50 villes les mieux rémunérées aux États-Unis pour les chefs de produit en 2022

Un chef de produit est responsable de la vision, de la stratégie et de la feuille de route d'un produit. Ils travaillent avec des concepteurs, des ingénieurs, des spécialistes du marketing et des vendeurs pour développer et lancer un produit pour le client ou l'utilisateur.

La gestion des produits est une compétence cruciale, et la discipline devient de plus en plus demandée dans de nombreuses grandes entreprises technologiques. Ils peuvent souvent commander le gros prix parce qu'ils jouent un rôle crucial. Le salaire annuel moyen en espèces d'un chef de produit aux États-Unis peut être de 117 000 $ ou plus, selon le réseau social professionnel Blind.

Selon les plus de 5 millions de professionnels vérifiés sur Blind, il s'agit des 50 villes les mieux rémunérées pour les chefs de produit aux États-Unis, classées par rémunération totale. La rémunération totale comprend le salaire annuel, la rémunération à base d'actions et une prime en espèces si elle est offerte.

1. Menlo Park, Californie.

Rémunération totale moyenne : 361 326 $

Rémunération totale médiane : 311 000 $

Salaire moyen : 189 240 $

Salaire de base médian : 195 000 $

2. Cupertino, Californie.

Rémunération totale moyenne : 305 622 $

Rémunération totale médiane : 280 000 $

Salaire moyen : 172 205 $

Salaire de base médian : 170 900 $

3. Mountain View, Californie.

Rémunération totale moyenne : 303 849 $

Rémunération totale médiane : 267 000 $

Salaire moyen : 174 848 $

Salaire de base médian : 170 000 $

4. Sunnyvale, Californie.

Rémunération totale moyenne : 290 057 $

Rémunération totale médiane : 265 000 $

Salaire moyen : 170 498 $

Salaire de base médian : 172 000 $

5. Santa Monica, Californie.

Rémunération totale moyenne : 276 766 $

Rémunération totale médiane : 200 000 $

Salaire moyen : 155 075 $

Salaire de base médian : 151 000 $

6. San Fransisco

Rémunération totale moyenne : 265 698 $

Rémunération totale médiane : 223 000 $

Salaire moyen : 169 723 $

Salaire de base médian : 170 000 $

7. Santa Clara, Californie.

Rémunération totale moyenne : 258 004 $

Rémunération totale médiane : 229 000 $

Salaire moyen : 173 921 $

Salaire de base médian : 180 000 $

8. Redmond, Washington.

Rémunération totale moyenne : 256 091 $

Rémunération totale médiane : 206 013 $

Salaire moyen : 158 890 $

Salaire de base médian : 155 000 $

9.Seattle

Rémunération totale moyenne : 248 184 $

Rémunération totale médiane : 225 000 $

Salaire moyen : 148 899 $

Salaire de base médian : 147 000 $

10. Palo Alto, Californie.

Rémunération totale moyenne : 244 325 $

Rémunération totale médiane : 221 625 $

Salaire moyen : 169 740 $

Salaire de base médian : 168 000 $

11. San José, Californie.

Rémunération totale moyenne : 242 532 $

Rémunération totale médiane : 230 000 $

Salaire moyen : 167 563 $

Salaire de base médian : 165 000 $

12.Miami

Rémunération totale moyenne : 242 176 $

Rémunération totale médiane : 153 130 $

Salaire moyen : 127 800 $

Salaire de base médian : 135 000 $

13. Boulder, Colo.

Rémunération totale moyenne : 229 281 $

Rémunération totale médiane : 174 250 $

Salaire moyen : 143 925 $

Salaire de base médian : 150 000 $

14. San Mateo, Californie.

Rémunération totale moyenne : 216 292 $

Rémunération totale médiane : 175 425 $

Salaire moyen : 154 302 $

Salaire de base médian : 145 000 $

15. Portland, Oregon.

Rémunération totale moyenne : 208 566 $

Rémunération totale médiane : 182 000 $

Salaire moyen : 153 232 $

Salaire de base médian : 150 000 $

16. New-York

Rémunération totale moyenne : 203 340 $

Rémunération totale médiane : 177 000 $

Salaire moyen : 150 476 $

Salaire de base médian : 150 000 $

17. Redwood City, Californie.

Rémunération totale moyenne : 202 751 $

Rémunération totale médiane : 185 000 $

Salaire moyen : 154 445 $

Salaire de base médian : 153 000 $

18. Irvine, Californie.

Rémunération totale moyenne : 200 970 $

Rémunération totale médiane : 175 000 $

Salaire moyen : 136 637 $

Salaire de base médian : 140 000 $

19. Pleasanton, Californie.

Rémunération totale moyenne : 200 287 $

Rémunération totale médiane : 209 600 $

Salaire moyen : 151 882 $

Salaire de base médian : 153 000 $

20. Los Angeles

Rémunération totale moyenne : 199 998 $

Rémunération totale médiane : 173 006 $

Salaire moyen : 151 141 $

Salaire de base médian : 150 000 $

21. Tampa, Floride.

Rémunération totale moyenne : 199 774 $

Rémunération totale médiane : 267 507 $

Salaire moyen : 136 000 $

Salaire de base médian : 160 000 $

22.San Diego

Rémunération totale moyenne : 199 097 $

Rémunération totale médiane : 180 000 $

Salaire moyen : 137 150 $

Salaire de base médian : 150 000 $

23. Cambridge, Mass.

Rémunération totale moyenne : 196 755 $

Rémunération totale médiane : 197 500 $

Salaire moyen : 152 700 $

Salaire de base médian : 151 500 $

24. Bellevue, Washington.

Rémunération totale moyenne : 195 986 $

Rémunération totale médiane : 180 400 $

Salaire moyen : 146 621 $

Salaire de base médian : 147 900 $

25.Boston

Rémunération totale moyenne : 195 538 $

Rémunération totale médiane : 165 500 $

Salaire moyen : 135 763 $

Salaire de base médian : 136 750 $

26.Austin, Texas

Rémunération totale moyenne : 192 371 $

Rémunération totale médiane : 170 000 $

Salaire moyen : 140 047 $

Salaire de base médian : 138 000 $

27. Nashville, Tenn.

Rémunération totale moyenne : 189 831 $

Rémunération totale médiane : 150 000 $

Salaire moyen : 124 740 $

Salaire de base médian : 130 000 $

28. Dallas

Rémunération totale moyenne : 177 908 $

Rémunération totale médiane : 162 500 $

Salaire moyen : 136 108 $

Salaire de base médian : 130 000 $

29. Chicago

Rémunération totale moyenne : 177 883 $

Rémunération totale médiane : 155 000 $

Salaire moyen : 135 574 $

Salaire de base médian : 134 500 $

30. Charlotte, Caroline du Nord

Rémunération totale moyenne : 176 235 $

Rémunération totale médiane : 170 000 $

Salaire moyen : 134 166 $

Salaire de base médian : 140 000 $

31. Denver

Rémunération totale moyenne : 175 710 $

Rémunération totale médiane : 144 000 $

Salaire moyen : 128 398 $

Salaire de base médian : 125 000 $

32. Santa Barbara, Californie.

Rémunération totale moyenne : 174 214 $

Rémunération totale médiane : 156 750 $

Salaire moyen : 131 285 $

Salaire de base médian : 130 000 $

33. Oakland, Californie.

Rémunération totale moyenne : 172 917 $

Rémunération totale médiane : 176 500 $

Salaire moyen : 138 334 $

Salaire de base médian : 135 505 $

34. Fremont, Californie.

Rémunération totale moyenne : 170 990 $

Rémunération totale médiane : 177 501 $

Salaire moyen : 137 950 $

Salaire de base médian : 141 500 $

35. Washington, D.C.

Rémunération totale moyenne : 170 930 $

Rémunération totale médiane : 163 500 $

Salaire moyen : 141 926 $

Salaire de base médian : 143 500 $

36. Pittsburgh

Rémunération totale moyenne : 169 227 $

Rémunération totale médiane : 168 000 $

Salaire moyen : 131 423 $

Salaire de base médian : 125 000 $

37. Foster City, Californie.

Rémunération totale moyenne : 168 637 $

Rémunération totale médiane : 169 060 $

Salaire moyen : 141 357 $

Salaire de base médian : 140 000 $

38. Minnéapolis

Rémunération totale moyenne : 166 738 $

Rémunération totale médiane : 162 500 $

Salaire moyen : 139 805 $

Salaire de base médian : 133 500 $

39. Milpitas, Californie.

Rémunération totale moyenne : 164 532 $

Rémunération totale médiane : 158 500 $

Salaire moyen : 130 200 $

Salaire de base médian : 130 500 $

40.Houston

Rémunération totale moyenne : 162 463 $

Rémunération totale médiane : 153 150 $

Salaire moyen : 130 867 $

Salaire de base médian : 137 500 $

41. Bentonville, Ark.

Rémunération totale moyenne : 159 106 $

Rémunération totale médiane : 136 500 $

Salaire moyen : 112 983 $

Salaire de base médian : 103 500 $

42. Salt Lake City

Rémunération totale moyenne : 157 492 $

Rémunération totale médiane : 150 000 $

Salaire moyen : 124 864 $

Salaire de base médian : 136 000 $

43. Richmond, Virginie.

Rémunération totale moyenne : 156 801 $

Rémunération totale médiane : 154 000 $

Salaire moyen : 140 385 $

Salaire de base médian : 139 000 $

44. Colomb, Ohio

Rémunération totale moyenne : 156 030 $

Rémunération totale médiane : 132 000 $

Salaire moyen : 125 463 $

Salaire de base médian : 125 000 $

45.Atlanta

Rémunération totale moyenne : 152 999 $

Rémunération totale médiane : 138 000 $

Salaire moyen : 127 117 $

Salaire de base médian : 124 848 $

46. Phénix

Rémunération totale moyenne : 151 486 $

Rémunération totale médiane : 139 000 $

Salaire moyen : 127 359 $

Salaire de base médian : 128 000 $

47. San Antonio, Texas

Rémunération totale moyenne : 148 109 $

Rémunération totale médiane : 142 000 $

Salaire moyen : 131 000 $

Salaire de base médian : 127 000 $

48. Philadelphie

Rémunération totale moyenne : 142 477 $

Rémunération totale médiane : 140 000 $

Salaire moyen : 125 406 $

Salaire de base médian : 121 000 $

49. Raleigh, Caroline du Nord

Rémunération totale moyenne : 142 305 $

Rémunération totale médiane : 147 400 $

Salaire moyen : 128 237 $

Salaire de base médian : 130 000 $

50. Indianapolis

Rémunération totale moyenne : 141 670 $

Rémunération totale médiane : 140 000 $

Salaire moyen : 117 112 $

Salaire de base médian : 115 500 $

Méthodologie

Blind a analysé les salaires de base et la rémunération totale des chefs de produit aux États-Unis sur sa plateforme. Les villes ont été classées en fonction de la rémunération totale moyenne, y compris le salaire de base annuel et, le cas échéant, la rémunération à base d'actions et les primes en espèces. Toutes les données sont auto-déclarées par des professionnels vérifiés sur le réseau social professionnel Blind.

