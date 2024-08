Comment s'est passé la production d'une série Web à la création d'une startup

Cette semaine, nous avons publié la première version de Fine, une plateforme permettant de créer des logiciels avec des agents IA . Au cours de l'année qu'il nous a fallu pour en arriver là, nous avons parcouru un voyage rempli de défis, d'échecs, de déceptions et de réalisations. Je voulais prendre un moment pour partager mon expérience avec vous et j'espère que vous trouverez l'inspiration dans notre histoire.





Une autre façon d'imaginer

Il y a environ un an, notre équipe de trois fondateurs a lancé notre processus d'idéation. Nous voulions créer quelque chose que nous aimerions utiliser, et comme nous sommes des programmeurs, nous étions intéressés par le domaine des outils de développement. Nous savions que toute bonne startup est basée sur un problème majeur, nous avons donc cherché les problèmes intéressants auxquels les développeurs sont confrontés. La manière courante d'y parvenir consiste à mener des entretiens avec de futurs clients. Nous cherchions donc à interviewer des dirigeants de R&D afin de tout savoir sur les problèmes auxquels leur organisation est confrontée.





Aujourd’hui, ces responsables de R&D sont des gens très occupés. Nous ne pouvons pas simplement les contacter et nous attendre à ce qu'ils prennent du temps pour nous. Ajoutez à cela le fait que mener des entretiens clients n’est pas une tâche facile. Vous devez amener la personne interrogée à s'ouvrir et ne pas s'attendre à ce qu'elle dise « C'est EXACTEMENT le problème auquel je suis confronté ». La façon dont nous avons résolu ce problème ? Nous avons décidé de réaliser une websérie documentaire et de les faire participer. Si nous convainquions les entreprises de participer, pensions-nous, nous aurions un accès direct à toutes les personnes que nous souhaitons interviewer au sein de l'organisation. Et c'est exactement ce qui s'est passé.

Nous avons ensuite créé Dark{mode}, la première série Web sur l'expérience des développeurs (elle est devenue plus tard la plus grande série Web technologique en Israël). Nous avons passé plus de 60 heures à interviewer des responsables R&D d'entreprises comme Wix, Taboola, AppsFlyer et AI21 Labs. Nous avons dit au préalable aux participants que « les conversations vont porter sur tout ce qui ne marche pas. Ne nous racontez pas les bonnes histoires ». Ainsi, lors des entretiens, nous avons pu entendre parler de tous les problèmes qui affectent l’expérience des développeurs. Les discussions ont révélé 81 « obstacles » qui entravent le progrès dans le monde de la technologie et vont des domaines des relations publiques et du design à la communication et au travail d'équipe.





L’approche que nous avons adoptée avait ses avantages et ses inconvénients. Vous vous doutez probablement que produire une websérie n’est pas une tâche facile. Cela impliquait plus de personnes que prévu initialement, nécessitait une vérification du contenu par les sociétés présentées et exigeait une collaboration avec de nombreux fournisseurs de services pour maintenir un niveau de qualité élevé. Tout cela a consommé de précieuses heures qui auraient pu être consacrées directement à notre startup. Cependant, cette voie non conventionnelle avait ses avantages. Nous avons eu un accès direct aux entretiens dont nous avions besoin et avons attiré l'attention de la scène technologique israélienne, facilitant ainsi la mise en relation avec les investisseurs.









La naissance de l'amende

Inspirés par les défis que nous avons découverts lors de nos entretiens, nous avons commencé à chercher des moyens d'avoir un impact significatif. Trois facteurs essentiels ont guidé notre réflexion tout au long de ce processus :





Anticiper l’avenir : nous nous sommes continuellement demandé où allait le monde du logiciel. Quelles solutions seraient demandées non seulement aujourd’hui mais aussi demain ?

Tirer parti de nos compétences : nous avons évalué l'ensemble des compétences uniques de notre équipe pour comprendre comment nous pourrions soutenir au mieux notre idée.

Adopter les nouvelles technologies : Nous avons gardé un œil attentif sur les technologies émergentes qui n’étaient auparavant pas disponibles.



Finalement, après avoir répété quelques idées, nous avons imaginé une plate-forme basée sur l'IA où les développeurs bénéficient de la plus grande assistance possible pour créer des logiciels. Nous ne nous contentions pas d'augmenter leur productivité, nous voulions que les développeurs puissent déléguer des tâches logicielles entières à l'IA. Nous avons imaginé que les développeurs n'auraient qu'à s'occuper de ce qu'ils veulent construire, et non de la manière dont ils le souhaitent. Satisfaits de notre idée, nous avons commencé à la diffuser, à en parler avec tout le monde et à essayer de lever le capital initial.





Notre voyage n’a pas commencé sans heurts. Dans un marché encore incertain quant à l’avenir de l’IA dans le développement de logiciels, obtenir un financement n’était pas une tâche facile. Les trois premiers mois ont été marqués par des pitchs acharnés, de nombreux refus et une industrie à fleur de peau. Mais nous avons refusé de nous décourager ; nous avons décidé de nous concentrer sur la construction de notre vision, convaincus que le véritable potentiel de Fine deviendrait évident avec le temps. Nous avons également réalisé que si nous tenions réellement notre promesse, nous serions en mesure d'utiliser notre propre produit pour continuer à le fabriquer – un concept appelé « manger sa propre nourriture pour chien ».









Premiers jalons et construction d’une communauté

Notre voyage a pris de l'ampleur à mesure que nous avons commencé à construire la plateforme. Nous avons lancé une communauté Discord et recherché des utilisateurs précoces prêts à essayer Fine. Peu à peu, notre communauté s'est élargie et Fine a attiré l'attention en ligne. Je me suis personnellement engagé auprès des nouveaux utilisateurs de Discord, recueillant des commentaires pour affiner notre produit et progresser au-delà de l'étape de preuve de concept.





Les entretiens avec les membres de la communauté nous ont aidés à comprendre que nous devons nous démarquer de nos concurrents en donnant la priorité à la collaboration et au travail d'équipe, en protégeant la confidentialité et en permettant la création de multi-agents.





Après trois mois supplémentaires, notre travail acharné a porté ses fruits lorsque nous avons trouvé notre premier client. Ce fut un moment charnière pour nous, un témoignage du potentiel de notre produit et du dévouement de notre équipe. Notre communauté d'utilisateurs continue de croître, avec près de 400 utilisateurs rejoignant l'aventure Fine, désireux d'explorer l'avenir du génie logiciel.









Quelle est la prochaine étape pour nous ?

Aujourd'hui, nous publions la première version de Fine. Tirant les leçons de nos erreurs passées, nous intégrerons un nombre limité d'utilisateurs et leur fournirons des crédits gratuits pour les aider à démarrer. Au cours de notre semaine de lancement, nous espérons trouver de nombreux bugs, résoudre des problèmes et être davantage engagés auprès de notre communauté. Les mises à jour continueront d'être déployées, mais vous pouvez vous attendre à ce que nous suivions le modèle « Semaine de lancement » de Supabase, qui constitue une excellente pratique exemplaire pour les startups.





Tout au long de cette année de défis et d’innombrables refus, notre vision pour Fine est restée notre fil conducteur. Cela peut ressembler à un cliché de startup, mais cela nous a véritablement soutenu dans les moments difficiles. Il est crucial de maintenir une vision audacieuse mais claire. Le nôtre est de remplacer l’IDE traditionnel et de devenir le point d’entrée définitif pour le développement de logiciels. Cette vision alimente notre détermination, surtout face à l’adversité.





Notre voyage est loin d’être terminé. Nous savons que le chemin à parcourir sera long et semé d’embûches, mais nous sommes déterminés à garder les yeux rivés sur l’objectif ultime. Chaque e-mail, chaque avancée et chaque pas en avant nous rapproche de la réalisation de notre vision. L’histoire de Fine ne fait que commencer et je vous invite tous à en faire partie. Ensemble, nous pouvons redéfinir l'avenir du développement logiciel et inaugurer une nouvelle ère de productivité et de créativité.





Si vous êtes un développeur de logiciels, je vous invite à nous rejoindre aujourd'hui dans ce voyage passionnant et à créer ensemble quelque chose d'extraordinaire.





Notre produit vous attend ici et notre communauté Discord est l'endroit où vous pouvez obtenir de l'aide et du soutien.





Également publiéici .