres dans cette catégorie, tels que The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Minecraft et Animal Crossing.

Comme mentionné ci-dessus, "confortable" est à la hausse, et il vaut la peine de garder un œil sur la tendance, car nous pourrions voir de grands titres cette année. Nous ferons notre part pour nous tenir au courant de l'industrie et veillerons à vous informer des nouveaux jeux passionnants dans cette catégorie.

Parce que tout comme vous, nous aimons aussi nous installer confortablement sur un canapé avec un beau jeu. Même si le monde extérieur s'effondre.

