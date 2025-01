Koulutustavu: Ovatko Monero- ja Zcashin kaltaiset tietosuojakolikot laillisia?

Haitalliset hakkerit ja muut verkkorikolliset käyttävät niitä usein (väärin), joten kysymys niiden laillisuudesta voi helposti tulla mieleen. Yksityisyyskolikot ovat kryptovaluuttoja, jotka on suunniteltu parantamaan käyttäjien nimettömyyttä piilottamalla tapahtumatiedot, kuten lähettäjän, vastaanottajan ja summan. Suosittuja esimerkkejä ovat Monero ja Zcash, mutta niitä on enemmän. Huolet niistä ovat ilmeisiä: mahdollinen käyttö laittomassa toiminnassa, kuten rahanpesussa tai veronkierrossa.





Ollakseni rehellinen, se voitaisiin myös tehdä täydellisesti ( ja se on tehty ) perinteisellä käteisellä. Jopa kanssa elektroninen fiat-raha , ja kryptovaluutoilla, jotka eivät ole yksityisyyteen keskittyviä. Jos rikollisilla on tekemiskykyinen asenne, he varmasti voivat saavuttaa synkät tavoitteensa riippumatta siitä, mikä työkalu on kyseessä. Yksityisyyskolikoilla on tietysti laillisia käyttötapauksia, mukaan lukien henkilökohtaisten taloudellisten tietojen suojaaminen, identiteettivarkauksilta suojaaminen, turvallisten lahjoitusten mahdollistaminen arkaluontoisiin syihin ja yksityisten liiketoimien helpottaminen sortavissa järjestelmissä.





Ehkä siksi yksityisyyttä suojaavat kolikot eivät sinänsä ole laittomia useimmissa maissa. On kuitenkin joitain poikkeuksia ja rajoituksia.





Yksityisyyskolikoita koskevat säännöt





Yksityisyys kolikoita koskee vaihtelevat määräykset maailmanlaajuisesti, mikä heijastaa tasapainoa taloudellisen yksityisyyden ja turvallisuuden tarpeen välillä laitonta toimintaa vastaan. Vaikka nämä kryptovaluutat ovat edelleen laillisia suurimmassa osassa maailmaa, maat, kuten Japani, Etelä-Korea ja Australia, ovat ottaneet käyttöön rajoituksia , mikä on johtanut merkittävien yksityisyyden suojaa koskevien kolikoiden, kuten Monero ja Zcash, poistamiseen joistakin pörsseistä.





Myös Euroopan unionilla on harkita ed kattava kielto, jota korostetaan rahanpesun vastaisessa lakiehdotuksessa, jossa ehdotetaan, että rahoituslaitoksia ja kryptopalvelujen tarjoajia kiellettäisiin käsittelemästä nimettömyyttä lisääviä kolikoita. Valtavirran pörssit, kuten Kraken, Huobi ja BitBay, ovat reagoineet näihin sääntelypaineisiin lopettamalla yksityisyyden suojaa koskevien kolikoiden tuen.

Yhdysvalloissa hallitus on ottanut ankaran kannan tietosuojapalveluja vastaan, mistä esimerkkinä on määrätyt sanktiot Tornado Cash , rahanpesutoimintaan liittyvä sekoituspalvelu. Internal Revenue Service (IRS) on jopa investoinut potentiaalisessa tekniikassa yksityisyyskolikoiden anonymisoimiseksi, mikä kuvastaa laajempaa hallituksen sitoutumista kryptovaluuttatransaktioiden läpinäkyvyyteen.





Nyt meidän on sanottava tämä: niin kauan kuin tapahtumat tehdään suoraan vertaisverkkoon (P2P), käyttäjät ovat täysin turvallisia käyttää näitä kolikoita. Nykyiset kiellot koskevat yrityksiä, eivät yksittäisiä käyttäjiä. Asiat muuttuvat monimutkaisiksi, kun ne koskettavat keskitettyjä kryptopörssejä, joihin sovelletaan tiukkoja säännöksiä maailmanlaajuisesti. Varsinkin asiakkaidensa tunnistamisesta (KYC), joka muuten tappaa kaiken yksityisyyden suojaa koskevien kolikoiden käytön.





Blackbytes Obytessa





Blackbytes (GBB) on Obyten yksityisyyteen keskittyvä valuutta, joka on suunniteltu parantamaan tapahtumien luottamuksellisuutta. Tämä tunnus kätkee vastaanottajan tiedot ja maksusummat julkisessa reskontrassa, ja vain tapahtuman hajautusarvot julkaistaan, kun taas arkaluontoiset tiedot jaetaan yksityisviestien kautta. Tämän lähestymistavan avulla käyttäjät voivat tarkistaa tapahtumien laillisuuden paljastamatta koko historiaa, mikä tarjoaa korkeamman tason yksityisyyttä verrattuna julkisiin varoihin, kuten GBYTE ja muut kryptovaluutat.









Blackbytes ovat laillisia ja turvallisia yksittäisten käyttäjien käytössä, koska ne on suunniteltu vaihdettaviksi vain vertaisverkkotapahtumien (P2P) kautta. Tämä tarkoittaa, että nämä yksityisyystunnukset eivät ole yhteydessä keskitettyyn pörssiin, jotka ovat joutuneet lisääntymään yksityisyyden suojaa koskeviin kolikoihin maailmanlaajuisesti.





Keskittymällä P2P-kauppaan suoraan Obyte lompakko , Blackbytes voi välttää monimutkaisen maiseman, jota muut yksityisyyden suojaa koskevat kolikot kohtaavat maailmanlaajuisesti. Monilla lainkäyttöalueilla, vaikka nämä tunnukset saattavat kohdata merkittäviä sääntelyhaasteita, Blackbytesin kaltaisten tokenien toiminta voi jatkua ilman samantasoista valvontaa, koska ne eivät vaadi sitoutumista säänneltyjen rahoituslaitosten kanssa. Tämä paikannus voi tarjota tien yksityisyyteen keskittyville kryptovaluutoille, jotka voivat navigoida nykyisessä oikeudellisessa ympäristössä säilyttäen samalla käyttäjän anonymiteetin.