Miten MYX aikoo tulla 7,9 biljoonan dollarin johdannaisten markkinoiden määrityslaitokseksi

\n \n Voiko hajautettu pöytäkirja ratkaista johdannaiset nopeammin, halvemmalla ja avoimemmin kuin keskitetty pörssi ilman suorituksen laadun uhraamista? Voiko hajautettu pöytäkirja ratkaista johdannaiset nopeammin, halvemmalla ja avoimemmin kuin keskitetty pörssi ilman suorituksen laadun uhraamista? Perpetual futuurit, sopimukset, joiden avulla elinkeinonharjoittajat voivat ottaa vipuvaikutteisia positioita ilman eräpäivää, ovat räjähtäneet kysynnässä. , mukaan DefiLlama tiedot raportoitu Cointelegraph. kuukausittaiset volyymit ylitti $ 1 biljoonaa ensimmäistä kertaa lokakuussa 2025, ja joulukuussa jatkoi tätä vauhtia. Suurin osa volyymista pysyy lukittuna keskitetyissä paikoissa, kuten Binance, Bybit ja OKX. Decentralized perpetual exchanges käsitteli 7,9 biljoonaa dollaria kaupankäyntimäärässä vain vuonna 2025 Osa johdannaisten kokonaismarkkinoista ajattelee pullonkaulan ei ole kysyntää. Se on infrastruktuuri. Ja Consensys nyt sen suurin sijoittaja, protokolla on vedonlyönti, että modulaarinen selvitys, ei toinen vaihto käyttöliittymä, on mitä markkinat todella tarvitsevat. Myx Rahoitus ja mitä se tarkoittaa ohjasi strategista kierrosta, johon osallistui , Ethereum-ekosysteemin inkubaattori ja investointikumppani, jonka Ethereumin perustaja Joseph Lubin perusti vuonna 2015 ja Systemic Ventures. Kierros tekee Consensysista MYX: n suurimman sijoittajan, joka on merkittävä signaali, koska Consensys rakentaa ydin Ethereum-infrastruktuuria, mukaan lukien MetaMask, Linea ja Infura. Konsensuksen Yhteenveto Mesh Ray Hernandez, Consensysin yritysten kehittämisen varatoimitusjohtaja, selittää, \n \n Kun ketjun markkinat kypsyvät, johdannaisten infrastruktuurin on kehitettävä syrjäisten paikkojen ulkopuolelle kohti modulaarisia ja jaettuja selvityskerroksia. Uskomme, että vastustuskykyinen, pääomatehokas selvitysinfrastruktuuri on perusta Ethereumin rahoitusekosysteemin pitkän aikavälin terveydelle ja skaalautumiselle. MYX: n lähestymistapa heijastaa tätä muutosta, priorisoimalla kompostoitavuuden ja avoimen selvityksen infrastruktuurikerroksella. Consensys ei sijoita tätä panoksena toiseen kaupankäyntipaikkaan. Se sijoittaa sen investointiin rahoitusinfrastruktuuriin, viemäröintikerrokseen, johon muut tuotteet, pöytäkirjat ja laitokset rakentavat. kattaa koko Ethereum-pino, ja MYX istuu nyt kyseisen infrastruktuurin opinnäytetyön sisällä Gnosis, Gitcoin ja Aztec. Yli 138 työpaikkaa Mitä MYX V2 todella muuttaa Ymmärtääksesi, miksi tämä on tärkeää, sinun on ymmärrettävä, miten useimmat hajautetut jatkuvat pörssit toimivat nykyään. Alustat, kuten Hyperliquid, dYdX ja GMX, on integroitu pystysuoraan. Tämä tarkoittaa, että vastaava moottori, likviditeettipoolit, selvityslogiikka ja käyttöliittymä elävät yhdessä sovelluksessa. Jos haluat käydä kauppaa Hyperliquidilla, käytät Hyperliquidia. Likviditeetti ei siirry mihinkään muuhun. Tämä luo rakenteellisen ongelman, jota kutsutaan likviditeetin pirstoutumiseksi. Jokainen uusi ketju, jokainen uusi DEX, jokainen uusi kaupankäynti-sovellus on käynnistettävä oma likviditeettinsä tyhjästä. MYX V2 käyttää erilaista lähestymistapaa. Sen sijaan, että se toimisi itsenäisenä pörssinä, se korvaa modulaarisen selvitysmoottorin, jaetun kerroksen, johon muut tuotteet voivat liittää. Ajattele sitä erona ravintolan rakentamisen ja kaupallisen keittiön rakentamisen välillä, jota useat ravintolat voivat käyttää. Kaupankäyntiohjelmat, automaatioalustat ja institutionaaliset pöydät voivat integroitua MYX: n selvitysreiteihin rakentamatta omaa selvitys- ja marginaaliinfrastruktuuriaan. MYX toimitusjohtaja Ryan selittää, \n \n MYX V2 on enemmän kuin vain pörssi, se on moottori. EIP-7702: n ja luvattomien orakleiden integrointi tarkoittaa, että voimme tehdä ketjussa tapahtuvasta kaupankäynnistä saumattoman säilyttäen hajautetun suvereniteetin.Olemme kiitollisia kaikille sijoittajillemme siitä, että olemme yhdenmukaistaneet näkemyksemme määritellä uudelleen ikuiset selvitysstandardit. EIP-7702: n ja luvattomien orakleiden integrointi tarkoittaa, että voimme tehdä ketjussa tapahtuvasta kaupankäynnistä saumattoman säilyttäen hajautetun suvereniteetin.Olemme kiitollisia kaikille sijoittajillemme siitä, että olemme yhdenmukaistaneet näkemyksemme määritellä uudelleen ikuiset selvitysstandardit. Teknisellä tasolla V2 integroi kaksi merkittävää Ethereum-standardia. , joka esiteltiin Ethereumin Pectra-päivityksessä 7. toukokuuta 2025, sallii säännöllisten lompakkojen (kutsutaan ulkoisesti omistetuiksi tileiksi tai EOA-tileiksi) toimia tilapäisesti älykkäiden sopimusten tavoin. tilin abstraktio, tämä mahdollistaa kaasuttoman, yhden napsautuksen kaupankäynnin, kun taas käyttäjä säilyttää täyden huollon varoistaan. EIP 7702 Käyttöohje EIP 4337 Toinen komponentti on Chainlinkin luvaton oracle-pino, joka ankkuroi hinnat suoraan ulkoisiin data-syötteisiin sen sijaan, että luottaisi tilauskirjan syvyyteen. Tämä on se, mikä mahdollistaa MYX: n n n nollaslippage-toimeenpanomallin. Kauppias, joka sijoittaa suuren aseman, ei työntää hintaa itseään vastaan, koska hinnoittelu on peräisin oracle-syötteistä, ei tiloista, jotka tällä hetkellä istuvat kirjassa. MYX kutsuu tätä Dynamic Margin -järjestelmäänsä, joka tukee jopa 50x vipuvaikutusta. 7,9 triljoonan dollarin konteksti Onchain perpetual futures oli breakout 2025. mukaan , kumulatiivinen pysyvä DEX-määrä saavutti 12,09 biljoonaa dollaria vuoden loppuun mennessä, ja se oli 7,9 biljoonaa dollaria, mikä edustaa 65 prosenttia kaikesta elinikäisestä tilavuudesta, joka syntyi vuonna 2025 yksin. huipullaan, käsittelemällä yli 357 miljardia dollaria kuukausimäärässä elokuuhun 2025 mennessä. Cointelegraphin raportti DefiLlama-tiedoista Hyperliquid hallitsi noin 80 prosentin markkinaosuudella Mutta yhden alustan hallitseminen on itsessään riski. - Coinbase-tutkija David Duong että nousu johtui osittain perinteisen altcoinin kauden puuttumisesta, mikä työnsi kauppiaita kohti vipuvaikutusta tilapäisten voittojen korvikkeena. Vuoden 2025 loppupuolella MYX: n veto on, että seuraava kasvuvaihe ei tule rakentamalla enemmän itsenäisiä pörssejä, vaan rakentamalla selvitysprimitivejä, joita useat front-endit, strategiat ja laitokset voivat jakaa. Myx itse on jo vetovoimainen. ja Protokolla on käsitellyt merkittäviä määriä Linea, Arbitrum ja BNB Chain, jossa on yli 200 000 kumulatiivista kaupankäyntiosoitetta ennen V2: n käynnistämistä. Pettymys CoinMarketCapMuokkaa Lopulliset ajatukset Konsensusista tulee suurin sijoittaja Se heijastaa väitettä, että ketjujohdannaiset ovat siirtymässä itsenäisistä pörsseistä kompostoitavaan infrastruktuuriin, ja että selvitys on kerros, jossa pitkän aikavälin arvo kasvaa. EIP-7702: n ja luvattomien oraklien integrointi käsittelee suoraan kahta kysymystä, jotka ovat historiallisesti pitäneet institutionaalista pääomaa keskitetyissä paikoissa: täytäntöönpanon kitka ja liukumisen riski. Myx Mutta rakenteellinen logiikka on hyvä. johdannaisten markkinat liikkuvat ketjussa kiihtyvällä vauhdilla, ja protokollat, jotka tulevat upotetuksi infrastruktuuriksi, eivät pelkästään kaupankäynnin rajapinnat, todennäköisesti määrittelevät, miten kyseinen markkinat toimivat seuraavalle vuosikymmenelle.