4 façons efficaces de trouver des influenceurs - Marché d'influence abordable

À l’ère du numérique, le marketing d’influence est devenu une stratégie essentielle pour la promotion des marques et leur rayonnement à l’échelle mondiale. En s’associant à des influenceurs qui ont un nombre important d’abonnés et un impact significatif, les marques peuvent rapidement accroître leur visibilité, améliorer l’exposition de leurs produits et interagir directement avec leurs publics cibles. Cette approche est non seulement efficace pour les secteurs des biens de consommation comme la beauté et la mode, mais elle a également une influence considérable dans des secteurs comme la technologie et l’éducation.

Cependant, le succès du marketing d’influence dépend de la sélection des bons influenceurs. Choisir les bons partenaires peut permettre de réduire les coûts, d’augmenter le retour sur investissement, d’améliorer les taux de conversion et de favoriser l’engagement des clients, ce qui conduit à des collaborations efficaces à long terme.

Les avantages d'une sélection précise d'influenceurs pour le marketing

1. Économies de coûts et retour sur investissement accru

En sélectionnant les bons influenceurs, les marques peuvent allouer efficacement leurs budgets marketing aux publics à fort potentiel de conversion. Une sélection précise des influenceurs garantit que les efforts marketing ciblent les personnes réellement intéressées par le produit et susceptibles de procéder à un achat, améliorant ainsi considérablement l'efficacité marketing. Cette approche permet non seulement d'éviter les dépenses inutiles associées au choix d'influenceurs inadaptés, mais également de garantir que chaque dollar de marketing est maximisé, ce qui conduit à un retour sur investissement (ROI) plus élevé. Par exemple, un partenariat avec un influenceur dont la base de fans correspond étroitement au public cible de la marque est plus susceptible de générer des conversions de ventes réelles qu'une collaboration avec un influenceur dans un domaine sans rapport, ce qui se traduit par un meilleur retour sur investissement.

2. Augmentation des taux de conversion

Une sélection précise des influenceurs permet d'attirer les fans qui s'intéressent véritablement à la marque et à ses produits. Cet intérêt naturel et cette confiance augmentent considérablement la volonté d'achat et le taux de conversion réel. Les recommandations des influenceurs sont souvent plus convaincantes que les publicités traditionnelles, car les fans ont un niveau de confiance et de reconnaissance plus élevé envers les influenceurs. Lorsque les influenceurs recommandent sincèrement un produit, leurs fans sont plus susceptibles d'être touchés et d'effectuer une action d'achat directe. Cet effet est bien plus impactant qu'une simple publicité et peut améliorer considérablement le taux de conversion des ventes de la marque.

3. Engagement client renforcé

Les influenceurs qui ont de l’expérience comprennent mieux les intérêts et les besoins de leurs fans, ce qui leur permet de créer un contenu plus engageant. Cela améliore l’engagement des utilisateurs car les influenceurs établissent des interactions et des liens plus étroits avec les fans grâce à un contenu personnalisé et ciblé. Cela augmente non seulement l’attention et l’engagement des fans envers la marque, mais favorise également des relations plus profondes avec les utilisateurs. Les fans très engagés sont non seulement plus faciles à convertir en clients fidèles, mais peuvent également accroître l’influence et la popularité de la marque grâce au bouche-à-oreille.

4. Coopération efficace à long terme

L'établissement de partenariats à long terme avec les bons influenceurs peut continuellement améliorer la présence d'une marque auprès de sa base de fans. Une telle coopération durable renforce la confiance et la collaboration, permettant aux influenceurs de mieux comprendre les valeurs de la marque et les caractéristiques des produits, ce qui conduit à une promotion plus approfondie et plus efficace. Une coopération à long terme produit non seulement des avantages marketing continus, mais renforce également systématiquement l'image et la fidélité de la marque, rendant sa position au sein de la base de fans de l'influenceur plus stable. De plus, ces relations à long terme permettent à la marque et aux influenceurs de grandir ensemble, favorisant des méthodes et des contenus marketing innovants qui amplifient encore l'efficacité marketing globale.





4 méthodes efficaces pour trouver des influenceurs

Pour trouver efficacement et précisément les bons influenceurs, l'utilisation d'outils et de plateformes tiers peut grandement améliorer le processus. Vous trouverez ci-dessous 4 façons de procéder :





1. Établir un programme d'ambassadeurs de marque sur un marché d'influence abordable

SocialBook Product Launcher , développé par SocialBook , compte plus de 180 000 influenceurs enregistrés. Il s'agit d'une plateforme de promotion et de collaboration qui comble le fossé entre les marques et les influenceurs. SocialBook Product Launcher fournit aux marques un outil en un clic pour recruter, contacter et suivre les collaborations avec les influenceurs, tout en offrant également un canal pratique permettant aux influenceurs de postuler à des partenariats de marque. En simplifiant le processus, Launcher rend les collaborations plus efficaces en éliminant le filtrage manuel traditionnel et les communications par e-mail complexes. Les influenceurs peuvent rechercher automatiquement des partenariats, et tous les accords et transactions sont traités sur la plateforme Langqi Overseas, minimisant ainsi le risque que les influenceurs acceptent un paiement sans fournir de résultats.





Comment fonctionne le lanceur de produits SocialBook ?





1.1 Lancement d'une collaboration produit en un clic





1.2 Examiner les candidatures des influenceurs et établir des collaborations

1.3 Processus de paiement sécurisé

1.4 Examiner et approuver le contenu des influenceurs

1.5 Approuver le contenu publié et finaliser les paiements aux influenceurs

2. Utilisez un outil de découverte d'influenceurs

Après avoir effectué une recherche, SocialBook Influencer MKT PRO peut également vous aider à analyser chaque profil correspondant à vos critères. Sans même contacter le créateur, vous pouvez instantanément :

Vérifiez les données démographiques du public

Vérifiez les faux abonnés et le taux d'engagement (y compris les références par rapport aux créateurs similaires)

Contactez les influenceurs par email ou DM Instagram (en masse)

Voir les publications les plus populaires et les hashtags utilisés

SocialBook dispose également de fonctionnalités pour :





Intégration à Gmail pour que vous puissiez gérer votre sensibilisation auprès des influenceurs au sein de l'outil

Intégration avec Shopify et Amazon, pour que vous puissiez suivre les échanges de codes promotionnels par créateur

Suivi du contenu des influenceurs des marques concurrentes (qui a publié ? qu'a-t-il publié ? quelles ont été ses performances ?)

3. Utilisez la fonction de recherche et les hashtags sur les plateformes de médias sociaux et recherchez les influenceurs manuellement

Les créateurs utilisent des hashtags pour améliorer la distribution de leur contenu. De nombreux utilisateurs suivent ou recherchent des hashtags pour découvrir du contenu lié à des sujets spécifiques. En tant que marque, vous pouvez exploiter les hashtags pour identifier les micro-influenceurs de niche qui résonnent avec votre marque. Concentrez-vous sur trois types de hashtags :









Taille : Recherchez #microinfluencer pour trouver des créateurs qui correspondent à cette catégorie.

Recherchez #microinfluencer pour trouver des créateurs qui correspondent à cette catégorie. Catégorie : utilisez des hashtags en rapport avec votre produit ou votre secteur d'activité. Par exemple, si vous vendez des produits de soin de la peau, essayez des hashtags tels que #skincareinfluencer, #skincarecreator ou #beautycreator.

Localisation : recherchez des hashtags qui précisent la localisation de votre influenceur idéal, comme #nyccreator ou #parisinfluencer.





4. Explorez les options via Google et ChatGPT

Même si cela peut demander un certain effort, vous pouvez découvrir des listes des meilleurs micro-influenceurs grâce à Google. Il vous suffit de saisir « votre secteur d’activité + micro-influenceur » dans la barre de recherche et vous recevrez une compilation d’articles (comme celui-ci) décrivant les spécificités de chaque influenceur. Si vous choisissez d’utiliser Google pour votre recherche, privilégiez les articles récents. Pourquoi ? Le paysage du marketing d’influence évolue rapidement. Un influenceur qui gagne rapidement du terrain pourrait passer du statut de nano à celui de micro-influenceur, puis de macro-influenceur au moment où vous lisez l’article. La solution est simple : accédez à l’option « outils » sous la barre de recherche et ajustez la chronologie sur « l’année écoulée » ou « le mois écoulé ». Cela filtrera les résultats pour n’afficher que les articles publiés dans la période sélectionnée.





Conclusion

Dans le contexte actuel de concurrence féroce, le marketing d'influence s'impose comme une stratégie essentielle pour la promotion de la marque. En utilisant des plateformes tierces, les marques peuvent identifier rapidement et précisément les influenceurs qui correspondent à leurs besoins, améliorant ainsi considérablement l'efficacité et l'efficience du marketing.

Tout d’abord, ces plateformes disposent de solides capacités d’analyse et de mise en correspondance des données, en évaluant les influenceurs selon différentes dimensions telles que la démographie, la taille de l’audience et les indicateurs de performance clés. Cela permet aux marques de trouver les partenaires les plus adaptés sans investir trop de temps et de ressources dans des processus de sélection exhaustifs, ce qui leur permet de se concentrer sur la formulation de la stratégie et la création de contenu.

Deuxièmement, les influenceurs recommandés sont hautement compatibles avec le public cible de la marque, ce qui augmente les taux de conversion, réduit les dépenses inutiles et maximise le retour sur investissement (ROI). De plus, ces plateformes offrent des services complets qui rationalisent le processus de collaboration, garantissant une exécution transparente à chaque étape.

Bien que des coûts initiaux puissent être engagés, l’utilisation de plateformes tierces pour identifier des influenceurs précis s’avère très rentable à long terme. Un marketing d’influence efficace amplifie non seulement la visibilité de la marque et la conversion des ventes, mais cultive également une influence durable de la marque grâce à des partenariats durables.