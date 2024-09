Stokastisen keskigradientin ymmärtäminen

Liian pitkä; Lukea

Gradienttilasku on suosittu optimointi, jota käytetään annettujen tavoitefunktioiden globaalien minimien paikantamiseen. Algoritmi käyttää tavoitefunktion gradienttia kulkemaan funktion jyrkkyyttä, kunnes se saavuttaa alimman pisteen. Full Gradient Descent (FG) ja Stochastic Gradient Descent (SGD) ovat kaksi suosittua algoritmin muunnelmaa. FG käyttää koko tietojoukkoa jokaisen iteraation aikana ja tarjoaa korkean konvergenssinopeuden korkeilla laskentakustannuksilla. Jokaisessa iteraatiossa SGD käyttää osajoukkoa dataa suorittaakseen algoritmin. Se on paljon tehokkaampi, mutta sen lähentyminen on epävarmaa. Stokastinen keskigradientti (SAG) on toinen muunnelma, joka tarjoaa molempien aikaisempien algoritmien edut. Se käyttää aiempien gradienttien keskiarvoa ja tietojoukon osajoukkoa tarjotakseen korkean konvergenssinopeuden alhaisella laskennalla. Algoritmia voidaan edelleen muokata sen tehokkuuden parantamiseksi käyttämällä vektorointia ja mini-eriä.