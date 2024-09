4 façons simples d'obtenir votre article de blog dans les meilleurs résultats de recherche de Google

L'un des moyens les plus simples de booster vos conversions est d'apparaître sur la première page de Google. En apparaissant dans les cinq premiers résultats de recherche de Google, vous pouvez booster votre trafic en 95% . Ce qui est plus intéressant à savoir, c'est que, de tous les chercheurs, 75% des personnes ne défilent même pas au-delà de la première page de Google.





Donc, si vous ne figurez pas dans les cinq premiers résultats de recherche, il est important que vous soyez au moins sur la première page de Google. Cela peut sembler difficile. Mais ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît si vous faites bien votre référencement.



Le référencement (optimisation pour les moteurs de recherche) est le processus par lequel vous améliorez votre site Web pour augmenter sa visibilité dans les résultats de recherche organiques. Mais le référencement est en constante évolution et peut être déroutant pour beaucoup d'entre nous. Parfois, vous ne savez même pas si votre stratégie de référencement est sur la bonne voie.





Il peut être tentant de dépenser beaucoup d'argent pour sous-traiter votre projet à une agence de référencement ou embaucher un brillant responsable marketing. Mais optimiser votre entreprise pour le référencement est un processus à long terme. Ainsi, au lieu de dépendre entièrement de quelqu'un, il est préférable que vous appreniez les bases pour savoir que vous êtes sur la bonne voie.





Examinons donc certaines des étapes les plus importantes pour vous assurer que votre référencement est sur la bonne voie. Commençons.

Étape 1 : Créer une liste de mots clés

Chaque stratégie de référencement commence par une recherche de mots-clés. L'utilisation du bon mot-clé vous aide non seulement à sécuriser les meilleurs résultats de recherche, mais également à créer un contenu pertinent pour votre public cible.





Alors, comment savoir quel mot clé convient le mieux à votre entreprise ? Une façon de le savoir est d'utiliser les suggestions de Google. Allez simplement sur Google et commencez à taper le sujet sur lequel vous voulez écrire. Par exemple, disons que vous avez créé un blog , et vous souhaitez publier un article sur le yoga. Maintenant, tapez yoga dans le champ de recherche Google. Vous verrez plusieurs suggestions apparaître juste en dessous du champ de recherche.

Google suggère ces mots-clés parce que les gens recherchent également ces requêtes lorsqu'ils recherchent du contenu lié au yoga. Ces mots clés fonctionnent extrêmement bien pour aider votre contenu à se classer dans la recherche organique. Comme elles proviennent directement de Google, cela signifie clairement que les internautes recherchent également ces requêtes.



Alors, ajoutez ces mots-clés à votre liste de mots-clés.





Désormais, vous pouvez utiliser un outil de recherche de mots clés pour les analyser et comprendre leur volume, leur densité et d'autres informations connexes. Vous verrez que les mots-clés à longue traine ont un volume de recherche relativement moins important que les mots-clés plus courts.





Par exemple, prenons les mots-clés 'yoga poses' et 'yoga for mindfulness' et analysons les deux.

Le premier, "yoga poses", a un volume de recherche de plus de 110 000 aux États-Unis et de 429 700 dans le monde. La difficulté du mot-clé est de 83 %.





Pour le second, « le yoga pour la pleine conscience », le volume de recherche aux États-Unis n'est que de 210, et dans le monde, il est de 2,6 000 ; qui est beaucoup plus faible que le premier. En termes de difficulté des mots clés, nous constatons qu'elle n'est que de 43 %.





Maintenant, vous pourriez être tenté de sélectionner « poses de yoga » comme mot-clé pour votre contenu en raison de son volume de recherche élevé. Mais cela peut rendre les choses plus difficiles pour vous car vous avez maintenant une concurrence plus importante.





Les mots-clés à longue traine, en revanche, ont tendance à être moins compétitifs et sont plus faciles à classer. Ainsi, en les utilisant pour créer du contenu, vous pouvez rapidement vous classer dans les meilleurs résultats de recherche.

Étape 2 : Analysez la première page de Google

Une fois que vous avez votre liste de mots clés, vous devez déterminer le type de contenu que vous souhaitez créer. La meilleure façon de le faire est d'analyser la première page de Google avec le mot-clé sur lequel vous souhaitez travailler.



Par exemple, supposons que vous choisissiez le deuxième mot clé, "yoga pour la pleine conscience". Maintenant, tapez ceci dans le champ de recherche Google et regardez les résultats proposés par Google.

Les meilleurs résultats sont contenu vidéo . C'est probablement parce que toute personne qui recherche le mot-clé spécifique cherche avec l'intention d'apprendre les poses ou les techniques de yoga qui peuvent les aider à atteindre la pleine conscience.





Comprendre la manière exacte de le faire devient plus facile en regardant une vidéo qu'en lisant un article de blog. Alors, ils recherchent des vidéos qui les aideront à mieux comprendre le processus.





Cela signifie que votre contenu peut facilement se classer dans les résultats de recherche si vous ajoutez une vidéo montrant les poses de yoga ou les techniques pour atteindre la pleine conscience.

Étape 3 : Écrivez pour les humains, pas pour les moteurs de recherche

Le prochain facteur important à considérer est d'écrire pour les humains et non pour les moteurs de recherche. De nombreux spécialistes du marketing se concentrent trop sur l'utilisation de mots-clés dans leur contenu pour booster leur référencement. Cela va à l'encontre du but réel de la création du poste.





Faire cela est la mauvaise approche pour améliorer votre référencement. Les moteurs de recherche ne sont que des robots. Ils ne deviendraient jamais votre client ni ne contribueraient à booster vos conversions. Ils lisent simplement le script et n'en comprennent pas le vrai sens. Ainsi, au lieu d'écrire pour les moteurs de recherche, concentrez-vous sur l'écriture pour de vrais humains.



Pour cela, vous devez rendre vos messages attrayants et informatifs.





Essayez d'accrocher vos lecteurs avec une ouverture intéressante, soutenez-la avec des statistiques et ajoutez une preuve sociale pour la rendre plus convaincante. L'ajout d'une preuve sociale peut vous aider à augmenter vos conversions de 270 % . Et combiné avec les statistiques et votre en-tête puissant, cela peut vous aider à créer une copie pour renforcer la crédibilité de votre entreprise.





Vous devriez également envisager d'ajouter des images, des gifs, des infographies, des captures d'écran, etc. pertinents et de haute qualité pour rendre le contenu plus intéressant pour vos lecteurs. Cela vous aidera à créer des visiteurs récurrents, à améliorer votre stratégie de fidélisation de la clientèle , diminuez le taux de rebond, générez du trafic de référence et, bien sûr, augmentez également vos conversions.





Tous ces facteurs sont essentiels pour le classement dans les résultats de recherche de Google. En travaillant sur votre façon d'écrire, vous pouvez facilement commencer à apparaître dans les recherches organiques.

Étape 4 : Optimisez pour le référencement sur la page

Une autre étape majeure à prendre en compte lorsque vous travaillez sur votre stratégie de référencement consiste à optimiser votre contenu pour le référencement sur la page. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en considération ici. Le premier est votre lisibilité. De nombreux spécialistes du marketing utilisent un jargon technique pour paraître intelligent. Mais c'est une mauvaise pratique car cela diminue le score de lisibilité de votre contenu.





Google aime les contenus faciles à lire et à comprendre. Tout ce qui est trop difficile à comprendre va à l'encontre du but de la recherche. Alors, utilisez des mots simples, des phrases plus courtes et des paragraphes plus petits.





De plus, lors de la création de votre contenu, rendez-le toujours scannable. Vous pouvez le faire en utilisant des titres et des sous-titres appropriés. La deuxième chose sur laquelle vous devez vous concentrer est l'utilisation de mots-clés naturellement dans votre contenu. Recherchez des mots-clés associés dans Google en tapant votre mot-clé principal.





Vous aurez plusieurs options au bas de la page.

Maintenant, utilisez-les naturellement dans votre contenu. Ce faisant, n'essayez pas de bourrer vos mots clés s'ils ne correspondent pas. Cela ne fera qu'aggraver le cas pour vous. Le troisième facteur à considérer est le maillage interne. Assurez-vous de lier votre contenu à d'autres pages pertinentes de votre site Web. Ce faisant, essayez de lier des pages à haute autorité à des pages à faible autorité.





De cette façon, vous pouvez facilement diriger votre trafic vers ces pages et les aider à améliorer également l'autorité de ces pages.

À vous

Améliorer votre référencement pour booster votre résultat de recherche organique n'est pas la tâche d'une seule journée. Il faut du temps et des efforts pour obtenir des résultats. De plus, le référencement est un vaste sujet en général. Et comme mentionné précédemment, Google dispose de 200 facteurs de classement pour classer les pages pour la recherche organique.





Pour la plupart des petites entreprises et des entrepreneurs individuels, il peut être difficile de couvrir tous ces facteurs à la fois. Cependant, partir du bon pied peut vous aider à atteindre les résultats que vous souhaitez pour votre entreprise.





Les étapes ci-dessus sont quelques moyens efficaces pour commencer. Cela peut prendre du temps, mais en suivant les étapes ci-dessus, vous pouvez certainement vous classer parmi les meilleurs résultats de recherche.