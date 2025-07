Kehittäjän mainonnan likaiset salaisuudet: Miksi perinteiset kanavat epäonnistuvat - ja mitä tehdä sen sijaan

Hei hakkerit!

Jos menetät unen siitä, miten markkinoida kehittäjiä tehokkaasti, et ole yksin.

Tuoreessa kyselyssä B2B-ohjelmistomarkkinoijista:

78% sanoi, että kehittäjien tavoittaminen ja sitoutuminen on heidän suurin haasteensa

65% kamppailee luoda sisältöä, joka todella resonoi teknisten yleisöjen kanssa

60 % myöntää, että kehittäjien markkinointitoimet ovat parhaimmillaan ”hyökkäyksiä tai puutteita”.

Kuulostaako tutulta?

Se on totta, koska totuus on:developers are a tough nut to crack.

He ovat skeptisiä. Ad-averse. Nopeasti säätää mitään, joka haisee jopa epämääräisesti kuin markkinointi fluff.

Ja silti – he ovatabsolutely criticalSinun menestyksesi





Oletko kyllästynyt arvaamaan, mikä toimii?Varaa puhelu HackerNoonilla nyt ja puhukaamme kehittäjien tavoittamisesta tavalla, joka todella toimii.

Oletko kyllästynyt arvaamaan, mikä toimii?Kirjoita soittoKäy HackerNoonin kanssa nyt ja puhukaamme kehittäjien tavoittamisesta tavalla, joka todella toimii.





Kehittäjät eivät ole vain käyttäjiä. He ovat teknisiä oviaukkoja. Työkalujen arvioijat. Hiljaiset (mutta ratkaisevat) äänet suurten lippujen ostopäätöksissä.

Mitä jos et voita heidän luottamustaan?

Nämä kuuden luvun tarjoukset alkavat hiipua nopeasti.





Kova totuus kehittäjien mainoskanavista

Puhutaanko numeroista hetkeksi.

Google Ads (Ohjelmointi avainsanoja): 0,09% CTR

Reddit Mainostettuja viestejä (kehittäjä subreddits): 0,05% CTR

Stack Overflow Display -mainokset: 0,03% CTR

Et vain heitä rahaa tyhjiöön.

Sinä oletSijoittaminen kanaviin kehittäjiä koulutetaan aktiivisesti sivuuttamaan.

Koska kehittäjät eivät odota, että niitä markkinoidaan.

He etsivätAitoja ratkaisuja todellisiin ongelmiinKaikki, mikä tuntuu epätodelliselta - tai merkityksettömältä - poistuu välittömästi.





Lakkaa käsittelemästä kehittäjiä kuin metrikoita

On helppo unohtaa: kehittäjät ovat ihmisiä, eivät henkilöitä.Heillä on todellisia haasteita, todellisia intohimoja, todellisia yhteisöjä.

Ja jos kohtelet heitä kuin ihmisiä ohjauspaneelien sijaan,everything changes:

81% sanoo, että he ovat todennäköisemmin sitoutuneet sisältöön, joka puhuu heidän kiinnostuksenkohteilleen ja kipupisteilleen

75 % luottaa tuotemerkkeihin, jotka ymmärtävät kehittäjän kulttuuria ja työnkulkuja

70 % on löytänyt uusia työkaluja yhteisön kautta, johon he luottavat

Kyse ei ole pelkästään teknisten blogiviestien luomisesta tai toisen podcastin sponsoroinnista.





Mitä kehitysmarkkinoinnissa oikeastaan tapahtuu?

Useimmat menestyvät kehittäjämarkkinoijat ovat keksineet yhden yksinkertaisen totuuden:

Kehittäjillä on elämää ja etuja #CoderLifein ulkopuolella

Developers have lives and interests beyond #CoderLife

Se on järkyttävää, eikö niin?

Siksi suurin osa myynnistä tapahtuu baareissa, ei neuvotteluhuoneissa!

Dev-markkinointi ei ole muutamien mainosten suorittamisesta tai pari viestiä sponsoroinnista.relationships.

Kyse on siitä:

Kaupankäynnin yleiset, roskapostin taktiikat aitoihin, suhteisiin perustuviin strategioihin

Vaihda turhuuden mittarit merkitykselliseen sitoutumiseen ja tulovaikutukseen

Arvauspelin luominen selkeälle, mitattavissa olevalle tielle ROI: lle.





Joten mikä on seuraava?

Jos kehittäjän markkinointi tuntuu huutavan tyhjyyteen, et ole rikki - käytät vain väärää leikkikirjaa.

On aika hankkia uusi.

Ja HackerNoonilla olemme auttaneet yli 4 000 yritystä löytämään äänensä kehittäjämaailmassa.

Jos olet valmis aloittamaan yhteyden lähettämisen sijaan, puhukaamme.

Varaa puhelu ja aloita ratkaisemalla ongelmia, joilla on merkitystä.

Book a callAloitetaan ratkaisemalla ongelmia, joilla on merkitystä.