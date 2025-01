Onko Product Hunt edelleen sen arvoista? Kokemuksemme sanoo KYLLÄ!

17. marraskuuta, tuotteemme Momen , täyden pinon kooditon verkkosovellusten rakennustyökalu, lanseerattiin Product Huntissa , ja hänet palkittiin Päivän tuote top 1:llä.





Meillä oli epäilyksemme. Ihmiset väittävät usein, että Product Huntista on tullut "pay-to-win" -areena, jossa pienemmät tiimit kamppailevat suuribudjetteja vastaan. Mutta meille se ei ollut vain äänten jahtaamista – se oli näkyvyyttä, luottamusta ja kattavuuden testaamista.





Yllätykseksemme lopputulos ylitti selvästi odotuksemme. Tämä julkaisu on lisännyt verkkoliikennettämme 500 %. Ja yhden päivän aikana käänteislinkkimme ovat lisääntyneet 2,4 000 ja orgaaniset avainsanat ovat lisääntyneet 1,5 000.





Tässä blogissa kerron, miksi aloitimme Product Huntin, mitä yksityiskohtaista suunnitelmaa noudatimme ja mitä opimme matkan varrella. Suunnitteletpa ensimmäistä lanseeraustasi tai harkitsetpa sen uusimista, tämä opas voi olla hyödyllinen sinulle. 🚀





Ennen kuin kaikki alkaa: Luo yksityiskohtainen käynnistyssuunnitelma

Hyvin jäsennelty lanseeraussuunnitelma on menestyneen tuotedebyytin perusta, joka varmistaa, että kaikki elementit ovat kohdakkain parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi. Tässä osiossa käymme läpi, kuinka Momen laati suunnitelmat täydellisen julkaisupäivän valitsemisesta selkeiden tavoitteiden ja aikataulujen asettamiseen.





Valitse oikea aika käynnistääksesi

Ensimmäinen askel on määrittää optimaalinen päivä laukaisullesi. Valintasi tulee vastata erityisiä tavoitteitasi:





Viikonloppu: Paras näkyvyyden ja sijoituksen kannalta, koska kilpailu on usein vähemmän tiukkaa.

Arkipäivät: Ihanteellinen suuremmalle sitoutumiselle ja konversioille, koska yhä useammat käyttäjät selailevat ja ovat vuorovaikutuksessa aktiivisesti työpäivien aikana.





Valitsemme sunnuntain, koska tavoitteemme on sijalla 1. Vaikka liikennettä on vähemmän, mutta se on paras mahdollisuus voittaa #1. Jos tavoitteesi on saada lisää tuloksia ja sitoutumista tuotteeseesi, arkipäivät ovat hyvä valinta.





Mietimme myös aikavyöhykettä, jotta voimme tehdä yksityiskohtaisen suunnitelman aikajanamme perusteella. Virallinen käynnistysaika on klo 12.01 PST, joten voimme kiinnittää huomiota sekä varhain nousevilta Yhdysvalloissa että käyttäjiltä Euroopassa ja Aasiassa.





Tarkenna tavoitteitasi ja aikajanaasi

Ennen kuin aloimme valmistautua, tiimimme loi yksityiskohtaisen asiakirjan, jossa esitettiin julkaisun tavoitteemme, aikajana valmistelusta julkaisupäivään sekä tärkeimmät elementit, joita tarvitaan, jotta kaikki sujuisi sujuvasti. Saimme tämän luonnoksen valmiiksi kuukausi ennen julkaisua, jotta meillä jäisi riittävästi aikaa tiimin ja yleisön sitoutumiseen.





Seuraava on tavoitteemme ja aikajanamme:





Maali

Päivän tuote #1 (tavoite 600 positiivista ääntä)









Asetimme 600 äänen tavoitteen historiallisten tietojen perusteella, jotka osoittavat, että 500-600 ääntä tyypillisesti riittää varmistamaan kärkipaikan viikonloppuisin. Odottamattoman kilpailun huomioon ottamiseksi asetimme korkeamman tavoitteen menestyksen varmistamiseksi.





Aikajana





Kun aikajana oli paikoillaan, kartoitimme kullekin vaiheelle erityiset taktiikat. Tämä vaiheittainen lähestymistapa ei ainoastaan auttanut meitä kohdentamaan resursseja tehokkaasti, vaan myös varmisti, että pystyimme jäljittämään suunnitelmamme mahdolliset puutteet.

Julkaisua edeltävä valmistelu: Menestyksen vaiheen asettaminen

Täydellisen tuotteen metsästyksen aloitussivun luominen

Kiinnostavan Product Hunt -julkaisusivun luominen on yksi arvokkaimmista markkinointiresursseistasi. Hyvin muotoiltu sivu ei ainoastaan herätä huomiota, vaan myös viestii tehokkaasti tuotteesi arvosta. Tässä on tarkistuslista olennaisista elementeistä, joita käytimme Product Hunt -julkaisusivullamme. Sen pitäisi kattaa kaikki, mitä tarvitset julkaisun aloittamiseen.





Product Hunt -sisällön tarkistuslista

Teaser-sivun sisältö

Tunnuslause

Kuvaus

Bannerikuva (1:2 pöytäkoneille, 1:1 mobiililaitteille)





Aloituspäivän sisältö

Nimi

Tunnuslause

URL-osoite

Tuotekuvake

Sosiaalisen median URL-osoite

Kuvaus

Aihe (tuotteesi luokka)

Tuotegalleria (4-6 kuvaa)

Ensimmäinen tekijän kommentti

Lisätekijät

Huudot

Tarjouskoodi

Laadukkaat visuaalit ja kuvaukset

Keskitymme kehittämään tuotekuvausta, jossa hahmotellaan selkeästi tuotteemme ratkaiseva ongelma. Laadukkaalla visuaalisella kuvalla on tärkeä rooli huomion vangitsemisessa. Varmistamme, että kuvat ja videot korostavat tuotteeni ainutlaatuisia ominaisuuksia. Tämä lähestymistapa ei vain houkuttele potentiaalisia käyttäjiä, vaan myös viestii tehokkaasti tuotteemme arvosta.





Tekijän kommentti

Yksi aloitussivusi tärkeimmistä osista on tekijän kommentti. Pyysimme toimitusjohtajamme Yaokaita valmistelemaan henkilökohtaisen viestin julkaisupäivää varten. Kommentissaan hän kertoi taustansa, Momenin tarinan ja tuotteemme arvoehdotuksen. Tämä auttaa meitä saamaan yhteyden yleisöömme ja rakentamaan uskottavuutta.





Interaktiivinen demo

Voit myös lisätä interaktiivisen esittelyn tehdäksesi aloitussivustasi kiinnostavamman. Hyödynnä työkaluja, kuten Arcade, Navattic, Storylane jne. Vuorovaikutteisen esittelyn lisääminen on loistava tapa tarjota yleisöllesi ensikäden kokemusta ja osoittaa tuotteesi arvo nopeasti.





Huomautus: Päätä, julkaisetko tuotteen itse vai teetkö yhteistyötä metsästäjän kanssa. Metsästäjä tarkoittaa henkilöä, joka on vaikutusvaltainen Product Huntissa ja jolla on usein seuraajia sitoutuneita yhteisön jäseniä, jotka luottavat heidän suosituksiinsa. Metsästäjän tekeminen julkaisuun tuo varmasti julkisuutta ja uskottavuutta yhteisössä.





Sitoutuneen yleisön ja verkoston rakentaminen

Vaihe 1: Tunnista ja luokittele kanavasi

Sitoutuneen yleisön rakentaminen on ratkaisevan tärkeää – ja se on aloitettava hyvissä ajoin ennen julkaisua. Jäsennellyn lähestymistavan varmistamiseksi jaoimme yleisön sitouttamiskanavamme sisäisiin ja ulkoisiin ryhmiin.





Vaihe 2: Suorita teaser-vaihe

Kun olemme vahvistaneet kanavamme, alamme toteuttaa teaser-promootiota. Näin lähestyimme tätä tärkeää vaihetta:





Lähetä julkaisua edeltäviä teasereita kaikille kanaville





Sisäiset kanavat:

Lähetä teaser-sähköpostiviestejä olemassa oleville käyttäjillemme, joissa vihjataan tärkeimmistä ominaisuuksista tai eduista.

Lähetä lähtölaskenta tai kurkistus virallisille sosiaalisen median tileille.



Huomautus:

Kun rakennat tukea lanseerauksellesi, on erittäin tärkeää noudattaa Product Huntin ohjeita rangaistusten välttämiseksi ja uskottavuuden varmistamiseksi.

Älä tarjoa kannustimia: Älä koskaan tarjoa käyttäjille kannustimia vastineeksi heidän äänistään. Tällaiset käytännöt rikkovat Product Huntin sääntöjä ja voivat johtaa hylkäämiseen tai rangaistuksiin.

Vältä uuden tilin äänestämistä: Käyttäjien pyytäminen rekisteröimään uusia tilejä vain äänestääkseen puolestasi on haitallista. Uusien tilien äänillä on huomattavasti vähemmän painoarvoa, ja ne voivat laukaista liput, jos niitä havaitaan suuri määrä.





Ulkoiset kanavat:

Ota yhteyttä muihin pian lanseeraaviin tekijöihin ja ehdota keskinäistä tukea. Esimerkiksi "äänienvaihdot" tai teaserien ristiinmarkkinointi voivat luoda molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita.

Postaa Reddit-tilauksiin esitelläksesi tuotteemme ja etsiäksesi myös varhaisia tukijoita.

Ota yhteyttä vaikuttajiin, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä aiemmin. Pyydä heitä julkaisemaan tuotteemme julkaisupäivänä, jotta saamme liikennettä verkkosivustollemme ja lisäämme näkyvyyttämme.





Ota yhteyttä Product Hunt -yhteisöön

Olemme myös aktiivisia yhteisössä kommentoimalla muiden tuotteiden alla ja järjestämällä keskusteluja. Yksi Product Hunt -julkaisun ajoituksen eduista on "lanseeraa pian" -merkki, joka näkyy profiilisi vieressä. Tämä yksinkertainen ominaisuus tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ja voi toimia hienovaraisena mutta tehokkaana teaserina tulevalle tuotteellesi.





Mitä useammille käyttäjille ilmoitat etukäteen, sitä todennäköisemmin aloitussivusi pysyy näkyvissä ja saa pitoa. Hankimalla varhaisia tukijoita tukemaan julkaisuasi lisäät todennäköisyyttä, että sivusi on näkyvästi esillä Product Huntissa. Vankka joukko varhaisia tukijoita auttaa välttämään riskin, että sivusi jää muiden uusien julkaisujen alle.

Ajoita julkaisusi mahdollisimman suureen vaikutukseen





Ajoitus on ratkaisevassa roolissa Product Hunt -lanseerauksen onnistumisessa. Ajoitus on ratkaisevassa roolissa Product Hunt -lanseerauksen onnistumisessa. Mutta ajoitus ei ole vain oikean ajan valitsemista vaan aikajanan ja tehtävien jakautumisen strategista suunnittelua julkaisupäivää varten.





Suunnittelimme logistiikan, jotta voimme olla tekemisissä yhteisön kanssa koko julkaisupäivän ajan. Siitä hetkestä lähtien, kun julkaisu alkoi, hahmotimme tärkeimmät tehtävät ja toiminnot varmistaaksemme, että voimme luoda johdonmukaista sitoutumista useilta kanavilta. Olipa kyseessä kommentteihin vastaaminen, sosiaalisen median tavoittaminen tai yhteistyö vaikuttajien kanssa, varmistamme, että olimme aktiivisia ja reagoivia koko päivän.





Aikaisempien tietojen perusteella pyrimme varmistamaan 150-200 ääntä ensimmäisten neljän tunnin aikana. Tämän saavuttamiseksi yhdenmukaistimme ilmoituksemme tuon ajanjakson sisällä ennakoiden alun perin luonnollista äänimäärää. Viidennestä tunnista alkaen aioimme olla yhteydessä aiemmin perustettuun verkostoomme, sillä tämä kanava mahdollistaa nopeammat ja kontrolloidummat äänestysvastaukset kuin sähköpostit ja laajempi sosiaalisen median tavoittaminen. Sovimme suunnitelmamme huolellisesti jokaiselle tunnille ja otimme jokaisessa vaiheessa yhteyttä eri verkkoihin.





Koordinoimalla kaikkia näitä liikkuvia osia varmistimme, että lanseerauksemme ei vain tavoittanut maailmanlaajuista yleisöä vaan myös synnytti jatkuvaa sitoutumista koko päivän ajan.

Aloituspäivän strategia: Making a Splash

Käynnistyspäivänä seurasimme päivän logistiikkaa, joka keskittyy kohinan luomiseen ja jatkuvaan sitoutumiseen. Tämä edellyttää strategista lähestymistapaa lanseerauksesta ilmoittamiseen ja vuorovaikutukseen Product Hunt -yhteisön kanssa.





Buzzin ja sitoutumisen luominen

Tässä on joitain strategioita, joita käytimme varmistaaksemme, että julkaisumme herätti huomiota ja piti vauhtia käynnissä:





Sosiaalinen media ja sähköposti-ilmoitukset: Julkaisemme ensin päivitykset sellaisille alustoille kuin Twitter, LinkedIn ja Facebook. Ja lähetimme käyttäjille sähköpostia. Nämä viestit sisältävät tärkeimmät tiedot tuotteesta ja toimintakehotuksen tukea varten. Koska yleisömme oli maailmanlaajuinen, ajoimme viestit eri aikoina koko päivän tavoittaaksemme käyttäjät eri aikavyöhykkeillä. Tämä auttoi varmistamaan, että ihmiset Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja muuallakin huomasivat viestimme. Julkaisemalla strategisesti eri alustoilla ja eri aikoina maksimoimme julkaisuilmoituksemme kattavuuden. Aktivoi rakennettu verkosto: julkaisua edeltävässä vaiheessa pyrimme saamaan yhteyden muihin Product Hunt -yhteisön tekijöihin ja varhaisiin tukijoihimme. Otimme yhteyttä näihin yhteyshenkilöihin julkaisua edeltävinä päivinä ja ilmoitimme heille, milloin tuotteemme tulee saataville, ja pyysimme heidän tukeaan. Esittelypäivänä seurasimme tätä verkostoa muistuttamaan heitä lanseerauksesta ja rohkaisemaan heitä tukemaan tuotettamme. Yhteistyö ihmisten kanssa, jotka olivat osoittaneet kiinnostusta jo julkaisua edeltävässä vaiheessa, loi meille vankan alustan tukijoille, ja heidän osallistumisensa auttoi saamaan vauhtia loppupäivälle. Tee yhteistyötä vaikuttajien kanssa: Momen on solminut pitkäaikaisen yhteistyön joidenkin vaikuttajien kanssa ennen julkaisua. Otimme heihin yhteyttä ennen julkaisupäiväämme vahvistaaksemme julkaisumme sisällön ja yksityiskohdat. Jotta he voivat auttaa meitä vahvistamaan viestiämme julkaisupäivänä. Äänestyspainikkeen upottaminen verkkosivustollesi: julkaisupäivänä löydät upotuskoodin Product Hubistasi. Painikkeen upottaminen on yksinkertainen mutta tehokas tapa hyödyntää olemassa olevaa yleisöäsi ja ohjata liikennettä Product Hunt -profiiliisi.

Suorituksen seuranta ja taktiikkojen säätäminen

Laukaisupäivän aikana on tärkeää seurata laukaisun suorituskykyä tarkasti ja säätää taktiikkaasi reaaliajassa. Näin teimme sen:

Seuraa positiivisia ääniä ja sitoutumista työkaluilla

Käytämme koko päivän Metsästetty tila seurataksesi positiivisia ääniä ja sitoutumistasoja. Tämä työkalu antoi meille pääsyn reaaliaikaisiin tietoihin, mikä oli ratkaisevan tärkeää, koska Product Huntin tilaus satunnaistetaan ensimmäisten neljän tunnin aikana, eivätkä äänet ole näkyvissä tänä aikana. Tämä työkalu auttoi meitä tekemään tietoisia päätöksiä strategiaamme liittyen.





Säilytä tasainen ääniprosentti

Yksi keskeisistä mittareista, joita seurasimme tarkasti, oli plusäänestys. Product Hunt -algoritmin ansiosta on tärkeää ylläpitää tasaista ja johdonmukaista äänivirtaa koko päivän ajan. Äkillinen äänten nousu voi saada yhteisön rangaistuksen.





On parasta pitää nopeus noin 25-50 ääntä/tunti. Jos se on liian hidasta, tehostimme tavoittamistamme sosiaalisessa mediassa, sähköpostissa ja muissa kanavissa kannustaaksemme lisää sitoutumista. Jos äänestys lisääntyy liian nopeasti, hidastamme tahtiamme välttääksemme rangaistuksia.





Kommentti on tärkeää

Kun tavoitat verkostoasi, älä pyydä vain ääniä. Oivaltava kommentti voisi olla paljon arvokkaampi kuin äänestys. Kommentit tarjoavat lisäkontekstia tuotteellesi, herättävät sitoutumista ja osoittavat aitoa kiinnostusta. Se on myös hyvä tapa pyytää sitoutuneita käyttäjiäsi kirjoittamaan sinulle kommentteja, koska he tuntevat tuotteen. Heidän yksityiskohtainen palaute tai henkilökohtaiset kokemuksensa voivat auttaa muita ymmärtämään tarjontasi arvon ja toimivuuden.





Esimerkiksi Momenin lanseerauksen aikana saimme yli 100 laadukasta kommenttia, mikä lisäsi merkittävästi sitoutumista. Toimitusjohtajamme oli aktiivisesti mukana koko päivän ja vastasi jokaiseen kommenttiin nopeasti ja harkiten. Tämä pyrkimys ei ainoastaan osoitti sitoutumistamme käyttäjien vuorovaikutukseen, vaan myös käsitteli kysymyksiä ja korosti tuotteen tärkeimpiä ominaisuuksia.





Hätäsuunnitelmat laukaisupäivälle

Osana valmistautumista meillä oli hätäsuunnitelma mahdollisia ongelmia varten julkaisupäivänä. Tässä on muutamia asioita, joihin valmistauduimme:

Tuotetta ei ole esitelty kotisivulla: Suunnittelimme ottaa yhteyttä Product Hunt -tiimiin ( [email protected] ), jos tuotteemme ei ollut näkyvästi esillä tai jos havaitsimme ongelmia listauksessa.

), jos tuotteemme ei ollut näkyvästi esillä tai jos havaitsimme ongelmia listauksessa. Ääniä leikattiin: Jos huomasimme, että äänemme poistettiin tai merkittiin Product Hunt -algoritmin avulla, meillä oli strategia mukauttaa tavoittavuuttamme säilyttääksemme tasaisen, luonnollisen äänestysvirran.

Verkkosivustoon liittyvät ongelmat: Ennakoimme mahdollisia teknisiä ongelmia, kuten hitaita latausaikoja tai sivuston kaatumisia, ja varmistimme, että kehitystiimimme oli valmiustilassa ratkaistakseen kaikki ongelmat nopeasti.

Kertomalla mahdollisista ongelmista ja ratkaisuista etukäteen pystyimme pysymään rauhallisina ja käsittelemään ilmaantuneet ongelmat ilman paniikkia.





Käynnistysvinkkejä

Riippumatta siitä, kuinka yksityiskohtainen laukaisusuunnitelmasi on, odottamattomia haasteita syntyy suurena päivänä. Kokemuksemme perusteella tässä on joitain keskeisiä oppitunteja ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat sinua selviytymään epävarmuustekijöistä ja maksimoimaan menestyksesi.





⬆️Vinkki 1:

Äänimääräsi riippuu muiden julkaisujen kilpailukyvystä. Tavoittelemme alun perin 600 ääntä, odotimme suhteellisen hiljaista viikonloppua. Odottamattoman kilpailun vuoksi tarvitsimme kuitenkin 700 ääntä varmistaaksemme paikan #1.





❗️Vinkki 2:

Vain 30-40 % tuotteista on esillä kotisivulla julkaisupäivänä. Jos tuotteesi ei ole esillä, tuotteellasi ei ole mahdollisuutta voittaa merkkiä. Varmista, että olet valmistautunut Product Hunt -ohjeen mukaan.





💡Vinkki 3:

Kun rakennat verkostoasi, aseta etusijalle yhteydenpito Product Hunt -käyttäjiin, joilla on kulta- tai hopeamerkki, sillä heidän äänellään on suurempi painoarvo sijoituksesi määrittämisessä. Esimerkiksi huolimatta siitä, että meillä oli enemmän ääniä (400 20. tuntiin mennessä), sijoituimme heikommaksi kuin kilpailija, jolla oli vain 300 ääntä, koska heillä oli suurempi määrä suuripainoisia kannattajia.





✅ Vinkki 4:

Ensimmäiset neljä tuntia laukaisustasi ovat kriittisiä. Product Hunt seuraa tiiviisti plusäänestystoimintaa, erityisesti varhaisina tunteina. Nopeat tai luonnottomat äänestystavat voivat johtaa liputettuihin tai alennettuihin ääniin. Tämän välttämiseksi keskity orgaanisen liikenteen houkuttelemiseen tällä alkukaudella. Kun tämä orgaaninen perusta on luotu, aktivoi asteittain sitoutunut verkostosi tukeaksesi tuotettasi.





Lanseerauksen jälkeiset toimet: Sustaining Momentum

Momenin lanseerauksen alun jännityksen jälkeen keskitymme ylläpitämään vauhtia ja hyödyntämään Product Huntin tuomaa näkyvyyttä. Näin:





Hyödynnä lisääntynyt liikenne

Käytä lisääntyvää liikennettä konversioiden kasvattamiseen sivustosi selkeillä toimintakehoilla.

Kohdista vierailijat uudelleen seurantakampanjoilla pitääksesi heidät sitoutuneina.





Maksimoi SEO-voitot

Product Huntin käänteiset linkit voivat lisätä sivustosi arvovaltaa. Rakenna tätä luomalla sisältöä, joka viittaa julkaisun menestykseesi.





Rakenna PR-mahdollisuuksiin

Käytä Product Hunt -sijoitustasi varmistaaksesi haastattelut ja yhteistyön vaikuttajien ja tiedotusvälineiden kanssa.

Viimeisiä ajatuksia

Product Hunt -sivuston käynnistäminen on tehokas tapa parantaa tuotteesi näkyvyyttä ja uskottavuutta jopa nykypäivän muuttuvassa ympäristössä. Momenille tämän lanseerauksen edut olivat kiistattomat:





Pelkästään julkaisupäivänä lähes 500 rekisteröitymistä.

500 % piikki verkkoliikenteessä normaaliin keskiarvoomme verrattuna.

2,4 000 uutta käänteistä linkkiä luotu ensimmäisen 24 tunnin aikana.

Lisäys 1,5 000 orgaanista avainsanaa, mikä laajentaa merkittävästi SEO-jalanjälkeämme.

Median tunnistus: 2 median kutsuja haastatteluihin ja esitystapahtumiin.

Uutiskirjeen valokeilassa: Kattavuus korkean profiilin uutiskirjeissä.





Jotkut uskovat, että Product Huntin vaikutus on vähentynyt, mutta kokemuksemme osoittaa sen jatkuvan potentiaalin, kun sitä lähestytään strategisesti.





Toivomme, että Momenin Product Hunt -julkaisun oivallukset ja strategiat ovat hyödyllisiä sinulle. Muista, että harkitun suunnittelun, vahvan yhteisön sitoutumisen ja vankan verkoston avulla tuotteesi voi saavuttaa merkittäviä tuloksia.





Onnea lanseeraukseen! 🚀