Solo Leveling tasoittaa: Korean miljardin dollarin megafranchise menee tarinan kanssa

Seoul, Etelä-Korea, 1. lokakuuta 2025/Chainwire/--Korean eniten ansaitseva webnovel ja webtoon, ja eniten katsottu anime Crunchyrollin historiassa, ilmoittaa kumppanuudesta Story: n kanssa, joka ulottuu IP-tuettuihin memecoineihin ja tutkii ketjun IP-taloutta. Globaali ilmiö Siinä liikkeessä, joka yhdistää blockbuster-ranchisen blockchainin kanssa, Solo Leveling tutkii tokenisoidun reaalimaailman omaisuuden (RWA) liikkeeseenlaskua ja tutkii täysin uutta tokenisoitujen RWA: n makua, joka eroaa rahamarkkinarahastoista, osakepääomatarjouksista ja valtiovarainministeriön ajoneuvoista, jotka ovat tyypillisesti edustettuina web3: ssä. Vain tasoittaminen Vain tasoittaminen Solo Leveling työskentelee Story: n kanssa aloittaakseen vaiheet valittujen IP-elementtien ketjuun.Tämän lähestymistavan tarkoituksena on mahdollistaa ketjuohjelmoitavuus valituille integraatioille, mikä avaa oven tulevalle fanien ohjaamalle remiksille, blockchain-pohjaiselle kokemukselle, sekä digitaaliselle että todelliselle maailmalle sekä seuraavan sukupolven lisenssisopimuksille. Ilmoitus vahvistaa Solo Levelingin asemaa medianvälittäjänä ja alan edelläkävijänä siirtämällä IP-osoitteensa Web3:een. Ennen Web3-debyyttiään Solo Leveling on jo osoittautunut kulttuurititaniksi useissa muodoissa: \n \n \n \n \n \n \n Webnovel & Webtoon: Alun perin web-romaani ja mukautettu webtoon Koreassa, Solo Leveling keräsi yli 14 miljardia katselua maailmanlaajuisesti, 175 + miljoonaa lukijaa, ennennäkemätön saavutus, joka vahvisti sen lippulaiva korealainen sarja, jolla on maailmanlaajuinen vaikutus. Comic Book: Comic Adaptation on ollut breakout print hitti, saavuttaa #1 New York Times Graphic Books bestseller luettelossa ja myynyt yli 10 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Anime (Streaming): Solo Levelingin anime-muokkaus iski suoratoistopalveluihin, ja siitä tuli Crunchyrollin historian eniten katsottu anime ja sijoittui viikoittaiseen Netflixin Top 10 -listalle 11 maassa debyyttinsä jälkeen (ja nousi #1 sijalle Amazon Prime Video Japanissa). Anime (Awards): Sarja voitti 2025 Crunchyroll Anime Awards -palkinnon yhdeksällä kunnianosoituksella 2025 Crunchyroll Anime Awards -palkinnossa, mukaan lukien haluttu Anime of the Year, historiallinen ensimmäinen manhwa-pohjainen show. Peli: Mobile RPG Solo Leveling: ARISE muutti franchisingista interaktiivisen kokemuksen, joka keräsi noin 70 miljoonaa dollaria ensimmäisen kuukauden aikana ja houkutteli 50 miljoonaa pelaajaa viiden kuukauden kuluessa julkaisusta. Live Action Series: Netflix tuottaa live-action-sarjan sopeutumista maailmanlaajuiseen ilmiöön "Solo Leveling", jossa nouseva tähti Byeon Woo-seok liittyy ohjaamaan hanketta päähenkilönä Sung Jinwook. Nämä saavutukset kuvaavat Solo Levelingin vertaansa vailla olevaa monimuotoista menestystä ja intohimoista maailmanlaajuista fanipohjaa.Nyt, vetäytymällä lohkoketjuun, Solo Leveling on valmis määrittelemään uudelleen, miten moderni franchise voi sitoa yhteisönsä ja avata uutta arvoa sen sisällöllä. Webnovel ja Webtoon Web3 Solo Leveling tekee yhteistyötä Story: n kanssa, joka on maailman ensimmäinen teollis- ja tekijänoikeuksille tarkoitettu blockchain-verkko, aloittaakseen askeleet kohti valittujen elementtien verkko-IP-edustusta. Story tokenisoi IP: n ja tekee siitä ohjelmoitavan, mikä mahdollistaa luojille ja faneille uusia omistuksen, remixin ja rahallistamisen malleja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksin tasoittavan IP:n (esim. merkit, universumi ja sisältöoikeudet) tiettyjä osia voitaisiin edustaa ketjussa ja hallita älykkäiden sopimusten kautta. Kun tarina ilmestyy, Solo Levelingin IP-osoite muuttuu koneellisesti luettavaksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi, jolloin kehittäjät ja fanit voivat rakentaa sen kanssa ennalta asetettujen sääntöjen mukaisesti. Lisensoitu tavara voisi olla sidottu ketjun alkuperään, ja mikä tahansa kolmannen osapuolen peli tai media, joka käyttää Solo Leveling -sisältöä, voisi saumattomasti toteuttaa ohjelmoitavaa lisensointia ja tulojen jakautumista. \n \n ”Korea on aina ollut henkisen omaisuuden maailmanlaajuinen käynnistyspaikka. K-popin, K-draman varhaisen ainutlaatuisen kulttuurisen IP:n lisäksi Korea johtaa pelaamista, webtoonia ja Hollywoodin painavia hitteja, kuten Squid Gamesia ja Parasiteä. "Korea on aina ollut henkisen omaisuuden maailmanlaajuinen käynnistyspaikka. K-popin, K-draman varhaisen ainutlaatuisen kulttuurisen IP:n lisäksi Korea johtaa pelaamista, webtoonia ja Hollywoodin painavia hitteja, kuten Squid Gamesia ja Parasiteä. Solo Leveling on täydellinen esimerkki siitä, miten korealainen IP voi ylittää rajoja, hallita kaikkia formaatteja ja rakentaa massiivisia maailmanlaajuisia fandomeja. IP:tä ei pitäisi vain katsella tai lukea, sen pitäisi olla ohjelmoitavissa."

"Solo Levelingin IP-verkkoketjun rekisteröiminen avaisi seuraavan tason sitoutumista, uskollisuutta ja rahallistamista, mikä mahdollistaa remix-kulttuurin, fanipohjaisten talouksien ja token-alkuperäisten muotojen, jotka eivät olleet mahdollisia ennen." "Solo Levelingin IP-verkkoketjun rekisteröiminen avaisi seuraavan tason sitoutumista, uskollisuutta ja rahallistamista, mikä mahdollistaa remix-kulttuurin, fanipohjaisten talouksien ja token-alkuperäisten muotojen, jotka eivät olleet mahdollisia ennen." Official Solo Leveling IP-tuettu Memecoin on the Horizon Rohkeassa krypto-alkuperäisessä käännöksessä Solo Leveling -tiimi paljasti myös suunnitelmat viralliselle IP-tuetulle memecoinille, joka on sidottu tarinan universumiin ja hahmoihin. Tämän tulevan tokenin (yksityiskohdat ja julkaisupäivä TBA) tukevat suoraan Solo Levelingin hahmot ja logiikka, mikä tekee siitä yhden ensimmäisistä memecoineista, jotka on ankkuroitu blockbuster-sarjan IP: llä. Toisin kuin tyypilliset meme-kolikot, jotka usein tulevat esiin internetin vitseistä, joilla ei ole yhteyttä luojien kanssa, tämä Solo Leveling-kolikko on valtuutettu ja tuettu IP-omistajien toimesta. Story-infrastruktuurin pohjalta sen tavoitteena on yhdenmukaistaa tokenin arvo franchising-menestyksen kanssa: mitä enemmän tarina ja sen memeja levitetään, sitä enemmän sekä fanit että luojat voivat hyötyä. Tämä lähestymistapa seuraa kasvavaa tunnustusta siitä, että memes ja viruksen sisältö ajavat valtavaa arvoa (memecoin-markkinat ylittävät 100 miljardia dollaria), mutta luojat historiallisesti kaappaavat vähän siitä. virallinen Solo Leveling-kolikko kääntäisi tämän käsikirjoituksen kanavoimalla kulttuurin hypeä token-malliin, joka on suunniteltu linjaamaan fanien sitoutuminen franchising-menestykseen.

"Solo Leveling on aina ollut tasoittamista, ja nyt haluamme tasoittaa franchise Web3: n kanssa. Story: n avulla toivomme, että IP laajenee sarjan itsensä ulkopuolelle, mikä voisi antaa faneille ja luojille mahdollisuuden liittyä Solo Levelingin seuraavaan lukuun uusilla tavoilla." - Jungsook Jang, toimitusjohtaja Redice Studiossa. "Solo Leveling on aina ollut tasoittamista, ja nyt haluamme tasoittaa franchise Web3: n kanssa. Story: n avulla toivomme, että IP laajenee sarjan itsensä ulkopuolelle, mikä voisi antaa faneille ja luojille mahdollisuuden liittyä Solo Levelingin seuraavaan lukuun uusilla tavoilla." - Jungsook Jang, toimitusjohtaja Redice Studiossa. Solo Leveling voi merkitä vesipisteen hetken Story: lle ja laajemmalle tokenisoidun IP: n käsitteelle. Solo Leveling tutkii valittujen IP-elementtien vaiheittaista rekisteröintiä, mikä heijastaa sitä, miten yksi arvokkaimmista franchiseista alkaa lähestyä blockchain-edustusta. Story:lle tämä on massiivinen vahvistus verkon visioon: tulla 80 biljoonan dollarin IP-alan infrastruktuuriksi AI: n ja salauksen aikakaudella. Solo Leveling -kumppanuuden odotetaan ajavan merkittävää toimintaa Story: n ekosysteemiin, mukaan lukien uusien käyttäjien käyttöönotto (miljoonat faneja, jotka ovat uteliaita salauksesta) kehittäjille, jotka rakentavat ekosysteemiä dApps, jotka hyödyntävät IP: tä. Kun Solo Levelingin fanipohja ja sisältö on nyt yhdistetty Story: n tarkoituksellisesti rakennettuun IP-blockchainiin, alusta asetetaan uraauurtaville kokeille fandomin ja web3: n risteyksessä. Yhteisön luomat taiteet, pelit, NFT: t ja tarinan laajennukset voivat kukoistaa selkeiden oikeuksien ja rojalti-sääntöjen alla. Memecoin-harrastajat voivat kerääntyä tokenin ympärille, jolla on todellinen kertomus tuki. Ja IP-omistajilla (kuten Solo Levelingin luojilla) on malli siitä, miten laajentaa työtään Web3: hen säilyttäen samalla hallinnan ja tulojen osuuden. Tarinan suhteen : Se tarjoaa hajautetun rekisterin, jonka avulla luojat voivat tokenisoida IP-osoitteensa ja asettaa ohjelmoitavia lisensointiehtoja, mikä mahdollistaa luovien teosten oikeudenmukaisen määrittelyn, remixin ja rahallistamisen ketjussa. tarina tarina Verkon alkuperäinen $IP-tunniste tukee liiketoimia ja hallintoa. Johtavien sijoittajien (mukaan lukien a16z Crypto) tukemana Story rakentaa AI-alkuperäisen infrastruktuurin, joka avaa 80T: n IP-omaisuusluokan täyden arvon . Pääkirjoitus. säätiö Pääkirjoitus. säätiö Lisää aiheesta Solo Leveling / Redice Studio: on Etelä-Korean fantasia-sarja, joka alkoi Chugongin webnovellina ja tuli Redice Studion kuvittelemaksi webtooniksi. Vain tasoittaminen Vain tasoittaminen Vuoden 2016 debyyttinsä jälkeen Solo Leveling on kasvanut globaaliksi IP-yhtiöksi, joka kattaa sarjakuvia, animaatioita, pelejä ja paljon muuta – kerännyt yli kymmenen miljardia lukua ja massiivisen kansainvälisen fandomin. Redice Studio on tunnettu upeista visuaaleistaan ja on ollut tärkeä osa Solo Levelingin maailmankaikkeuden laajentamista. yhdessä kumppaneidensa kanssa Redice jatkaa innovatiivisten tapojen (kuten Story) tutkimista franchisen laajentamiseksi ja faneille ympäri maailmaa. 