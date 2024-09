8 melhores jogos aconchegantes para jogar quando o mundo está desmoronando

A vida nunca foi fácil. No entanto, os últimos dois anos provaram esse ponto em mais de uma ocasião – a pandemia do COVID-19, a polarização política, as insurgências em todo o mundo e, mais recentemente, a invasão militar russa da Ucrânia são apenas a ponta do iceberg. Adicione o aumento dos preços do gás e a crise dos refugiados na Europa, e você terá uma visão completa – este mundo é uma loucura e devemos lidar com isso de alguma forma.

Lidar com o estresse é um grande tema e, provavelmente, um dos mais procurados (a pergunta “por que me sinto mal?” já atingiu um recorde no Google no ano passado). E enquanto muitas pessoas encontram alívio em aulas de meditação ou ioga, outras encontram a pausa procurada nos videogames. Principalmente nos chamados “jogos aconchegantes”.

O que são jogos aconchegantes?

A ideia de jogos aconchegantes não é particularmente nova, mas tem crescido recentemente , principalmente devido ao boom dos jogos independentes. A ideia central por trás disso é a combinação de cores atraentes, música atmosférica e jogabilidade. Além disso, um jogo também deve ser divertido e relaxante, contribuindo para uma experiência que pode ser chamada de aconchegante.

Embora muitos desses jogos não tenham gráficos impressionantes e possam parecer infantis, eles não são “apenas para crianças”. Praticamente qualquer jogador sério achará esses jogos divertidos e até um pouco desafiadores (por exemplo, OlliOlli World).

Este artigo celebra alguns dos melhores jogos aconchegantes lançados nos últimos anos.

Melhores jogos aconchegantes em abril de 2022

1. Stardew Valley (2016)

Crédito da imagem: Stardew Valley

Stardew Valley é provavelmente um dos títulos independentes mais aclamados pela crítica, e com razão. Desenvolvido por apenas uma pessoa, Eric Barone, e lançado em 2016, o jogo rapidamente se tornou o favorito de todos.

A premissa de Stardew Valley é simples - você herda um pedaço de terra e larga seu emprego de merda em tempo integral para cuidar dele (parece um sonho!). Corte as ervas daninhas, cultive, vá pescar, venda o que você cultiva para comprar novas sementes e faça novos amigos entre outros aldeões.

O jogo tem tanto a oferecer que às vezes pode parecer opressor. Mas, como diz o ditado, “você recebe o que você dá”, e isso se aplica à agricultura real e ao Stardew Valley – quanto mais você joga, mais recompensador o jogo parece, tornando difícil largá-lo.

2. Desempacotando (2021)

Entre todos os jogos aconchegantes, Unpacking ocupa um lugar especial. Se Stardew Valley te leva dos lugares confinados para a vastidão do campo, Unpacking faz o contrário. No entanto, o mundo em que este jogo o leva é tão perfeito que a simples ideia de deixá-lo pode parecer uma loucura.

“Descubra uma vida” é um dos slogans do jogo e capta sua essência. O jogo de quebra-cabeça leva você a uma jornada pela vida, vista pelos olhos de uma garota que se muda para uma nova casa com seus pais e tem que desempacotar as caixas com seus brinquedos, livros e outras coisas e colocá-los nos lugares certos ao redor do quarto. De uma mochila escolar a um diário, você descobrirá sua personagem e saberá quem ela é, como ela é e o que ela gosta.

Você aprende mais sobre seu personagem à medida que ele cresce e sai da casa dos pais, então esteja preparado para descobrir alguns detalhes desagradáveis. Mas é isso que torna o Unpacking tão bom - em vez de mascarar a verdade sobre a vida e os relacionamentos, ele oferece a oportunidade perfeita de aceitar a vida como ela é e apreciá-la um pouco mais.

3. Mundo OlliOlli (2022)

Crédito da imagem: Private Division

Pode parecer estranho ver um jogo de skate nesta lista, mas OlliOlli World não é o seu típico jogo de skate. Você ainda precisa patinar até o fim, mas aprender as manobras mais desafiadoras não é o objetivo aqui. OlliOlli World é uma aventura colorida que permite explorar o mundo místico de Radlandia, repleto de deuses do skate, sapos gigantes e personagens estranhos.

O jogo não te força a ser nada que você não queira ser. Quer andar de skate até o final do nível sem realizar manobras perigosas? Sem problemas! Mas se você estiver pronto para um pouco de desafio, sempre pode ir além do mínimo para ganhar recompensas específicas (geralmente equipamentos de skate e roupas raras) ou até mesmo chegar à tabela de classificação. Você ainda terá que se desafiar no final do jogo, mas o desafio é aceitável.

As cores bonitas e às vezes estranhas do jogo, combinadas com música techno discreta, ajudarão você a relaxar após um longo dia. Então, se você está procurando um jogo relaxante e um pouco desafiador, o OlliOlli World pode ser a escolha perfeita.

4. Leste (2021)

Crédito da imagem: Steam

Eastward é um belo jogo de RPG cheio de personagens coloridos e estranhos, aventuras emocionantes e uma trilha sonora fantástica que permanece com você por muito tempo depois de terminar o jogo.

O jogo da Pixpil, desenvolvedora com sede em Xangai, leva você a uma jornada em um mundo subterrâneo pós-apocalíptico, através de suas cidades e paisagens enferrujadas, onde uma curva errada pode levá-lo a lugares perigosos. Seguindo os dois personagens principais, um mineiro chamado John e seu filho adotivo, Sam, você embarca em uma aventura pelas cidades deste mundo na direção leste (duh). O objetivo da jornada é chegar à superfície e provar que a vida nas terras acima é possível.

Em termos de história, Eastward está longe de ser perfeito. O jogo levará aproximadamente 30 horas para ser concluído e, às vezes, parece que a história pode avançar mais rapidamente. Nesse sentido, Eastward é muito parecido com os livros de ficção científica de Becky Chambers – não está acontecendo muita coisa, mas a história de alguma forma fica com você. Independentemente disso, Eastward é um dos melhores jogos aconchegantes em 2022, então você deve dar uma olhada se tiver tempo para jogá-lo no seu próprio ritmo e quiser sentir saudade da era de 16 bits.

5. Chicória: um conto colorido (2021)

Chicory: a Colorful Tale é outro jogo de 2021 que merece um lugar nesta lista. Situado em um mundo fictício de Picnic repleto de personagens antropomórficos, o jogo segue o personagem principal, um cachorro chamado Pizza, que deve assumir o papel do artista desaparecido e tornar o mundo um lugar bonito novamente. Viajando pelo mundo preto e branco, você pinta o mundo usando um pincel, faz amigos e resolve pequenos quebra-cabeças.

O jogo permite que você pinte em qualquer coisa, desbloqueie novas habilidades de pintura para alcançar novos lugares e colete roupas, plantas e móveis. Apesar de sua premissa aparentemente simples e gráficos simples, o jogo consegue ser divertido e complexo, tocando você no nível mais profundo. Portanto, verifique se você gosta de livros para colorir. E cachorros.

6. Coração Selvagem (2021)

Crédito da imagem: Moonlight Kids

Uma aventura de busca e luta com elementos de quebra-cabeça, The Wild at Heart é um jogo perfeito para escapar da realidade por um tempo e relaxar. Contando a história de dois adolescentes, Kirby e Wake, que deixam a casa dos pais devido a dificuldades, o jogo transporta você para uma floresta mágica repleta de cores outonais.

Quanto mais fundo você se aventurar na floresta, mais artefatos encontrará e mais criaturas encontrará em seu caminho. A maioria deles é hostil, então esteja preparado para lutar por sua vida com a ajuda de Spritelings, animais fofos que cabem no bolso, mas que também podem arrasar.

Uma das melhores coisas sobre The Wild at Heart é que ele não cria um senso de urgência e permite que você complete o jogo no seu próprio ritmo. A arte única combinada com uma trilha sonora pacífica cria uma experiência quase meditativa que você não encontrará em outros jogos. Então, se você está procurando um jogo para se aconchegar no sofá com uma xícara de chá quente ao seu lado, experimente The Wild at Heart, pois é um dos melhores jogos indie disponíveis atualmente.

7. Sabre (2021)

Crédito da imagem: Xbox

Outro título notável na lista é Sable , um jogo de exploração de ficção científica de mundo aberto da Shedworks e Raw Fury. O jogo conta a história de Sable, uma jovem que embarca em uma jornada para encontrar uma máscara que a permita retornar ao seu clã.

Sable tem tudo a ver com exploração e resolução de quebra-cabeças. O jogo não tem combate, sendo uma escolha perfeita para quem não gosta de violência em videogames. Navegando pelas dunas e ruínas em sua hoverbike e conhecendo outros nômades, você aprende sobre o passado do mundo desértico em ruínas e sua antiga civilização, bem como sobre o personagem principal.

O estilo de arte único e a trilha sonora original o envolvem no mundo misterioso do jogo e deixam você com uma agradável sensação de calma e serenidade. Aquele que você só pode experimentar em um deserto.

8. Townscaper (2021)

Se você gosta de construir cidades em jogos (por exemplo, em jogos de estratégia), vai adorar Townscaper , um dos melhores jogos aconchegantes de 2022. No entanto, Townscaper não é um jogo de estratégia ou quebra-cabeça. “Brinquedo de construção instantânea de cidade” é uma descrição do jogo da Google PlayStore, onde o jogo também está disponível, e o descreve perfeitamente. É um jogo de construção de cidades que permite que você faça exatamente isso - construa uma cidade.

Não há objetivos e nem recursos que você precise gerenciar. Você começa com uma ilha no meio de um oceano que pode transformar em uma bela cidade-ilha. O único fator limitante é a sua imaginação. Você pode construir sua cidade em qualquer direção, moldá-la como achar melhor e usar cores agradáveis aos olhos.

A interface minimalista e a música calma tornam o Townscaper extremamente relaxante e gratificante, então você deve dar uma olhada se quiser uma meditação de construção de cidade.

Existem jogos mais aconchegantes que valem a pena conferir?

Sim! A lista está longe de ser completa. Os jogos que cobrimos aqui são apenas alguns dos títulos mais notáveis. Mas isso não significa que outros jogos não mereçam um lugar na lista. Além disso, neste artigo, abordamos principalmente jogos indie aconchegantes, mas também há grandes títulos nessa categoria, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Minecraft e Animal Crossing.

Como mencionado acima, o “aconchegante” está em alta, e vale ficar de olho na tendência, pois podemos ver grandes títulos este ano. Faremos a nossa parte para nos mantermos atualizados com a indústria e nos certificarmos de falar sobre novos jogos emocionantes nesta categoria.

Porque assim como você, também gostamos de nos aconchegar em um sofá com um belo jogo. Mesmo que o mundo lá fora esteja desmoronando.

