31 projets DeSci pour transformer votre prochaine idée scientifique en réalité

DeSci est un mouvement en pleine expansion qui tente de combiner la science avec le Web 3.0.

La science traditionnelle est confrontée à de nombreux problèmes, et DeSci fournit aux scientifiques tous les outils nécessaires et un environnement collaboratif approprié pour les surmonter et transformer leurs idées en réalité.





Cet article est la suite de celui précédemment publié : "DeSci : la science décentralisée comme notre chance de récupérer la vraie science"





Il faisait nuit quand le hérisson a presque atteint le sommet de la montagne à la recherche d'un abri.

Finalement, il trouva une grotte. Il a sorti sa boule de foudre pour éclairer la grotte. C'est alors qu'il remarqua un tas de parchemins sur le rebord près de la fin de la grotte. Il est devenu curieux et a élargi les parchemins. Ils ont été un peu endommagés, mais le hérisson a découvert qu'il y avait un endroit incroyable appelé DeSciLand dans le monde 5D qui était une sorte de « paradis » pour les scientifiques. C'était l'endroit conçu pour que les scientifiques libèrent leur plein potentiel. Le hérisson s'est rendu compte que c'était le bon endroit où aller pour mettre en œuvre ses idées scientifiques.





De plus, il s'est avéré que toute la montagne était un site de lancement de fusées. De plus, il a trouvé un appareil qui ressemblait à une boussole mais avec des signes du zodiaque au lieu des points :









Une version interactive de l'appareil peut être trouvée ici ( https://desci-global-overview.netlify.app/ ). L'application est en cours de développement





Il n'a pas compris le but de l'appareil à l'époque mais l'a placé dans son sac. En tant que scientifique, le hérisson a rapidement compris comment lancer la fusée et est parti en voyage. L'astuce avec le voyage était que la fusée devait exploser dans l'espace extra-atmosphérique pour démarrer et revenir en arrière pour passer dans une autre dimension. En d'autres termes, le DeSciLand était sur la Terre, mais dans une dimension différente.









Une fois que la capsule de la fusée porteuse a atterri en toute sécurité sur Terre, le Hérisson a vu un monde incroyable :









Presque tout était circulaire ici. Il n'y avait que plusieurs types de bâtiments auto-assemblés.

Étant très intéressé par les appareils énergétiques, le hérisson a remarqué que l'énergie ici était récoltée à partir de tout : le vent, le soleil, le mouvement de l'eau, la chaleur et même les pas. Ce monde était immense, et le Hérisson ne savait pas encore comment naviguer ici.









Fixer des priorités





"Il y a quelque chose qui ne va pas avec notre culture. Il y a quelque chose qui ne va pas avec tous les mathématiciens à la con. Ils font toujours des mathématiques supérieures. Si vous êtes un scientifique, "Pourquoi les gens s'entre-tuent?" Sortez de ce putain de champ ! Je me fous que la planète bouge et oscille sur l'orbite pendant que le monde va en enfer. Nous avons des problèmes maintenant !" J. Fresque





Il y avait beaucoup d'idées scientifiques que le Hérisson voulait mettre en œuvre, il a donc dû établir des priorités. Dès qu'il a pensé à établir des priorités, il a remarqué que le pointeur sur l'appareil avec les signes du zodiaque se déplaçait en pointant vers le signe « Sagittaire ». Maintenant, le hérisson s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un appareil de navigation pour le monde DeSciLand. Il s'est donc déplacé dans une direction donnée.





Au bout d'un moment, il rencontra un autre hérisson avec un arc et des flèches. Il l'a accueilli et a découvert que le monde DeSciLand était temporairement caché dans une autre dimension et construit pour donner l'exemple au monde 3D sur la façon de créer un tel environnement qui permet aux esprits de libérer leur plein potentiel et de montrer ce qui est possible si tous les habitants décidaient de travailler ensemble.





De plus, il s'est avéré que l'appareil à constellations s'appelait «Navigateur DeSciLand» et servait à naviguer dans le DeSciLand. Cette dernière était composée de 12 régions. Chaque région était censée résoudre un problème particulier auquel les scientifiques pouvaient être confrontés lors du développement de leurs innovations. Pour ce faire, un certain nombre de projets différents ont été mis en œuvre dans chaque région.





Le hérisson a expliqué que l'un des problèmes avec lesquels il se débattait était qu'il avait tellement d'idées scientifiques et qu'il était difficile de fixer des priorités.





« Vous voyez, nous ne perdons pas notre temps ici pour découvrir, par exemple, ce qui et comment tue exactement les poissons dans nos étangs. Nous venons de nous débarrasser de ce qui pourrait tuer le poisson », a expliqué le hérisson avec l'arc et les flèches. "L'un des problèmes de votre monde 3D est la limitation de l'énergie. Le manque d'accès à une énergie gratuite et propre est l'une des principales raisons pour lesquelles les habitants de votre monde souffrent. Donc, ce serait peut-être une bonne idée pour vous de vous concentrer sur ce problème en ce moment.





"Ouais," répondit le hérisson, "j'ai une idée sur la façon de récolter l'énergie gratuite directement à partir du champ entourant la Terre . Mais il y a quelques problèmes avec mon innovation que je dois encore résoudre. J'ai besoin de plus de créativité et d'inspiration.





« En ce qui concerne l'inspiration, DeSciLand a été créé pour montrer comment la nature et la technologie pouvaient coexister harmonieusement et s'est grandement inspiré de la nature. Pensez au biomimétisme . Nous avons tout l' institut qui développe des innovations inspirées par la nature . Quant à la créativité, vous devriez peut-être reconsidérer votre motivation.





Une fois que le Hérisson a pensé à la motivation, il a remarqué que le pointeur du « navigateur DeSciLand » se déplaçait, pointant maintenant vers le signe « Capricorne ». Il a donc remercié le hérisson avec l'arc et les flèches et s'est déplacé dans une direction donnée.













Motivation





"Les études montrent que les incitations monétaires n'améliorent pas toujours les performances et peuvent souvent diminuer les résultats. Les incitations sont souvent dues aux croyances que les gens ont, parfois même en mettant leur propre vie en danger pour eux. De toute évidence, cela l'emporte sur la motivation d'une récompense monétaire Faire ce que les gens croient être « bon » est un puissant renforçateur. Le projet Vénus





Bientôt, le Hérisson a rencontré le Capricorne. Il le salua et parla un moment. Le Capricorne a expliqué que la créativité s'épanouit dans un environnement approprié.





"Vous voyez, notre DeSciLand 5D est différent de votre monde 3D. Vous avez vécu toute votre vie dans le contexte du système monétaire et de la centralisation. C'est ce qui a rendu votre science et vos scientifiques «malades». L'argent n'est qu'une interface pour répartir les ressources entre les habitants. Le monde DeSciLand a été construit pour récupérer la vraie science qui profite à tous et à notre environnement. Ici, le contexte dans lequel nous vivons est défini par la décentralisation et l'économie basée sur les ressources. Ce dernier signifie que nous traitons directement avec les ressources de la planète.





"Eh bien, certains projets utilisent encore une sorte de crypto-monnaie, mais ils sont dans une phase de transition d'une société axée sur l'argent à une économie basée sur les ressources. Autrement dit, on essaie d'utiliser l'argent une dernière fois pour s'en débarrasser ! Et nous le voulons, car l' expérience du "problème de la bougie" a montré que l'argent en tant que facteur de motivation extrinsèque réduit notre concentration, inhibe la réflexion, limite les capacités et bloque la créativité.



« Cela prendra du temps, mais votre créativité sera ici reconditionnée. Vous aurez cette motivation intrinsèque à faire les choses parce qu'elles sont intéressantes et importantes, cette motivation intérieure qui vous aidera à résoudre des problèmes scientifiques.





"Ouais," répondit le hérisson, "cela me semble parfaitement logique. Mais j'ai encore besoin de plus de données pour mettre en œuvre mon innovation. Et j'espère que la situation avec l'accès à la connaissance ici est différente de ce que nous avons dans le monde 3D.





Dès que le Hérisson pensa à l'accès à la connaissance, il remarqua que le pointeur du « navigateur DeSciLand » se déplaçait, pointant maintenant vers le signe « Cancer ». Alors il a dit au revoir et s'est avancé dans une direction donnée.









Accès au savoir





"Le partage d'informations, c'est le pouvoir. Si vous ne partagez pas vos idées, les gens intelligents ne peuvent rien y faire, et vous resterez anonyme et impuissant." Vint Cerf





Finalement, le Hérisson a rencontré le Cancer avec des perles et a eu une petite conversation.



"Vous voyez," commença le Cancer, "ici, nous avons un environnement open-source. Tout est ouvert à tous, car il n'y a aucune raison de cacher des informations. Nous ne sommes pas en compétition ici, nous collaborons ! Ainsi, vous pouvez facilement accéder dès maintenant à toutes les données disponibles dans notre monde sans vous soucier des murs de paiement mis en place par les revues ou les grandes entreprises cachant les idées qui menacent leurs profits.





« Permettez-moi de vous montrer quelques projets que nous avons dans ma région et qui nous aident à réaliser tout cela. Commençons par STEMSocial . Il a été conçu pour que les chercheurs et les lecteurs puissent communiquer directement, sans l'intervention de tiers. STEMSocial promeut la liberté d'expression et est alimenté par la blockchain Hive. Ce dernier assure l'immuabilité des informations publiées par la communauté STEMSocial. Par conséquent, personne ne peut modifier ou supprimer les informations, à l'exception des auteurs eux-mêmes. Les membres de la communauté STEMSocial sont également récompensés par une crypto-monnaie pour leurs efforts. La plate-forme STEMGeeks est similaire à STEMSocial mais est moins académique et se concentre sur la publication de contenu scientifique populaire.





« Maintenant, passons aux projets Seeds of Science et ResearchHub . L'accès au savoir n'est pas le seul problème auquel ces projets sont confrontés, mais notre discussion se concentrera uniquement sur ce sujet pour l'instant. Seeds of Science est une revue et une communauté qui offre un accès libre à ses manuscrits ("Seeds"). Ce dernier peut être de presque n'importe quel style, type de contenu ou format et doit contenir de nouvelles idées qui pourraient aider à faire avancer la science d'une manière ou d'une autre.





« Maintenant, jetons un coup d'œil à ResearchHub. «Le dossier scientifique est trop important pour être caché derrière des murs payants et dans des tours d'ivoire» est l'une des devises de ce projet. Aucun contenu ne réside derrière des murs payants et tout le monde peut participer librement au partage de contenu sur la plateforme. Les résumés des articles et des articles sont rédigés par la communauté ResearchHub dans un anglais simple. »





"D'accord", a répondu le hérisson, "mais pour autant que je sache, les données dont les scientifiques ont besoin peuvent également être cachées à cause de la barrière de la langue."





"Vous avez raison", a déclaré le Cancer. "Vous trouverez plus de détails sur ce problème dans la prochaine région."





Une fois que le Hérisson a réfléchi au problème de la barrière de la langue, le pointeur du « navigateur DeSciLand » s'est déplacé à nouveau en pointant vers le signe « Taureau » maintenant. Alors il a remercié le Cancer et s'est déplacé dans une direction donnée.









Barrière de la langue





"Avoir une seconde langue, c'est avoir une seconde âme" Charlemagne





Après un certain temps, il a rencontré le Taureau. Il le salua et parla un moment.





"Eh bien, en effet, les connaissances scientifiques peuvent être cachées à cause de la barrière de la langue", a déclaré le Taureau. « Il y a plus de 7 151 langues parlées à travers le monde . Même s'il est important de préserver la diversité linguistique, c'est cette diversité qui augmente les chances que des découvertes importantes soient perdues pour différentes communautés linguistiques.





« Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la communauté mondiale des traducteurs soit en mesure de traduire à la main tous les articles de recherche publiés dans votre monde. Et près de 2 millions d'entre eux sont produits par an .





«Il y a encore plus d'articles et d'articles publiés chaque année dans notre monde ici.

Mais nous parvenons à faire traduire toute cette énorme quantité de recherches dans toutes les langues. C'est de cela qu'il s'agit. Il aide à former l'IA avec les contributions fournies par différentes communautés linguistiques de DeSciLand qui sont récompensées par une crypto-monnaie pour leurs efforts.





« De plus, la recherche a montré que la langue que nous parlons façonne notre façon de penser . Notre langue est un outil qui nous permet de percevoir et d'appréhender la réalité.





"Dans votre monde 3D, presque toutes les recherches sont menées avec l'aide de l'anglais. Mais ici, à DeSciLand, nous essayons d'apprendre et d'utiliser autant de langues que possible à des fins scientifiques. Non seulement cela nous aide à voir un problème sous différents angles, mais cela améliore également notre créativité.





"La pire nouvelle est que presque tout ce que nous savons sur l'esprit humain et le cerveau humain est basé sur des études d'étudiants universitaires généralement anglophones américains. Cela exclut presque tous les humains, n'est-ce pas? Donc, ce que nous savons de l'esprit humain est en fait incroyablement étroit et biaisé, et notre science doit faire mieux. Lera Boroditsky





"Maintenant que j'ai accès à toutes les données nécessaires à mes recherches et que je sais que la barrière de la langue n'est pas un problème ici", a répondu le hérisson, "je suppose que tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment traiter toutes ces informations librement disponibles. . Je pense qu'il est temps de comprendre ce qui se passe avec le système éducatif à DeSciLand.



Une fois que le Hérisson a réfléchi au système éducatif, il a remarqué que le pointeur du « navigateur DeSciLand » se déplaçait à nouveau en pointant vers le signe « Bélier ». Alors il a dit au revoir et s'est déplacé dans une direction donnée.









Éducation





"Apprendre, c'est plus qu'absorber des faits, c'est acquérir de la compréhension" Guillaume Arthur Ward





Bientôt, le Hérisson a rencontré le Bélier. Il l'a salué et a eu une petite conversation.



"Vous voyez", a expliqué le Bélier, "il faut beaucoup de créativité pour s'éduquer.

Bien qu'il en soit ainsi, et nous savons que l'argent en tant que facteur de motivation bloque la créativité, nous n'avons pas encore complètement séparé notre système éducatif des récompenses monétaires. Nous voulons mener des expériences pour mieux comprendre la nature de l'apprentissage.





« Permettez-moi de vous présenter quelques projets que nous avons dans ma région.

MonsterBrain , Tutellus et Open Source University sont en cours de développement. Ils permettent à leurs utilisateurs de gagner de l'argent grâce à l'apprentissage et à l'enseignement. Il y a aussi Everipedia . Fondamentalement, c'est comme Wikipedia dans votre monde 3D, mais il est alimenté par la blockchain et permet à ses utilisateurs d'être récompensés par une crypto-monnaie pour leurs contributions.





"Maintenant que j'ai toutes les données nécessaires à mon innovation et que je sais comment les traiter, je pense qu'il est temps de penser à publier les résultats", a répondu le Hérisson et a remarqué que le pointeur de "DeSciLand navigator" s'est déplacé vers le "Scorpio » signez maintenant. Il a donc remercié le Bélier et s'est déplacé dans une direction donnée.









Édition





"J'attends avec impatience le moment où les commentaires et les critiques ouverts remplaceront le système actuel et défectueux d'examen par les pairs de la prépublication fermée et ses fausses assurances quant à la fiabilité de ce qui est publié" Fiona Godlee





Finalement, le hérisson a rencontré le Scorpion, l'a salué et a parlé pendant un moment.



"Vous voyez, l'un des principaux problèmes de l'édition est l'examen par les pairs ", a déclaré le Scorpion. « Dans le monde de la 3D, le processus est centralisé, lent et assez souvent biaisé et corrompu. Les critiques elles-mêmes ne sont pas disponibles pour les lecteurs, seulement pour un petit groupe d'individus. Ainsi, les lecteurs ne peuvent pas bénéficier des critiques et en discuter avec les critiques. Dans DeSciLand, tous les avis sont ouverts à tous pour contribuer. L'examen par les pairs organisé de manière décentralisée est beaucoup plus rationnel et plus rapide par rapport au processus traditionnel.





"Nous avons ici des projets comme ResearchHub qui tentent de résoudre le problème avec l'aide de l'esprit de la ruche. Les membres de la communauté peuvent voter et commenter les articles et les critiques et être récompensés par une crypto-monnaie. Le projet Seeds of Science est similaire, mais aucune crypto-monnaie n'est impliquée. SCINET essaie également de résoudre le problème de l'examen par les pairs de manière décentralisée, mais sa solution est en cours de développement en ce moment.





"D'accord. Mais y a-t-il des garanties que tous les résultats de recherche présentés dans vos publications puissent être reproduits et répliqués ? » demanda le hérisson et remarqua que le pointeur du « navigateur DeSciLand » se déplaçait, pointant maintenant vers le signe « Gémeaux ».





"Il n'y a aucune garantie. Vous obtiendrez plus de détails sur l'état de la reproductibilité et la crise de réplicabilité dans DeSciLand dans la prochaine région », a répondu le Scorpion.





Le hérisson a dit au revoir et s'est avancé dans une direction donnée.









Reproductibilité et réplicabilité





"Plus de 70% des chercheurs ont essayé et échoué à reproduire les expériences d'un autre scientifique, et plus de la moitié ont échoué à reproduire leurs propres expériences." Monya Boulanger





Bientôt, le Hérisson a rencontré le Gémeaux. Il les a salués et a eu une petite conversation.





"Oui, il n'y a aucune garantie, mais une bonne compréhension du problème nous a beaucoup aidés à améliorer la situation avec la crise de reproductibilité et de réplicabilité", a expliqué Gemini. "Dans votre monde en 3D avec son système monétaire, sa centralisation et sa concurrence, certaines sources de données ne sont pas librement accessibles, l'accès aux données à grande échelle peut être coûteux, les outils logiciels utilisés dans les études peuvent ne pas être disponibles pour les autres ou être trop chers, et il peut y avoir manque de détails méthodologiques suffisants pour permettre une reproductibilité et une reproductibilité directes complètes. De plus, certaines études pourraient ne jamais voir le jour, car le processus d'examen par les pairs dans votre monde est assez centralisé, corrompu et trop lent.





"Ici, dans le contexte de la décentralisation, de l'environnement open source et de la collaboration, de nombreux projets tels que STEMSocial, STEMGeeks, ResearchHub, Seeds of Science et SCINET nous ont permis de résoudre ces problèmes. Mais, encore une fois, la situation n'est pas parfaite ici. Nous avons probablement besoin d'une révolution scientifique pour remettre en question les hypothèses de base de la théorie avec laquelle nous vivons en ce moment ici. Peut-être que nous pourrions apprendre quelque chose de la nature dans ce cas. De plus, il est possible que le problème ait quelque chose à voir avec des biais cognitifs dont nous ne nous sommes pas encore complètement débarrassés.





« En parlant de biais cognitifs, vous en apprendrez plus à leur sujet dans la prochaine région »





Dès que le Hérisson a pensé aux biais cognitifs, il a remarqué que le pointeur du « navigateur DeSciLand » se déplaçait et pointait maintenant vers le signe « Balance ». Alors il a dit au revoir et s'est avancé dans une direction donnée.













Biais cognitifs





"Bien que de tels préjugés aient pu être des heuristiques adaptatives qui ont favorisé la survie et la reproduction dans l'environnement pléistocène de notre passé évolutif, dans le monde actuel de sophistication technologique, de puissance industrielle et de sociétés de masse, les préjugés psychologiques peuvent conduire à des catastrophes d'une ampleur sans précédent. C'est un une meilleure compréhension de la psychologie humaine - "la tragédie de la pensée" - qui pourrait finalement faire pencher la balance contre les germes de notre propre destruction. Dominique Johnson





Au bout d'un moment, le hérisson a rencontré un autre hérisson avec une balance, l'a salué et a parlé pendant un moment.



"Eh bien, les biais cognitifs peuvent contribuer non seulement à la crise de reproductibilité et de réplicabilité, mais aussi à d'autres problèmes que notre science traite. Vous ne le savez peut-être pas, mais les biais cognitifs jouent très probablement un rôle clé dans les causes de la guerre . C'est pourquoi il y a tout l' institut dans votre monde 3D qui essaie d'aider les politiciens à améliorer leur processus de prise de décision.





"Le biais appelé biais de substitution est l'une des raisons sous-jacentes qui conduisent votre science traditionnelle à son état. Cela oblige notre esprit à répondre à une question plus facile. Donc, dans votre monde, tout est motivé par la réponse à "Combien d'argent allons-nous gagner ?" question, tandis que dans DeSciLand, nous demandons : "De quelles données les gens ont-ils besoin pour prospérer dans ce monde ?".





« Ici, à DeSciLand, nous n'avons pas de guerres. Ainsi, le seul institut dont nous avons besoin est celui qui se consacre à la compréhension du rôle des biais cognitifs dans la science. Et nous faisons de notre mieux pour nous assurer que nos scientifiques reçoivent une formation appropriée sur les biais cognitifs et leur impact sur la recherche scientifique. Tous les défis auxquels votre science moderne est confrontée dans le monde 3D sont en partie causés par des biais cognitifs. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une crise globale de la science traditionnelle, c'est une meilleure compréhension de la tragédie de la pensée qui peut aider à « guérir » la science dans votre monde et à l'améliorer dans le nôtre. »





"Maintenant, je suppose qu'il est temps de passer à l'évaluation du potentiel d'investissement de ma future innovation", a répondu le hérisson et a remarqué que le pointeur de "DeSciLand navigator" s'est déplacé vers le signe "Aquarius" maintenant. Il a donc remercié le hérisson avec la balance et s'est déplacé dans une direction donnée.









Vous pouvez trouver des détails sur l'évaluation du potentiel d'investissement, le financement participatif et les problèmes de propriété intellectuelle ici : Financement participatif dans DeSci. Vers une économie mondiale basée sur les ressources









Collaboration





"Deux têtes valent mieux qu'une" Chanson "Two Heads Are Better Than One", par Power Tool





Finalement, le Hérisson a rencontré les Poissons. Il les a salués et a eu une petite conversation.





"Eh bien, alors que nous avons des projets qui traitent d'un domaine de collaboration comme Seeds of Science (examen collaboratif par les pairs), Tutellus (collaboration entre étudiants et enseignants) ou STEMSocial et STEMGeeks (communication entre scientifiques et lecteurs), il existe des projets comme Everipedia, SCINET ,

ResearchHub, The Science Dao , DeSci Collective , DeSci World , BioDAO , DeSci Labs , DeSci Alliance , DeSci Foundation , LabDAO et ScientificCoin (plateforme de financement participatif ScientificCoin, plateforme de freelance HIREaSCIENTIST , plateforme éducative MosterBrain) qui permettent de collaborer dans différents domaines (écriture collective et rédaction d'articles, revue collective par les pairs, collaboration avec les investisseurs, collaboration entre employeurs et employés, réseau communautaire de laboratoires, collaboration entre lecteurs et écrivains, éducation collaborative).





DAO

«Maintenant, je dois vous parler des DAO. Étant donné que vous venez du monde 3D avec sa centralisation et son système monétaire, je soupçonne que l'idée de DAO pourrait vous être très étrangère. DAO stads pour une organisation autonome décentralisée. Le but de DAO est de répartir le processus de prise de décision. Les DAO appartiennent et sont gérés par leurs membres.





«Bien que nous ayons actuellement un certain nombre de DAO indépendants à DeSciLand comme VitaDAO , LabDAO , PsyDAO , BioDAO, Open Science DAO , NeuraDAO , Science Fund DAO et Valley DAO , nous travaillons à l'établissement d'un DAO mondial qui prendra notre décision. processus ici unifié, décentralisé, rationnel et bénéfique pour tous.





"Métaphoriquement parlant, DeSciLand est comme une sorte d'organisme. Différents groupes de projets dont vous avez entendu parler servent en quelque sorte d'organes qui assurent le fonctionnement normal de l'organisme. Les DAO dans ce cas servent de cerveau.





"N'oubliez pas non plus que nous travaillons également à DeSciLand sur un plan de sauvegarde pour un environnement low-tech ou no-tech."





Maintenant que le Hérisson disposait de toutes les informations, des outils et de l'environnement «sain» nécessaires, il a transformé son idée scientifique du dispositif d'énergie libre récoltant l'énergie directement du champ terrestre en réalité, ce qui a grandement profité en tant qu'habitants de DeSciLand, comme son environnement.













Cet article a été inspiré par le film de fiction "Tomorrowland" , le projet Venus , le film "InterReflections" , "Thrive: What on Earth Will It Take?" , le film d'animation "Hedgehog in the Fog" et "Kolobok" .





L'image du titre a été composée par moi avec l'aide de la Vierge , du Capricorne , du Lion , du Taureau , des Gémeaux , des Morceaux , du Sagittaire , du Scorpion , du Bélier , du Cancer , de la Balance , du Verseau , du cercle du Zodiaque , des lumières polaires , du hérisson , du phare , de la plume , du papyrus , casquette d'université , fleur , signe dollar , sac d'argent , perle et fusée )

Toutes les autres images proviennent de Pixabay.

Le diviseur a été créé par moi.









